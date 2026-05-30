«Είμαστε απολύτως ικανοί να ξαναρχίσουμε τις στρατιωτικές επιχειρήσεις εφόσον χρειαστεί», δήλωσε ο υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, από το βήμα του φόρουμ «Διάλογος του Σάνγκρι-Λα» στη Σιγκαπούρη, όπου συμμετέχουν κυβερνητικοί αξιωματούχοι από τις χώρες της Ασίας.

Ο ίδιος εμφανίστηκε καθησυχαστικός σε σχέση με τα πολεμικά αποθέματα των ΗΠΑ σε μια περίοδο που οι σύμμαχοι της Ουάσιγκτον στην Ασία ανησυχούν αφενός ότι ο Λευκός Οίκος εγκαταλείπει το πεδίο του Ειρηνικού και αφετέρου βλέπουν τον αμερικανική κυβέρνηση να μετακινεί οπλικά συστήματα και στρατό από τον Ειρηνικό προς τη Μέση Ανατολή, εξαιτίας του πολέμου στο Ιράν.

«Τα αποθέματά μας είναι υπεραρκετά για το Ιράν αλλά και για όλο τον κόσμο, λόγω του τρόπου με τον οποίο εξισορροπούμε την κατανομή των εξαιρετικών και άφθονων πυρομαχικών μας», δήλωσε ο Χέγκσεθ και διαβεβαίωσε ότι οι ΗΠΑ δεν έχουν γυρίσει την πλάτη τους στον Ειρηνικό.

«Μπορούμε να κάνουμε δύο πράγματα ταυτόχρονα», είπε και προανήγγειλε πακέτο μαμούθ παραγωγής πυρομαχικών αξίας 1,5 τρισ. δολαρίων για φέτος.

«Ενισχύουμε την αμυντική μας βιομηχανική βάση, ώστε να κατασκευάζουμε 2 φορές, 3 φορές, 4 φορές τα πυρομαχικά πολύ σύντομα, για να διασφαλίσουμε ότι όλα τα επιχειρησιακά σχέδιά μας θα χρηματοδοτηθούν σωστά σε όλο τον κόσμο».

Αμφίσημα μηνύματα για το Ιράν

Σε σχέση με το Ιράν συνέχισε να στέλνει αμφίσημα μηνύματα καθώς από τη μία εμφάνισε τις ΗΠΑ ως έτοιμες για την επανέναρξη των επιχειρήσεων από την άλλη επαίνεσε τον Τραμπ τον οποίο χαρακτήρισε «υπομονετικό» για το ότι θέλει να κάνει μία καλή συμφωνία με την Τεχεράνη.

Τα σχόλια αυτά έρχονται μετά τη διάψευση των προσδοκιών ότι οι ΗΠΑ ήταν έτοιμες να υπογράψουν το μνημόνιο κατανόησης με το Ιράν, που καλλιεργήθηκαν με ανάρτηση του Τραμπ το βράδυ της Παρασκευής στην οποία έλεγε ότι θα αποφάσιζε στην επικείμενη σύσκεψη με το επιτελείο του για τη συμφωνία με την Τεχεράνη και άφησε να εννοηθεί ότι η απόφασή του θα είναι θετική.

Η σύσκεψη του επιτελείου του ωστόσο τελείωσε χωρίς ο πρόεδρος να ανακοινώνει κάποιου είδους απόφαση. Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε ότι ο Τραμπ θα υπογράψει συμφωνία με το Ιράν μόνο σε περίπτωση που τηρηθούν οι «κόκκινες γραμμές» που έχει θέσει.

Οι παλινωδίες της αμερικανικής ηγεσίας φανερώνουν τη δυσκολία να αποσυρθούν από το Ιράν χωρίς να έχουν να παρουσιάσουν κάποιου είδους νίκη επί της Τεχεράνης, που επιμένει ότι θα πρέπει να δει «πράξεις» από τις ΗΠΑ πριν προχωρήσει σε οποιαδήποτε εφαρμογή του σχεδίου.

Με την κατάσταση να έχει βαλτώσει στη Μέση Ανατολή η δουλειά του Χέγκσεθ στη Σιγκαπούρη έχει γίνει δυσκολότερη. Ο ίδιος έκανε λόγο για ιστορική επίσκεψη του Τραμπ στην Κίνα και τόνισε ότι οι σχέσεις των δύο χωρών είναι οι καλύτερες των τελευταίων χρόνων.

Οι έμμεσες απειλές στους «συμμάχους»

Για να διατηρηθεί αυτή η ισορροπία, είπε ο Χέγκσεθ, πρέπει οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους να διατηρούν το πλεονέκτημα απέναντι στην εξελισσόμενη στρατιωτική ενίσχυση της Κίνας. Για να συμβεί αυτό οι «σύμμαχοι» που βρίσκονται στην «πρώτη γραμμή» της περιοχής πρέπει να αυξήσουν τις αμυντικές τους δαπάνες στο 3,5% του ΑΕΠ.

Η Ουάσιγκτον θα δώσει προτεραιότητα στις σχέσεις με «συμμάχους-πρότυπα», είπε ο Χέγκσεθ, ενώ οι σύμμαχοι που δεν αναλαμβάνουν τέτοιες δεσμεύσεις για την άμυνα «θα αντιμετωπίσουν μια σαφή αλλαγή στον τρόπο που κάνουμε τις δουλειές μας».

«Προς όσους πιστεύουν ότι μπορούν να συνεχίσουν να επωφελούνται από τη γενναιοδωρία του Αμερικανού φορολογούμενου, ακούστε μας τώρα – αυτές οι μέρες έχουν τελειώσει», είπε, προσθέτοντας ότι «αυτή η τολμηρή πορεία είναι θέμα στρατηγικής αναγκαιότητας».

Ο υπουργός Άμυνας της Νέας Ζηλανδίας, Κρις Πενκ, έσπευσε να εκφράσει αμέσως τη διαφωνία του με την παραγγελία των ΗΠΑ λέγοντας ότι η χώρα του στοχεύει σε μια «ομαλή και σταθερή» αύξηση των αμυντικών δαπανών για την επίτευξη του στόχου του 2% του ΑΕΠ που δαπανάται για τον στρατό εντός οκτώ ετών.

Αναλυτές επεσήμαναν ότι ήταν εντυπωσιακό ότι ο Χέκγσεθ παρέλειψε στην ομιλία του την Ταϊβάν, η οποία συνήθως αποτελούσε τον πυρήνα των ομιλιών των προηγούμενων υπουργών Άμυνας. Ο ίδιος ο Χέγκσεθ στην περσινή ομιλία του είχε προειδοποιήσει για μία πιθανή κινεζική στρατιωτική επίθεση στην Ταϊβάν.