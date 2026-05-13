13.05.2026 | 09:54
Τραγωδία στο Ηράκλειο: Πέθανε βρέφος 7 μηνών
Ποιοι είναι οι λόγοι που η γάτα κάνει επίθεση στον άνθρωπό της
Pet Stories 13 Μαΐου 2026, 10:00

Ποιοι είναι οι λόγοι που η γάτα κάνει επίθεση στον άνθρωπό της

Η γάτα, πριν κάνει επίθεση μάς έχει προειδοποιήσει. Εμείς, μπορούμε να καταλάβουμε πώς μας το «λέει»;

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
Σίγουρα, η γάτα είναι ένα αξιαγάπητο πλάσμα, αλλά για να την κατανοήσουμε, οφείλουμε να μάθουμε τη «γλώσσα του σώματός» της.

«Υπάρχει μια αρκετά διαδεδομένη άποψη ότι η γάτα είναι «απρόβλεπτη» και, μπορεί ξαφνικά να επιτεθεί ακόμα και στον άνθρωπό της χωρίς λόγο. Στην πραγματικότητα, οι περισσότερες επιθετικές συμπεριφορές της γάτας δεν εμφανίζονται από το πουθενά. Συνήθως, αποτελούν έναν τρόπο επικοινωνίας, άμυνας ή αντίδρασης, σε κάτι που η γάτα βιώνει ως απειλή, ενόχληση, φόβο ή υπερδιέγερση. Ναι, μια γάτα, μπορεί να γρατζουνίσει, να δαγκώσει ή να «ορμήσει» στον άνθρωπό της. Όμως, πίσω από αυτή τη συμπεριφορά υπάρχει, σχεδόν, πάντα μια εξήγηση», τονίζει ο σύμβουλος – εκπαιδευτής σκύλου και γάτας, Κώστας Κονταξής.

Η γάτα, επισημαίνει ο ειδικός, είναι ζώο με πολύ ιδιαίτερη και συχνά παρεξηγημένη «γλώσσα του σώματος». Πριν φτάσει στο σημείο να επιτεθεί, συνήθως έχει ήδη προσπαθήσει να επικοινωνήσει ότι νιώθει άβολα. Μπορεί να γυρίζει τα αυτιά προς τα πίσω, να τινάζει την ουρά, να «παγώσει» το σώμα της, να γρυλίσει ή να απομακρυνθεί.
Πολλοί άνθρωποι όμως, δεν αναγνωρίζουν αυτά τα σημάδια και συνεχίζουν την επαφή. Κι αυτό έχει ως αποτέλεσμα, η γάτα να νιώσει ότι δεν έχει άλλη επιλογή πέρα από το να χρησιμοποιήσει τα νύχια ή τα δόντια της.

Οι αιτίες που η γάτα μπορεί να επιτεθεί

Ένας πολύ συχνός λόγος, ενημερώνει ο κύριος Κονταξής, που μια γάτα επιτίθεται στον άνθρωπό της, είναι η υπερδιέγερση κατά το χάδι.
Υπάρχουν γάτες που απολαμβάνουν την επαφή μόνο για λίγα δευτερόλεπτα ή σε συγκεκριμένα σημεία του σώματος. Κάποια στιγμή, ενώ φαίνεται ότι χαλαρώνουν, ξαφνικά δαγκώνουν το χέρι που τις χαϊδεύει.
Αυτό δεν σημαίνει ότι «έγιναν κακές». Σημαίνει ότι το νευρικό τους σύστημα έφτασε σε σημείο υπερφόρτωσης και η γάτα προσπάθησε να σταματήσει αυτό που την ενοχλούσε.

Άλλες φορές, πληροφορεί ο κύριος Κονταξής, η επιθετικότητα σχετίζεται με φόβο. Μια γάτα που τρομάζει εύκολα, που δεν κοινωνικοποιήθηκε σωστά, όταν ήταν μικρή ή που έχει περάσει δύσκολες εμπειρίες, μπορεί να αντιδράσει αμυντικά.

Για παράδειγμα, αν προσπαθήσουμε να την πιάσουμε, ενώ κρύβεται, να τη μετακινήσουμε με το ζόρι ή να την πιέσουμε να έρθει σε επαφή, όταν δεν θέλει, μπορεί να γρατζουνίσει. Ή να δαγκώσει για να απομακρύνει αυτό που θεωρεί απειλή.

Η «ανακατευθυνόμενη επιθετικότητα», ο πόνος και το παιχνίδι

Μία ακόμη μορφή επιθετικής συμπεριφοράς, λέει ο κύριος Κονταξής, είναι η λεγόμενη «ανακατευθυνόμενη επιθετικότητα». Δηλαδή, μπορεί η γάτα να δει από το παράθυρο μια άλλη, να τρομάξει από έναν δυνατό θόρυβο ή να εκνευριστεί από κάτι που συμβαίνει στο περιβάλλον. Και επειδή δεν μπορεί να αντιδράσει στην πραγματική πηγή της έντασης, να στραφεί στον άνθρωπο που βρίσκεται κοντά της.

Σε τέτοιες περιπτώσεις, πολλοί ιδιοκτήτες σοκάρονται γιατί «δεν έκαναν τίποτα». Όμως, η γάτα βρίσκεται σε κατάσταση πολύ έντονου στρες.

Δεν πρέπει επίσης, υπογραμμίζει ο εκπαιδευτής, να ξεχνάμε τον πόνο. Μια γάτα που πονάει, μπορεί να γίνει πιο ευέξαπτη ή επιθετική.

Αρθρίτιδα, οδοντικά προβλήματα, τραυματισμοί ή άλλες παθήσεις, μπορεί να κάνουν ακόμα και μια πολύ κοινωνική γάτα να μην αντέχει την επαφή.

Σημαντικό ρόλο παίζει και το παιχνίδι. Πολλές γάτες που επιτίθενται σε πόδια, χέρια ή κινούμενα αντικείμενα δεν είναι πραγματικά επιθετικές.

Αρκετές φορές, πρόκειται για κυνηγετική συμπεριφορά που εκτονώνεται λάθος. Αυτό συμβαίνει συχνότερα σε νεαρές γάτες ή σε γάτες που βαριούνται μέσα στο σπίτι, καθώς δεν έχουν αρκετή σωματική και πνευματική διέγερση.

Αν μια γάτα μάθει από μικρή να παίζει με ανθρώπινα χέρια, τότε μεγαλώνοντας, μπορεί να συνεχίσει να τα αντιμετωπίζει σαν θήραμα.

Προσοχή!

Σύμφωνα με τον κύριο Κονταξή, εάν μια γάτα αρχίσει ξαφνικά να επιτίθεται, ενώ παλαιότερα δεν το έκανε, καλό είναι να εξεταστεί πρώτα από κτηνίατρο. Και ο λόγος είναι για να μην θεωρήσουμε ότι πρόκειται για «πρόβλημα χαρακτήρα».

Τι δεν πρέπει να κάνουμε και γιατί

«Η τιμωρία συνήθως χειροτερεύει την κατάσταση. Οι φωνές, το ψέκασμα με νερό ή το χτύπημα δεν βοηθούν τη γάτα να καταλάβει τι θέλουμε», επισημαίνει ο κύριος Κονταξής.
Αντίθετα, τονίζει, αυξάνουν το άγχος και μπορούν να διαταράξουν τη σχέση εμπιστοσύνης με τον άνθρωπό της. Μια φοβισμένη ή αγχωμένη γάτα έχει περισσότερες πιθανότητες να αντιδράσει αμυντικά στο μέλλον.

Ποιο είναι το «φάρμακο»

Αυτό που βοηθά περισσότερο, συμβουλεύει ο κύριος Κονταξής, είναι να μάθουμε να «διαβάζουμε» τη γάτα μας και να σεβόμαστε τα όριά της. Να παρατηρούμε πότε απολαμβάνει την επαφή και πότε κουράζεται. Να της δίνουμε επιλογές και ασφαλείς χώρους για να απομονώνεται. Να παίζουμε μαζί της με παιχνίδια που έχουν καλάμια και όχι με τα χέρια μας. Να εμπλουτίσουμε το περιβάλλον της με ονυχοδρόμια, ράφια, σημεία παρατήρησης και να έχουμε καθημερινή αλληλεπίδραση.

Σε αρκετές περιπτώσεις, η βοήθεια από έναν σύμβουλο συμπεριφοράς γάτας, μπορεί να αλλάξει εντυπωσιακά την καθημερινότητα.

Πίσω από μια «επιθετική» γάτα, λέει ο εκπαιδευτής, συχνά «κρύβεται» μια γάτα αγχωμένη, μπερδεμένη ή δεν γίνεται κατανοητή.

Όταν ο άνθρωπος αρχίσει να αναγνωρίζει τα σημάδια και να ανταποκρίνεται διαφορετικά, η σχέση συνήθως βελτιώνεται σημαντικά.

Τέλος, ο κύριος Κονταξής υπογραμμίζει: «Οι γάτες δεν επιτίθενται επειδή είναι «κακές» ή θέλουν να εκδικηθούν. Οι συμπεριφορές τους έχουν αιτία και νόημα. Όσο περισσότερο κατανοούμε τον τρόπο που επικοινωνούν και αντιλαμβάνονται τον κόσμο, τόσο πιο ασφαλής και αρμονική γίνεται η συμβίωση μαζί τους».

Ο σύμβουλος – εκπαιδευτής σκύλου και γάτας, Κώστας Κονταξής

⃰ Ο κύριος Κώστας Κονταξής είναι απόφοιτος της Pets Pro Academy, σύμβουλος και εκπαιδευτής σκύλου και γάτας.

Και, όπως λέει: «Η αγάπη μου για τα ζώα ξεκίνησε από πολύ μικρή ηλικία, αλλά η εκπαίδευση μου κέντρισε το ενδιαφέρον όταν γνώρισα ένα σκυλάκι που είχε αρκετά προβλήματα συμπεριφοράς».

Είναι κάτοχος της ιστοσελίδας wooftrainer.gr

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Στην πρίζα μέσω Βρυξελλών και ΕΤΕπ – Ο παράγοντας Τουρκία

Καθ’ οδόν για Πεκίνο ο Τραμπ – Κλιμακώνεται η ένταση με Ιράν

«ASTORIA»: Μια ιστορία για τον έρωτα, τη δύναμη και την επιβίωση στο θέατρο Παλλάς
Ποιοτικός χρόνος με τον σκύλο: Πώς 45 λεπτά μπορούν να αποτρέψουν προβλήματα συμπεριφοράς
Σκύλος και καταστροφές στο σπίτι: Το «κλειδί» που θα φέρει την ισορροπία

Η καθημερινότητα των περισσότερων κηδεμόνων σκύλων είναι ένας αγώνας δρόμου. Η φράση «θέλω το καλύτερο για τον σκύλο μου, αλλά δεν προλαβαίνω» είναι πραγματικότητα.

Είναι αδιανόητο να αφήσουμε τον βασανισμένο σκυλάκο Τζόκερ χωρίς οικογένεια
Ο σκυλάκος Τζόκερ έχει υποφέρει πολύ στη ζωή του. Ήρθε η στιγμή να του προσφέρουμε την αγάπη μας

Πριν από πέντε μήνες, ο αδεσποτάκος Τζόκερ, μπορεί να είχε αφήσει την τελευταία του πνοή στον δρόμο, εάν δεν τον διέσωζαν δύο ακτιβίστριες -εθελόντριες.

Σκύλος: Πότε το φτέρνισμα υποκρύπτει σοβαρά νοσήματα;
Σκύλος: Πότε το φτέρνισμα υποκρύπτει σοβαρά νοσήματα;

Ο σκύλος, όταν φτερνίζεται περιστασιακά είναι κάτι εντελώς φυσιολογικό. Όμως, εάν το φτέρνισμα επιμένει, μπορεί να είναι ένδειξη σοβαρού προβλήματος. Γιατί η διάγνωση είναι δύσκολη.

Στάρμερ: Ποιοι θα μπορούσαν να τον αντικαταστήσουν στην ηγεσία των Εργατικών και στη βρετανική πρωθυπουργία
Ποιοι είναι οι επίδοξοι αντικαταστάτες του Βρετανού πρωθυπουργού, Κιρ Στάρμερ που, για την ώρα, παραμένει στη θέση του παρά την εσωτερική διαμάχη στους Εργατικούς

Η Ισπανία επιμένει στους κανόνες για social media και AI, παρά την πίεση από τις μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας
Η Ισπανία είναι ένας από τους υποστηρικτές της «αξιόπιστης AI», ένα μοντέλο που θα προστατεύει την ιδιωτικότητα, τη δημοκρατία, τους ανηλίκους και τη ασφάλεια, αντί να δίνει προτεραιότητα στο κέρδος

Έρευνα: Εργαζόμενοι φτωχοί στην Ελλάδα – Σοβαρή υλική υστέρηση αντιμετωπίζει το 8,8% των μισθωτών
Η μειωμένη αγοραστική δύναμη μεγάλου τμήματος των εργαζομένων συνεχίζει να επηρεάζει αρνητικά τις συνθήκες διαβίωσης στη χώρα μας, δείχνει έρευνα του ΙΝΕ-ΓΣΕΕ

Πλησιάζει το τέλος εποχής για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στους Μιλγουόκι Μπακς – Τι λένε στην Αμερική
Έτοιμοι να προχωρήσουν σε μια ιστορικής σημασίας ανταλλαγή είναι οι Μιλγουόκι Μπακς, οι οποίοι σύμφωνα με τα αμερικανικά ρεπορτάζ, έχουν αποφασίσει να χωρίσουν τους δρόμους τους με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Το παράδοξο με τη Χεσμπολάχ: Οι Λιβανέζοι δεν τη στηρίζουν, αλλά δεν θέλουν τον αφοπλισμό της
Νέα βρετανική πανεπιστημιακή έρευνα δείχνει πολύ διαφορετικές τάσεις του λιβανικού λαού όσον αφορά τη στήριξή του στη Χεσμπολάχ, βάζοντας στο κάδρο των ευθυνών το Τελ Αβίβ.

Αυξημένη κίνηση στους δρόμους της Αττικής – Στο «κόκκινο» ο Κηφισός – Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό
Καθυστερήσεις καταγράφονται στους δρόμους γύρω από το Σύνταγμα, το Κολωνάκι και τους βασικούς άξονες που οδηγούν προς το Κέντρο - Μεγάλη είναι η κίνηση και στη λεωφόρο Κηφισίας και στα δύο ρεύματα

«Ήταν τρελός, δεν υπάρχει αμφιβολία»: Όταν ο Μόρι Πόβιτς πήρε συνέντευξη από τον Χάντερ Τόμσον
Ο γνωστός παρουσιαστής Μόρι Πόβιτς μίλησε στο podcast του Ρομπ Λόου, αναφέρθηκε στα χρόνια του στην τηλεόραση, τους διάσημους καλεσμένους του - και φυσικά από αυτούς δεν απουσίαζε ο Χάντερ Τόμσον

Super League: Κρίνεται το δεύτερο εισιτήριο για το Champions League στα Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ-ΑΕΚ
Συνέχεια απόψε (13/5) στα πλέι-οφ και στα ντέρμπι που πλέον κρίνουν μονάχα το δεύτερο «εισιτήριο» για το Champions League. Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ - ΑΕΚ στις 19:30.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ τάσσεται υπέρ της υποχρεωτικής αποκάλυψης δημοσιογραφικών πηγών
Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ ακύρωσε πέρυσι μια πολιτική της εποχής Μπάιντεν που αποσκοπούσε στην προστασία των δημοσιογράφων από την υποχρέωση να αποκαλύψουν τις πηγές τους

Κλιματική κρίση: Απειλεί τα τρόφιμα, αγρότες και εργάτες – Έκθεση του ΟΗΕ χτυπάει τον κώδωνα του κινδύνου
Πώς επηρεάζει η κλιματική κρίση χώρες που παράγουν πολλά από τα τρόφιμα στον πλανήτη - Σε υψηλό κίνδυνο πάνω από το 70% του παγκόσμιου εργατικού δυναμικού λόγω των ακραίων θερμοκρασιών

Ισότιμη πρόσβαση στη θάλασσα σε παραλίες του Δήμου Λοκρών
Νέες προσβάσιμες υποδομές σε τέσσερις παραλίες με γαλάζια σημαία στο Δήμο Λοκρών, σε μια παρέμβαση που αναδεικνύει πως η προσβασιμότητα πρέπει να αποτελεί αυτονόητο δικαίωμα σε κάθε δημόσιο χώρο.

Έρευνα: Ποιες είναι οι πιο περιζήτητες ειδικότητες και τα πιο καλοπληρωμένα επαγγέλματα στην Ελλάδα
Έρευνα της Randstad για το ανθρώπινο δυναμικό και τους μισθούς στην Ελλάδα το 2026, αποκαλύπτει σημαντικές «ψαλίδες» στις απολαβές ανά ειδικότητα και τομέα. Ποια είναι τα πιο περιζήτητα επαγγέλματα.

Χανταϊός: Τρίτο περιστατικό καραντίνας στην Ιταλία – Είχε έρθει σε επαφή σε πτήση με επιβάτιδα που πέθανε
Ο Βρετανός έκανε τουρισμό στην Ιταλία και είχε βρεθεί μαζί με κρούσμα στην ίδια πτήση προς Γιοχάνεσμπουργκ - Η ηλικιωμένη ήταν μία από τους τρεις επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου που πέθαναν από χανταϊό

Φοιτητικές εκλογές: Άνοιξαν οι κάλπες στα πανεπιστήμια όλης της χώρας
Οι φοιτητικές εκλογές θα ολοκληρωθούν στις 19:00 το απόγευμα οπότε θα κλείσουν οι κάλπες - Προκειμένου να ψηφίσουν, οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν μαζί τους κάποιο επίσημο έγγραφο ταυτοποίησης

Το κόμμα Τσίπρα φέρνει αναβρασμό στον ΣΥΡΙΖΑ: Το μέτωπο Πολάκη και Παππά πιέζει Φάμελλο για το μεγάλο «ξεκαθάρισμα»
Τηλεφώνημα Πολάκη και επιστολή Παππά στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ για συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας, ήρεμα νερά ή χωριστοί δρόμοι από Τσίπρα.

ΑΔΕΔΥ: Πανελλαδική απεργία σήμερα και συγκέντρωση στην Κλαυθμώνος στις 10:30 – Τι ισχύει για τα σχολεία
Οι δημόσιοι υπάλληλοι διεκδικούν πραγματικές αυξήσεις, μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους, επαναφορά 13ου και 14ου μισθού και να μην αρθεί η μονιμότητα - Τι αναφέρει στην ανακοίνωσή της η ΑΔΕΔΥ

Ηλιούπολη: Οι Aρχές αναζητούν απαντήσεις για το τραγικό περιστατικό – Το χρονικό
Σε κρίσιμη κατάσταση στο ΚΑΤ νοσηλεύεται το ένα από τα δύο κορίτσια που έπεσαν χθες στο κενό από τον έκτο όροφο πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη. Οι σημειώσεις και το ημερολόγιο που βρέθηκαν

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

