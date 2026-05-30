Κόσμος 30 Μαΐου 2026, 09:51

Στο φόρουμ «Διάλογος του Σάνγκρι - Λα» στη Σιγκαπούρη ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ απαίτησε από τους συμμάχους των ΗΠΑ να αυξήσουν τους αμυντικούς τους προϋπολογισμούς ενώ έστειλε αμφίσημα μηνύματα για το Ιράν

«Είμαστε απολύτως ικανοί να ξαναρχίσουμε τις στρατιωτικές επιχειρήσεις εφόσον χρειαστεί», δήλωσε ο υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, από το βήμα του φόρουμ «Διάλογος του Σάνγκρι-Λα» στη Σιγκαπούρη, όπου συμμετέχουν κυβερνητικοί αξιωματούχοι από τις χώρες της Ασίας.

Ο ίδιος εμφανίστηκε καθησυχαστικός σε σχέση με τα πολεμικά αποθέματα των ΗΠΑ σε μια περίοδο που οι σύμμαχοι της Ουάσιγκτον στην Ασία ανησυχούν αφενός ότι ο Λευκός Οίκος εγκαταλείπει το πεδίο του Ειρηνικού και αφετέρου βλέπουν τον αμερικανική κυβέρνηση να μετακινεί οπλικά συστήματα και στρατό από τον Ειρηνικό προς τη Μέση Ανατολή, εξαιτίας του πολέμου στο Ιράν.

«Τα αποθέματά μας είναι υπεραρκετά για το Ιράν αλλά και για όλο τον κόσμο, λόγω του τρόπου με τον οποίο εξισορροπούμε την κατανομή των εξαιρετικών και άφθονων πυρομαχικών μας», δήλωσε ο Χέγκσεθ και διαβεβαίωσε ότι οι ΗΠΑ δεν έχουν γυρίσει την πλάτη τους στον Ειρηνικό.

«Μπορούμε να κάνουμε δύο πράγματα ταυτόχρονα», είπε και προανήγγειλε πακέτο μαμούθ παραγωγής πυρομαχικών αξίας 1,5 τρισ. δολαρίων για φέτος.

«Ενισχύουμε την αμυντική μας βιομηχανική βάση, ώστε να κατασκευάζουμε 2 φορές, 3 φορές, 4 φορές τα πυρομαχικά πολύ σύντομα, για να διασφαλίσουμε ότι όλα τα επιχειρησιακά σχέδιά μας θα χρηματοδοτηθούν σωστά σε όλο τον κόσμο».

Αμφίσημα μηνύματα για το Ιράν

Σε σχέση με το Ιράν συνέχισε να στέλνει αμφίσημα μηνύματα καθώς από τη μία εμφάνισε τις ΗΠΑ ως έτοιμες για την επανέναρξη των επιχειρήσεων από την άλλη επαίνεσε τον Τραμπ τον οποίο χαρακτήρισε «υπομονετικό» για το ότι θέλει να κάνει μία καλή συμφωνία με την Τεχεράνη.

Τα σχόλια αυτά έρχονται μετά τη διάψευση των προσδοκιών ότι οι ΗΠΑ ήταν έτοιμες να υπογράψουν το μνημόνιο κατανόησης με το Ιράν, που καλλιεργήθηκαν με ανάρτηση του Τραμπ το βράδυ της Παρασκευής στην οποία έλεγε ότι θα αποφάσιζε στην επικείμενη σύσκεψη με το επιτελείο του για τη συμφωνία με την Τεχεράνη και άφησε να εννοηθεί ότι η απόφασή του θα είναι θετική.

Η σύσκεψη του επιτελείου του ωστόσο τελείωσε χωρίς ο πρόεδρος να ανακοινώνει κάποιου είδους απόφαση. Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε ότι ο Τραμπ θα υπογράψει συμφωνία με το Ιράν μόνο σε περίπτωση που τηρηθούν οι «κόκκινες γραμμές» που έχει θέσει.

Οι παλινωδίες της αμερικανικής ηγεσίας φανερώνουν τη δυσκολία να αποσυρθούν από το Ιράν χωρίς να έχουν να παρουσιάσουν κάποιου είδους νίκη επί της Τεχεράνης, που επιμένει ότι θα πρέπει να δει «πράξεις» από τις ΗΠΑ πριν προχωρήσει σε οποιαδήποτε εφαρμογή του σχεδίου.

Με την κατάσταση να έχει βαλτώσει στη Μέση Ανατολή η δουλειά του Χέγκσεθ στη Σιγκαπούρη έχει γίνει δυσκολότερη. Ο ίδιος έκανε λόγο για ιστορική επίσκεψη του Τραμπ στην Κίνα και τόνισε ότι οι σχέσεις των δύο χωρών είναι οι καλύτερες των τελευταίων χρόνων.

Οι έμμεσες απειλές στους «συμμάχους»

Για να διατηρηθεί αυτή η ισορροπία, είπε ο Χέγκσεθ, πρέπει οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους να διατηρούν το πλεονέκτημα απέναντι στην εξελισσόμενη στρατιωτική ενίσχυση της Κίνας. Για να συμβεί αυτό οι «σύμμαχοι» που βρίσκονται στην «πρώτη γραμμή» της περιοχής πρέπει να αυξήσουν τις αμυντικές τους δαπάνες στο 3,5% του ΑΕΠ.

Η Ουάσιγκτον θα δώσει προτεραιότητα στις σχέσεις με «συμμάχους-πρότυπα», είπε ο Χέγκσεθ, ενώ οι σύμμαχοι που δεν αναλαμβάνουν τέτοιες δεσμεύσεις για την άμυνα «θα αντιμετωπίσουν μια σαφή αλλαγή στον τρόπο που κάνουμε τις δουλειές μας».

«Προς όσους πιστεύουν ότι μπορούν να συνεχίσουν να επωφελούνται από τη γενναιοδωρία του Αμερικανού φορολογούμενου, ακούστε μας τώρα – αυτές οι μέρες έχουν τελειώσει», είπε, προσθέτοντας ότι «αυτή η τολμηρή πορεία είναι θέμα στρατηγικής αναγκαιότητας».

Ο υπουργός Άμυνας της Νέας Ζηλανδίας, Κρις Πενκ, έσπευσε να εκφράσει αμέσως τη διαφωνία του με την παραγγελία των ΗΠΑ λέγοντας ότι η χώρα του στοχεύει σε μια «ομαλή και σταθερή» αύξηση των αμυντικών δαπανών για την επίτευξη του στόχου του 2% του ΑΕΠ που δαπανάται για τον στρατό εντός οκτώ ετών.

Αναλυτές επεσήμαναν ότι ήταν εντυπωσιακό ότι ο Χέκγσεθ παρέλειψε στην ομιλία του την Ταϊβάν, η οποία συνήθως αποτελούσε τον πυρήνα των ομιλιών των προηγούμενων υπουργών Άμυνας. Ο ίδιος ο Χέγκσεθ στην περσινή ομιλία του είχε προειδοποιήσει για μία πιθανή κινεζική στρατιωτική επίθεση στην Ταϊβάν.

Fuel Pass: Θυσίασαν την επιδότηση για να πάνε σούπερ μάρκετ

Τραμπ: Θα αποφασίσω σύντομα για το Ιράν- Έτοιμοι να βομβαρδίσουμε αν δεν υπάρξει συμφωνία, λέει ο Χεγκσεθ

Τι σχέση έχουν τα push-ups με την καρδιά; Η επιστήμη έχει την απάντηση
Τι σχέση έχουν τα push-ups με την καρδιά; Η επιστήμη έχει την απάντηση

Σύμφωνα με μια νέα έρευνα, άνδρες που μπορούσαν να εκτελέσουν 40 ή περισσότερα είχαν έως και 96% μικρότερη πιθανότητα να εμφανίσουν σοβαρά καρδιαγγειακά προβλήματα μέσα στην επόμενη δεκαετία

Στέιτ Ντιπάρτμεντ για Γιωτόπουλο: Η ελληνική κυβέρνηση να πράξει ό,τι είναι δυνατόν για να επιστρέψει στη φυλακή
Στέιτ Ντιπάρτμεντ για Γιωτόπουλο: Η ελληνική κυβέρνηση να πράξει ό,τι είναι δυνατόν για να επιστρέψει στη φυλακή

Σε ανακοίνωσή του ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών εκφράζει την βαθιά του απογοήτευση για την απόφαση του Εφετείου Πειραιά με την οποία ανοίγει ο δρόμος για την αποφυλάκιση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου.

Νέα στρατηγική, ίδιες πρακτικές για την ICE – Πιο «αόρατη», εξίσου βάναυση η «μηχανή» απελάσεων του Τραμπ
Νέα στρατηγική, ίδιες πρακτικές για την ICE – Πιο «αόρατη», εξίσου βάναυση η «μηχανή» απελάσεων του Τραμπ

Η ICE επιδιώκει προεκλογικά να κρατήσει τη δράση της μακριά από τη δημόσια θέα, ενώ αυξάνονται οι θάνατοι, οι καταγγελίες και οι αντιδράσεις για τις συνθήκες κράτησης μεταναστών στις ΗΠΑ

Ο Στάλιν είχε μια συλλογή 40.000 σπάνιων κρασιών – Και βγαίνει στο σφυρί για καλό σκοπό
Ο Στάλιν είχε μια συλλογή 40.000 σπάνιων κρασιών – Και βγαίνει στο σφυρί για καλό σκοπό

Ο πρώην ηγέτης της ΕΣΣΔ διατηρούσε μια συλλογή από σπάνια κρασιά από τη Γαλλία και τη Γεωργία. Κάποια χρονολογούνται από το 19ο αιώνα. Τώρα η πατρίδα του Στάλιν, Γεωργία, θα τα εκπλειστηριάσει.

Μετά το Ιράν η Κούβα; Η κυβέρνηση Τραμπ ζυγίζει τις στρατιωτικές επιλογές και καμία δεν είναι εύκολη
Μετά το Ιράν η Κούβα; Η κυβέρνηση Τραμπ ζυγίζει τις στρατιωτικές επιλογές και καμία δεν είναι εύκολη

Οι αναλυτές πιστεύουν ότι η στρατιωτική δράση στην Κούβα δεν είναι πολύ πιθανή. Ωστόσο, ο Ντόναλντ Τραμπ επιδιώκει να κάνει επίδειξη ισχύος και οι επιλογές παραμένουν στο τραπέζι.

Ηγεσία Νετανιάχου 30 χρόνια μετά – Το παράδοξο να είναι απεχθής στη πλειοψηφία, αλλά να κυβερνάει
Ηγεσία Νετανιάχου 30 χρόνια μετά – Το παράδοξο να είναι απεχθής στη πλειοψηφία, αλλά να κυβερνάει

Το τίμημα που πληρώνει η ισραηλινή κοινωνία εφαρμόζοντας το δόγμα του Νετανιάχου «μίσησε τον αντίπαλο, περισσότερο απ’ όσο αγαπάς τον ηγέτη σου»

Διχασμένη η ΕΕ για την τοποθέτηση διαπραγματευτή με την Ρωσία – Η απάντηση Πούτιν
Διχασμένη η ΕΕ για την τοποθέτηση διαπραγματευτή με την Ρωσία – Η απάντηση Πούτιν

Όλα ξεκίνησαν όταν ο πρόεδρος της Ρωσίας ανέφερε πως είναι ανοιχτός σε διαπραγματεύσεις με την Ευρώπη, όμως η ΕΕ δείχνει πως δεν εμπιστεύεται τον Βλαντιμίρ Πούτιν

Η Πολωνία εξοργισμένη ζητά να αφαιρεθεί παράσημο που έχει αποδώσει στον Ζελένσκι
Η Πολωνία εξοργισμένη ζητά να αφαιρεθεί παράσημο που έχει αποδώσει στον Ζελένσκι

Η απόφαση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι να δώσει τιμητικά σε μονάδα των ειδικών δυνάμεων, το αντάρτικου ουκρανικού σώματος που διέπραξε σφαγές στην Πολωνία ξεσήκωσε αντιδράσεις στην Βαρσοβία

Η Χεζμπολάχ έχει βάλει στο στόχαστρο Ισραηλινούς αξιωματικούς με χρήση drone
Η Χεζμπολάχ έχει βάλει στο στόχαστρο Ισραηλινούς αξιωματικούς με χρήση drone

Με τα drones οπτικών ινών ή «drones αυτοκτονίας» ως αιχμή του δόρατος έναντι των ισραηλινών στρατιωτών στον Λίβανο, ισραηλινή έκθεση βλέπει μετατόπιση στην στρατηγική της Χεζμπολάχ

Στολίσκος για τη Γάζα: Η Γαλλία θα διερευνήσει δικαστικά τις καταγγελίες για κακοποίηση υπηκόων της στο Ισραήλ
Στολίσκος για τη Γάζα: Η Γαλλία θα διερευνήσει δικαστικά τις καταγγελίες για κακοποίηση υπηκόων της στο Ισραήλ

Ο υπουργός Εξωτερικών, Ζαν-Νοέλ Μπαρό, δήλωσε ότι ζητήθηκε από εισαγγελέα να διερευνήσει τα καταγγελλόμενα. Ακτιβιστές που μετείχαν στον Στολίσκο έχουν μιλήσει για ταπεινώσεις, βιασμούς και βασανιστήρια.

Αυξάνονται οι προειδοποιήσεις έλλειψης καυσίμων το καλοκαίρι αν παραμείνει κλειστό το Ορμούζ
Αυξάνονται οι προειδοποιήσεις έλλειψης καυσίμων το καλοκαίρι αν παραμείνει κλειστό το Ορμούζ

Διεθνείς οικονομικοί οργανισμοί προειδοποιούν πως αν συνεχιστεί το παράλληλο κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ από ΗΠΑ και Ιράν, ενδέχεται να υπάρξουν παγκόσμιες ελλείψεις καυσίμων

Στέιτ Ντιπάρτμεντ για Γιωτόπουλο: Η ελληνική κυβέρνηση να πράξει ό,τι είναι δυνατόν για να επιστρέψει στη φυλακή
Σιμεόνε: «Άρσεναλ και Παρί θα δώσουν πόλεμο – Θα κερδίσει όποιος αντέξει περισσότερο»
Σιμεόνε: «Άρσεναλ και Παρί θα δώσουν πόλεμο – Θα κερδίσει όποιος αντέξει περισσότερο»

Ο προπονητής της Ατλέτικο Μαδρίτης, Τσόλο Σιμεόνε περιέγραψε τον τελικό του Champions League ως μια μάχη υψηλής έντασης, αποθεώνοντας την πίεση που ασκούν οι δύο φιναλίστ.

Μάριος Παπαγεωργίου: «Το πρόσωπο που δικάζεται ξέρει πολλά» – Κρίσιμες λεπτομέρειες για τη στυγερή δολοφονία
«Το πρόσωπο που δικάζεται ξέρει πολλά» - Οι κρίσιμες λεπτομέρειες για τη δολοφονία του Μάριου Παπαγεωργίου

Μετά τις διαρκείς αναβολές για την υπόθεση απαγωγής και δολοφονίας του Μάριου Παπαγεωργίου τον Αύγουστο του 2012, το δικαστήριο απέρριψε νέο αίτημα και όρισε δικάσιμο στις 29 Ιουνίου

Πανελλαδικές 2026: Αυτά είναι τα θέματα στα Νέα Ελληνικά για τα ΕΠΑΛ – Οι πρώτες εκτιμησεις
«Στόχοι και όνειρα» - Αυτά είναι τα θέματα των Πανελλαδικών στα Νέα Ελληνικά για τα ΕΠΑΛ - Οι πρώτες εκτιμήσεις

Πρεμιέρα για τις Πανελλαδικές σήμερα στα ΕΠΑΛ με το μάθημα των Νέων Ελληνικών - Το in σε συνεργασία με το φροντιστήριο ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ παρουσιάζει τις πρώτες εκτιμήσεις για τα θέματα

Κρήτη: Δολοφονία το τροχαίο του προέδρου της κοινότητας Απεσωκαρίου – Τι αποκαλύπτει ο άνθρωπος που «είδε» το έγκλημα
Δολοφονία το τροχαίο του προέδρου της κοινότητας Απεσωκαρίου - Τι αποκαλύπτει ο άνθρωπος που «είδε» το έγκλημα

«Η προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι χτυπήθηκε ενώ βρισκόταν πάνω στο μηχανάκι», λέει ο γαμπρός του προέδρου της κοινότητας Απεσωκαρίου στην Κρήτη Αλέξανδρου Δασκαλάκη.

Η ιστορία των τροχαίων από το πρώτο βενζινοκίνητο αυτοκίνητο και το τεράστιο κοινωνικοοικονομικό κόστος τους
Η ιστορία των τροχαίων από το πρώτο βενζινοκίνητο όχημα και το τεράστιο κοινωνικοοικονομικό κόστος τους

Από το πρώτο τροχαίο βενζινοκίνητου οχήματος στις ΗΠΑ τον Μάιο του 1891, ακολούθησαν εκατομμύρια άλλα παγκοσμίως με τεράστιο κόστος για χώρες, οικονομίες και οικογένειες

The Expla-in Project | My precious… 
My precious… 

Η κούπα με τα «αυτιά» πολύτιμη, η «μάχη» στην πανέμορφη Βουδαπέστη έως τα… αστέρια - Άρσεναλ vs Παρί Σεν Ζερμέν και… 

Τεχνητή νοημοσύνη: Αντώνογλου και Γερμανίδης στην κορυφή της διεθνούς κούρσας της AI
Δύο Ελληνες στην κορυφή της διεθνούς κούρσας της AI

Ο Ιωάννης Αντώνογλου της Reflection AI και ο Αναστάσης Γερμανίδης της Runway έχουν συγκεντρώσει αποτιμήσεις 30 δισ. δολαρίων και ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον στην τεχνητή νοημοσύνη

Τζόκοβιτς για τον αποκλεισμό στο Roland Garros: «Άξιζε τη νίκη ο Φονσέκα – Έμεινα από δυνάμεις»
Τζόκοβιτς για τον αποκλεισμό στο Roland Garros: «Άξιζε τη νίκη ο Φονσέκα – Έμεινα από δυνάμεις»

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς μίλησε για τον αποκλεισμό του από τον Φονσέκα, τόνισε ότι έμεινε από δυνάμεις, ενώ ξεκαθάρισε πως δεν ξέρει αν θα επιστρέψει στο Παρίσι του χρόνου.

Πανελλαδικές 2026: Με το μάθημα των Νέων Ελληνικών ξεκινούν οι μαθητές των ΕΠΑΛ
Με το μάθημα των Νέων Ελληνικών ξεκινούν τις Πανελλαδικές οι μαθητές των ΕΠΑΛ

Πρεμιέρα για τα ΕΠΑΛ κάνουν σήμερα οι Πανελλαδικές εξετάσεις - Μαζί με τους υποψηφίους των ΓΕΛ, οι μαθητές διεκδικούν μία από τις 68.788 διαθέσιμες θέσεις στα πανεπιστήμια της χώρας

Ο τελικός των σταρ, της λάμψης και των celebrities του παγκόσμιου ποδοσφαίρου
Ο τελικός των σταρ, της λάμψης και των celebrities του παγκόσμιου ποδοσφαίρου

Από τον Τομ Χόλαντ και τον Idris Elba μέχρι τον DJ Snake και τη Ναταλί Πόρτμαν, ο μεγάλος τελικός του Champions League εξελίσσεται σε μία αναμέτρηση γεμάτη ποδοσφαιρικό πάθος αλλά και αστέρες της διεθνούς showbiz

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

