Πέμπτη 07 Μαϊου 2026
weather-icon 21o
Stream
Σημαντική είδηση:
07.05.2026 | 11:22
Τραυματισμός 12χρονου που επέβαινε σε πατίνι – Παρασύρθηκε από ΙΧ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Πόσο αποτελεσματικές είναι οι φερομόνες για τον σκύλο;
Pet Stories 07 Μαΐου 2026, 10:00

Πόσο αποτελεσματικές είναι οι φερομόνες για τον σκύλο;

Στο εμπόριο κυκλοφορούν σκευάσματα με φερομόνες που υπόσχονται ότι θα μεταμορφώσουν τον ανήσυχο σκύλο σας. Η αλήθεια, όμως, είναι κάπου στη μέση.

Τζούλη Τούντα
ΡεπορτάζΤζούλη Τούντα
A
A
Vita.gr
Δίαιτα «γιο-γιο»: Αλλαγή δεδομένων για τις συνέπειές της στην υγεία

Δίαιτα «γιο-γιο»: Αλλαγή δεδομένων για τις συνέπειές της στην υγεία

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Ο σκύλος κατά τη διάρκεια της ζωής του, μπορεί να παρουσιάσει συμπεριφορές που να είναι «πονοκέφαλος» για τον άνθρωπό του.

«Ο σκύλος σας δεν μπορεί να ηρεμήσει; Περπατάει πάνω-κάτω, λαχανιάζει, σας ακολουθεί παντού; Ή μήπως το πρόβλημα εμφανίζεται στον αποχωρισμό, τη στιγμή που κλείνει η πόρτα; Και ακολουθούν χαρτάκια κολλημένα στην πόρτα από τους γείτονες ότι ο σκύλος γάβγιζε για ώρες;
Αντιμετωπίζετε καταστροφές, έντονο στρες, υπερδιέγερση; Αν ναι, δεν είστε μόνοι. Ένας στους τρεις κηδεμόνες θα δει τον σκύλο του να εμφανίζει τουλάχιστον ένα από αυτά τα προβλήματα σε κάποια φάση της ζωής του», αναφέρει ο εκπαιδευτής σκύλων και σύμβουλος συμπεριφοράς, Παναγιώτης Λαγδάς.

Κάποια στιγμή, αναπόφευκτα, συνεχίζει ο κύριος Λαγδάς, ξεκινά η αναζήτηση λύσης. Και κάπου εκεί εμφανίζονται οι φερομόνες: περιλαίμια, διαχυτές, σπρέι. Προϊόντα που υπόσχονται ότι είναι «κλινικά αποδεδειγμένο ότι ηρεμούν τον σκύλο». Μια ελκυστική λύση, εύκολη, σχετικά οικονομική, χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια.

Οι φερομόνες μπορούν να αποτελέσουν ένα βοηθητικό «εργαλείο» και, σε ορισμένες περιπτώσεις, να συμβάλλουν σε μια μικρή μείωση της έντασης του στρες

Οι φερομόνες δεν μπορούν να αλλάξουν μια μαθημένη συμπεριφορά

Πριν όμως αποφασίσουμε αν αξίζουν, τονίζει ο εκπαιδευτής, χρειάζεται να κατανοήσουμε τι είναι πραγματικά οι φερομόνες.

Τι είναι οι φερομόνες και ποια η χρήση τους

Οι φερομόνες, όπως ενημερώνει ο κύριος Λαγδάς, είναι χημικά σήματα που χρησιμοποιούν τα ζώα για να επικοινωνούν μεταξύ τους.
Δεν πρόκειται απλώς για «μυρωδιές», όπως τις αντιλαμβανόμαστε εμείς, αλλά για πληροφορία.
Οι σκύλοι διαθέτουν ένα εξειδικευμένο σύστημα ανίχνευσης, το λεγόμενο υνιορρινικό όργανο ή όργανο του Jacobson, το οποίο τους επιτρέπει να «διαβάζουν» το περιβάλλον σε χημικό επίπεδο.
Μέσα από αυτό το σύστημα, συνεχίζει ο εκπαιδευτής, μπορούν να αντλήσουν πληροφορίες για το ποιος πέρασε, σε τι κατάσταση βρίσκεται, αν υπάρχει αναπαραγωγική δραστηριότητα. Ακόμη και στοιχεία που σχετίζονται με το στρες.
Με άλλα λόγια, οι σκύλοι δεν μυρίζουν απλώς τον κόσμο, τον ερμηνεύουν.

Τα προϊόντα που κυκλοφορούν στο εμπόριο, τα αποτελέσματά τους, τι δείχνουν μελέτες

«Ακριβώς πάνω σε αυτή τη βιολογική βάση στηρίζονται και τα προϊόντα φερομονών, γνωστά και ως DAP (Dog Appeasing Pheromone). Πρόκειται για ανάλογα συνθετικά φερομονών, που εκκρίνονται φυσικά από τις θηλάζουσες σκυλίτσες λίγες ημέρες μετά τη γέννα. Και συσχετίζονται από τα κουτάβια με μια κατάσταση ηρεμίας και ασφάλειας», διευκρινίζει ο κύριος Λαγδάς.

Διευκρινίζει ότι είναι άοσμες για τον άνθρωπο και θεωρούνται μια ασφαλής, μη φαρμακευτική επιλογή.

Η πραγματική ερώτηση όμως είναι: «Μπορούν να μειώσουν προβληματικές συμπεριφορές»;

Η απάντηση δεν είναι τόσο ξεκάθαρη όσο παρουσιάζεται.

Υπάρχουν μελέτες, σύμφωνα με τον εκπαιδευτή, που δείχνουν ότι οι φερομόνες μπορούν να έχουν μια ήπια επίδραση, μειώνοντας ορισμένες εκδηλώσεις του στρες σε συγκεκριμένα πλαίσια.

Ωστόσο, τα αποτελέσματα είναι συχνά ασυνεπή, εξαρτώνται από το περιβάλλον, και κυρίως είναι περιορισμένα σε μέγεθος. Οπότε, η βιβλιογραφία δεν μιλάει για λύση, αλλά πιθανόν για έναν ρυθμιστικό παράγοντα. Και εδώ είναι που χρειάζεται, λέει ο κύριος Λαγδάς, να δούμε τη μεγάλη εικόνα.

Ποια είναι, λοιπόν, αυτή η εικόνα;

Από τι εξαρτάται η συμπεριφορά του σκύλου – Πότε δεν βοηθούν οι φερομόνες

Η συμπεριφορά, διευκρινίζει ο κύριος Λαγδάς, δεν καθορίζεται μόνο από το συναίσθημα. Καθορίζεται από τη μάθηση, το περιβάλλον και τη λειτουργία που εξυπηρετεί η προβληματική συμπεριφορά.

Για παράδειγμα, ένας σκύλος που γαβγίζει στο ντελίβερι, όταν χτυπάει την πόρτα του σπιτιού σας, μπορεί το συναίσθημα να είναι ο φόβος. Αλλά το γάβγισμα έχει μια συγκεκριμένη λειτουργία: να απομακρύνει τον «εισβολέα». Ο σκύλος μαθαίνει: «γαβγίζω → ο άνθρωπος φεύγει → νιώθω ξανά ασφαλής». Αυτή η αλυσίδα είναι εξαιρετικά ισχυρή.

Σε μια τέτοια περίπτωση, τονίζει ο κύριος Λαγδάς, οι φερομόνες δεν μπορούν να αλλάξουν αυτή τη μαθημένη συμπεριφορά. Δεν διδάσκουν στον σκύλο ότι δεν χρειάζεται να φοβάται, ούτε του προσφέρουν μια εναλλακτική θεμιτή συμπεριφορά. Επικοινωνούν, με έναν παθητικό τρόπο, ένα «ηρέμησε», σε μια στιγμή που ο σκύλος έχει ήδη μάθει ότι μπορεί να ελέγξει την κατάσταση πιο «άμεσα και αποτελεσματικά».

Γι’ αυτό και οι φερομόνες τείνουν να λειτουργούν καλύτερα σε πιο ήπιες περιπτώσεις, όταν ο σκύλος δεν έχει αναπτύξει αυθόρμητες στρατηγικές διαχείρισης. Και το περιβάλλον του επιτρέπει να «ακούσει» αυτό το σήμα ηρεμίας.

Τι άλλο συμβαίνει, όταν ο άνθρωπος δίνει φερομόνες στον σκύλο του;

Υπάρχει όμως, αναφέρει ο κύριος Λαγδάς, και μια άλλη, συχνά υποτιμημένη, παράμετρος: ο άνθρωπος.

Όταν χρησιμοποιούμε ένα προϊόν που υπόσχεται βοήθεια, αλλάζει και η δική μας στάση. Νιώθουμε ότι κάνουμε κάτι σωστό για τον σκύλο μας. Γινόμαστε πιο ήρεμοι, πιο υπομονετικοί, πιο σταθεροί. Και πολλές φορές, αυτή η αλλαγή επηρεάζει έμμεσα και τον ίδιο τον σκύλο.

Παράλληλα, υπάρχει και το ενδεχόμενο του placebo: να ερμηνεύσουμε μικρές ή τυχαίες αλλαγές ως ουσιαστική βελτίωση ή να πιστέψουμε ότι «κάναμε αρκετά». Αυτό, μπορεί να μας οδηγήσει σε μια παθητική στάση, καθυστερώντας παρεμβάσεις, που θα είχαν πραγματικό αντίκτυπο. Όπως η εκπαίδευση ή η συνεργασία – όπου χρειάζεται- με κτηνίατρο για φαρμακευτική υποστήριξη.

Αυτό δεν σημαίνει ότι οι φερομόνες «δεν κάνουν τίποτα». Σημαίνει ότι χρειάζεται σαφήνεια στο τι αποδίδουμε σε αυτές, και τι όχι.

Τελικά, είναι λύση ή απλώς ένα ακόμη marketing hype;

Σύμφωνα με τον κύριο Λαγδά, η αλήθεια βρίσκεται κάπου στη μέση. Οι φερομόνες μπορούν να αποτελέσουν ένα βοηθητικό «εργαλείο» και, σε ορισμένες περιπτώσεις, να συμβάλλουν σε μια μικρή μείωση της έντασης του στρες.

Όμως δεν αντικαθιστούν την εκπαίδευση, τη διαχείριση του περιβάλλοντος και τη συστηματική παρέμβαση.

Ποια είναι εν ολίγοις η λύση;

Τα προϊόντα φερομονών, επισημαίνει ο εκπαιδευτής, δεν αποτελούν θεραπεία. Αλλά είναι «εργαλείο», και, όπως κάθε «εργαλείο», η αξία τους εξαρτάται από το πώς, και κυρίως μαζί με τι, χρησιμοποιούνται.

Ολοκληρώνοντας ο κύριος Λαγδάς λέει: «Αν ένας σκύλος δυσκολεύεται πραγματικά, η λύση δεν βρίσκεται σε κάτι που θα παρακάμψει μια στοχευμένη και συστηματική παρέμβαση. Βρίσκεται σε μια προσέγγιση που θα του μάθει πώς να διαχειρίζεται τον κόσμο γύρω του, υποστηρίζοντάς τον κατάλληλα και με τρόπο, που τεκμηριώνεται επιστημονικά».

Ο εκπαιδευτής σκύλων και σύμβουλος συμπεριφοράς, Παναγιώτης Λαγδάς

⃰ Ο κύριος Παναγιώτης Λαγδάς είναι εκπαιδευτής σκύλων και σύμβουλος συμπεριφοράς.

Είναι απόφοιτος της Pet Pro Academy και κάτοχος Diploma in Canine Behaviour & Training.

Έχει παρακολουθήσει σεμινάρια έρευνας και διάσωσης (Search & Rescue) και πρώτων βοηθειών.

Στην πράξη, εργάζεται με σύγχρονες, επιστημονικά τεκμηριωμένες μεθόδους χωρίς τη χρήση σωματικής ή ψυχολογικής βίας (Force-Free).

Βοηθά κηδεμόνες να διαχειριστούν αποτελεσματικά προβλήματα συμπεριφοράς, με ιδιαίτερη έμφαση στην αντιδραστικότητα.

Website: geniusdogs.gr

Facebook: https://www.facebook.com/GeniusDogsGr/

Instagram: https://www.instagram.com/geniusdogsgr/

TikTok: https://www.tiktok.com/@geniusdogsgr

Έδρα: Πάτρα.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τράπεζες
Τράπεζες: Στα 2 δισ. ευρώ η πιστωτική επέκταση στην Ελλάδα στο πρώτο τρίμηνο του 2026

Τράπεζες: Στα 2 δισ. ευρώ η πιστωτική επέκταση στην Ελλάδα στο πρώτο τρίμηνο του 2026

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Δίαιτα «γιο-γιο»: Αλλαγή δεδομένων για τις συνέπειές της στην υγεία

Δίαιτα «γιο-γιο»: Αλλαγή δεδομένων για τις συνέπειές της στην υγεία

Κόσμος
Αναφορές ότι το Ιράν θα απαντήσει σήμερα στην πρόταση των ΗΠΑ

Αναφορές ότι το Ιράν θα απαντήσει σήμερα στην πρόταση των ΗΠΑ

inWellness
inTown
Συλλεκτική έκδοση 06.05.26

Οι Πειρατές του Νίκου Κυριακόπουλου μας «ταξιδεύουν» στην εικαστική παράδοση του livre d'artiste

Το Art Project Space παρουσιάζει την Πέμπτη 7 Μαΐου τη συλλεκτική έκδοση Πειρατές, με πρωτότυπα χαρακτικά του Νίκου Κυριακόπουλου. Εκεί όπου η τέχνη είναι τρόπος ζωής

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Pet Stories
Είναι αδιανόητο να αφήσουμε τον βασανισμένο σκυλάκο Τζόκερ χωρίς οικογένεια
Υιοθεσία 04.05.26

Ο σκυλάκος Τζόκερ έχει υποφέρει πολύ στη ζωή του. Ήρθε η στιγμή να του προσφέρουμε την αγάπη μας

Πριν από πέντε μήνες, ο αδεσποτάκος Τζόκερ, μπορεί να είχε αφήσει την τελευταία του πνοή στον δρόμο, εάν δεν τον διέσωζαν δύο ακτιβίστριες -εθελόντριες.

Τζούλη Τούντα
Σκύλος: Πότε το φτέρνισμα υποκρύπτει σοβαρά νοσήματα;
Ρινικές εκκρίσεις 30.04.26

Σκύλος: Πότε το φτέρνισμα υποκρύπτει σοβαρά νοσήματα;

Ο σκύλος, όταν φτερνίζεται περιστασιακά είναι κάτι εντελώς φυσιολογικό. Όμως, εάν το φτέρνισμα επιμένει, μπορεί να είναι ένδειξη σοβαρού προβλήματος. Γιατί η διάγνωση είναι δύσκολη.

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
inStream - Ροή Ειδήσεων
Σάλος στη Γερμανία για τον Ζοάο Πινιέιρο: «Σκάνδαλο στο Μόναχο»
Champions League 07.05.26

Σάλος στη Γερμανία για τον Ζοάο Πινιέιρο: «Σκάνδαλο στο Μόναχο»

Οργή σε Μόναχο και γερμανικά ΜΜΕ για τις αποφάσεις του Πορτογάλου διαιτητή, Ζοάο Πινιέιρο στο 1-1 με την Παρί Σεν Ζερμέν – Στο επίκεντρο οι φάσεις με Νούνο Μέντες και Ζοάο Νέβες, σκληρές δηλώσεις από τη διοίκηση και τον Κομπανί

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Άνδρος: Στα 40 μέτρα το ναυάγιο «Corsage C» – Σήμερα η επιχείρηση ειδικών συνεργείων δυτών
Στην Άνδρο 07.05.26

Στα 40 μέτρα το ναυάγιο «Corsage C» - Σήμερα η επιχείρηση ειδικών συνεργείων δυτών

Το φορτηγό πλοίο «Corsage C» προσέκρουσε σε βραχώδη περιοχή βόρεια της Άνδρου - Η εκτεταμένη εισροή υδάτων είχε ως αποτέλεσμα να χάσει γρήγορα τη στεγανότητά του και τελικά να βυθιστεί

Σύνταξη
Live η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη συνεδρίαση της Κ.Ο. της ΝΔ
Πολιτική Γραμματεία 07.05.26

Live η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη συνεδρίαση της Κ.Ο. της ΝΔ

Σε μία κρίσιμη για τον Κυριάκο Μητσοτάκη πολιτική συγκυρία, συνεδριάζει η Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ, με τον πρωθυπουργό να επιχειρεί να κατευνάσει τις έντονες εσωκομματικές αντιδράσεις στους χειρισμούς του Μαξίμου για μία σειρά θεμάτων

Σύνταξη
NBA: Διέλυσαν τους Τίμπεργουλβς και ισοφάρισαν οι Σπερς, 2-0 για τους Νικς (vids)
Μπάσκετ 07.05.26

NBA: Διέλυσαν τους Τίμπεργουλβς και ισοφάρισαν οι Σπερς, 2-0 για τους Νικς (vids)

Μετά το break των Μινεσότα Τίμπεργουλβς στο πρώτο ματς, οι Σαν Αντόνιο Σπερς διέλυσαν τους «Λύκους» με 38 πόντους διαφοράς στο Game 2, για το 1-1 στους ημιτελικούς της δυτικής περιφέρειας του NBA – Σημαντικό προβάδισμα για τους Νικς μετά το 2-0 επί των Σίξερς.

Σύνταξη
Για έναν στρατηγό του IDF, η τρομοκρατία των εποίκων αποτελεί λεκέ στην θεσμική εβραϊκή βία
Κόσμος 07.05.26

Για έναν στρατηγό του IDF, η τρομοκρατία των εποίκων αποτελεί λεκέ στην θεσμική εβραϊκή βία

Σε άρθρο γνώμης της ισραηλινής εφημερίδας Haaretz σημειώνεται ότι «όταν σπίτια πυρπολούνται με τους κατοίκους τους μέσα, πρόκειται για ισραηλινή τρομοκρατία».

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Κουτσούμπας: Αλληλεγγύη στον δίκαιο αγώνα των εργολαβικών εργαζομένων στα ΕΛΠΕ Θεσσαλονίκης
Πολιτική Γραμματεία 07.05.26

Κουτσούμπας: Αλληλεγγύη στον δίκαιο αγώνα των εργολαβικών εργαζομένων στα ΕΛΠΕ Θεσσαλονίκης

«Δεν μπορεί τα ΕΛΠΕ να έχουν φτάσει να έχουν πάνω από ένα δισεκατομμύριο κέρδη το 2025 και να υπάρχουν όμηροι εργαζόμενοι, οι οποίοι παράγουν όλο αυτόν τον πλούτο», δήλωσε ο Δημήτρης Κουτσούμπας

Σύνταξη
Συμφωνία στην ΕΕ για απαγόρευση των deepfakes, στον απόηχο του σκανδάλου της Grok και της καταγγελίας Μελόνι
Νέος κανονισμός 07.05.26

Συμφωνία στην ΕΕ για απαγόρευση των deepfakes, στον απόηχο του σκανδάλου της Grok και της καταγγελίας Μελόνι

Τα κράτη-μέλη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμφώνησαν να απαγορεύσουν στην ΕΕ τις υπηρεσίες AI που δημιουργούν deepfakes «ξεγυμνώνοντας» πρόσωπα χωρίς τη συγκατάθεσή τους

Σύνταξη
Μπορεί να παραλύσουν οι πτήσεις παγκοσμίως; Το σενάριο της ενεργειακής κρίσης
Διεθνής Οικονομία 07.05.26

Μπορεί να παραλύσουν οι πτήσεις παγκοσμίως; Το σενάριο της ενεργειακής κρίσης

Τι θα συνέβαινε αν το πετρέλαιο γινόταν ξαφνικά δυσεύρετο σε παγκόσμια κλίμακα; Αν και η πλήρης εξάντληση παραμένει απίθανη, μια παρατεταμένη γεωπολιτική κρίση θα μπορούσε να οδηγήσει σε εκτίναξη τιμών, ελλείψεις καυσίμων και μαζικές ανατροπές στις αερομεταφορές.

Γεωργία Κανδρή
Δορυφορικές εικόνες εκθέτουν τις ΗΠΑ: Το Ιράν έπληξε πολύ περισσότερους στόχους απ’ όσους είχαν ανακοινωθεί
Νέες αποκαλύψεις 07.05.26

Δορυφορικές εικόνες εκθέτουν τις ΗΠΑ: Το Ιράν έπληξε πολύ περισσότερους στόχους απ’ όσους είχαν ανακοινωθεί

Περισσότερες από τις μισές ζημιές που προκάλεσε το Ιράν και εξέτασε η Washington Post σημειώθηκαν στην έδρα του 5ου Στόλου και στις τρεις βάσεις στο Κουβέιτ.

Σύνταξη
Κβίτσα Κβαρατσέλια: Santa… Kvaradona
Champions League 07.05.26

Santa… Kvaradona

Ο Κβίτσα Κβαρατσέλια είναι ο βασιλιάς της Ευρώπης. Με αποδείξεις…

Διονύσης Δελλής
Διονύσης Δελλής
Ο Τσίπρας αρχίζει τις πολιτικές συγκεντρώσεις: Το οργανωτικό στην πρώτη γραμμή – με το νέο κόμμα ανοίγει και το μητρώο μελών
Πολιτική Γραμματεία 07.05.26

Ο Τσίπρας αρχίζει τις πολιτικές συγκεντρώσεις: Το οργανωτικό στην πρώτη γραμμή – με το νέο κόμμα ανοίγει και το μητρώο μελών

Κομματικού χαρακτήρα πλέον οι εκδηλώσεις με ομιλητή τον πρώην πρωθυπουργό, στο Χαλάνδρι η πρώτη συγκέντρωση την επόμενη Δευτέρα.

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Η επιτομή του κουλ, αυτοσαρκασμός κι ευφυΐα – Ο Τζορτζ Κλούνεϊ έγινε 65
Ωραίος 07.05.26

Η επιτομή του κουλ, αυτοσαρκασμός κι ευφυΐα - Ο Τζορτζ Κλούνεϊ έγινε 65

Ο Κλούνεϊ, δύο φορές «Sexiest Man Alive» γιόρτασε τα 65α γενέθλιά του στις 6/5 -αρχικά του δίνουμε τα συγχαρητήριά μας και στη συνέχεια ανατρέχουμε σε μια σχετικά παλιότερη συνέντευξη του Ramp Style

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 07 Μαϊου 2026
Cookies