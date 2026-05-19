Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, έρχεται, καθώς η επιστημονική κοινότητα στον χώρο της διατροφής για τα ζώα συντροφιάς κάνει ραγδαία άλματα. Και είναι ένας κλάδος με επαγγελματικές προοπτικές.

Ο Επίκουρος Καθηγητής Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Επιστημονικός υπεύθυνος του προγράμματος πιστοποίησης «Διατροφή Ζώων Συντροφιάς», Βασίλειος Παρασκευάς, δίνει πολύτιμες πληροφορίες.

Ποιο ήταν το κίνητρο που σας οδήγησε στο συγκεκριμένο πρόγραμμα επιμόρφωσης;

Το πρόγραμμα δημιουργήθηκε με αφορμή την αυξανόμενη ανάγκη για έγκυρη, επιστημονικά τεκμηριωμένη και πρακτικά εφαρμόσιμη γνώση γύρω από τη διατροφή των ζώων συντροφιάς.

Τα ζώα συντροφιάς αποτελούν πλέον αναπόσπαστο μέλος της οικογένειας, γεγονός που καθιστά τη σωστή, ισορροπημένη και εξατομικευμένη διατροφή βασικό παράγοντα για την υγεία, την ευζωία και τη μακροχρόνια ποιότητα ζωής τους.

Παράλληλα, πολλά σύγχρονα προβλήματα υγείας, όπως η παχυσαρκία, οι γαστρεντερικές διαταραχές, οι αλλεργίες και οι δερματικές ευαισθησίες, συνδέονται άμεσα με διατροφικούς παράγοντες. Έτσι αναδεικνύουν τη διατροφή ως σημαντικό εργαλείο πρόληψης και φροντίδας.

Η ενασχόληση με τη διατροφή των ζώων συντροφιάς δεν έχει μόνο επιστημονικό και κοινωνικό ενδιαφέρον, αλλά προσφέρει και σημαντικές επαγγελματικές προοπτικές σε έναν συνεχώς εξελισσόμενο κλάδο

Η σημασία του αντικειμένου ενισχύεται και από τη δυναμική ανάπτυξη της αγοράς τροφών για ζώα συντροφιάς, ιδιαίτερα στην Ευρώπη.

Για παράδειγμα, η αύξηση του πληθυσμού των σκύλων, η σημαντική άνοδος της αξίας της αγοράς τροφών και η μεγαλύτερη ετήσια δαπάνη ανά ζώο, δείχνουν ότι οι ιδιοκτήτες αναζητούν πλέον ποιοτικότερες πρώτες ύλες. Όπως και βιολειτουργικά συστατικά, super premium προϊόντα και πιο εξειδικευμένες διατροφικές λύσεις.

Επομένως, η ενασχόληση με τη διατροφή των ζώων συντροφιάς δεν έχει μόνο επιστημονικό και κοινωνικό ενδιαφέρον, αλλά προσφέρει και σημαντικές επαγγελματικές προοπτικές σε έναν συνεχώς εξελισσόμενο κλάδο.

Για την κάλυψη αυτών των αναγκών, το πρόγραμμα σχεδιάστηκε με τη συμμετοχή μελών Δ.Ε.Π, γεωπόνων-ζωοτεχνών και κτηνιάτρων από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Στόχος του είναι να προσφέρει ολοκληρωμένη επιμόρφωση στη διατροφή όχι μόνο του σκύλου και της γάτας, αλλά και άλλων ζώων συντροφιάς. Όπως, τα ιπποειδή, τα τρωκτικά, τα ερπετά, τα κουνέλια και τα πτηνά.

Πρόκειται για το πρώτο πρόγραμμα από επίσημο κρατικό φορέα, όπως το ΚΕΔΙΒΙΜ του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, που εστιάζει αποκλειστικά στο συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο. Και έχει ως βασικό σκοπό την ενίσχυση της ευζωίας και της ποιότητας ζωής των αγαπημένων μας κατοικίδιων μέσω της ορθολογικής διατροφικής διαχείρισης.

Τι θα κερδίσει όποιος παρακολουθήσει αυτό το πρόγραμμα;

Όποιος παρακολουθήσει το πρόγραμμα θα αποκτήσει εξειδικευμένες γνώσεις και πρακτικά εργαλεία στον τομέα της διατροφής των ζώων συντροφιάς.

Συγκεκριμένα, θα είναι σε θέση να κατανοεί τις βασικές διατροφικές ανάγκες διαφορετικών ειδών, να αξιολογεί και να επιλέγει κατάλληλες εμπορικές ζωοτροφές. Καθώς και να αντιλαμβάνεται τη σημασία της σωστής διατροφικής φροντίδας στην πρόληψη και διαχείριση διατροφικών προβλημάτων.

Επιπλέον, οι συμμετέχοντες θα ενισχύσουν το επαγγελματικό τους προφίλ. Καθώς με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος απονέμεται Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης ή Βεβαίωση Παρακολούθησης από το ΚΕΔΙΒΙΜ του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα απευθύνεται τόσο σε φοιτητές και αποφοίτους σχετικών επιστημών όσο και σε επαγγελματίες, κτηνιάτρους, κτηνιατρικούς βοηθούς, εκπαιδευτές. Αλλά και σε κηδεμόνες ζώων και σε όσους επιθυμούν να ασχοληθούν επαγγελματικά με τα ζώα συντροφιάς.

Το μήνυμα για τη σωστή διατροφή στα ζώα συντροφιάς

Η σωστή διατροφή αποτελεί θεμέλιο για την υγεία, την ευζωία και τη μακροχρόνια ποιότητα ζωής των ζώων συντροφιάς. Δεν πρόκειται απλώς για την παροχή τροφής, αλλά για μια υπεύθυνη και επιστημονικά τεκμηριωμένη επιλογή. Εστιάζει στο είδος, στην ηλικία, στη φυσιολογική κατάσταση, στις ιδιαίτερες ανάγκες και στον τρόπο ζωής κάθε ζώου.

Το μήνυμα είναι ότι η διατροφή πρέπει να αντιμετωπίζεται ως βασικός πυλώνας φροντίδας. Με σωστή ενημέρωση, υπευθυνότητα και καθοδήγηση από εξειδικευμένους επιστήμονες, μπορούμε να συμβάλουμε ουσιαστικά στην πρόληψη προβλημάτων υγείας, στη βελτίωση της καθημερινότητας των ζώων. Και στην ενίσχυση του δεσμού ανθρώπου και ζώου συντροφιάς.

Μέχρι πότε γίνονται οι αιτήσεις

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν αίτηση συμμετοχής μέχρι την Πέμπτη 4 Ιουνίου.

Για περισσότερες πληροφορίες και για να εξασφαλίσετε τη θέση σας στο πρόγραμμα, επισκεφτείτε αυτό το link:https://w1.aua.gr/kedivim/courses/%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%86%ce%ae-%ce%b6%cf%8e%cf%89%ce%bd-%cf%83%cf%85%ce%bd%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%86%ce%b9%ce%ac%cf%82/