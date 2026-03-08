Εντείνονται οι ανηλεείς επιθέσεις σε Τεχεράνη, Βηρυτό – Κοντά σε εκλογή νέου ανώτατου ηγέτη το Ιράν

Η 9η μέρα του πολέμου, βρίσκει το Ιράν και τον Λίβανο να πλήττονται ανελέητα από βομβαρδισμούς. ΗΠΑ και Ισραήλ, χτύπησαν για πρώτη φορά αποθήκες πετρελαίου και εγκαταστάσεις διύλισης στην Τεχεράνη και προκαλώντας μεγάλες πυρκαγιές.

Ιρανική επίθεση με drone προκάλεσε υλικές ζημιές σε ένα εργοστάσιο αφαλάτωσης νερού στο Μπαχρέιν. Αυτό συνέβη μετά την δήλωση του Ιρανού υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αραγκτσί ότι οι ΗΠΑ βομβάρδισαν ένα εργοστάσιο αφαλάτωσης γλυκού νερού στο νησί Κέσμ στο νότιο Ιράν, δημιουργώντας ένα «κακό προηγούμενο».

Το Κουβέιτ, το Κατάρ, η Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα αναφέρουν περισσότερες ιρανικές επιθέσεις, ενώ ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν δήλωσε ότι τα σχόλιά του, που εκλήφθησαν ως απόφαση για αναστολή επιθέσεων σε χώρες του Κόλπου, παρερμηνεύτηκαν. Διευκρίνισε ότι «πρέπει να έχουμε καλές σχέσεις με τους γείτονες. Ωστόσο, είμαστε αναγκασμένοι να απαντήσουμε σε επιθέσεις».

