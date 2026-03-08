Εντείνονται οι ανηλεείς επιθέσεις σε Τεχεράνη, Βηρυτό – Κοντά σε εκλογή νέου ανώτατου ηγέτη το Ιράν
ΗΠΑ και Ισραήλ εντείνουν τις επιθέσεις, σε Τεχεράνη και Λίβανο - Δεν θα μείνει κανείς Ιρανός υποψήφιος ηγέτης ζωντανός, απειλεί ο Τραμπ - Το Ισραήλ θα συνεχίσει να πλήττει το Ιράν λέει ο Νετανιάχου - Όλες οι εξελίξεις στο in
Η 9η μέρα του πολέμου, βρίσκει το Ιράν και τον Λίβανο να πλήττονται ανελέητα από βομβαρδισμούς. ΗΠΑ και Ισραήλ, χτύπησαν για πρώτη φορά αποθήκες πετρελαίου και εγκαταστάσεις διύλισης στην Τεχεράνη και προκαλώντας μεγάλες πυρκαγιές.
Ιρανική επίθεση με drone προκάλεσε υλικές ζημιές σε ένα εργοστάσιο αφαλάτωσης νερού στο Μπαχρέιν. Αυτό συνέβη μετά την δήλωση του Ιρανού υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αραγκτσί ότι οι ΗΠΑ βομβάρδισαν ένα εργοστάσιο αφαλάτωσης γλυκού νερού στο νησί Κέσμ στο νότιο Ιράν, δημιουργώντας ένα «κακό προηγούμενο».
Το Κουβέιτ, το Κατάρ, η Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα αναφέρουν περισσότερες ιρανικές επιθέσεις, ενώ ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν δήλωσε ότι τα σχόλιά του, που εκλήφθησαν ως απόφαση για αναστολή επιθέσεων σε χώρες του Κόλπου, παρερμηνεύτηκαν. Διευκρίνισε ότι «πρέπει να έχουμε καλές σχέσεις με τους γείτονες. Ωστόσο, είμαστε αναγκασμένοι να απαντήσουμε σε επιθέσεις».
Δείτε live
Όλες οι εξελίξεις στο in
- Συγκινητικές στιγμές τα μεσάνυχτα στο «Ελ. Βενιζέλος» – Επαναπατρίστηκαν 450 Έλληνες από το Ντουμπάι
- Μπακς – Τζαζ 113-99: «Καθάρισε» ο Αντετοκούνμπο για το Μιλγουόκι (vids)
- Σπουδαίο ντέρμπι στο κατάμεστο Καραϊσκάκη: Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ ψάχνουν νίκη κορυφής
- Όλοι έχουμε μυστικά, αλλά πώς μας επηρεάζουν;
- Εντείνονται οι ανηλεείς επιθέσεις σε Τεχεράνη, Βηρυτό – Κοντά σε εκλογή νέου ανώτατου ηγέτη το Ιράν
- Νέες επιθέσεις στις χώρες του Κόλπου: Τρεις τραυματίες στο Μπαχρέιν, πλήγμα σε υποδομές στο Κουβέιτ
- Γυναίκες σε… μέχρι χθες ανδροκρατούμενα «κάστρα»
- Grand Prix Αυστραλίας: Ο Τζορτζ Ράσελ πήρε την πρώτη νίκη της σεζόν στη Formula 1
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις