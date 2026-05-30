Στέιτ Ντιπάρτμεντ για Γιωτόπουλο: Η ελληνική κυβέρνηση να πράξει ό,τι είναι δυνατόν για να επιστρέψει στη φυλακή
Κόσμος 30 Μαΐου 2026, 10:47

Στέιτ Ντιπάρτμεντ για Γιωτόπουλο: Η ελληνική κυβέρνηση να πράξει ό,τι είναι δυνατόν για να επιστρέψει στη φυλακή

Σε ανακοίνωσή του ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών εκφράζει την βαθιά του απογοήτευση για την απόφαση του Εφετείου Πειραιά με την οποία ανοίγει ο δρόμος για την αποφυλάκιση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου.

Την ενόχλησή τους για την απόφαση του εφετείου σύμφωνα με την οποία ανοίγει ο δρόμος για την αποφυλάκιση του καταδικασμένου ως αρχηγού της 17 Νοέμβρη Αλέξανδρου Γιωτόπουλου εξέφρασαν οι ΗΠΑ.

Σε ανακοίνωσή του ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών εκφράζει την βαθιά του απογοήτευση για την απόφαση του Εφετείου Πειραιά, τονίζοντας χαρακτηριστικά πως η τρομοκρατία δεν μπορεί να γίνει ανεκτή ή να δικαιολογηθεί.

Καλεί δε την ελληνική κυβέρνηση να κάνει ό,τι μπορεί για να επιστρέψει ο Γιωτόπουλος στη φυλακή.

Η ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι βαθιά απογοητευμένες από την απόφαση του Εφετείου Πειραιά να απελευθερώσει τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο, τον ηγέτη και εγκέφαλο της ακροαριστερής ελληνικής τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη.

Σε διάστημα 27 ετών, η 17 Νοέμβρη δολοφόνησε τέσσερις Αμερικανούς κυβερνητικούς υπαλλήλους: τον Ρίτσαρντ Γουέλτς, τον Λοχαγό Τζορτζ Τσάντες, τον Λοχαγό Γουίλιαμ Νόρντιν και τον Λοχία Ρόναλντ Στιούαρτ. Η ομάδα δολοφόνησε επίσης έναν Βρετανό στρατιωτικό ακόλουθο, έναν υπάλληλο της τουρκικής πρεσβείας και 16 εξέχοντες Έλληνες, συμπεριλαμβανομένου του κουνιάδου του νυν πρωθυπουργού Μητσοτάκη.

Ο Γιωτόπουλος καταδικάστηκε σε 17 ισόβια κάθειρξη συν 25 χρόνια για την ενορχήστρωση αυτών των βάναυσων δολοφονιών. Δεν ανέλαβε ποτέ την ευθύνη ούτε εξέφρασε μεταμέλεια. Σημειώνουμε ότι στις 25 Μαΐου, ο Αναπληρωτής Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου άσκησε έφεση για την ακύρωση της υπό όρους απελευθέρωσης, επειδή ο Γιωτόπουλος δεν είχε εκτίσει την ελάχιστη απαιτούμενη ποινή. Υποστηρίζουμε σθεναρά αυτές τις προσπάθειες και καλούμε την ελληνική κυβέρνηση να κάνει ό,τι μπορεί για να επιστρέψει ο Γιωτόπουλος στη φυλακή.

Οι οικογένειες των Richard Welch, George Tsantes, William Nordeen και Ronald Stewart κουβαλούν το βάρος αυτών των απωλειών εδώ και δεκαετίες. Οι αγαπημένοι τους έκαναν την υπέρτατη θυσία στην υπηρεσία του έθνους μας και αξίζουν δικαιοσύνη. Η τρομοκρατία δεν πρέπει ποτέ να γίνει ανεκτή ή να δικαιολογηθεί. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεχίσουν να στέκονται στο πλευρό των θυμάτων της τρομοκρατίας και να συνεργάζονται με τους εταίρους μας για να διασφαλίσουν ότι όσοι διαπράττουν τέτοιες αποτρόπαιες πράξεις θα αντιμετωπίσουν όλες τις συνέπειες».

