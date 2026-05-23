Σάββατο 23 Μαϊου 2026
weather-icon 20o
Stream
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# FINAL FOUR
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Κουτάβι: Ο «χρυσός» κανόνας της κοινωνικοποίησής του
7 Pat Schaap 23 Μαΐου 2026, 10:08

Κουτάβι: Ο «χρυσός» κανόνας της κοινωνικοποίησής του

Όταν βάλετε στη ζωή σας ένα κουτάβι, πρέπει να γνωρίζετε ότι οι πρώτοι μήνες είναι κρίσιμοι και ο «Κανόνας των 7» «πλάθει» τη συμπεριφορά του.

Τζούλη Τούντα
ΡεπορτάζΤζούλη Τούντα
Σχολιάστε
A
A
Vita.gr
Το υγιεινό σνακ που «μεταμορφώνει» μεταβολισμό και έντερο

Το υγιεινό σνακ που «μεταμορφώνει» μεταβολισμό και έντερο

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Η διαπαιδαγώγηση ενός κουταβιού είναι γεμάτη προκλήσεις, αλλά ο «Κανόνας των 7», μπορεί να κάνει τη διαδικασία πιο απλή και αποτελεσματική.

«Υπάρχει ένας κανόνας, που είναι ιδιαίτερα σημαντικός για ένα κουτάβι: ο «Κανόνας των 7», επισημαίνει η εκπαιδεύτρια και σύμβουλος διατροφής σκύλων, Μελίνα Κυπριανίδη.

Η ανατροφή ενός σκύλου απαιτεί σωστή καθοδήγηση, κανόνες για να ενισχυθεί η αυτοπεποίθησή του από τις πρώτες κιόλας εβδομάδες

Η σωστή κοινωνικοποίηση του κουταβιού το βοηθά να γίνει ένας ισορροπημένος ενήλικος σκύλος

Η πρώτη που έκανε λόγο για αυτόν τον κανόνα ήταν η Pat Schaap, εκτροφέας και ειδικός στην κοινωνικοποίηση κουταβιών. Ο κανόνας απευθύνεται σε όσους μεγαλώνουν κουτάβια, είτε είναι εκτροφείς είτε κηδεμόνες, που υποδέχονται ένα νεογέννητο κουτάβι στο σπίτι τους.

Τι λέει ο «Κανόνας των 7»

Σύμφωνα με την Pat Schaap, ενημερώνει η κυρία Κυπριανίδη, το κουτάβι μέχρι την 7η εβδομάδα της ζωής του, πρέπει να έχει εκτεθεί σε 7 διαφορετικά πράγματα τα οποία χωρίζονται σε κατηγορίες και είναι:

7 επιφάνειες

Να έχει περπατήσει σε γρασίδι, χαλί, πλακάκι, χαλίκι, ξύλο, τσιμέντο, άμμο κ.ά., έτσι ώστε να περπατάει άφοβα σε κάθε επιφάνεια.

7 αντικείμενα

Να έχει έρθει σε επαφή με παιχνίδια και αντικείμενα διαφορετικής υφής, όπως βελούδινα, σκληρά, μεταλλικά, χάρτινα, πλαστικά. Αλλά και να έχει ακούσει διάφορους ήχους και θορύβους. Την όλη διαδικασία, το κουτάβι πρέπει να τη δει σαν παιχνίδι και όχι σαν κάτι που το φοβίζει.

7 τοποθεσίες

Να εξοικειωθεί με διάφορους χώρους, όπως αυλή, γκαράζ, κουζίνα, αυτοκίνητο, κτηνιατρείο και να εκτεθεί σε διαφορετικά εξωτερικά περιβάλλοντα.

Έτσι, θα μπορεί να προσαρμόζεται εύκολα σε κάθε τοποθεσία

7 άτομα

Το κουτάβι θα πρέπει να έρθει σε επαφή με παιδιά, ηλικιωμένους, άντρες, γυναίκες, άτομα με γενειάδα, με καπέλο, με στολή.

Με ανθρώπους που κρατούν ομπρέλα, φορούν γυαλιά κ.ά. Στόχος είναι να μην φοβάται τους ανθρώπους, γενικότερα.

7 προκλήσεις

Να έχει ανέβει σκαλοπάτια, να έχει περάσει από σήραγγα ή τούνελ παιχνιδιού, να έχει κινηθεί σε διαφορετικά υψομετρικά επίπεδα.
Επίσης, να δοκιμαστεί σε μικρές σωματικές και νοητικές δοκιμασίες κ.ά. για να έχει αυτοπεποίθηση.

7 δοχεία φαγητού

Βάζετε το φαγητό του σε μεταλλικό, πλαστικό, κεραμικό, χάρτινο πιάτο κ.ά. για να εξοικειωθεί με διαφορετικά υλικά. Προκειμένου να μην εκδηλώσει μελλοντικά αγχωτικές αντιδράσεις ή να αρνείται να φάει.

7 ήχοι

Για να μην φοβάται τον παραμικρό θόρυβο, το εξοικειώνουμε με ήχους. Όπως της ηλεκτρικής σκούπας, το κουδούνι πόρτας, μουσικής, φωνών, βροχής, κεραυνών, οικιακών συσκευών, κυκλοφοριακής κίνησης, πολυκοσμίας, κ.ά.

Υψίστης σημασίας η κοινωνικοποίηση του κουταβιού

«Η περίοδος της κοινωνικοποίησης είναι ένα κρίσιμο «παράθυρο στη ζωή», που ξεκινά στις τρεις εβδομάδες και «κλείνει» περίπου στις 12-14 εβδομάδες», υπογραμμίζει η κυρία Κυπριανίδη.

Δεν χρειάζεται, διευκρινίζει, να γίνουν όλα μαζί και με πίεση. Το μυστικό είναι οι θετικές εμπειρίες με ηρεμία, με παιχνίδι και επιβραβεύσεις χωρίς να υπερφορτώνετε το κουτάβι με ερεθίσματα, που το αγχώνουν. Ένα βήμα τη φορά, στον ρυθμό του!

Τα κουτάβια που δεν εκτέθηκαν σε ανθρώπους και ερεθίσματα κατά την περίοδο αυτή, αναφέρει η κυρία Κυπριανίδη, δυσκολεύτηκαν να αναπτύξουν φυσιολογικούς κοινωνικούς δεσμούς. Και πολλά εμφάνισαν άγχος, φοβίες και αντιδραστικότητα, που τα συνόδευαν για όλη τους τη ζωή.

Το 2023 ο Ιταλός Luigi Sacchettino μαζί με τους συνεργάτες του διεξήγαγαν έρευνα, η οποία φανέρωσε το εξής: σκύλοι (pandemic puppies), που πέρασαν την κρίσιμη περίοδο κοινωνικοποίησης τους κατά το lockdown (2020) εμφάνισαν ως ενήλικες σημαντικά αυξημένα επίπεδα φόβου και επιθετικότητας.

Κι αυτό γιατί δεν ήρθαν σε επαφή με ανθρώπους, ζώα και ερεθίσματα του περιβάλλοντος την πιο καθοριστική φάση της ζωής τους.

Ο χρόνος μπορεί να «χάθηκε», αλλά όχι η ελπίδα

Στην περίπτωση, που το κουτάβι σας έχει ήδη περάσει αυτή την περίοδο χωρίς επαρκή κοινωνικοποίηση, η κυρία Κυπριανίδη σας ενθαρρύνει, λέγοντας, να μην απογοητεύεστε.

Μπορείτε να κοινωνικοποιήσετε το σκυλάκι σας, απλώς θα χρειαστεί περισσότερη υπομονή και σωστή καθοδήγηση από έναν έμπειρο εκπαιδευτή.

Τελευταία φράση της κυρίας Κυπριανίδη είναι: «Όταν ένα σκυλάκι μεγαλώσει με αυτοπεποίθηση, ζει καλύτερα μαζί σας και εσείς μαζί του».

Η εκπαιδεύτρια και σύμβουλος διατροφής σκύλων, Μελίνα Κυπριανίδη

⃰ Η κυρία Μελίνα Κυπριανίδη (@dogtrainingbyMelina) είναι απόφοιτη της Σχολής Θετικής Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Σκύλων του Γιώργου Κυριακού, Functional dog training.

Επίσης, έχει διάφορες πιστοποιήσεις, όπως:

– «Canine First Aid» από το British College of Canine Studies

– «Understanding Canine Anxiety» από το Centre of Excellence

– «Canine Nutrition» από το Centre of Excellence

– «Canine Anatomy and Physiology» από το Centre of Excellence

– «Canine Behaviour Training» από το Centre of Excellence

– «Herbalism for Animals» από το Centre of Excellence

– «Dog Grooming» από το Centre of Excellence

– «Care of the Elderly Dog» από το Centre of Excellence

– «Simple Solutions for Common Dog Behavior & Training Problems» by Ian Dunbar από Udemy

– «Inside Your Dog’s Mind with Victoria Stilwell» on Udemy

– «Therapy Dog Training: Does Your Dog Have What it Takes;» by Debbie LaChusa on Udemy

– «Training Deaf Dogs» από το Institute of Modern Dog Trainers

Και, όπως λέει: « Η εκπαίδευση σκύλων πρέπει να γίνεται σαν παιχνίδι, έτσι ώστε να μαθαίνουν εύκολα τα σκυλάκια, αλλά και οι κηδεμόνες τους».

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Μέτρα στήριξης: Οι «εφεδρείες» των 200 εκατ. και το βέτο σε Market Pass και ΦΠΑ

Μέτρα στήριξης: Οι «εφεδρείες» των 200 εκατ. και το βέτο σε Market Pass και ΦΠΑ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Το υγιεινό σνακ που «μεταμορφώνει» μεταβολισμό και έντερο

Το υγιεινό σνακ που «μεταμορφώνει» μεταβολισμό και έντερο

Business
ΔΕΗ: Τι φέρνει η εισαγωγή των νέων μετοχών στο «ταμπλό»

ΔΕΗ: Τι φέρνει η εισαγωγή των νέων μετοχών στο «ταμπλό»

inWellness
inTown
Pet Stories
Ποιοι σκύλοι επιτίθενται τελικά στους ανθρώπους; – Τι δείχνουν τα στοιχεία
Οι παράγοντες κινδύνου 21.05.26

Επιθετικοί σκύλοι: Φταίει η ράτσα ή ο άνθρωπος;

Τα περιστατικά με δαγκώματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Ποιοι σκύλοι «κρύβονται» πίσω από αυτά, γιατί οι στατιστικές ανά φυλή μάς οδηγούν σε λάθος συμπεράσματα.

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
Απώλεια κιλών: Γιατί ο σκύλος σας χάνει μύες και πώς η διατροφή συμβάλλει στην υγεία του
Ποιοτικό φαγητό 20.05.26

Ο σκύλος έχασε βάρος μετά από χειρουργείο ή ασθένεια - Η διατροφή που τον βοηθά να ανακτήσει τις δυνάμεις του

Όταν ένας σκύλος αναρρώνει από μια σοβαρή ασθένεια ή χειρουργική επέμβαση, η ζυγαριά δεν δείχνει απλώς απώλεια λίπους, αλλά κυρίως πολύτιμης μυϊκής μάζας.

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
Ζώα συντροφιάς: Πρόγραμμα εξειδικευμένης φροντίδας και διατροφής για επαγγελματίες και κηδεμόνες
Επιστημονικές γνώσεις 19.05.26

Πρόγραμμα επιμόρφωσης: Η επιστημονική διατροφή ως θεμέλιο ευζωίας των ζώων συντροφιάς

Το καινοτόμο πρόγραμμα για τη «Διατροφή ζώων συντροφιάς» παίρνει σάρκα και οστά από κρατικούς φορείς. Το πιστοποιητικό επιμόρφωσης από το ΚΕΔΙΒΙΜ του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
Κτηνίατροι: Όταν η φροντίδα των ζώων συναντά την ανθρώπινη πίεση
Οι δυσκολίες του επαγγέλματος 18.05.26

Οι κτηνίατροι στην εποχή του burnout: Η ψυχική επιβάρυνση πίσω από τη φροντίδα των ζώων - Τι δείχνουν μελέτες

Σε διεθνές επίπεδο οι κτηνίατροι εμφανίζουν σημαντικά υψηλότερα ποσοστά κατάθλιψης σε σχέση με τον γενικό πληθυσμό, που προσεγγίζουν ή και ξεπερνούν το 30% .

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
Γιατί οι «δύσκολοι» σκύλοι δεν είναι αυτό που νομίζουμε – Ο μύθος της φυλής
Θέμα εμπιστοσύνης 14.05.26

Όταν η εκπαίδευση δεν είναι απλή υπόθεση: Οι «δύσκολοι» σκύλοι και οι άνθρωποί τους

Πολλοί σκύλοι κουβαλούν την ταμπέλα του «ανυπάκουου». Όμως, πίσω από κάθε άρνηση «κρύβεται», συνήθως, ένας κόσμος γεμάτος άγχος, φόβο και ανεπεξέργαστα ερεθίσματα.

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
Ποιοτικός χρόνος με τον σκύλο: Πώς 45 λεπτά μπορούν να αποτρέψουν προβλήματα συμπεριφοράς
Επίλυση προβλημάτων 09.05.26

Σκύλος και καταστροφές στο σπίτι: Το «κλειδί» που θα φέρει την ισορροπία

Η καθημερινότητα των περισσότερων κηδεμόνων σκύλων είναι ένας αγώνας δρόμου. Η φράση «θέλω το καλύτερο για τον σκύλο μου, αλλά δεν προλαβαίνω» είναι πραγματικότητα.

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
Είναι αδιανόητο να αφήσουμε τον βασανισμένο σκυλάκο Τζόκερ χωρίς οικογένεια
Υιοθεσία 04.05.26

Ο σκυλάκος Τζόκερ έχει υποφέρει πολύ στη ζωή του. Ήρθε η στιγμή να του προσφέρουμε την αγάπη μας

Πριν από πέντε μήνες, ο αδεσποτάκος Τζόκερ, μπορεί να είχε αφήσει την τελευταία του πνοή στον δρόμο, εάν δεν τον διέσωζαν δύο ακτιβίστριες -εθελόντριες.

Τζούλη Τούντα
inStream - Ροή Ειδήσεων
Δική Τεμπών: Αυξήθηκε ο αριθμός των θέσεων στην αίθουσα του Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας
Ελλάδα 23.05.26

Δική Τεμπών: Αυξήθηκε ο αριθμός των θέσεων στην αίθουσα του Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας

Ολοκληρώθηκαν οι παρεμβάσεις στην αίθουσα του «Γαιόπολις» του συνεδριακού Κέντρου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για την ομαλή διεξαγωγή της δίκης των Τεμπών, μετά από αίτημα της Ολομέλειας των προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος

Σύνταξη
Δένδιας για τα 20 χρόνια από τον θάνατο του Σμηναγού Ηλιάκη: Χρέος μας η συνέχιση της αμυντικής θωράκισης της χώρας
Ελλάδα 23.05.26

Δένδιας για τα 20 χρόνια από τον θάνατο του Σμηναγού Ηλιάκη: Χρέος μας η συνέχιση της αμυντικής θωράκισης της χώρας

Σε ανάρτησή του στο Χ, ο Δένδιας αναφέρει ότι «πριν ακριβώς 20 χρόνια ο Σμηναγός Κωνσταντίνος Ηλιάκης έχασε τη ζωή του υπερασπιζόμενος την εθνική κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας»

Σύνταξη
Έμπολα: «Σαρώνει» η επιδημία τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό – Εμβόλιο ετοιμάζουν επιστήμονες της Οξφόρδης
Εντείνεται η ανησυχία 23.05.26

«Σαρώνει» η επιδημία Έμπολα τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό - Εμβόλιο ετοιμάζουν επιστήμονες της Οξφόρδης

Η κατάσταση στην Ουγκάντα είναι «σταθερή» - Ο ρόλος του στελέχους Μπουντιμπούγκιο στην εξάπλωση της επιδημίας Έμπολα - Κρούσματα σε περιοχές που ελέγχουν αντάρτες στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Ζαχαράκη για πανελλαδικές: «Το ισχύον μοντέλο έχει φτάσει στα όρια του – Να μην κρίνεται το μέλλον σε μία τρίωρη εξέταση»
Ελλάδα 23.05.26

Ζαχαράκη για πανελλαδικές: «Το ισχύον μοντέλο έχει φτάσει στα όρια του – Να μην κρίνεται το μέλλον σε μία τρίωρη εξέταση»

Η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη υπογράμμισε ότι βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη ευρύς διάλογος από τον Φεβρουάριο, με τη συμμετοχή περισσότερων από 100 ειδικών από όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, με στόχο την κατάθεση πρότασης για ένα νέο Λύκειο

Σύνταξη
Εξαφάνιση Χριστίνας Εξαρχουλέα: Νέες μαρτυρίες-κλειδιά – Στο Μίσιγκαν κρύβεται ο καταζητούμενος σύζυγος
Φως στο Τούνελ 23.05.26

Νέες μαρτυρίες-κλειδιά για την εξαφάνιση της Χριστίνας Εξαρχουλέα - Στο Μίσιγκαν κρύβεται ο καταζητούμενος σύζυγος

«Δεν έχω καμία σχέση μαζί του, δεν είμαστε τέτοια αδέλφια» λέει η αδελφή του χαρακτηρίζοντάς τον τεμπέλη, εκμεταλλευτή και κακοποιητικό - Τι λέει ο σπιτονοικοκύρης του συζύγου της Χριστίνας Εξαρχουλέα, στις ΗΠΑ

Σύνταξη
Η «κατάρα» στο glass floor του «Τ-Center» – Πρώτα ο Λεσόρ, μετά ο Φαλ και τώρα ο Γκαρούμπα (vid)
Euroleague 23.05.26

Η «κατάρα» στο glass floor του «Τ-Center» – Πρώτα ο Λεσόρ, μετά ο Φαλ και τώρα ο Γκαρούμπα (vid)

Ο Ουσμάν Γκαρούμπα ήταν ο μεγάλος άτυχος στον ημιτελικό της Ρεάλ με τη Βαλένθια, καθώς τραυματίστηκε και αποχώρησε υποβασταζόμενος – Η «κατάρα» του glass floor του «Τ-Center»

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
Το Ιράν κατηγορεί τις ΗΠΑ ότι σαμποτάρουν τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις
Κόσμος 23.05.26

Το Ιράν κατηγορεί τις ΗΠΑ ότι σαμποτάρουν τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις

Κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας του με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας Αμπάς Αραγτσί επέκρινε τις «επανειλημμένες αντιφατικές και υπέρμετρες απαιτήσεις» των ΗΠΑ

Σύνταξη
Η ακροδεξιά κερδίζει όλο και περισσότερο έδαφος στην Ευρώπη – Τι θα σημαίνει αυτό για τον πόλεμο στην Ουκρανία
Κόσμος 23.05.26

Η ακροδεξιά κερδίζει όλο και περισσότερο έδαφος στην Ευρώπη – Τι θα σημαίνει αυτό για τον πόλεμο στην Ουκρανία

Η πιο επιτυχημένη μεταμόρφωση που είδε η ακροδεξιά σε μια μεγάλη ευρωπαϊκή χώρα ήταν το κόμμα «Αδελφοί της Ιταλίας» της Μελόνι, ένα κόμμα με φασιστική ιστορία και έντονη αντιμεταναστευτική ρητορική

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Must Read
«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Σάββατο 23 Μαϊου 2026
Cookies