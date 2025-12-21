Αποφασίσατε να μαζέψετε από τον δρόμο ένα αδέσποτο γατάκι και να το κάνετε μέλος της οικογένειά σας. Και εκείνο μόλις το βάλατε μέσα στο σπίτι… εξαφανίστηκε!

Γιατί;

«Το να βρείτε ένα αδέσποτο γατάκι, και να αποφασίσετε να το πάρετε στο σπίτι, είναι μια πράξη ευθύνης και φροντίδας. Παρόλα αυτά, οι πρώτες ημέρες, συχνά, συνοδεύονται από άγχος και ενοχές. Επειδή το γατάκι κρύβεται, τρέμει, φυσάει ή αποφεύγει κάθε επαφή. Και οι σκέψεις που έρχονται σχεδόν αυτόματα είναι: «Μήπως τού έκανα κακό που το έφερα στο σπίτι; Μήπως ήταν καλύτερα έξω;», λέει ο σύμβουλος – εκπαιδευτής σκύλου και γάτας, Κώστας Κονταξής.

Όσο κι αν προβληματίζεστε τις πρώτες ημέρες για την πράξη σας, η απάντηση του κ. Κονταξή, είναι ξεκάθαρη. Στις περισσότερες περιπτώσεις, το σπίτι είναι απείρως ασφαλέστερο και καταλληλότερο. Ένα γατάκι που κυκλοφορεί στον δρόμο, κρυώνει, πεινάει και βέβαια η ζωή του βρίσκεται πάντα σε κίνδυνο.

Στο σπίτι, ακόμα κι αν αρχικά αγχώνεται, το άγχος θα μειωθεί με τον χρόνο

Ο φόβος που δείχνει το γατάκι, διευκρινίζει ο κ. Κονταξής, δεν σημαίνει ότι υποφέρει από την επιλογή σας, αλλά ότι προσπαθεί να προσαρμοστεί σε έναν εντελώς νέο κόσμο.

Οι αιτίες που φοβάται τόσο πολύ

Ένα αδέσποτο γατάκι, εξηγεί ο ειδικός, έχει μάθει να επιβιώνει σε συνθήκες αβεβαιότητας. Αν έχει γεννηθεί έξω ή έχει περάσει μεγάλο χρονικό διάστημα στον δρόμο, ο εγκέφαλός του είναι «ρυθμισμένος» στην επιφυλακή. Κάθε άγνωστος ήχος, κάθε κίνηση, κάθε ανθρώπινο χέρι, μπορεί να εκλαμβάνεται ως πιθανή απειλή.



Αυτόν τον φόβο που αισθάνεται το γατάκι, συνεχίζει ο κ. Κονταξής, μην τον εκλαμβάνετε ως μία μορφή κακοποίησης από εσάς. Είναι μια φυσιολογική αντίδραση καθώς βρέθηκε σε ένα περιβάλλον που δεν γνωρίζει ακόμα. Για το γατάκι, το σπίτι σας είναι γεμάτο νέες μυρωδιές, αντικείμενα, ήχους και ανθρώπους. Χρειάζεται χρόνο για να καταλάβει ότι εδώ δεν κινδυνεύει.

Μήπως τραυματίζεται ψυχολογικά κρατώντας το μέσα;

«Αυτός ο φόβος είναι κατανοητός, αλλά, συνήθως, αβάσιμος. Η ψυχολογική επιβάρυνση ενός γατιού προέρχεται, κυρίως, από συνεχή απειλή και την έλλειψη βασικών αναγκών. Στο σπίτι, ακόμα κι αν αρχικά αγχώνεται, το άγχος θα μειωθεί με τον χρόνο. Αν το αφήνατε έξω, ειδικά το κρύο, του προκαλεί συνεχές στρες χωρίς καμία προοπτική βελτίωσης», αποσαφηνίζει ο κ. Κονταξής.

Σημαντικό είναι να θυμάστε, συνεχίζει, ότι οι γάτες δεν αντιλαμβάνονται τον κόσμο με τους ανθρώπινους όρους της «ελευθερίας» ή της «φυλακής». Αντιλαμβάνονται την ασφάλεια, τη σταθερότητα και την απουσία απειλών. Ένα ασφαλές σπίτι, ακόμα κι αν στην αρχή είναι άγνωστο, μπορεί να γίνει το πιο οικείο και ήρεμο μέρος για εκείνες.

Η ασφάλεια του σπιτιού είναι ό,τι καλύτερο για ένα γατάκι

Η πραγματικότητα είναι, σύμφωνα με τον κ. Κονταξή, ότι ένα γατάκι που ζει έξω, εκτίθεται καθημερινά σε κινδύνους που δεν μπορεί να ελέγξει: χαμηλές θερμοκρασίες, βροχή, πείνα, αφυδάτωση, αυτοκίνητα, σκυλιά, άλλες γάτες, ασθένειες και παράσιτα. Ιδιαίτερα το κρύο είναι εξαιρετικά επικίνδυνο για τα μικρά γατάκια καθώς δεν μπορούν να ρυθμίσουν καλά τη θερμοκρασία του σώματός τους. Ακόμα κι αν φαίνονται «σκληρά», στην πραγματικότητα ζουν με διαρκές στρες.

«Στο σπίτι, ακόμη κι αν φοβάται, το γατάκι έχει ζεστασιά, σταθερή τροφή, καθαρό νερό και προστασία. Αυτές οι βασικές ανάγκες, όταν καλύπτονται σταθερά, είναι το «θεμέλιο» για να μειωθεί ο φόβος και να αρχίσει η προσαρμογή. Το γεγονός ότι τώρα δείχνει στρεσαρισμένο δεν ακυρώνει το τεράστιο όφελος της ασφάλειας», κάνει σαφές ο κ. Κονταξής.

Ο φόβος δεν σημαίνει δυστυχία

Πολλοί άνθρωποι, υπογραμμίζει ο εκπαιδευτής, μπερδεύουν τον φόβο με τη δυστυχία. Ένα γατάκι, μπορεί να φοβάται και ταυτόχρονα να βρίσκεται σε πολύ καλύτερη κατάσταση από ότι στον δρόμο. Ο φόβος είναι προσωρινός. Η ασφάλεια όμως, είναι μόνιμη. Με τον χρόνο, το γατάκι θα αρχίσει να συνδέει το σπίτι με θετικές εμπειρίες: φαγητό χωρίς ανταγωνισμό, ύπνο χωρίς απειλές, ήσυχα σημεία για κρύψιμο. Αυτές οι εμπειρίες αλλάζουν σταδιακά τον τρόπο που βλέπει τον κόσμο.

Πόσος χρόνος χρειάζεται για να συνηθίσει τη νέα του ζωή;

Δεν υπάρχει μία απάντηση, τονίζει ο κ. Κονταξής. Κάθε γατάκι έχει τον δικό του ρυθμό. Κάποια προσαρμόζονται μέσα σε λίγες ημέρες, άλλα χρειάζονται εβδομάδες, και σε ορισμένες περιπτώσεις μήνες.

Η ηλικία παίζει καθοριστικό ρόλο. Όσο μικρότερο είναι το γατάκι, τόσο πιο εύκολα, συνήθως, προσαρμόζεται. Ωστόσο, ακόμα και μεγαλύτερα γατάκια μπορούν να μάθουν να εμπιστεύονται, αρκεί να τους δοθεί χρόνος και σωστός χειρισμός.

Το πιο σημαντικό είναι να μην επισπεύδετε τη διαδικασία. Η προσαρμογή δεν είναι αγώνας ταχύτητας. Είναι μια πορεία όπου κάθε μικρό βήμα έχει σημασία. Όπως το να φάει παρουσία σας, να κοιμηθεί λίγο πιο κοντά, να σας παρατηρήσει χωρίς να κρυφτεί.

Τι μπορείτε να κάνετε για να το βοηθήσετε

Το πρώτο και βασικό είναι, υπογραμμίζει ο κ. Κονταξής, να του δώσετε χώρο. Δημιουργήστε ένα ήσυχο σημείο στο σπίτι – κατά προτίμηση ένα δωμάτιο με περιορισμένα ερεθίσματα. Εκεί βάλτε το κρεβατάκι του, την άμμο, το φαγητό και το νερό του. Τα γατάκια νιώθουν ασφάλεια όταν έχουν τη δυνατότητα να κρυφτούν, οπότε ένα κουτί ή μια φωλιά είναι εξαιρετικά βοηθητικά.

Αποφεύγετε να το πιάνετε ή να το κυνηγάτε επειδή θέλετε να το χαϊδέψετε. Όσο καλή κι αν είναι η πρόθεσή σας, για εκείνο, μπορεί να είναι τρομακτικό.



Μπορείτε να καθίσετε στο ίδιο δωμάτιο, να τού μιλάτε ήρεμα και αφήσετε το να σας παρατηρεί. Η παρουσία σας χωρίς πίεση, είναι ο καλύτερος τρόπος για να «χτίσετε» εμπιστοσύνη.

Η ρουτίνα είναι επίσης πολύ σημαντική. Οι ώρες φαγητού, η καθαρή άμμος, το σταθερό πρόγραμμα.

Η προβλεψιμότητα, επισημαίνει ο κ. Κονταξής, μειώνει το άγχος. Όταν το γατάκι ξέρει τι να περιμένει, νιώθει ότι ελέγχει το περιβάλλον του.

Η στιγμή που θα αρχίσει να δείχνει εμπιστοσύνη

Η εμπιστοσύνη, όπως λέει ο κ. Κονταξής, «χτίζεται» … σιωπηλά. Ίσως μια μέρα να το δείτε να βγαίνει από την κρυψώνα του όσο είστε στο δωμάτιο. Ίσως να αρχίσει να παίζει όταν νομίζει ότι δεν το κοιτάτε. Αυτά είναι τεράστια βήματα. Μην τα θεωρείτε ασήμαντα. Το γατάκι μαθαίνει ότι δεν του κάνετε κακό, ότι οι κινήσεις σας δεν είναι απειλή, ότι το σπίτι είναι ασφαλές.



Με τον καιρό, πολλά γατάκια που ήταν φοβισμένα, εξελίσσονται σε στοργικές και κοινωνικές γάτες. Όχι επειδή «αναγκάστηκαν», αλλά επειδή τους δόθηκε ο χρόνος και ο χώρος να επιλέξουν την επαφή.

Το πιο σημαντικό που πρέπει να θυμάστε

Ο φόβος του γατιού, αναφέρει ο κ. Κονταξής, δεν σημαίνει ότι έχετε …χάσει το παιχνίδι. Είναι μέρος της διαδικασίας. Το ότι αναρωτιέστε αν του κάνετε κακό, δείχνει ότι νοιάζεστε πραγματικά. Και αυτό από μόνο του είναι η καλύτερη βάση για μια υγιή σχέση στο μέλλον. Το σπίτι, η ζεστασιά και η ασφάλεια είναι δώρα που δεν μπορούν να εκτιμηθούν άμεσα από ένα φοβισμένο γατάκι, αλλά με τον χρόνο γίνονται ο κόσμος του.

Δώστε του χρόνο, δείξτε υπομονή και σταθερότητα. Μην συγκρίνετε την πρόοδο, συμβουλεύει ο κ. Κονταξής, με άλλες ιστορίες ή βίντεο. Κάθε γάτα είναι μοναδική. Το μόνο βέβαιο είναι ότι στις περισσότερες περιπτώσεις, το να το πάρετε στο σπίτι σας, ήταν η σωστή επιλογή.

Και μια μέρα, λέει κλείνοντας ο κ. Κονταξής, ίσως πολύ πιο σύντομα απ’ όσο νομίζετε, θα το δείτε να σας κοιτά με εμπιστοσύνη. Και αυτό αποδεικνύει ότι όχι μόνο δεν τού κάνατε κακό, αλλά τού δώσατε μια πραγματική ευκαιρία για ζωή.

⃰ Ο κύριος Κώστας Κονταξής είναι απόφοιτος της Pets Pro Academy, σύμβουλος και εκπαιδευτής σκύλου και γάτας.

Και, όπως λέει: «Η αγάπη μου για τα ζώα ξεκίνησε από πολύ μικρή ηλικία, αλλά η εκπαίδευση μου κέντρισε το ενδιαφέρον όταν γνώρισα ένα σκυλάκι που είχε αρκετά προβλήματα συμπεριφοράς».

Είναι κάτοχος της ιστοσελίδας wooftrainer.gr.