Στον Άρειο Πάγο κρίνεται η αποφυλάκιση Γιωτόπουλου

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Αντίστροφα μετρά από σήμερα ο χρόνος για την απόφαση του Αρείου Πάγου, που θα κρίνει αν ο καταδικασμένος ως αρχηγός της «17Ν» Αλέξανδρος Γιωτόπουλος θα επιστρέψει στη φυλακή ή αν θα εξακολουθήσει να κυκλοφορεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.

Σήμερα από το πρωί συνεδριάζει, κεκλεισμένων των θυρών, όπως προβλέπει ο νόμος, το Ε’ Ποινικό Τμήμα του Αρείου Πάγου, τα μέλη του οποίου θα αποφανθούν με βούλευμά τους επί της αίτησης αναιρέσεως που έχει ασκήσει η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου κατά του βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, με βάση το οποίο έγινε δεκτή η πέμπτη κατά σειρά αίτηση αποφυλάκισης του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου με αποτέλεσμα καταδικασμένος ως ηθικός αυτουργός όλων των εγκληματικών ενεργειών της «17Ν» να είναι πλέον ελεύθερος.

Άμεση παρέμβαση του Αρείου Πάγου

Η δημοσιοποίηση της είδησης για την αποφυλάκιση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, ο οποίος βρισκόταν στη φυλακή από το 2002 εκτίοντας ποινή κάθειρξης σε 17 φορές ισόβια, προκάλεσε την παρέμβαση της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου.

Ο αντεισαγγελέας του Ανώτατου Δικαστηρίου μελέτησε το επίμαχο βούλευμα και έχει ήδη ζητήσει την αναίρεσή του καθώς κρίθηκε ότι δεν πληροί τις προϋποθέσεις που θέτει ο νόμος. Σύμφωνα με την εισαγγελική εκτίμηση, δεν έχει συμπληρωθεί ο απαιτούμενος χρόνος έκτισης της ποινής, ο οποίος προβλέπεται για περιπτώσεις πολυϊσοβιτών.

Παράλληλα, στην αναίρεση επισημαίνεται ότι δεν προκύπτουν ούτε οι ουσιαστικοί λόγοι που θα δικαιολογούσαν την αποφυλάκιση, καθώς δεν διαπιστώνεται μεταβολή των δεδομένων που ελήφθησαν υπόψη για την αξιολόγηση της υπόθεσης.

Έτσι, το ζήτημα της αποφυλάκισης του Γιωτόπολου, που έχει προκαλέσει αντιδράσεις και στην πλευρά των συγγενών θυμάτων της «17Ν», επανακρίνεται από το αρμόδιο ποινικό τμήμα του Αρείου Πάγου, υπό την προεδρία του αντιπροέδρου του Ανώτατου Δικαστηρίου Παναγιώτη Λυμπερόπουλου.

Η όλη διαδικασία εκ του νόμου διεξάγεται κεκλεισμένων των θυρών, χωρίς δημοσιότητα. Και αυτό που αναμένεται πλέον είναι η δημοσίευση του βουλεύματος των ανώτατων δικαστών που θα κρίνουν την αναίρεση, ενώ από τη δική τους απόφαση εξαρτάται η διατήρηση ή μη της προσωπικής ελευθερίας του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου.