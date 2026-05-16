Γιορτή σήμερα 16 Μαΐου – Ποιοι γιορτάζουν | Εορτολόγιο

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Η ημέρα μπορεί να μην περιλαμβάνει ιδιαίτερα γνωστά ονόματα που να έχουν γιορτή σήμερα, ωστόσο η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά σημαντικές μορφές της πίστης με ξεχωριστή ιστορία και συμβολισμό.

Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 16 Μαΐου

Σύμφωνα με το εορτολόγιο, σήμερα δεν καταγράφονται ιδιαίτερα διαδεδομένα ελληνικά ονόματα που να γιορτάζουν ευρέως.

Η ημέρα είναι αφιερωμένη κυρίως στη μνήμη Αγίων και Ιερομαρτύρων της Εκκλησίας.

Ποιους Αγίους τιμά σήμερα η Εκκλησία

Σήμερα, η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά:

Τους Ιερομάρτυρες Αύδα και Αυδιησού και τους συν αυτοίς

Τον Άγιο Αλέξανδρο Πατριάρχη Ιεροσολύμων

Ο Άγιος Αλέξανδρος Πατριάρχης Ιεροσολύμων

Ο Άγιος Αλέξανδρος υπήρξε μία σημαντική μορφή της πρώιμης Εκκλησίας και ξεχώρισε για το έργο και τη δράση του στα Ιεροσόλυμα. Θεωρείται ότι συνέβαλε ιδιαίτερα στην ενίσχυση της χριστιανικής κοινότητας σε δύσκολες περιόδους διωγμών.

Μάλιστα, σύμφωνα με την εκκλησιαστική παράδοση, διακρίθηκε για τη μόρφωση και τη σοφία του, ενώ είχε ενεργό ρόλο στη διάδοση της χριστιανικής διδασκαλίας.

Φωτογραφία: Marina Koutsoumpa