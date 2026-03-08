Ιρανικό ΜΜΕ: Η στιγμή που ΗΠΑ και Ισραήλ χτύπησαν το σχολείο θηλέων στη Μινάμπ

Το ιρανικό πρακτορείο Mehr έδωσε στη δημοσιότητα ένα βίντεο, στο οποίο υποστηρίζει ότι αποτυπώνεται το πολύνεκρο πλήγμα στο σχολείο θηλέων στη Μινάμπ του Ιράν.

Τουλάχιστον 168 μαθήτριες σκοτώθηκαν στην επίθεση σύμφωνα με την πρόσφατη ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας.

Το σχολείο Shajareh Tayyebeh χτυπήθηκε απευθείας κατά τη διάρκεια των σχολικών ωρών.

Μάλιστα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν δημοσίευσαν φωτογραφίες οι οποίες φέρονται να απεικονίζουν τα θύματα του βομβαρδισμού σχολείου στην πόλη Μινάμπ.

The names/Pictures of the children massacred by America and Israel at their elementary school in the city of Minab, Iran. REPOST pic.twitter.com/RWOBLtpRBj — Salahu (@salahudeen33) March 7, 2026

Ούτε οι ΗΠΑ ούτε το Ισραήλ δεν έχουν επιβεβαιώσει την επίθεση και ο αμερικανός υπουργός Αμυνας Πιτ Χέγκσεθ δήλωσε ότι το Πεντάγωνο διεξάγει έρευνα και διαβεβαίωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις «δεν στοχεύουν ποτέ αμάχους».

Με βάση δορυφορικές εικόνες και διασταυρωμένης πιστότητας δημοσιεύματα στα κοινωνικά δίκτυα και βίντεο, η εφημερίδα New York Times συμπεραίνει ότι το σχολείο καταστράφηκε από πλήγμα που πραγματοποιήθηκε την ίδια ώρα με τις επιθέσεις κατά της παρακείμενης ναυτικής βάσης των Φρουρών της Επανάστασης.

Οι επίσημες δηλώσεις σύμφωνα με τις οποίες οι αμερικανικές δυνάμεις έπλητταν ναυτικούς στόχους κοντά στο Στενό του Χορμούζ (η πόλη Μινάμπ βρίσκεται σε μικρή απόσταση από το Στενό), υποδεικνύουν ότι αυτές είναι οι πιθανότερο να έχουν πραγματοποιήσει το πλήγμα», γράφουν οι NYT.

Από την πλευρά του το πρακτορείο Reuters, επικαλούμενο δύο μη κατονομαζόμενους αμερικανούς αξιωματούχους, μετέδωσε χθες ότι οι αμερικανοί στρατιωτικοί ερευνητές θεωρούν ότι είναι «πιθανόν» οι αμερικανικές δυνάμεις να έχουν την ευθύνη για το πλήγμα κατά του σχολείου, προσθέτοντας ότι οι έρευνες δεν έχουν ολοκληρωθεί.

Η έρευνα των New York Times αποκλείει την πτώση ιρανικού πυραύλου στο σχολείο.

Αν επιβεβαιωθεί ότι η βόμβα που έπληξε το σχολείο είναι αμερικανική, ένα θέμα που εγείρεται θα είναι αν το ίδιο το πλήγμα ήταν εσφαλμένο ή αν η στοχοθέτηση έγινε με βάση εσφαλμένες πληροφορίες, γράφουν οι NYT.