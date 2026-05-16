Ουκρανία: Ανησυχία εκφράζει ο ΟΗΕ για πλήγμα εναντίον οχήματός του στη Χερσώνα
Οχημα του ΟΗΕ επλήγη δυο φορές την ίδια ημέρα στη Χερσώνα, προκαλώντας την αντίδραση του Γενικού Γραμματέα του Αντόνιο Γκουτέρες, ο οποίος εξέφρασε την ανησυχία του για το γεγονός.
- «Της αρέσουν οι ένστολοι» – Οι προκλητικοί ισχυρισμοί των αστυνομικών στη δίκη για τον βιασμό της 19χρονης στο ΑΤ Ομονοίας
- Γιορτή σήμερα 16 Μαΐου - Ποιοι γιορτάζουν | Εορτολόγιο
- Η αόρατη αλήθεια της φωνής: Αυτό είναι μυστικό για να αναγνωρίζεις έναν ψεύτη
- Συναγερμός για Έμπολα στον ΠΟΥ – Ξέσπασμα σε Κονγκό και Ουγκάντα με θανάτους και αύξηση κρουσμάτων
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Την ανησυχία του εξέφρασε ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες, για το γεγονός ότι όχημα του ΟΗΕ «επλήγη δύο φορές» στην πόλη Χερσώνα της Ουκρανίας στις 14 Μαΐου, σύμφωνα με δήλωση του εκπροσώπου του (στη φωτογραφία αρχείου του Reuters/Ibraheem Abu Mustafa, επάνω, ο Αντόνιο Γκουτέρες).
Οπως αναφέρεται στη δήλωση, το όχημα έφερε «ευκρινή σήμανση» και συμμετείχε σε «δια-υπηρεσιακή ανθρωπιστική αποστολή», υπό την ευθύνη του Γραφείου Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων.
Το όχημα του ΟΗΕ έφερε «ευκρινή σήμανση» και συμμετείχε σε «δια-υπηρεσιακή ανθρωπιστική αποστολή»
Today, delivering aid to people in severe need of assistance and under constant attack in #Kherson, a clearly marked @UN vehicle was struck by a drone.
Over 200 civilians, mostly older people, remain there.
More from the Head of @UNOCHA in Ukraine, who accompanied the convoy⬇️ pic.twitter.com/Yp4vlwWVXK
— OCHA Ukraine (@OCHA_Ukraine) May 14, 2026
Η αποστολή, σύμφωνα με τον ΟΗΕ, είχε κοινοποιηθεί «εγκαίρως εκ των προτέρων» στις αντιμαχόμενες πλευρές.
Τα Ηνωμένα Εθνη αναφέρουν ότι εργάζονται για να εξακριβώσουν «πλήρως τα πραγματικά περιστατικά» γύρω από το συμβάν.
Σεβασμός στο «διεθνές δίκαιο»
Ο Γενικός Γραμματέας επανέλαβε ότι το διεθνές δίκαιο, «συμπεριλαμβανομένου του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου», πρέπει να γίνεται σεβαστό «ανά πάσα στιγμή».
Υπογράμμισε επίσης ότι οι άμαχοι και τα μη στρατιωτικά αντικείμενα, περιλαμβανομένων του προσωπικού ανθρωπιστικής αρωγής και των αντικειμένων που χρησιμοποιούνται για επιχειρήσεις ανθρωπιστικής αρωγής, πρέπει να «τυγχάνουν σεβασμού και προστασίας ανά πάσα στιγμή».
Πηγή: ΑΠΕ
- Βιρτζίνια: Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ απέρριψε την προσφυγή για τον ανασχεδιασμό του εκλογικού χάρτη
- Ουκρανία: Ανησυχία εκφράζει ο ΟΗΕ για πλήγμα εναντίον οχήματός του στη Χερσώνα
- Μεξικό: Οι εκπαιδευτικοί απειλούν με ογκώδη διαδήλωση την ημέρα έναρξης του Μουντιάλ
- Νιγηρία: Φονικές επιθέσεις σε σχολεία και απαγωγές δεκάδων μαθητών στον βορρά και τον νότο
- Κούβα: Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας
- Λίβανος: Ζητά εγγυήσεις η Βηρυτός από τις ΗΠΑ για να εδραιωθεί η εκεχειρία – Επίθεση Σαλάμ στη Χεζμπολάχ
- Στα «Νέα Σαββατοκύριακο»: Οι ομάδες, τα πρόσωπα, το σύνδρομο
- Δύο ιταλικά ναρκαλιευτικά απέπλευσαν από τη Σικελία για να συμβάλουν στον καθαρισμό των Στενών του Ορμούζ
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις