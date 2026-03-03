Τρίτη 03 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Μπορεί να βιώσει η γάτα το πένθος; – Πώς εκφράζει τη βαθιά θλίψη της όταν χάσει το φιλαράκι της
Pet Stories 03 Μαρτίου 2026, 13:09

Μπορεί να βιώσει η γάτα το πένθος; – Πώς εκφράζει τη βαθιά θλίψη της όταν χάσει το φιλαράκι της

Η γάτα δεν μπορεί να αντιληφθεί τι σημαίνει θάνατος, αλλά βιώνει την απουσία ενός ζώου, που ζούσαν στο ίδιο σπίτι, με το δικό της τρόπο.

Τζούλη Τούντα
ΡεπορτάζΤζούλη Τούντα
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Καρκίνος: Οι χορτοφάγοι κινδυνεύουν λιγότερο;

Καρκίνος: Οι χορτοφάγοι κινδυνεύουν λιγότερο;

Spotlight

Το τέλος της ζωής ενός αγαπημένου κατοικιδίου, που ζούσαν κάτω από την ίδια στέγη, η γάτα δεν μπορεί να το αντιληφθεί, όπως ο άνθρωπος. Όμως, μπορεί να βυθιστεί στο πένθος.

«Για πολλά χρόνια επικρατούσε η διαδεδομένη άποψη ότι οι γάτες είναι από τη φύση τους μοναχικά ζώα. Και ότι δεν συνδέονται τόσο συναισθηματικά. Έτσι δεν τις επηρέαζε ιδιαίτερα η απώλεια. Αυτή η αντίληψη όμως, έχει αρχίσει να αλλάζει σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Καθώς η επιστήμη της συμπεριφοράς των ζώων φέρνει στην επιφάνεια όλο και περισσότερα δεδομένα. Δεδομένα, που δείχνουν ότι οι γάτες δημιουργούν ουσιαστικούς δεσμούς, τόσο με ανθρώπους όσο και με άλλα ζώα του σπιτιού», ενημερώνει ο σύμβουλος – εκπαιδευτής σκύλου και γάτας, Κώστας Κονταξής.

Το πένθος δεν αποκλείει την εμφάνιση προβλημάτων υγείας και οι γάτες συχνά κρύβουν την αδιαθεσία τους

Στην καθημερινότητα, το πένθος της γάτας, μπορεί να εκδηλωθεί με πολλούς τρόπους

Όταν ένας τέτοιος δεσμός διακοπεί απότομα, συνεχίζει ο κ. Κονταξής, για παράδειγμα λόγω θανάτου ενός άλλου κατοικιδίου, η γάτα, μπορεί να εμφανίσει αλλαγές που μοιάζουν έντονα με πένθος.

Όταν μιλάμε για πένθος στη γάτα, αποσαφηνίζει ο κ. Κονταξής, είναι σημαντικό να κατανοήσουμε ότι δεν αναφερόμαστε στο πένθος που βιώνει ένας άνθρωπος. Οι γάτες δεν αντιλαμβάνονται τον θάνατο με αφηρημένες σκέψεις ή υπαρξιακούς προβληματισμούς.

Παρ’ όλα αυτά, αντιλαμβάνονται πολύ καθαρά την απουσία, την αλλαγή και τη διατάραξη της καθημερινής τους σταθερότητας.

«Το πένθος, από επιστημονική σκοπιά, περιγράφει ένα σύνολο συμπεριφορικών και φυσιολογικών αλλαγών, που εμφανίζονται μετά την απώλεια ενός σημαντικού κοινωνικού δεσμού. Με άλλα λόγια, δεν εξετάζουμε τι «σκέφτεται» η γάτα, αλλά πώς αλλάζει η συμπεριφορά και η διάθεσή της», αναφέρει ο κ. Κονταξής.

Τι αποκαλύπτουν οι έρευνες για την ψυχική κατάσταση της γάτας

Τα τελευταία χρόνια, ενημερώνει ο κ. Κονταξής, έχουν δημοσιευθεί έρευνες που ενισχύουν σημαντικά αυτή την εικόνα. Μία από τις πιο γνωστές μελέτες δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Applied Animal Behaviour Science. Και βασίστηκε σε ερωτηματολόγια, τα οποία συμπλήρωσαν κηδεμόνες γατών μετά τον θάνατο ενός άλλου ζώου στο ίδιο σπίτι.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι πολλές γάτες παρουσίασαν εμφανείς αλλαγές στη συμπεριφορά τους, όπως μειωμένη όρεξη, λιγότερο παιχνίδι, αυξημένο ύπνο. Ή αντίθετα, ανησυχία και δυσκολία στον ύπνο.

Σε αρκετές περιπτώσεις, οι γάτες αναζητούσαν περισσότερο την ανθρώπινη επαφή ή αποσύρονταν κοινωνικά.

Ένα ιδιαίτερα σημαντικό εύρημα της έρευνας ήταν ότι η ένταση των αλλαγών σχετιζόταν άμεσα με το πόσο στενή ήταν η σχέση της γάτας με το ζώο που χάθηκε.
Γάτες που μοιράζονταν τον ίδιο χώρο, κοιμούνταν κοντά ή έπαιζαν συχνά μαζί, εμφάνισαν πιο έντονες και παρατεταμένες αντιδράσεις.

Αυτό ενισχύει την άποψη, τονίζει ο κ. Κονταξής, ότι οι γάτες δεν συνυπάρχουν απλώς, αλλά δημιουργούν δεσμούς που έχουν συναισθηματικό βάθος.

Παρόμοια συμπεράσματα είχαν προκύψει και από παλαιότερες παρατηρήσεις οργανισμών, όπως της ASPCA, η οποία είχε συλλέξει μεγάλο αριθμό αναφορών κηδεμόνων στο πλαίσιο του Companion Animal Mourning Project. Σε αυτές τις περιπτώσεις, περίπου τα δύο τρίτα των γατών, εμφάνισαν πολλαπλές αλλαγές στη συμπεριφορά μετά την απώλεια του άλλου ζώου.

Μάλιστα, οι αλλαγές δεν κρατούσαν για λίγες μέρες, αλλά συχνά διαρκούσαν εβδομάδες ή και μήνες.

Πώς δείχνει η γάτα ότι πενθεί

«Στην καθημερινότητα, το πένθος της γάτας, μπορεί να εκδηλωθεί με πολλούς τρόπους. Κάποιες γάτες δείχνουν πιο ήσυχες, είναι αποτραβηγμένες και λιγότερο πρόθυμες για παιχνίδι. Μπορεί να κοιμούνται περισσότερες ώρες ή να φαίνονται αδιάφορες για δραστηριότητες που προηγουμένως τις ευχαριστούσαν», περιγράφει ο κ. Κονταξής.


Αντίθετα, κάποιες άλλες γάτες γίνονται πιο εξαρτημένες από τον άνθρωπο, τον ακολουθούν συνεχώς, ζητώντας χάδια ή νιαουρίζουν πιο συχνά. Αυτή η συμπεριφορά, τονίζει ο κ. Κονταξής, δεν είναι ένδειξη κακής συνήθειας, αλλά μια φυσική προσπάθεια αναζήτησης ασφάλειας και σταθερότητας.

Σε πολλές περιπτώσεις παρατηρείται και η συμπεριφορά αναζήτησης. Δηλαδή, η γάτα, μπορεί να επισκέπτεται σημεία του σπιτιού όπου συνήθιζε να βρίσκεται το ζώο που χάθηκε, να μυρίζει επίμονα ή να κάθεται εκεί για ώρα.

Αυτό συμβαίνει ιδιαίτερα όταν η απώλεια είναι ξαφνική και η γάτα δεν έχει «καμία εξήγηση» για την απουσία.


Για τη γάτα, το άλλο ζώο απλώς εξαφανίστηκε και αυτή η έλλειψη κενού είναι από μόνη της πηγή άγχους.

Η άποψη της επιστήμης για το πένθος της γάτας

Ένα εύλογο ερώτημα, λέει ο κ. Κονταξής, είναι αν αυτές οι αλλαγές οφείλονται πραγματικά σε πένθος ή απλώς στο στρες που προκαλεί μια μεγάλη αλλαγή στη ρουτίνα.
Η απάντηση της επιστήμης είναι ότι συνήθως πρόκειται για συνδυασμό και των δύο.
Η απώλεια ενός ζώου συνοδεύεται από αλλαγές στις μυρωδιές του σπιτιού, στους ήχους, στις συνήθειες, αλλά και στη συναισθηματική κατάσταση των ανθρώπων.

Ωστόσο, όταν η σχέση μεταξύ των δύο ζώων ήταν στενή, οι αλλαγές στη συμπεριφορά της γάτας είναι πιο έντονες από ό, τι θα αναμέναμε. Και η αιτία δεν είναι απλά η αλλαγή στο περιβάλλον της.
Η διάρκεια αυτής της περιόδου, διευκρινίζει ο κ. Κονταξής, διαφέρει από γάτα σε γάτα.

Κάποιες προσαρμόζονται σχετικά γρήγορα, ενώ άλλες χρειάζονται αρκετό χρόνο.

Καθοριστικό ρόλο παίζουν η ηλικία, ο χαρακτήρας, το ιστορικό κοινωνικοποίησης και το πόσο σταθερό παραμένει το περιβάλλον μετά την απώλεια.

Επίσης, είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι η πορεία έχει διακυμάνσεις.

Μπορεί, να υπάρχουν ημέρες, που η γάτα να φαίνεται καλά και άλλες που να δείχνει πιο αποτραβηγμένη χωρίς αυτό να σημαίνει ότι «χειροτερεύει».

Πώς συμπεριφερόμαστε στη γάτα

Σύμφωνα με τον κ. Κονταξή, ο ρόλος του ανθρώπου είναι καθοριστικός. Η διατήρηση σταθερής ρουτίνας, τα προβλέψιμα ωράρια φαγητού και παιχνιδιού, βοηθούν σημαντικά. Επίσης, της δείχνουμε την προσοχή μας, με σεβασμό στα όρια της γάτας.

Δεν πιέζουμε τη γάτα για επαφή, αλλά είμαστε διαθέσιμοι. Δεν προσπαθούμε να αντικαταστήσουμε άμεσα το ζώο που χάθηκε με νέο κατοικίδιο γιατί αυτό συχνά αυξάνει το στρες αντί να το μειώσει.

Πότε πρέπει να ανησυχήσουμε

Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις, υπογραμμίζει ο κ. Κονταξής, όπου χρειάζεται προσοχή.
Αν η γάτα σταματήσει να τρώει για περισσότερες από δύο ημέρες, χάσει βάρος ή εμφανίσει έντονες συμπεριφορικές αλλαγές, όπως επιθετικότητα ή επιλέγει την απομόνωσή της, είναι απαραίτητο να ζητηθεί βοήθεια. Από κτηνίατρο ή σύμβουλο συμπεριφοράς.

Το πένθος δεν αποκλείει την εμφάνιση προβλημάτων υγείας και οι γάτες, συχνά, κρύβουν την αδιαθεσία τους.

Οι γάτες βιώνουν την απουσία και χρειάζονται βοήθεια

Συνολικά, τα επιστημονικά δεδομένα, πληροφορεί ο κ. Κονταξής, δείχνουν ότι οι γάτες δεν είναι αδιάφορες ούτε ανεπηρέαστες από την απώλεια.
Μπορεί να μη βιώνουν το πένθος, όπως οι άνθρωποι, όμως βιώνουν την απουσία και την αλλαγή με τρόπους που αποτυπώνονται καθαρά στη συμπεριφορά τους.

Τέλος, ο κ. Κονταξής, επισημαίνει: «Η κατανόηση αυτής της διαδικασίας μάς επιτρέπει να τις στηρίξουμε με μεγαλύτερη ενσυναίσθηση, υπομονή και σεβασμό. Βοηθώντας τες να προσαρμοστούν σε μια δύσκολη περίοδο της ζωής τους».

Ο σύμβουλος – εκπαιδευτής σκύλου και γάτας, Κώστας Κονταξής

⃰ Ο κύριος Κώστας Κονταξής είναι απόφοιτος της Pets Pro Academy, σύμβουλος και εκπαιδευτής σκύλου και γάτας.

Και, όπως λέει: «Η αγάπη μου για τα ζώα ξεκίνησε από πολύ μικρή ηλικία, αλλά η εκπαίδευση μου κέντρισε το ενδιαφέρον όταν γνώρισα ένα σκυλάκι που είχε αρκετά προβλήματα συμπεριφοράς».

Είναι κάτοχος της ιστοσελίδας wooftrainer.gr.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ενέργεια
Ενέργεια: Έκτακτη σύσκεψη στο ΥΠΕΝ

Ενέργεια: Έκτακτη σύσκεψη στο ΥΠΕΝ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Καρκίνος: Οι χορτοφάγοι κινδυνεύουν λιγότερο;

Καρκίνος: Οι χορτοφάγοι κινδυνεύουν λιγότερο;

Κόσμος
Το Ιράν προειδοποιεί την Ευρώπη να μην εμπλακεί στον πόλεμο

Το Ιράν προειδοποιεί την Ευρώπη να μην εμπλακεί στον πόλεμο

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Pet Stories
Αρμόδιος φορέας για τα αδέσποτα μετέφερε δύο κουταβάκια σε επικίνδυνη περιοχή – Τα αναζητούν εθελόντριες
«Κόκκινος συναγερμός» 28.02.26

Αρμόδιος φορέας για τα αδέσποτα μετέφερε δύο κουταβάκια σε επικίνδυνη περιοχή - Τα αναζητούν εθελόντριες

Δύο κουταβάκια μόλις τριών μηνών τα πήραν από το Πλαγιάρη Θεσσαλονίκης, τα οποία φρόντιζαν εθελόντριες, και τα πήγαν σε περιοχή όπου η ζωή τους κινδυνεύει.

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
Ο ψυχισμός ενός ανθρώπου που ξεσπά με βία απέναντι στα ζώα
Προάγγελος κινδύνου 25.02.26

Τι κρύβεται πίσω από τη βία κατά των ζώων; - Τι μαρτυρούν διεθνείς έρευνες και η εγκληματολογική ψυχολογία

Η βία κατά των ζώων δεν είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό «κακιάς στιγμής». Είναι ένα ηχηρό «καμπανάκι» για σοβαρές ψυχοπαθολογικές ελλείψεις.

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
Όλοι οι λόγοι που ο σκύλος «καβαλάει» άλλους σκύλους κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού
Παρεξηγημένη συμπεριφορά 20.02.26

Γιατί ο σκύλος «καβαλάει» άλλους σκύλους στο παιχνίδι;- Δεν είναι, συνήθως, αυτό που νομίζουμε

Το να «καβαλάει» ένας σκύλος κάποιον άλλον δεν είναι πάντα ένδειξη σεξουαλικής κίνησης, αλλά και ούτε κυριαρχίας. Πότε πρέπει να μάς ανησυχήσει.

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
Κύπρος: Καταγγελίες για μυστηριώδη ξανθιά γυναίκα με βαν που αρπάζει γάτες
Μαζικές εξαφανίσεις 14.02.26

Καταγγελίες για μυστηριώδη ξανθιά με βαν που αρπάζει γάτες

Δεκάδες άνθρωποι στην Κύπρο καταγγέλλουν εξαφανίσεις γατών από διάφορες περιοχές, ενώ κάνουν λόγο για μυστηριώδη ξανθιά γυναίκα με βαν που φέρεται να βρίσκεται πίσω από τις αρπαγές των ζώων.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ενέργεια: Έκτακτη σύσκεψη στο ΥΠΕΝ – Συγκαλείται η ομάδα διαχείρισης κρίσεων για καύσιμα και αέριο
Οικονομία 03.03.26

Έκτακτη σύσκεψη στο ΥΠΕΝ - Συγκαλείται η ομάδα διαχείρισης κρίσεων για καύσιμα και αέριο

Στη σύσκεψη για την ενέργεια συμμετέχουν ΡΑΑΕΥ, Motor Oil και HELLENiQ ENERGY – Επιβεβαίωση ΟΤ – Η κατάσταση στην αγορά λόγω Ιράν στη συνάντηση υπό τον υπουργό Παπασταύρου

Σύνταξη
The Chase: Με ρεκόρ σεζόν ξεκίνησε η εβδομάδα
Media 03.03.26

The Chase: Με ρεκόρ σεζόν ξεκίνησε η εβδομάδα

Το επιτυχημένο παιχνίδι The Chase κέρδισε τους τηλεθεατές τη Δευτέρα 2 Μαρτίου, σημειώνοντας την υψηλότερη επίδοσή του για τη φετινή σεζόν στο δυναμικό κοινό 18-54.

Σύνταξη
Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη με Νετανιάχου για τις εξελίξεις σε Κύπρο και Λίβανο
Πολιτική Γραμματεία 03.03.26

Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη με Νετανιάχου για τις εξελίξεις σε Κύπρο και Λίβανο

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επικοινώνησε με τον πρόεδρο του Λιβάνου, Ζοζέφ Αούν, και τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπένιαμιν Νετανιάχου - Τι αναφέρουν κυβερνητικές πηγές για την ατζέντα των συνομιλιών

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Επέστρεψε στις προπονήσεις ο Μιλουτίνοφ – Ατομικό για Βεζένκοφ
Euroleague 03.03.26

Ολυμπιακός: Επέστρεψε στις προπονήσεις ο Μιλουτίνοφ – Ατομικό για Βεζένκοφ

Ο Ολυμπιακός συνεχίζει την προετοιμασία του ενόψει του ντέρμπι κόντρα στον Παναθηναϊκό, με τον Νίκολα Μιλουτίνοφ να επιστρέφει στις προπονήσεις, ενώ ο Σάσα Βεζένκοφ ακολούθησε ατομικό.

Σύνταξη
Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για το «Σήμα Διαφορετικότητας» – Πιστοποίηση πολιτικών συμπερίληψης στην εργασία
Πλατφόρμα 03.03.26

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για το «Σήμα Διαφορετικότητας» – Πιστοποίηση πολιτικών συμπερίληψης στην εργασία

Η συμμετοχή πραγματοποιείται αποκλειστικά ψηφιακά, χωρίς οικονομική επιβάρυνση, ενώ το πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Σύνταξη
Ο γιος του Αλ Πατσίνο είναι σχεδόν 2 ετών – Η βόλτα με την 31χρονη μητέρα του στο Μπέβερλι Χιλς
DNA 03.03.26

Ο γιος του Αλ Πατσίνο είναι σχεδόν 2 ετών – Η βόλτα με την 31χρονη μητέρα του στο Μπέβερλι Χιλς

Η 31χρονη παραγωγός ταινιών και πρώην σύντροφος του Αλ Πατσίνο, Νουρ Αλφαλάχ, με τον μικρό γιο τους για φαγητό στο Μπέβερλι Χιλς, σε μια σπάνια εμφάνισή τους σε κοινή θέα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ανδρουλάκης: Ζήτημα αποτελεσματικότητας η ενίσχυση των κοινοτικών συμβουλίων
ΠΑΣΟΚ 03.03.26

Ανδρουλάκης: Ζήτημα αποτελεσματικότητας η ενίσχυση των κοινοτικών συμβουλίων

Το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ προκρίνει την άμεση εκλογή του προέδρου και του συμβουλίου της κοινότητας σε ξεχωριστή κάλπη, ταυτόχρονα με τη θεσμική και οικονομική τους θωράκιση, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης

Σύνταξη
Claude: Εκθρονίζει το ChatGPT μετά την κόντρα με το Πεντάγωνο – Αιμορραγία της OpenAI, αποθέωση της Anthropic
Ο άλλος πόλεμος 03.03.26

Claude: Εκθρονίζει το ChatGPT μετά την κόντρα με το Πεντάγωνο – Αιμορραγία της OpenAI, αποθέωση της Anthropic

Ηθική, τεχνητή νοημοσύνη και εξοπλισμοί, αυτή είναι η δύσκολη εξίσωση στο πεδίο της τεχνητής νοημοσύνης με τα LLMs Claude της Anthropic και Chatgpt της OpenAI να είναι δείκτες αποδοχής και εναντίωσης από τους χρήστες.

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Τραμπ: Μπαράζ αντιφατικών δηλώσεων για τον πόλεμο στο Ιράν – Δεν διαφαίνεται στρατηγική εξόδου από τις ΗΠΑ
Κόσμος 03.03.26

Τραμπ διαψεύδει Τραμπ σε κάθε δήλωση για τον πόλεμο στο Ιράν - Χωρίς στρατηγική εξόδου ενώ η Μέση Ανατολή βυθίζεται στο χάος

Ο Τραμπ και κορυφαία κυβερνητικά στελέχη προσπαθούν να εξηγήσουν τη στρατηγική των ΗΠΑ στο Ιράν αλλά το τοπίο γίνεται πιο θολό όσο περνούν οι μέρες

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
«Έχεις τα χρώματα, έχεις τα πινέλα»: Όλα όσα ζήσαμε στα εγκαίνια της ομαδικής έκθεσης του Μουσείου Νίκου Καζαντζάκη
Culture Live 03.03.26

«Έχεις τα χρώματα, έχεις τα πινέλα»: Όλα όσα ζήσαμε στα εγκαίνια της ομαδικής έκθεσης του Μουσείου Νίκου Καζαντζάκη

Την Κυριακή 1η Μαρτίου πραγματοποιήθηκαν στο Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη τα εγκαίνια της ομαδικής έκθεσης «Έχεις τα χρώματα, έχεις τα πινέλα».

Σύνταξη
Αξίζει το βραβείο Καλύτερου Φίλου: Η αντίδραση του Τζέσι Πλίμονς στη νίκη του Μάικλ Μπι Τζόρνταν στα SAG Awards έγινε viral
ΕΠΟΣ 03.03.26

Αξίζει το βραβείο Καλύτερου Φίλου: Η αντίδραση του Τζέσι Πλίμονς στη νίκη του Μάικλ Μπι Τζόρνταν στα SAG Awards έγινε viral

Ο Μάικλ Μπι Τζόρνταν έκανε την μεγάλη έκπληξη το βράδυ της Κυριακής στα SAG Awards, κερδίζοντας το βραβείο Α' Ανδρικού ρόλου, ωστόσο η αντίδραση του Τζέσι Πλίμονς ήταν όλα τα λεφτά.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Must Read
Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 03 Μαρτίου 2026
Απόρρητο