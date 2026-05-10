Τα άγανα από τη στιγμή που θα τρυπήσουν το δέρμα του σκύλου συνεχίζουν να εισχωρούν βαθύτερα στους ιστούς.

Τα άγανα ήδη έχουν κάνει την εμφάνισή τους.

«Με την έλευση της άνοιξης και του καλοκαιριού, η φύση αλλάζει: τα χόρτα ψηλώνουν, ξεραίνονται και διασπείρουν μικρούς σπόρους, που εύκολα περνούν απαρατήρητοι. Μέσα σε αυτούς βρίσκονται και τα άγανα. Μικρές, αλλά ιδιαίτερα επικίνδυνες δομές φυτών, που μπορούν να προκαλέσουν σημαντικά προβλήματα υγείας στους σκύλους», ενημερώνει ο κτηνίατρος, Κωνσταντίνος Αστήθας.

Τι είναι τα άγανα και γιατί είναι επικίνδυνα για τον σκύλο

Τα άγανα, λέει ο κύριος Αστήθας, είναι τα ξερά, μυτερά τμήματα ορισμένων άγριων χόρτων. Το σχήμα τους θυμίζει «βέλος» ή «αγκίστρι» που τους επιτρέπει να κινούνται προς μία κατεύθυνση – προς τα μέσα.

Τα άγανα μπορούν να διαπεράσουν το δέρμα και να μετακινηθούν στην κοιλιακή κοιλότητα, στον θώρακα και κοντά σε ζωτικά όργανα

Αυτό σημαίνει, εξηγεί ο κτηνίατρος, ότι μόλις γαντζωθούν στο σώμα του σκύλου δεν απομακρύνονται εύκολα και μπορούν να διεισδύσουν στους ιστούς.

Σε ποια σημεία «καρφιτσώνονται», συμπτώματα, προβλήματα υγείας

Σύμφωνα με τον κύριο Αστήθα, τα άγανα τα εντοπίζουμε πιο συχνά στα εξής μέρη του σώματος:

1. Αυτιά

Ένα από τα πιο συχνά σημεία εισόδου.

Συμπτώματα

● Έντονο τίναγμα κεφαλιού.

● Ξύσιμο αυτιού.

● Πόνος ή φωνές δυσφορίας.

● Κεκλιμένη στάση κεφαλιού.

Αν δεν αφαιρεθεί άμεσα, μπορεί να προκαλέσει ωτίτιδα ή ακόμη και διάτρηση τυμπάνου.

2. Μύτη

Ακόμη ένα συχνό σημείο που εντοπίζεται άγανο.

Συμπτώματα

● Ξαφνικό, έντονο φτέρνισμα.

● Πιθανή αιμορραγία από το ρουθούνι.

● Έντονη ενόχληση και τρίψιμο της μύτης.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, το άγανο μετακινείται βαθύτερα στη ρινική κοιλότητα, με αποτέλεσμα να γίνεται δυσκολότερη η αφαίρεσή του.

3. Μεσοδακτύλια διαστήματα (πατούσες)

Τα άγανα συχνά «παγιδεύονται» ανάμεσα στα δάχτυλα.

Συμπτώματα

● Χωλότητα.

● Συνεχές γλείψιμο της πατούσας.

● Πρήξιμο ή δημιουργία αποστήματος.

4. Δέρμα και βαθύτερες κοιλότητες

Η πιο ύπουλη και δυνητικά επικίνδυνη μορφή. Τα άγανα μπορούν να διαπεράσουν το δέρμα και να μετακινηθούν στην κοιλιακή κοιλότητα, στον θώρακα (θωρακική κοιλότητα) και κοντά σε ζωτικά όργανα.

Συμπτώματα

● Πυρετός.

● Λήθαργος.

● Ανορεξία.

● Δύσπνοια (σε θωρακική εντόπιση).

● Επαναλαμβανόμενα ή μη επουλούμενα αποστήματα.

Η διάγνωση σε αυτές τις περιπτώσεις, υπογραμμίζει ο κύριος Αστήθας, μπορεί να είναι πιο σύνθετη και να απαιτεί απεικονιστικό έλεγχο (υπέρηχο, ακτινογραφίες ή αξονική τομογραφία).

Η αντιμετώπιση

Η απομάκρυνση του αγάνου, τονίζει ο κύριος Αστήθας, πρέπει να γίνεται άμεσα και αποκλειστικά από κτηνίατρο. Ο τρόπος της αφαίρεσης, εξαρτάται από το που θα εντοπιστεί το άγανο.

Στα αυτιά και στη μύτη συχνά απαιτείται ήπια καταστολή, ενώ στο δέρμα, μπορεί να χρειαστεί χειρουργικός καθαρισμός. Σε βαθύτερες εντοπίσεις, όπως αναφέρει ο κτηνίατρος, ενδέχεται να απαιτηθεί χειρουργική επέμβαση.

Η θεραπεία συχνά συνοδεύεται από:

● Αντιβιοτική αγωγή.

● Αντιφλεγμονώδη.

● Παρακολούθηση για πιθανές επιπλοκές.

Πρόληψη: Το πιο ισχυρό μας «όπλο»

Η πρόληψη, επισημαίνει ο κύριος Αστήθας, είναι απλή, αλλά καθοριστική.

Η «λίστα» της πρόληψης περιλαμβάνει:

● Έλεγχο μετά από κάθε βόλτα: Εξετάζουμε προσεκτικά αυτιά, πατούσες, μασχάλες και βουβωνική χώρα.

● Κούρεμα τριχώματος, ειδικά στις κάτω περιοχές του σώματος (πατούσες, κοιλιά, μασχάλες), όπου τα άγανα «παγιδεύονται» πιο εύκολα.

● Αποφυγή περιοχών με ξερά χόρτα, ιδιαίτερα τους θερμούς μήνες.

● Άμεση αξιολόγηση συμπτωμάτων: οποιαδήποτε ξαφνική αλλαγή στη συμπεριφορά του ζώου χρειάζεται προσοχή.

Ένα τελευταίο μήνυμα

Τα άγανα, υπογραμμίζει ο κύριος Αστήθας, αποτελούν ένα συχνό, αλλά δυνητικά σοβαρό πρόβλημα στην καθημερινότητα των σκύλων. Με σωστή ενημέρωση, προσεκτική παρατήρηση και έγκαιρη παρέμβαση, μπορούμε να προλάβουμε επιπλοκές και να προστατεύσουμε την υγεία των σκύλων μας.

Τέλος, ο κύριος Αστήθας συμβουλεύει: «Σε περίπτωση υποψίας, η άμεση επικοινωνία με τον κτηνίατρό σας είναι πάντα η ασφαλέστερη επιλογή γιατί στα άγανα, η έγκαιρη δράση κάνει τη διαφορά».

⃰ Ο κύριος Κωνσταντίνος Αστήθας είναι κτηνίατρος, απόφοιτος του Πανεπιστημίου Δασοτεχνίας της Σόφιας, με μεταπτυχιακό στην «Ηθική, Δίκαιο και Ευζωία των Ζώων».

Από το 2017 διαχειρίζεται παθολογικά και χειρουργικά περιστατικά.

Προσφέρει τις υπηρεσίες του στην Ελληνική Φιλοζωική Εταιρεία στο Κορωπί και στο ιδιωτικό του ιατρείο, PrimeVet στα Σπάτα.