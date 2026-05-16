Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Την ανησυχία του εξέφρασε ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες, για το γεγονός ότι όχημα του ΟΗΕ «επλήγη δύο φορές» στην πόλη Χερσώνα της Ουκρανίας στις 14 Μαΐου, σύμφωνα με δήλωση του εκπροσώπου του (στη φωτογραφία αρχείου του Reuters/Ibraheem Abu Mustafa, επάνω, ο Αντόνιο Γκουτέρες).

Οπως αναφέρεται στη δήλωση, το όχημα έφερε «ευκρινή σήμανση» και συμμετείχε σε «δια-υπηρεσιακή ανθρωπιστική αποστολή», υπό την ευθύνη του Γραφείου Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων.

Το όχημα του ΟΗΕ έφερε «ευκρινή σήμανση» και συμμετείχε σε «δια-υπηρεσιακή ανθρωπιστική αποστολή»

Today, delivering aid to people in severe need of assistance and under constant attack in #Kherson, a clearly marked @UN vehicle was struck by a drone.

Over 200 civilians, mostly older people, remain there. More from the Head of @UNOCHA in Ukraine, who accompanied the convoy⬇️ pic.twitter.com/Yp4vlwWVXK — OCHA Ukraine (@OCHA_Ukraine) May 14, 2026

Η αποστολή, σύμφωνα με τον ΟΗΕ, είχε κοινοποιηθεί «εγκαίρως εκ των προτέρων» στις αντιμαχόμενες πλευρές.

Τα Ηνωμένα Εθνη αναφέρουν ότι εργάζονται για να εξακριβώσουν «πλήρως τα πραγματικά περιστατικά» γύρω από το συμβάν.

Σεβασμός στο «διεθνές δίκαιο»

Ο Γενικός Γραμματέας επανέλαβε ότι το διεθνές δίκαιο, «συμπεριλαμβανομένου του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου», πρέπει να γίνεται σεβαστό «ανά πάσα στιγμή».

Υπογράμμισε επίσης ότι οι άμαχοι και τα μη στρατιωτικά αντικείμενα, περιλαμβανομένων του προσωπικού ανθρωπιστικής αρωγής και των αντικειμένων που χρησιμοποιούνται για επιχειρήσεις ανθρωπιστικής αρωγής, πρέπει να «τυγχάνουν σεβασμού και προστασίας ανά πάσα στιγμή».

Πηγή: ΑΠΕ