Ο Τραμπ, μετά τη συνάντηση με τον Σι, αφήνει τις αμφιβολίες να κυριαρχούν για το μέλλον της Ταϊβάν

Στην Ταϊπέι όλοι περίμεναν τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ από την Κίνα για τα σχέδιά του σχετικά με τις πωλήσεις όπλων στην Ταϊβάν. Είναι αναμφισβήτητο ότι το ζήτημα συζητήθηκε με τον Κινέζο πρόεδρο. Αλλά οι δηλώσεις Τραμπ δεν επιτρέπουν συμπεράσματα.

Στην πτήση της επιστροφής, δήλωσε ότι δεν έχει αποφασίσει αν θα προχωρήσει σε μια μεγάλη πώληση όπλων στην Ταϊβάν. Ενώ όταν ρωτήθηκε τι συζήτησε σχετικά με τον Κινέζο ομόλογό του είπε:

«Ο πρόεδρος Σι έχει πολύ σαφή θέση για την Ταϊβάν. Είπε ότι την είχαν χιλιάδες χρόνια και ότι θα την πάρουν ξανά». Αλλά, πρόσθεσε, «δεν έχω αναλάβει καμία δέσμευση».

Θα μιλήσει με τον πρόεδρο της Ταϊβάν;

Μιλώντας επίσης στους δημοσιογράφους φάνηκε επίσης να υπονοεί ότι θα μιλούσε με τον πρόεδρο της Ταϊβάν σχετικά με την προτεινόμενη πώληση. Η παροχή όπλων στην αποσχισθείσα περιοχή θα μπορούσε να κλονίσει τις σχέσεις ΗΠΑ-Κίνας.

Μια άμεση συνομιλία μεταξύ ενός εν ενεργεία προέδρου των ΗΠΑ και του ηγέτη της Ταϊβάν θα ήταν πρωτοφανής στην περίοδο από τότε που η Ουάσιγκτον μετέφερε την διπλωματική αναγνώριση στο Πεκίνο από την Ταϊπέι το 1979. Πιθανότατα θα εξοργίσει την Κίνα, η οποία θεωρεί το δημοκρατικά διοικούμενο νησί ως δικό της έδαφος.

Reporter: Would the US defend Taiwan if it came to it? Trump: I don’t want to say that. I’m not going to say that. That question was asked to me today by President Xi. I said, “I don’t talk about those.” Reporter: He asked you if you would send troops? Trump: He asked me if… pic.twitter.com/xYQND5jqKP — Clash Report (@clashreport) May 15, 2026

«Πρέπει να μιλήσω με το άτομο που αυτή τη στιγμή είναι, ξέρετε, ξέρετε ποιος είναι, που κυβερνά την Ταϊβάν», είπε ο Τραμπ, χωρίς να κατονομάσει τον Πρόεδρο της Ταϊβάν Λάι Τσινγκ-τε, τον οποίο το Πεκίνο θεωρεί αυτονομιστή.

Ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης δεν ανέφερε εάν ο Τραμπ αναφερόταν σε πιθανές άμεσες συζητήσεις με τον πρόεδρο της Ταϊβάν. Ωστόσο είπε ότι η απόφαση για μια νέα πώληση όπλων θα ληφθεί «σε αρκετά σύντομο» χρονικό διάστημα. Και πρόσθεσε ότι ο Τραμπ είχε εγκρίνει περισσότερα όπλα στην Ταϊβάν από οποιονδήποτε άλλο πρόεδρο των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με την αμερικανική νομοθεσία, η Ουάσινγκτον υποχρεούται να παράσχει στην Ταϊβάν τα μέσα για να αμυνθεί. Τόσο οι Ρεπουμπλικάνοι όσο και οι Δημοκρατικοί νομοθέτες των ΗΠΑ έχουν παροτρύνει έντονα την κυβέρνηση Τραμπ να συνεχίσει τις πωλήσεις όπλων.

Όπλα 14 δισ. δολαρίων

Ένα σημαντικό πακέτο όπλων των ΗΠΑ για την Ταϊβάν αξίας έως και 14 δισεκατομμυρίων δολαρίων που περιλαμβάνει προηγμένους πυραύλους αναχαίτισης αναμένει την έγκριση του Τραμπ. Οι προσπάθειες του Τραμπ να εξασφαλίσει μια ευνοϊκή εμπορική συμφωνία με την Κίνα είχαν προκαλέσει ανησυχίες στις ΗΠΑ και την Ταϊβάν ότι θα μπορούσε να περιορίσει την στρατιωτική υποστήριξη της Ουάσιγκτον προς την Ταϊπέι.

On the last day of his summit in China, President Trump said President Xi Jinping asked him about Taiwan. China wants the U.S. to stop weapons sales to Taiwan, but Trump told reporters he made “no commitment either way” and will “make a determination over the next fairly short… pic.twitter.com/ZDpjngcBYa — CBS News (@CBSNews) May 15, 2026

Προειδοποίηση Σι

Κατά τη διάρκεια των συνομιλιών, ο Σι Τζινπίνγκ είπε στον Ντόναλντ Τραμπ ότι η κακή διαχείριση της Ταϊβάν θα μπορούσε να οδηγήσει σε σύγκρουση μεταξύ των δύο δυνάμεων. ήταν μια αυστηρή, αν και όχι πρωτοφανής προειδοποίηση.

Ο Τραμπ είπε ότι αυτός και ο Σι «μίλησαν πολύ για την Ταϊβάν», αλλά πρόσθεσε ότι δεν πίστευε ότι υπήρχε σύγκρουση για το θέμα. Είπε ότι δεν ανέλαβε καμία δέσμευση. «Δεν έκανα κάποιο σχόλιο επ’ αυτού. Τον άκουσα», είπε.

Ο Τραμπ είπε επίσης ότι ο Σι ρώτησε ευθέως αν οι Ηνωμένες Πολιτείες θα υπερασπίζονταν την Ταϊβάν σε περίπτωση που η Κίνα επιτεθεί στο νησί, αλλά αρνήθηκε να απαντήσει.

«Υπάρχει μόνο ένα άτομο που το γνωρίζει αυτό, και είμαι εγώ. Είμαι το μόνο άτομο», είπε ο Τραμπ. «Αυτή η ερώτηση μου τέθηκε σήμερα από τον Πρόεδρο Σι. Είπα πως δεν μιλάω γι’ αυτό».

Το σχόλιο της Ταϊβάν

Το υπουργείο Εξωτερικών της Ταϊβάν δήλωσε ότι έλαβε υπόψη τα διάφορα σχόλια του Τραμπ. Τον ευχαρίστησε για την έγκριση προηγούμενων πωλήσεων όπλων, τονίζοντας ότι οι εν λόγω πωλήσεις ορίζονται από το αμερικανικό δίκαιο.

«Όσον αφορά τις πωλήσεις όπλων μεταξύ Ταϊβάν και ΗΠΑ, δεν αποτελούν μόνο μια δέσμευση ασφαλείας προς την Ταϊβάν, όπως ορίζεται ρητά από τις Ηνωμένες Πολιτείες στον Νόμο περί Σχέσεων με την Ταϊβάν, αλλά και μια μορφή κοινής αποτροπής κατά των περιφερειακών απειλών», ανέφερε σε ανακοίνωσή του.

Η κυβέρνηση Τραμπ ενέκρινε μια πώληση ρεκόρ ύψους 11 δισεκατομμυρίων δολαρίων τον Δεκέμβριο. Έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι οι εκκρεμείς πωλήσεις όπλων προχωρούν στη διαδικασία των ΗΠΑ και ότι δεν έχει υπάρξει καμία αλλαγή στην πολιτική των ΗΠΑ απέναντι στην Ταϊβάν.

Η Μπόνι Γκλέιζερ, ειδικός σε θέματα Ταϊβάν στο Γερμανικό Ταμείο Μάρσαλ των Ηνωμένων Πολιτειών, δήλωσε ότι το σχόλιο του Τραμπ υπονοούσε ότι θα μιλούσε με τον Λάι, ένα αποτέλεσμα που θεωρούσε απίθανο λόγω της πιθανότητας να διαταράξει τις σχέσεις ΗΠΑ-Κίνας.

«Αμφιβάλλω ότι θα μιλήσει με τον Λάι. Οι Κινέζοι θα είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί με το σχόλιο του Τραμπ και θα ζητήσουν διευκρινίσεις. Θα θέλουν επιβεβαίωση ότι ο Πρόεδρος Τραμπ μίλησε λάθος και δεν έχει τέτοια πρόθεση», δήλωσε ο Γκλέιζερ.