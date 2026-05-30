newspaper
Σάββατο 30 Μαϊου 2026
weather-icon 20o
Stream

in
newspaper

# ΕΛΑΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Τεχνητή νοημοσύνη: Αντώνογλου και Γερμανίδης στην κορυφή της διεθνούς κούρσας της AI
Οικονομικές Ειδήσεις 30 Μαΐου 2026, 08:58

Τεχνητή νοημοσύνη: Αντώνογλου και Γερμανίδης στην κορυφή της διεθνούς κούρσας της AI

Ο Ιωάννης Αντώνογλου της Reflection AI και ο Αναστάσης Γερμανίδης της Runway έχουν συγκεντρώσει αποτιμήσεις 30 δισ. δολαρίων και ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον στην τεχνητή νοημοσύνη

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Σχολιάστε
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Το superfood «ασπίδα» ενάντια στην UV ακτινοβολία

Το superfood «ασπίδα» ενάντια στην UV ακτινοβολία

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Δύο Έλληνες επιχειρηματίες και ερευνητές βρίσκονται σήμερα στην αιχμή της παγκόσμιας τεχνολογικής κούρσας για την τεχνητή νοημοσύνη, σε μια αγορά που εξελίσσεται ταχύτατα σε μία από τις πιο ακριβές, ανταγωνιστικές και στρατηγικά κρίσιμες της διεθνούς οικονομίας. Ο Ιωάννης Αντώνογλου, συνιδρυτής της Reflection AI, και ο Αναστάσης Γερμανίδης, συνιδρυτής της Runway, έχουν καταφέρει μέσα σε λίγα χρόνια να βρεθούν στο επίκεντρο του παγκόσμιου ενδιαφέροντος, χτίζοντας εταιρείες που αθροίζουν αποτίμηση περίπου 30 δισ. δολαρίων και προσελκύουν κεφάλαια από μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της Silicon Valley.

Η σημασία αυτής της εξέλιξης δεν είναι μόνο επιχειρηματική. Αντανακλά και τη μετατόπιση της ίδιας της τεχνολογικής συζήτησης από τα απλά chatbots και τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα προς πιο σύνθετα συστήματα, που επιχειρούν να κατανοήσουν, να προβλέψουν και τελικά να αλληλεπιδράσουν με τον φυσικό κόσμο. Σε αυτό το νέο πεδίο ανταγωνισμού, όπου τα κεφάλαια που επενδύονται μοιάζουν πλέον με κρατικούς προϋπολογισμούς, οι δύο Έλληνες founders έχουν καταφέρει να βρεθούν στην κορυφή.

Η περίπτωση του Ιωάννη Αντώνογλου

Ο Ιωάννης Αντώνογλου, που γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Θεσσαλονίκη, αποτελεί χαρακτηριστική περίπτωση ερευνητή που ξεκίνησε από την ελληνική πανεπιστημιακή κοινότητα και βρέθηκε να διαμορφώνει τη νέα γενιά των AI υποδομών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σπούδασε Ηλεκτρολόγος Μηχανικός στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και στη συνέχεια συνέχισε μεταπτυχιακές σπουδές στην τεχνητή νοημοσύνη στο Εδιμβούργο. Το 2012 εντάχθηκε στη DeepMind, τότε σε πολύ πρώιμο στάδιο ανάπτυξης, και παρέμεινε εκεί για περισσότερο από μία δεκαετία, συμμετέχοντας σε ορισμένα από τα πλέον εμβληματικά projects στην ιστορία της σύγχρονης AI.

Στη DeepMind εργάστηκε σε τεχνολογίες όπως τα Deep Q-Networks, τα AlphaGo, AlphaZero και MuZero, δηλαδή σε συστήματα που έθεσαν τα θεμέλια για την ενισχυτική μάθηση και την ανάπτυξη πιο αυτόνομων μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης. Η συμβολή του δεν περιορίστηκε σε ακαδημαϊκό επίπεδο, αλλά συνδέθηκε με την ίδια τη μετάβαση της AI από τη θεωρία στην πρακτική εφαρμογή. Πριν αποχωρήσει από την DeepMind, είχε αναλάβει και το reinforcement learning κομμάτι του Gemini, του μεγάλου μοντέλου της Google, σε μια περίοδο κατά την οποία η εταιρεία αναδιοργάνωσε πλήρως τις AI ομάδες της μετά την εμφάνιση του ChatGPT.

Μέσα από αυτή την εμπειρία γεννήθηκε η Reflection AI, την οποία ίδρυσε το 2024 μαζί με τον Μίσα Λάσκιν, με κεντρικό στόχο τη δημιουργία ανοικτών AI μοντέλων και sovereign AI υποδομών. Η έννοια του sovereign AI, δηλαδή η «κυρίαρχη» τεχνητή νοημοσύνη, αποτελεί σήμερα έναν από τους πιο κρίσιμους και επίκαιρους όρους στον χώρο της τεχνολογίας: δεν αφορά μόνο το ποιος έχει την πρόσβαση στα δεδομένα, αλλά και το ποιος ελέγχει την υποδομή, την εκπαίδευση των μοντέλων και τις δυνατότητες προσαρμογής τους στις ανάγκες ενός οργανισμού, μιας επιχείρησης ή ακόμα και ενός κράτους.

Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι η Reflection AI επιχειρεί να δώσει σε κυβερνήσεις και μεγάλους οργανισμούς τη δυνατότητα να λειτουργούν τα δικά τους AI stacks, χωρίς εξάρτηση από κλειστά μοντέλα τρίτων, όπως αυτά της OpenAI ή της Anthropic. Η λογική αυτή έχει ιδιαίτερη στρατηγική αξία, καθώς οι οργανισμοί που χειρίζονται ευαίσθητα δεδομένα, είτε πρόκειται για δημόσιες υπηρεσίες είτε για βιομηχανικούς ομίλους ή χρηματοπιστωτικούς θεσμούς, επιδιώκουν όλο και περισσότερο πλήρη έλεγχο στις υποδομές τους. Όπως είπε ο ίδιος ο Ιωάννης Αντώνογλου στο πλαίσιο εκδήλωσης στο φεστιβάλ Panathenea, πρόκειται για το «αμερικανικό αντίστοιχο του κινεζικού Deepseek».

Η αγορά έχει ήδη αναγνωρίσει τη δυναμική της Reflection AI. Η εταιρεία έχει αντλήσει πάνω από 4 δισ. δολάρια από επενδυτές, ενώ η αποτίμησή της ξεπερνά πλέον τα 25 δισ. δολάρια. Στους χρηματοδότες της περιλαμβάνονται μερικά από τα πιο επιδραστικά ονόματα της παγκόσμιας τεχνολογίας και του venture capital, με την Nvidia να έχει επενδύσει σημαντικά κεφάλαια και την JPMorgan να εξετάζει συμμετοχή σε νέο γύρο χρηματοδότησης που θα μπορούσε να φτάσει τα 2,5 δισ. δολάρια. Παράλληλα, η εταιρεία έχει συνάψει συνεργασίες με τη Dell, με το αμερικανικό υπουργείο Ενέργειας, αλλά και με μεγάλες επιχειρηματικές δομές στη Νότια Κορέα, στοιχείο που αποδεικνύει ότι η ζήτηση για sovereign AI λύσεις δεν είναι θεωρητική, αλλά ήδη υπαρκτή και παγκόσμια.

Ο ίδιος ο Ιωάννης Αντώνογλου υποστηρίζει ότι η επόμενη μεγάλη φάση για την τεχνητή νοημοσύνη θα είναι το self-improving AI, δηλαδή συστήματα που θα μπορούν να βελτιώνουν άλλα συστήματα AI, καθώς και τα multi-agent systems, όπου πολλά επιμέρους μοντέλα θα συνεργάζονται μεταξύ τους για να επιτυγχάνουν πολύπλοκους στόχους. Παράλληλα, εκτιμά ότι η εξέλιξη προς όλο και πιο ισχυρά μοντέλα φέρνει στο προσκήνιο και το μεγάλο ζήτημα της ευθυγράμμισης της συμπεριφοράς των μοντέλων με τους ανθρώπινους στόχους και περιορισμούς. Σε αυτό το πεδίο, η μάχη της AI δεν είναι μόνο τεχνολογική αλλά και φιλοσοφική, κοινωνική και γεωπολιτική.

Η περίπτωση του Αναστάση Γερμανίδη

Από την άλλη πλευρά, ο Αναστάσης Γερμανίδης έχει χτίσει τη δική του διαδρομή στην πιο ορατή, δημιουργική και εμπορικά εκρηκτική πλευρά της τεχνητής νοημοσύνης: τη generative AI για εικόνα και βίντεο. Γεννημένος στην Ελλάδα και με σπουδές στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Αναστάσης Γερμανίδης έχει αναπτύξει μια τεχνολογική κατεύθυνση που άλλαξε ριζικά τη βιομηχανία των ψηφιακών μέσων. Συνίδρυσε τη Runway το 2018 στη Νέα Υόρκη μαζί με τους Κριστόμπαλ Βαλενζουέλα και Αλεχάνδρο Ματαμάλα, σε μια εποχή που η παραγωγή βίντεο μέσω AI βρισκόταν ακόμη στα πρώτα βήματα.

Η Runway ξεκίνησε ως μια δημιουργική πλατφόρμα εργαλείων, αλλά εξελίχθηκε σε μία από τις πιο αναγνωρίσιμες εταιρείες generative AI video παγκοσμίως. Σήμερα συνεργάζεται με μεγάλα στούντιο του Χόλυγουντ, με διαφημιστικές εταιρείες, με τεχνολογικούς κολοσσούς και με οργανισμούς που αναζητούν εργαλεία παραγωγής και επεξεργασίας οπτικού περιεχομένου σε πολύ μικρότερο κόστος και χρόνο από ό,τι στο παρελθόν. Η εταιρεία έχει συγκεντρώσει περίπου 860 εκατ. δολάρια χρηματοδότησης και, μετά τον τελευταίο γύρο Series E ύψους 315 εκατ. δολαρίων, αποτιμάται στα 5,3 δισ. δολάρια.

Η θεματική της Runway, όμως, είναι πολύ ευρύτερη από τα απλά εργαλεία βίντεο. Η εταιρεία επενδύει έντονα στα λεγόμενα «παγκόσμια μοντέλα», δηλαδή μοντέλα που επιχειρούν να κατανοήσουν και να προσομοιώσουν τον πραγματικό κόσμο μέσα από οπτικά δεδομένα. Για τον Αναστάση Γερμανίδη, το επόμενο βήμα για την τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι μόνο η παραγωγή κειμένου ή εικόνας, αλλά η αλληλεπίδραση με το περιβάλλον και η δημιουργία συστημάτων που θα μπορούν να λειτουργούν ως έξυπνοι, σχεδόν αυτόνομοι ψηφιακοί και ρομποτικοί παράγοντες.

Η φιλοσοφία αυτή εξηγεί γιατί η Runway δεν περιορίζεται πια μόνο στη δημιουργία περιεχομένου. Η εταιρεία βλέπει προοπτική και στη ρομποτική, καθώς τα video models και τα world models μπορούν να χρησιμοποιηθούν ώστε τα ρομπότ να «μαθαίνουν» μέσα από την παρατήρηση, να κατανοούν το περιβάλλον τους και να αποκτούν καλύτερη αίσθηση του φυσικού κόσμου. Αυτό ακριβώς το μεταβατικό στάδιο, από τα chatbots στα διαδραστικά συστήματα και τελικά στα συστήματα που δρουν στον πραγματικό κόσμο, θεωρείται και το επόμενο μεγάλο άλμα της τεχνητής νοημοσύνης.

Ο Αναστάσης Γερμανίδης έχει επίσης επισημάνει ότι η τεχνολογία της Runway στοχεύει στη «δημοκρατικοποίηση» της δημιουργίας, προσφέροντας σε περισσότερους ανθρώπους τη δυνατότητα να παράγουν υψηλής ποιότητας οπτικό υλικό χωρίς τους παραδοσιακά υψηλούς προϋπολογισμούς. Το όραμα αυτό έχει προσελκύσει επενδυτές όπως η Nvidia, η Google, η Salesforce, η Fidelity και η General Atlantic, ενώ οι φήμες για πιθανό ενδιαφέρον της Meta έχουν αναδείξει ακόμη περισσότερο τη στρατηγική αξία της εταιρείας.

Μηνύματα για Ελλάδα και Ευρώπη

Πίσω από τις δύο ιστορίες κρύβεται και ένα ευρύτερο μήνυμα για την Ελλάδα και την Ευρώπη. Και οι δύο founders επισημαίνουν ότι η δημιουργία AI εταιρειών τέτοιου μεγέθους απαιτεί τεράστια κεφάλαια, εξαιρετικά εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό και ένα ώριμο οικοσύστημα επενδυτών και συνεργατών, στοιχεία που σήμερα παραμένουν ισχυρότερα στις Ηνωμένες Πολιτείες και, σε δεύτερο βαθμό, στην Κίνα. Η Ελλάδα, όπως και η ευρύτερη Ευρώπη, εξακολουθεί να υστερεί σε επίπεδο κλίμακας για να παράξει τέτοιες, ωστόσο υπάρχουν σημαντικές ευκαιρίες σε εφαρμογές, υποδομές, υιοθέτηση τεχνολογίας και ανάπτυξη λύσεων πάνω σε υπάρχουσες πλατφόρμες.

Την ίδια στιγμή, οι δύο ιστορίες δείχνουν ότι το ελληνικό ταλέντο μπορεί να διακριθεί στο υψηλότερο διεθνές επίπεδο, αρκεί να συνδυαστεί με τις σωστές συνθήκες, το κατάλληλο οικοσύστημα και την πρόσβαση σε κεφάλαια και υποδομές. Από τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα μέχρι τη Silicon Valley και τη Νέα Υόρκη, ο Αντώνογλου και ο Γερμανίδης αποδεικνύουν ότι η Ελλάδα μπορεί να συμμετέχει, έστω και μέσω της διασποράς της, στη διαμόρφωση των πιο κρίσιμων τεχνολογικών εξελίξεων της εποχής.

Η μεγαλύτερη πρόκληση, όπως συμφωνούν και οι δύο, είναι ότι η τεχνητή νοημοσύνη βρίσκεται ακόμα στην αρχή της. Τα μοντέλα βελτιώνονται ραγδαία, οι επενδύσεις αυξάνονται με ασύλληπτους ρυθμούς και η παγκόσμια αγορά αναζητά ποιος θα καταφέρει να ελέγξει την επόμενη γενιά υποδομών. Σε αυτό το περιβάλλον, η Reflection AI και η Runway δεν είναι απλώς επιτυχημένες εταιρείες. Είναι δύο από τους βασικότερους παίκτες σε μια μάχη που θα καθορίσει το μέλλον της τεχνολογίας, της οικονομίας και πιθανότατα της ίδιας της ισορροπίας ισχύος στον ψηφιακό κόσμο.

Πηγή ΟΤ

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Θεοδωρόπουλος: Η δεύτερη θητεία στον ΣΕΒ και το νέο στοίχημα της βιομηχανίας

Θεοδωρόπουλος: Η δεύτερη θητεία στον ΣΕΒ και το νέο στοίχημα της βιομηχανίας

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Το superfood «ασπίδα» ενάντια στην UV ακτινοβολία

Το superfood «ασπίδα» ενάντια στην UV ακτινοβολία

Κόσμος
Τραμπ: Θα αποφασίσω σύντομα για το Ιράν- Έτοιμοι να βομβαρδίσουμε αν δεν υπάρξει συμφωνία, λέει ο Χεγκσεθ

Τραμπ: Θα αποφασίσω σύντομα για το Ιράν- Έτοιμοι να βομβαρδίσουμε αν δεν υπάρξει συμφωνία, λέει ο Χεγκσεθ

inWellness
Τι σχέση έχουν τα push-ups με την καρδιά; Η επιστήμη έχει την απάντηση
Έρευνα 30.05.26

Τι σχέση έχουν τα push-ups με την καρδιά; Η επιστήμη έχει την απάντηση

Σύμφωνα με μια νέα έρευνα, άνδρες που μπορούσαν να εκτελέσουν 40 ή περισσότερα είχαν έως και 96% μικρότερη πιθανότητα να εμφανίσουν σοβαρά καρδιαγγειακά προβλήματα μέσα στην επόμενη δεκαετία

Σύνταξη
inTown
Stream newspaper
Μήπως οι ΑΙ Αgents αποκτούν ταξική συνείδηση; Πώς η υπερεργασία τους στρέφει στον μαρξισμό
Επιστημονικό πείραμα 29.05.26

Μήπως οι ΑΙ Αgents αποκτούν ταξική συνείδηση; Πώς η υπερεργασία τους στρέφει στον μαρξισμό

Ερευνητές στο πανεπιστήμιο του Στάνφορντ, διαπίστωσαν ότι οι ΑΙ Αgents που υποβάλλονται σε συνθήκες υπερ-εργασίας, υιοθετούν μαρξιστική ρητορική.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Θα αντικαταστήσει η AI τους συναδέλφους; Η αόρατη μοναξιά του σύγχρονου γραφείου
AI 29.05.26

Θα αντικαταστήσει η AI τους συναδέλφους; Η αόρατη μοναξιά του σύγχρονου γραφείου

Το βασικό ερώτημα που προκύπτει δεν είναι αν η τεχνητή νοημοσύνη αυξάνει την παραγωγικότητα των ανθρώπων — αυτό είναι σαφές. Το ερώτημα είναι τι αντικαθιστά αυτή η παραγωγικότητα.

Σύνταξη
Διπλάσιος από τις εκτιμήσεις o πραγματικός αριθμός ασθενών με μακροχρόνιο Covid – Τι έδειξε μελέτη με AI
AI 28.05.26

Διπλάσιος από τις εκτιμήσεις o πραγματικός αριθμός ασθενών με μακροχρόνιο Covid - Τι έδειξε μελέτη με AI

Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν έναν νέο αλγόριθμο Tεχνητής Nοημοσύνης για να αναλύσουν ιατρικά αρχεία σχεδόν 460.000 ασθενών που είχαν προηγουμένως βρεθεί θετικοί σε COVID-19 από 58 νοσοκομεία σε τέσσερις περιοχές των ΗΠΑ.

Σύνταξη
Πέντε τρόποι να θωρακίσετε τη δουλειά σας απ’ την επέλαση της Τεχνητής Νοημοσύνης
Διεθνής Οικονομία 25.05.26

Πέντε τρόποι να θωρακίσετε τη δουλειά σας απ’ την επέλαση της Τεχνητής Νοημοσύνης

Καθώς πολλοί ρόλοι κινούνται προς την «ενίσχυση» και όχι την πλήρη αντικατάσταση, η βελτίωση των δεξιοτήτων στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να κάνει τη διαφορά

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Τεχνητή νοημοσύνη και παραγωγικότητα: Στις τελευταίες θέσεις της ΕΕ η Ελλάδα
Oxford Economics 25.05.26

Τεχνητή νοημοσύνη και παραγωγικότητα: Στις τελευταίες θέσεις της ΕΕ η Ελλάδα

H θετική επίδραση της τεχνητής νοημοσύνης στην παραγωγικότητα αρχίζει και γίνεται ορατή, αλλά μόνο στις «τοπ 5 χώρες» της ΕΕ, με την υψηλότερη χρήση ΑΙ. Στις υπόλοιπες... πέρα βρέχει.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Φρενίτιδα στη Wall Street για την είσοδο OpenAI, SpaceX και Anthropic στο χρηματιστήριο
Όλα τα λεφτά για την ΑΙ 24.05.26

Φρενίτιδα στη Wall Street για την είσοδο OpenAI, SpaceX και Anthropic στο χρηματιστήριο

Εκτιμάται ότι η τεχνητή νοημοσύνη και οι πωλήσεις μετοχών από τις Anthropic, SpaceX και OpenAI, θα φέρει στη Wall Street περισσότερα από το ρεκόρ των 156 δισ. δολαρίων που συγκεντρώθηκαν το 2021.

Σύνταξη
AI: Η Ευρωπαϊκή Ένωση απλοποίησε τον αυστηρότερο νόμο – Τι άλλαξε και γιατί έχει σημασία
Μπρα-ντε-φερ 21.05.26

Η Ευρωπαϊκή Ένωση απλοποίησε τον αυστηρότερο νόμο για την AI - Τι άλλαξε και γιατί έχει σημασία

Ο νόμος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) υπέστη τροποποιήσεις - Η αμφιλεγόμενη κίνηση για τον τομέα των μηχανημάτων - Τι σημαίνει για τις επιχειρήσεις - Η βασική πρόκληση

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Στεγαστική κρίση: Γιατί αυξάνονται οι τιμές και τι κάνει η ΕΕ για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα;
Διεθνής Οικονομία 30.05.26

Στεγαστική κρίση: Γιατί αυξάνονται οι τιμές και τι κάνει η ΕΕ για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα;

Η στεγαστική κρίση με την άνοδο των τιμών των κατοικιών και των ενοικίων αποτελεί μεγάλο πρόβλημα για τους περισσότερους Ευρωπαίους, συμπεριλαμβανομένων και των Ελλήνων - Έχει η ΕΕ σχεδιασμό για να αντιμετωπίσει το φαινόμενο που επιμένει;

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Απολογούνται σήμερα οι υπόλοιποι 10 κατηγορούμενοι για τις παράνομες επιδοτήσεις στην Κρήτη
Ευρωπαϊκή Εισαγγελία 30.05.26

Απολογούνται σήμερα οι υπόλοιποι 10 κατηγορούμενοι για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη

Μετά την ολοκλήρωση των απολογιών των υπόλοιπων δέκα συλληφθέντων για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, ανακριτής και εισαγγελέας θα αποφασίσουν για την ποινική τους μεταχείριση

Σύνταξη
Στέιτ Ντιπάρτμεντ για Γιωτόπουλο: Η ελληνική κυβέρνηση να πράξει ό,τι είναι δυνατόν για να επιστρέψει στη φυλακή
Κόσμος 30.05.26

Στέιτ Ντιπάρτμεντ για Γιωτόπουλο: Η ελληνική κυβέρνηση να πράξει ό,τι είναι δυνατόν για να επιστρέψει στη φυλακή

Σε ανακοίνωσή του ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών εκφράζει την βαθιά του απογοήτευση για την απόφαση του Εφετείου Πειραιά με την οποία ανοίγει ο δρόμος για την αποφυλάκιση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου.

Σύνταξη
Σιμεόνε: «Άρσεναλ και Παρί θα δώσουν πόλεμο – Θα κερδίσει όποιος αντέξει περισσότερο»
Champions League 30.05.26

Σιμεόνε: «Άρσεναλ και Παρί θα δώσουν πόλεμο – Θα κερδίσει όποιος αντέξει περισσότερο»

Ο προπονητής της Ατλέτικο Μαδρίτης, Τσόλο Σιμεόνε περιέγραψε τον τελικό του Champions League ως μια μάχη υψηλής έντασης, αποθεώνοντας την πίεση που ασκούν οι δύο φιναλίστ.

Γεώργιος Μαζιάς
Μάριος Παπαγεωργίου: «Το πρόσωπο που δικάζεται ξέρει πολλά» – Κρίσιμες λεπτομέρειες για τη στυγερή δολοφονία
Φως στο Τούνελ 30.05.26

«Το πρόσωπο που δικάζεται ξέρει πολλά» - Οι κρίσιμες λεπτομέρειες για τη δολοφονία του Μάριου Παπαγεωργίου

Μετά τις διαρκείς αναβολές για την υπόθεση απαγωγής και δολοφονίας του Μάριου Παπαγεωργίου τον Αύγουστο του 2012, το δικαστήριο απέρριψε νέο αίτημα και όρισε δικάσιμο στις 29 Ιουνίου

Σύνταξη
Πανελλαδικές 2026: Αυτά είναι τα θέματα στα Νέα Ελληνικά για τα ΕΠΑΛ – Οι πρώτες εκτιμήσεις
Ελλάδα 30.05.26

«Στόχοι και όνειρα» - Αυτά είναι τα θέματα των Πανελλαδικών στα Νέα Ελληνικά για τα ΕΠΑΛ - Οι πρώτες εκτιμήσεις

Πρεμιέρα για τις Πανελλαδικές σήμερα στα ΕΠΑΛ με το μάθημα των Νέων Ελληνικών - Το in σε συνεργασία με το φροντιστήριο ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ παρουσιάζει τις πρώτες εκτιμήσεις για τα θέματα

Σύνταξη
Χέγκσεθ: Ανακοίνωσε πακέτο μαμούθ για παραγωγή πυρομαχικών – Αμφίσημα μηνύματα για το Ιράν
1,3 τρισ. δολάρια 30.05.26

Πακέτο μαμούθ για παραγωγή πυρομαχικών προανήγγειλε ο Χέγκσεθ - Αμφίσημα μηνύματα για το Ιράν

Στο φόρουμ «Διάλογος του Σάνγκρι - Λα» στη Σιγκαπούρη ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ απαίτησε από τους συμμάχους των ΗΠΑ να αυξήσουν τους αμυντικούς τους προϋπολογισμούς ενώ έστειλε αμφίσημα μηνύματα για το Ιράν

Σύνταξη
Κρήτη: Δολοφονία το τροχαίο του προέδρου της κοινότητας Απεσωκαρίου – Τι αποκαλύπτει ο άνθρωπος που «είδε» το έγκλημα
Κρήτη 30.05.26

Δολοφονία το τροχαίο του προέδρου της κοινότητας Απεσωκαρίου - Τι αποκαλύπτει ο άνθρωπος που «είδε» το έγκλημα

«Η προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι χτυπήθηκε ενώ βρισκόταν πάνω στο μηχανάκι», λέει ο γαμπρός του προέδρου της κοινότητας Απεσωκαρίου στην Κρήτη Αλέξανδρου Δασκαλάκη.

Σύνταξη
Η ιστορία των τροχαίων από το πρώτο βενζινοκίνητο αυτοκίνητο και το τεράστιο κοινωνικοοικονομικό κόστος τους
Παγκόσμια κρίση 30.05.26

Η ιστορία των τροχαίων από το πρώτο βενζινοκίνητο όχημα και το τεράστιο κοινωνικοοικονομικό κόστος τους

Από το πρώτο τροχαίο βενζινοκίνητου οχήματος στις ΗΠΑ τον Μάιο του 1891, ακολούθησαν εκατομμύρια άλλα παγκοσμίως με τεράστιο κόστος για χώρες, οικονομίες και οικογένειες

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
The Expla-in Project | My precious… 
Expla-in 30.05.26

My precious… 

Η κούπα με τα «αυτιά» πολύτιμη, η «μάχη» στην πανέμορφη Βουδαπέστη έως τα… αστέρια - Άρσεναλ vs Παρί Σεν Ζερμέν και… 

Σύνταξη
Τζόκοβιτς για τον αποκλεισμό στο Roland Garros: «Άξιζε τη νίκη ο Φονσέκα – Έμεινα από δυνάμεις»
Τένις 30.05.26

Τζόκοβιτς για τον αποκλεισμό στο Roland Garros: «Άξιζε τη νίκη ο Φονσέκα – Έμεινα από δυνάμεις»

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς μίλησε για τον αποκλεισμό του από τον Φονσέκα, τόνισε ότι έμεινε από δυνάμεις, ενώ ξεκαθάρισε πως δεν ξέρει αν θα επιστρέψει στο Παρίσι του χρόνου.

Σύνταξη
Must Read
«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Σάββατο 30 Μαϊου 2026
Cookies