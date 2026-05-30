Οι ιρανικές αρχές σχεδιάζουν την κηδεία του Αλί Χαμενεΐ, τρεις μήνες μετά τον θάνατό του
Δεν έχει προς το παρόν καθοριστεί η ακριβής ημερομηνία. Η κηδεία του Χαμενεΐ ήταν αρχικά προγραμματισμένη για τις αρχές Μαρτίου, όμως αναβλήθηκε επ' αόριστον.
Οι αρχές του Ιράν ξεκίνησαν τις προετοιμασίες για την κηδεία του πρώην ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε στις 28 Φεβρουαρίου. Ο Χαμενεΐ σκοτώθηκε από πλήγμα κατά την πρώτη ημέρα της αμερικανοϊσραηλινής επίθεσης στο Ιράν.
Την πληροφορία μετέδωσε η κρατική τηλεόραση, σημειώνοντας ότι δεν έχει προς το παρόν καθοριστεί η ακριβής ημερομηνία. Η κηδεία ήταν αρχικά προγραμματισμένη για τις αρχές Μαρτίου, όμως αναβλήθηκε επ’ αόριστον.
«Συγκροτήθηκε ένα ειδικό γενικό επιτελείου για να προετοιμάσει την τελετή» και έχουν κινητοποιηθεί διάφοροι οργανισμοί, μετέδωσε το τηλεοπτικό κανάλι IRIB. Το IRIB επικαλείται τον Μοχσέν Μαχμουντί, τον διευθυντή του Ισλαμικού Συμβουλίου Συντονισμού της Τεχεράνης, που έχει αναλάβει την οργάνωση της κηδείας.
Αν και δεν έχει οριστεί ημερομηνία, ο Μαχμουντί έκανε λόγο για μια «μεγαλειώδη (τελετή), παρουσία μεγάλου κοινού».
Ο Αλί Χαμενεΐ, 86 ετών, ήταν επικεφαλής της Ισλαμικής Δημοκρατίας επί περισσότερα από 36 χρόνια. Ο γιος του, Μοτζτάμπα, που τον διαδέχτηκε στις αρχές Μαρτίου, δεν έχει εμφανιστεί δημοσίως από τότε. Τραυματίστηκε από τους βομβαρδισμούς και επικοινωνεί μόνο με γραπτά μηνύματα.
Χιλιάδες Ιρανοί απότισαν φόρο τιμής στον Αλί Χαμενεΐ τον Απρίλιο, 40 ημέρες μετά τον θάνατό του, όπως επιτάσσει το έθιμο. Όμως η κηδεία του δεν έγινε ποτέ, παρά την κατάπαυση του πυρός που τέθηκε σε ισχύ στις 8 Απριλίου.
