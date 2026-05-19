Ζώα συντροφιάς: Πρόγραμμα εξειδικευμένης φροντίδας και διατροφής για επαγγελματίες και κηδεμόνες
Pet Stories 19 Μαΐου 2026, 10:00

Ζώα συντροφιάς: Πρόγραμμα εξειδικευμένης φροντίδας και διατροφής για επαγγελματίες και κηδεμόνες

Το καινοτόμο πρόγραμμα για τη «Διατροφή ζώων συντροφιάς» παίρνει σάρκα και οστά από κρατικούς φορείς. Το πιστοποιητικό επιμόρφωσης από το ΚΕΔΙΒΙΜ του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
Ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, έρχεται, καθώς η επιστημονική κοινότητα στον χώρο της διατροφής για τα ζώα συντροφιάς κάνει ραγδαία άλματα. Και είναι ένας κλάδος με επαγγελματικές προοπτικές.

Ο Επίκουρος Καθηγητής Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Επιστημονικός υπεύθυνος του προγράμματος πιστοποίησης «Διατροφή Ζώων Συντροφιάς», Βασίλειος Παρασκευάς, δίνει πολύτιμες πληροφορίες.

Ποιο ήταν το κίνητρο που σας οδήγησε στο συγκεκριμένο πρόγραμμα επιμόρφωσης;

Το πρόγραμμα δημιουργήθηκε με αφορμή την αυξανόμενη ανάγκη για έγκυρη, επιστημονικά τεκμηριωμένη και πρακτικά εφαρμόσιμη γνώση γύρω από τη διατροφή των ζώων συντροφιάς.

Τα ζώα συντροφιάς αποτελούν πλέον αναπόσπαστο μέλος της οικογένειας, γεγονός που καθιστά τη σωστή, ισορροπημένη και εξατομικευμένη διατροφή βασικό παράγοντα για την υγεία, την ευζωία και τη μακροχρόνια ποιότητα ζωής τους.

Παράλληλα, πολλά σύγχρονα προβλήματα υγείας, όπως η παχυσαρκία, οι γαστρεντερικές διαταραχές, οι αλλεργίες και οι δερματικές ευαισθησίες, συνδέονται άμεσα με διατροφικούς παράγοντες. Έτσι αναδεικνύουν τη διατροφή ως σημαντικό εργαλείο πρόληψης και φροντίδας.

Η σημασία του αντικειμένου ενισχύεται και από τη δυναμική ανάπτυξη της αγοράς τροφών για ζώα συντροφιάς, ιδιαίτερα στην Ευρώπη.

Για παράδειγμα, η αύξηση του πληθυσμού των σκύλων, η σημαντική άνοδος της αξίας της αγοράς τροφών και η μεγαλύτερη ετήσια δαπάνη ανά ζώο, δείχνουν ότι οι ιδιοκτήτες αναζητούν πλέον ποιοτικότερες πρώτες ύλες. Όπως και βιολειτουργικά συστατικά, super premium προϊόντα και πιο εξειδικευμένες διατροφικές λύσεις.

Επομένως, η ενασχόληση με τη διατροφή των ζώων συντροφιάς δεν έχει μόνο επιστημονικό και κοινωνικό ενδιαφέρον, αλλά προσφέρει και σημαντικές επαγγελματικές προοπτικές σε έναν συνεχώς εξελισσόμενο κλάδο.
Για την κάλυψη αυτών των αναγκών, το πρόγραμμα σχεδιάστηκε με τη συμμετοχή μελών Δ.Ε.Π, γεωπόνων-ζωοτεχνών και κτηνιάτρων από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Στόχος του είναι να προσφέρει ολοκληρωμένη επιμόρφωση στη διατροφή όχι μόνο του σκύλου και της γάτας, αλλά και άλλων ζώων συντροφιάς. Όπως, τα ιπποειδή, τα τρωκτικά, τα ερπετά, τα κουνέλια και τα πτηνά.

Πρόκειται για το πρώτο πρόγραμμα από επίσημο κρατικό φορέα, όπως το ΚΕΔΙΒΙΜ του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, που εστιάζει αποκλειστικά στο συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο. Και έχει ως βασικό σκοπό την ενίσχυση της ευζωίας και της ποιότητας ζωής των αγαπημένων μας κατοικίδιων μέσω της ορθολογικής διατροφικής διαχείρισης.

Τι θα κερδίσει όποιος παρακολουθήσει αυτό το πρόγραμμα;

Όποιος παρακολουθήσει το πρόγραμμα θα αποκτήσει εξειδικευμένες γνώσεις και πρακτικά εργαλεία στον τομέα της διατροφής των ζώων συντροφιάς.

Συγκεκριμένα, θα είναι σε θέση να κατανοεί τις βασικές διατροφικές ανάγκες διαφορετικών ειδών, να αξιολογεί και να επιλέγει κατάλληλες εμπορικές ζωοτροφές. Καθώς και να αντιλαμβάνεται τη σημασία της σωστής διατροφικής φροντίδας στην πρόληψη και διαχείριση διατροφικών προβλημάτων.

Επιπλέον, οι συμμετέχοντες θα ενισχύσουν το επαγγελματικό τους προφίλ. Καθώς με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος απονέμεται Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης ή Βεβαίωση Παρακολούθησης από το ΚΕΔΙΒΙΜ του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα απευθύνεται τόσο σε φοιτητές και αποφοίτους σχετικών επιστημών όσο και σε επαγγελματίες, κτηνιάτρους, κτηνιατρικούς βοηθούς, εκπαιδευτές. Αλλά και σε κηδεμόνες ζώων και σε όσους επιθυμούν να ασχοληθούν επαγγελματικά με τα ζώα συντροφιάς.

Το μήνυμα για τη σωστή διατροφή στα ζώα συντροφιάς

Η σωστή διατροφή αποτελεί θεμέλιο για την υγεία, την ευζωία και τη μακροχρόνια ποιότητα ζωής των ζώων συντροφιάς. Δεν πρόκειται απλώς για την παροχή τροφής, αλλά για μια υπεύθυνη και επιστημονικά τεκμηριωμένη επιλογή. Εστιάζει στο είδος, στην ηλικία, στη φυσιολογική κατάσταση, στις ιδιαίτερες ανάγκες και στον τρόπο ζωής κάθε ζώου.

Ο Επίκουρος Καθηγητής Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Επιστημονικός υπεύθυνος του προγράμματος πιστοποίησης «Διατροφή Ζώων Συντροφιάς», Βασίλειος Παρασκευάς

Το μήνυμα είναι ότι η διατροφή πρέπει να αντιμετωπίζεται ως βασικός πυλώνας φροντίδας. Με σωστή ενημέρωση, υπευθυνότητα και καθοδήγηση από εξειδικευμένους επιστήμονες, μπορούμε να συμβάλουμε ουσιαστικά στην πρόληψη προβλημάτων υγείας, στη βελτίωση της καθημερινότητας των ζώων. Και στην ενίσχυση του δεσμού ανθρώπου και ζώου συντροφιάς.

Μέχρι πότε γίνονται οι αιτήσεις

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν αίτηση συμμετοχής μέχρι την Πέμπτη 4 Ιουνίου.

Για περισσότερες πληροφορίες και για να εξασφαλίσετε τη θέση σας στο πρόγραμμα, επισκεφτείτε αυτό το link:https://w1.aua.gr/kedivim/courses/%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%86%ce%ae-%ce%b6%cf%8e%cf%89%ce%bd-%cf%83%cf%85%ce%bd%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%86%ce%b9%ce%ac%cf%82/

ΔΕΗ: Σενάρια για προσφορές 19 δισ. ευρώ για την ΑΜΚ – Που θα βρει τα χρήματα το Δημόσιο

Κτηνίατροι: Όταν η φροντίδα των ζώων συναντά την ανθρώπινη πίεση
Γιατί οι «δύσκολοι» σκύλοι δεν είναι αυτό που νομίζουμε – Ο μύθος της φυλής
Ποιοτικός χρόνος με τον σκύλο: Πώς 45 λεπτά μπορούν να αποτρέψουν προβλήματα συμπεριφοράς
Είναι αδιανόητο να αφήσουμε τον βασανισμένο σκυλάκο Τζόκερ χωρίς οικογένεια
Σκύλος: Πότε το φτέρνισμα υποκρύπτει σοβαρά νοσήματα;
ΕΚΠΑ: Στο top 100 παγκοσμίως σε 4 πεδία και διακρίσεις σε 24 επιστημονικά αντικείμενα
NBA: Αδιανόητη παράσταση του Γουεμπανιάμα, break στην Οκλαχόμα και 1-0 οι Σπερς σε ένα απίθανο ματς (vids, pics)
Ισπανία: Σκότωσε τους γονείς του, τραυμάτισε τον επτά μηνών γιο του και τρία ακόμα άτομα – Παραδόθηκε ο δράστης
Σαν Ντιέγκο: «Θυσίασε τη ζωή του» ο φύλακας του τζαμιού και πατέρας οκτώ παιδιών – Φιλοναζί οι δράστες
Το B/innovate ανέδειξε τη νέα γενιά καινοτομίας και δημιουργικότητας
«Spygate»: Γιατί είναι στον «αέρα» ο αγώνας των 300.000.000 – «Φωτιά» στο αγγλικό ποδόσφαιρο!
Οι Μπέκαμ κάνουν χοντρό ταμείο – Αποκαλύφθηκε η τεράστια περιουσία του Ντέιβιντ και της Βικτόρια
Ιαπωνία: Φοβάται την έλλειψη νάφθας – Τι είναι και γιατί ανησυχούν οι άνθρωποι;
Βορίζια: Σοκαριστικές αποκαλύψεις για τη δράση του κυκλώματος – Έκοψαν 134 ελιές αγρότη που αρνήθηκε να παραδώσει το χωράφι του
Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Το ειδικό λεξιλόγιο της ιατρικής (Μέρος Α')
Ο λαός θα είναι ο καλύτερος κριτής για το ποια ή ποιος θα ηγηθεί της δημοκρατικής παράταξης και θα βγάλει τη χώρα από το σημερινό αδιέξοδο
Το κόστος στέγασης ως αιτία οργής των ψηφοφόρων – Έλλειψη κατοικιών και αποτυχία του ελέγχου των ενοικίων
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally's Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

