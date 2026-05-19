Βορίζια: Σοκαριστικές αποκαλύψεις για τη δράση του κυκλώματος – Έκοψαν 134 ελιές αγρότη που αρνήθηκε να παραδώσει το χωράφι του
Οι έξι συλληφθέντες, μέλη της ίδιας οικογένειας, κατηγορούνται ότι λειτουργούσαν σαν οργανωμένη «οικογενειακή μαφία» - Αρχηγικά στελέχη ένας θείος και τα δύο ανίψια του
Υπό καθεστώς τρόμου ζούσαν αγρότες στην Κρήτη, σε Αμάρι και Βορίζια, καθώς μία οικογένεια, είχε στήσει έναν μηχανισμό εκβιασμών που άπλωνε τα πλοκάμια της από τις καλλιέργειες μέχρι τις ευρωπαϊκές επιδοτήσεις. Όποιος αντιστεκόταν, το πλήρωνε ακριβά.
Είχαν προηγηθεί οι απεγνωσμένες εκκλήσεις δεκάδων πολιτών, κατοίκων της περιοχής του Αμαρίου, που έφτασαν μέχρι τα Χανιά και τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης ζητώντας βοήθεια και προστασία από την Αστυνομία.
Η δικογραφία των χιλιάδων σελίδων που βρίσκεται στα χέρια των εισαγγελικών και ανακριτικών αρχών του Ρεθύμνου περιγράφει εκβιασμούς, εμπρησμούς, βία και παράνομο πλουτισμό σε βάρος δεκάδων ανθρώπων που εκδιώχθηκαν από τις περιουσίες τους, ώστε οι κατηγορούμενοι να εισπράττουν παρανόμως πακτωλό χρήματων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
Οι συλλήψεις έγιναν ταυτόχρονα στην Καλλιθέα Αττικής σε κλινική όπου νοσηλευόταν ο 43χρονος βασικός κατηγορούμενος και στα Βορίζια όπου πέρασαν χειροπέδες στα δύο ανίψια του ηλικίας 39 και 44 ετών. Στους συλληφθέντες και οι σύζυγοί τους, οι οποίες μαζί με ένα ακόμη άτομο κατηγορήθηκαν για ζωοκλοπή.
Βορίζια: Από το 2021
Κάτοικοι της περιοχής του Αμαρίου, όπως αναφέρει το neakriti.gr, ζούσαν ένα πραγματικό μαρτύριο από το 2021, με τους κατηγορούμενους να τους διώχνουν από τα σπίτια και τα χωράφια τους τα οποία καταπατούσαν και δήλωναν οι ίδιοι στις κτηνοτροφικές τους δηλώσεις για να εισπράττουν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ παράνομες επιδοτήσεις.
Όποιος αντιδρούσε έπεφτε θύμα εκφοβισμού και απειλών για τη ζωή του και της οικογένειάς του. Σύμφωνα με τη δικογραφία έβαζαν φωτιές σε αυτοκίνητα, ξήλωναν τις περιφράξεις των χωραφιών, ισοπέδωναν καλλιέργειες με ελιές και αμπέλια ώστε στη συνέχεια να τα εμφανίζουν ως νοικιασμένες εκτάσεις και να εισπράττουν επιδοτήσεις, για κοπάδια που ουδέποτε είχαν.
Οι συλληφθέντες μαζί με άλλα άτομα που συμπεριλαμβάνονται στη δικογραφία κατηγορούνται για εκβίαση σε βάρος τουλάχιστον 40 ιδιοκτητών αγροτεμαχίων από το 2021 έως σήμερα αλλά και για τον εμπρησμό ενός οχήματος 4Χ4 τον Μάιο του 2025, ως πράξη αντεκδίκησης.
Πετσόκοψαν 400 κουρμούλες και 134 ελαιόδεντρα
Σε άλλο περιστατικό που εκτυλίχθηκε τον Μάιο του 2022 κάτοικος της περιοχής είδε το αμπέλι του το οποίο βρισκόταν στην τοποθεσία Πλάκα Φουρφουρά Αμαρίου κατακρεουργημένο. Οι δράστες χρησιμοποιώντας ηλεκτρικό ψαλίδι πετσόκοψαν 400 κουρμούλες. Και αυτό γιατί ο ίδιος αρνήθηκε να τους νοικιάσει ένα χωράφι, ενώ τους είχε καταγγείλει στην αστυνομία για αγροζημιές. Μπροστά σε μια παρόμοια και αποτρόπαιη εικόνα βρέθηκε και ο ιδιοκτήτης ενός λιόφυτου. Βρήκε τα 134 ελαιόδεντρα του κομμένα σύριζα.
Γυναίκα που κατάγεται από την περιοχή κατέθεσε, επίσης, πως οι κατηγορούμενοι μόλις ο πατέρας της έφυγε από τη ζωή, καταπάτησαν και τα χωράφια του και το ποιμνιοστάσιο του τα οποία δήλωναν δικά τους και στην εφορία για να τα καρπωθούν με χρησικτησία.
Οι ζημιές στις καλλιέργειες κατοίκων του Αμαρίου που είχαν προκαλέσει υπολογίζεται ότι ξεπερνούν τις 200.000 ευρώ, ενώ τα χρήματα που έχουν εισπράξει παράνομα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ξεπερνούν το μισό εκατομμύριο ευρώ.
Από την οικονομική έρευνα που διενεργήθηκε και διασταυρωτικούς ελέγχους, μέλη της ομάδας, συγγενείς ακόμη και φίλοι τους υπέβαλλαν ψευδείς δηλώσεις στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (Ο.Σ.Δ.Ε.) για ζωικό κεφάλαιο που δεν κατείχαν.
Δεν είχαν ούτε τα μισά από τα αιγοπρόβατα που δήλωναν, ενώ ακόμη και αυτά που καταμετρήθηκαν στα ποιμνιοστάσιά τους, δεν έφεραν ενώτια και θεωρούνται προϊόν ζωοκλοπής. Το συνολικό ποσό που φέρεται να εισπράχθηκε από κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το 2021 έως 2025 ανέρχεται ούτε λίγο ούτε πολύ σε 586.498,73 ευρώ.
Πώς δικαιολογούσαν τα πανάκριβα 4Χ4
Στο χωριό τους, οι κατηγορούμενοι δήλωναν πως τα χρήματά που σκορπούσαν για πανάκριβα 4Χ4 με τα οποία κυκλοφορούσαν, ήταν από τα προγράμματα νέων αγροτών στα οποία είχαν ενταχθεί.
