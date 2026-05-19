Τρίτη 19 Μαϊου 2026
InShorts 19 Μαΐου 2026, 08:33
Βορίζια: Σοκαριστικές αποκαλύψεις για τη δράση του κυκλώματος – Έκοψαν 134 ελιές αγρότη που αρνήθηκε να παραδώσει το χωράφι του

Οι έξι συλληφθέντες, μέλη της ίδιας οικογένειας, κατηγορούνται ότι λειτουργούσαν σαν οργανωμένη «οικογενειακή μαφία» - Αρχηγικά στελέχη ένας θείος και τα δύο ανίψια του

Σε παγκόσμια επιφυλακή για τον Έμπολα – Τι γνωρίζουμε μέχρι τώρα

Υπό καθεστώς τρόμου ζούσαν αγρότες στην Κρήτη, σε Αμάρι και Βορίζια, καθώς μία οικογένεια, είχε στήσει έναν μηχανισμό εκβιασμών που άπλωνε τα πλοκάμια της από τις καλλιέργειες μέχρι τις ευρωπαϊκές επιδοτήσεις. Όποιος αντιστεκόταν, το πλήρωνε ακριβά.

Γυναίκα κατέθεσε πως οι κατηγορούμενοι μόλις ο πατέρας της έφυγε από τη ζωή, καταπάτησαν και τα χωράφια του και το ποιμνιοστάσιο του τα οποία δήλωναν δικά τους

Είχαν προηγηθεί οι απεγνωσμένες εκκλήσεις δεκάδων πολιτών, κατοίκων της περιοχής του Αμαρίου, που έφτασαν μέχρι τα Χανιά και τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης ζητώντας βοήθεια και προστασία από την Αστυνομία.

Η δικογραφία των χιλιάδων σελίδων που βρίσκεται στα χέρια των εισαγγελικών και ανακριτικών αρχών του Ρεθύμνου περιγράφει εκβιασμούς, εμπρησμούς, βία και παράνομο πλουτισμό σε βάρος δεκάδων ανθρώπων που εκδιώχθηκαν από τις περιουσίες τους, ώστε οι κατηγορούμενοι να εισπράττουν παρανόμως πακτωλό χρήματων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Οι συλλήψεις έγιναν ταυτόχρονα στην Καλλιθέα Αττικής σε κλινική όπου νοσηλευόταν ο 43χρονος βασικός κατηγορούμενος και στα Βορίζια όπου πέρασαν χειροπέδες στα δύο ανίψια του ηλικίας 39 και 44 ετών. Στους συλληφθέντες και οι σύζυγοί τους, οι οποίες μαζί με ένα ακόμη άτομο κατηγορήθηκαν για ζωοκλοπή.

Βορίζια: Από το 2021

Κάτοικοι της περιοχής του Αμαρίου, όπως αναφέρει το neakriti.gr, ζούσαν ένα πραγματικό μαρτύριο από το 2021, με τους κατηγορούμενους να τους διώχνουν από τα σπίτια και τα χωράφια τους τα οποία καταπατούσαν και δήλωναν οι ίδιοι στις κτηνοτροφικές τους δηλώσεις για να εισπράττουν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ παράνομες επιδοτήσεις.

Όποιος αντιδρούσε έπεφτε θύμα εκφοβισμού και απειλών για τη ζωή του και της οικογένειάς του. Σύμφωνα με τη δικογραφία έβαζαν φωτιές σε αυτοκίνητα, ξήλωναν τις περιφράξεις των χωραφιών, ισοπέδωναν καλλιέργειες με ελιές και αμπέλια ώστε στη συνέχεια να τα εμφανίζουν ως νοικιασμένες εκτάσεις και να εισπράττουν επιδοτήσεις, για κοπάδια που ουδέποτε είχαν.

Οι συλληφθέντες μαζί με άλλα άτομα που συμπεριλαμβάνονται στη δικογραφία κατηγορούνται για εκβίαση σε βάρος τουλάχιστον 40 ιδιοκτητών αγροτεμαχίων από το 2021 έως σήμερα αλλά και για τον εμπρησμό ενός οχήματος 4Χ4 τον Μάιο του 2025, ως πράξη αντεκδίκησης.

Πετσόκοψαν 400 κουρμούλες και 134 ελαιόδεντρα

Σε άλλο περιστατικό που εκτυλίχθηκε τον Μάιο του 2022 κάτοικος της περιοχής είδε το αμπέλι του το οποίο βρισκόταν στην τοποθεσία Πλάκα Φουρφουρά Αμαρίου κατακρεουργημένο. Οι δράστες χρησιμοποιώντας ηλεκτρικό ψαλίδι πετσόκοψαν 400 κουρμούλες. Και αυτό γιατί ο ίδιος αρνήθηκε να τους νοικιάσει ένα χωράφι, ενώ τους είχε καταγγείλει στην αστυνομία για αγροζημιές. Μπροστά σε μια παρόμοια και αποτρόπαιη εικόνα βρέθηκε και ο ιδιοκτήτης ενός λιόφυτου. Βρήκε τα 134 ελαιόδεντρα του κομμένα σύριζα.

Γυναίκα που κατάγεται από την περιοχή κατέθεσε, επίσης, πως οι κατηγορούμενοι μόλις ο πατέρας της έφυγε από τη ζωή, καταπάτησαν και τα χωράφια του και το ποιμνιοστάσιο του τα οποία δήλωναν δικά τους και στην εφορία για να τα καρπωθούν με χρησικτησία.

Οι ζημιές στις καλλιέργειες κατοίκων του Αμαρίου που είχαν προκαλέσει υπολογίζεται ότι ξεπερνούν τις 200.000 ευρώ, ενώ τα χρήματα που έχουν εισπράξει παράνομα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ξεπερνούν το μισό εκατομμύριο ευρώ.

Από την οικονομική έρευνα που διενεργήθηκε και διασταυρωτικούς ελέγχους, μέλη της ομάδας, συγγενείς ακόμη και φίλοι τους υπέβαλλαν ψευδείς δηλώσεις στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (Ο.Σ.Δ.Ε.) για ζωικό κεφάλαιο που δεν κατείχαν.

Δεν είχαν ούτε τα μισά από τα αιγοπρόβατα που δήλωναν, ενώ ακόμη και αυτά που καταμετρήθηκαν στα ποιμνιοστάσιά τους, δεν έφεραν ενώτια και θεωρούνται προϊόν ζωοκλοπής. Το συνολικό ποσό που φέρεται να εισπράχθηκε από κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το 2021 έως 2025 ανέρχεται ούτε λίγο ούτε πολύ σε 586.498,73 ευρώ.

Πώς δικαιολογούσαν τα πανάκριβα 4Χ4

Στο χωριό τους, οι κατηγορούμενοι δήλωναν πως τα χρήματά που σκορπούσαν για πανάκριβα 4Χ4 με τα οποία κυκλοφορούσαν, ήταν από τα προγράμματα νέων αγροτών στα οποία είχαν ενταχθεί.

Το πραγματικό δίλημμα του ΥΠΟΙΚ – Νέο πακέτο στήριξης πριν ακόμη ψηφιστεί το πρώτο;

Σε παγκόσμια επιφυλακή για τον Έμπολα – Τι γνωρίζουμε μέχρι τώρα

ΔΕΗ: Σενάρια για προσφορές 19 δισ. ευρώ για την ΑΜΚ – Που θα βρει τα χρήματα το Δημόσιο

Σαν Ντιέγκο: «Θυσίασε τη ζωή του» ο φύλακας του τζαμιού και πατέρας οκτώ παιδιών – Φιλοναζί οι δράστες
«Θυσίασε τη ζωή του» ο φύλακας του τζαμιού στο Σαν Ντιέγκο και πατέρας οκτώ παιδιών - Φιλοναζί οι δράστες

Η κόρη του Πολ Γουόκερ, ο Βιν Ντίζελ και το Fast & Furious
Θα ήταν τόσο περήφανος για σένα: Η κόρη του Πολ Γουόκερ, τα δάκρυα του Βιν Ντίζελ και τα «γενέθλια» του Fast & Furious

Τέμπη: Στον Άρειο Πάγο συγγενείς θυμάτων – Ζητούν να διωχθεί για κακούργημα ο Κώστας Αχ. Καραμανλής
Τέμπη: Στον Άρειο Πάγο συγγενείς θυμάτων – Ζητούν να διωχθεί για κακούργημα ο Κώστας Αχ. Καραμανλής

Άνω Πατήσια: «Διέσχιζε τον δρόμο και βρέθηκε στο τυφλό σημείο του φορτηγού» – Πώς έγινε το δυστύχημα με θύμα την ηλικιωμένη
«Διέσχιζε τον δρόμο και βρέθηκε στο τυφλό σημείο του φορτηγού» - Πώς έγινε το δυστύχημα με θύμα την ηλικιωμένη

Ηλιούπολη: Μάχη για τη ζωή της δίνει η 17χρονη στη ΜΕΘ – Βαρύ κλίμα στο σχολείο των δύο κοριτσιών
Μάχη για τη ζωή της δίνει η 17χρονη στη ΜΕΘ - Βαρύ κλίμα στο σχολείο των δύο κοριτσιών

Ηλιούπολη: Έπεσαν στο κενό από ταράτσα εξαώροφης πολυκατοικίας δύο 17χρονες – Νεκρή η μία, σε σοβαρή κατάσταση η δεύτερη
Σοκ στην Ηλιούπολη: Δύο 17χρονες έπεσαν από ταράτσα εξαώροφης πολυκατοικίας - Νεκρή η μία, σε σοβαρή κατάσταση η δεύτερη

Η Stoiximan, Επίσημος Υποστηρικτής του Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA 2026™ για Ελλάδα και Κύπρο
Η Stoiximan, Επίσημος Υποστηρικτής του Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA 2026™ για Ελλάδα και Κύπρο

Ο Μέσι χτίζει το νέο πρότζεκτ της Κορνεγιά: Γυναικεία ομάδα, νέο γήπεδο και ένα ποδοσφαιρικό μοντέλο για το μέλλον
Ο Μέσι χτίζει το νέο πρότζεκτ της Κορνεγιά: Γυναικεία ομάδα, νέο γήπεδο και ένα ποδοσφαιρικό μοντέλο για το μέλλον

Νέες υδρογεωτρήσεις στην Τήλο
Νέες υδρογεωτρήσεις στην Τήλο

Ο Τζον Τραβόλτα εξηγεί την έμπνευση πίσω από τις viral εμφανίσεις του με μπερέ στις Κάννες
Ο Τζον Τραβόλτα εξηγεί την έμπνευση πίσω από τις viral εμφανίσεις του με μπερέ στις Κάννες

Βολές Σαμαρά: Η απόσυρση οπλικών συστημάτων από Κάρπαθο, Διδυμότειχο, Κύπρο προκαλεί μείζονα ερωτήματα
Βολές Σαμαρά: Η απόσυρση οπλικών συστημάτων από Κάρπαθο, Διδυμότειχο, Κύπρο προκαλεί μείζονα ερωτήματα

Τζαβέλλας: Αρνείται να καταθέσει στη Βουλή για τις υποκλοπές – Επικαλείται «διάκριση των εξουσιών»
Αρνείται να καταθέσει στη Βουλή ο Τζαβέλλας για τις υποκλοπές - Επικαλείται «διάκριση των εξουσιών»

Σε κοινή θέα στη ΝΔ η κούρσα διαδοχής – Με το κεφάλι στην άμμο το Μαξίμου
Σε κοινή θέα στη ΝΔ η κούρσα διαδοχής – Με το κεφάλι στην άμμο το Μαξίμου

Καρυστιανού: Κατέθεσε μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση κατά του Νίκου Καραχάλιου
Μήνυση κατέθεσε η Καρυστιανού κατά του Νίκου Καραχάλιου για συκοφαντική δυσφήμιση

Τασούλας: Τιμάμε τη μνήμη των θυμάτων της Γενοκτονίας των Ποντίων – Σημάδεψε ανεξίτηλα τον Ελληνισμό
Τασούλας: Τιμάμε τη μνήμη των θυμάτων της Γενοκτονίας των Ποντίων – Σημάδεψε ανεξίτηλα τον Ελληνισμό

Φάμελλος: Καθοριστικός ο ρόλος του Τσίπρα – Ο ΣΥΡΙΖΑ θα συμμετάσχει σε ενωτικό ψηφοδέλτιο στις επόμενες εκλογές
Καθοριστικός ο ρόλος του Τσίπρα, λέει ο Φάμελλος - Αναγκαίο να συγκλίνουν οι πορείες μας

Κυριακή Γρίβα: Παραπομπή σε δίκη ζητά η εισαγγελέας για τους τέσσερις αστυνομικούς
Παραπομπή σε δίκη ζητά η εισαγγελέας για τους 4 αστυνομικούς που εμπλέκονται στην υπόθεση της Κυριακής Γρίβα

Ευρώπη: Είναι προετοιμασμένη για τις νέες υγειονομικές απειλές; – Οι δύο νέοι κανονισμοί, πώς ενεργοποιούνται
Είναι η Ευρώπη προετοιμασμένη για τις νέες υγειονομικές απειλές; - Οι δύο νέοι κανονισμοί, πώς ενεργοποιούνται

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally's Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

