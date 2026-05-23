Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Η διαπαιδαγώγηση ενός κουταβιού είναι γεμάτη προκλήσεις, αλλά ο «Κανόνας των 7», μπορεί να κάνει τη διαδικασία πιο απλή και αποτελεσματική.

«Υπάρχει ένας κανόνας, που είναι ιδιαίτερα σημαντικός για ένα κουτάβι: ο «Κανόνας των 7», επισημαίνει η εκπαιδεύτρια και σύμβουλος διατροφής σκύλων, Μελίνα Κυπριανίδη.

Η ανατροφή ενός σκύλου απαιτεί σωστή καθοδήγηση, κανόνες για να ενισχυθεί η αυτοπεποίθησή του από τις πρώτες κιόλας εβδομάδες

Η πρώτη που έκανε λόγο για αυτόν τον κανόνα ήταν η Pat Schaap, εκτροφέας και ειδικός στην κοινωνικοποίηση κουταβιών. Ο κανόνας απευθύνεται σε όσους μεγαλώνουν κουτάβια, είτε είναι εκτροφείς είτε κηδεμόνες, που υποδέχονται ένα νεογέννητο κουτάβι στο σπίτι τους.

Τι λέει ο «Κανόνας των 7»

Σύμφωνα με την Pat Schaap, ενημερώνει η κυρία Κυπριανίδη, το κουτάβι μέχρι την 7η εβδομάδα της ζωής του, πρέπει να έχει εκτεθεί σε 7 διαφορετικά πράγματα τα οποία χωρίζονται σε κατηγορίες και είναι:

7 επιφάνειες

Να έχει περπατήσει σε γρασίδι, χαλί, πλακάκι, χαλίκι, ξύλο, τσιμέντο, άμμο κ.ά., έτσι ώστε να περπατάει άφοβα σε κάθε επιφάνεια.

7 αντικείμενα

Να έχει έρθει σε επαφή με παιχνίδια και αντικείμενα διαφορετικής υφής, όπως βελούδινα, σκληρά, μεταλλικά, χάρτινα, πλαστικά. Αλλά και να έχει ακούσει διάφορους ήχους και θορύβους. Την όλη διαδικασία, το κουτάβι πρέπει να τη δει σαν παιχνίδι και όχι σαν κάτι που το φοβίζει.

7 τοποθεσίες

Να εξοικειωθεί με διάφορους χώρους, όπως αυλή, γκαράζ, κουζίνα, αυτοκίνητο, κτηνιατρείο και να εκτεθεί σε διαφορετικά εξωτερικά περιβάλλοντα.

Έτσι, θα μπορεί να προσαρμόζεται εύκολα σε κάθε τοποθεσία

7 άτομα

Το κουτάβι θα πρέπει να έρθει σε επαφή με παιδιά, ηλικιωμένους, άντρες, γυναίκες, άτομα με γενειάδα, με καπέλο, με στολή.

Με ανθρώπους που κρατούν ομπρέλα, φορούν γυαλιά κ.ά. Στόχος είναι να μην φοβάται τους ανθρώπους, γενικότερα.

7 προκλήσεις

Να έχει ανέβει σκαλοπάτια, να έχει περάσει από σήραγγα ή τούνελ παιχνιδιού, να έχει κινηθεί σε διαφορετικά υψομετρικά επίπεδα.

Επίσης, να δοκιμαστεί σε μικρές σωματικές και νοητικές δοκιμασίες κ.ά. για να έχει αυτοπεποίθηση.

7 δοχεία φαγητού

Βάζετε το φαγητό του σε μεταλλικό, πλαστικό, κεραμικό, χάρτινο πιάτο κ.ά. για να εξοικειωθεί με διαφορετικά υλικά. Προκειμένου να μην εκδηλώσει μελλοντικά αγχωτικές αντιδράσεις ή να αρνείται να φάει.

7 ήχοι

Για να μην φοβάται τον παραμικρό θόρυβο, το εξοικειώνουμε με ήχους. Όπως της ηλεκτρικής σκούπας, το κουδούνι πόρτας, μουσικής, φωνών, βροχής, κεραυνών, οικιακών συσκευών, κυκλοφοριακής κίνησης, πολυκοσμίας, κ.ά.

Υψίστης σημασίας η κοινωνικοποίηση του κουταβιού

«Η περίοδος της κοινωνικοποίησης είναι ένα κρίσιμο «παράθυρο στη ζωή», που ξεκινά στις τρεις εβδομάδες και «κλείνει» περίπου στις 12-14 εβδομάδες», υπογραμμίζει η κυρία Κυπριανίδη.

Δεν χρειάζεται, διευκρινίζει, να γίνουν όλα μαζί και με πίεση. Το μυστικό είναι οι θετικές εμπειρίες με ηρεμία, με παιχνίδι και επιβραβεύσεις χωρίς να υπερφορτώνετε το κουτάβι με ερεθίσματα, που το αγχώνουν. Ένα βήμα τη φορά, στον ρυθμό του!

Τα κουτάβια που δεν εκτέθηκαν σε ανθρώπους και ερεθίσματα κατά την περίοδο αυτή, αναφέρει η κυρία Κυπριανίδη, δυσκολεύτηκαν να αναπτύξουν φυσιολογικούς κοινωνικούς δεσμούς. Και πολλά εμφάνισαν άγχος, φοβίες και αντιδραστικότητα, που τα συνόδευαν για όλη τους τη ζωή.

Το 2023 ο Ιταλός Luigi Sacchettino μαζί με τους συνεργάτες του διεξήγαγαν έρευνα, η οποία φανέρωσε το εξής: σκύλοι (pandemic puppies), που πέρασαν την κρίσιμη περίοδο κοινωνικοποίησης τους κατά το lockdown (2020) εμφάνισαν ως ενήλικες σημαντικά αυξημένα επίπεδα φόβου και επιθετικότητας.

Κι αυτό γιατί δεν ήρθαν σε επαφή με ανθρώπους, ζώα και ερεθίσματα του περιβάλλοντος την πιο καθοριστική φάση της ζωής τους.

Ο χρόνος μπορεί να «χάθηκε», αλλά όχι η ελπίδα

Στην περίπτωση, που το κουτάβι σας έχει ήδη περάσει αυτή την περίοδο χωρίς επαρκή κοινωνικοποίηση, η κυρία Κυπριανίδη σας ενθαρρύνει, λέγοντας, να μην απογοητεύεστε.

Μπορείτε να κοινωνικοποιήσετε το σκυλάκι σας, απλώς θα χρειαστεί περισσότερη υπομονή και σωστή καθοδήγηση από έναν έμπειρο εκπαιδευτή.

Τελευταία φράση της κυρίας Κυπριανίδη είναι: «Όταν ένα σκυλάκι μεγαλώσει με αυτοπεποίθηση, ζει καλύτερα μαζί σας και εσείς μαζί του».

⃰ Η κυρία Μελίνα Κυπριανίδη (@dogtrainingbyMelina) είναι απόφοιτη της Σχολής Θετικής Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Σκύλων του Γιώργου Κυριακού, Functional dog training.

Επίσης, έχει διάφορες πιστοποιήσεις, όπως:

– «Canine First Aid» από το British College of Canine Studies

– «Understanding Canine Anxiety» από το Centre of Excellence

– «Canine Nutrition» από το Centre of Excellence

– «Canine Anatomy and Physiology» από το Centre of Excellence

– «Canine Behaviour Training» από το Centre of Excellence

– «Herbalism for Animals» από το Centre of Excellence

– «Dog Grooming» από το Centre of Excellence

– «Care of the Elderly Dog» από το Centre of Excellence

– «Simple Solutions for Common Dog Behavior & Training Problems» by Ian Dunbar από Udemy

– «Inside Your Dog’s Mind with Victoria Stilwell» on Udemy

– «Therapy Dog Training: Does Your Dog Have What it Takes;» by Debbie LaChusa on Udemy

– «Training Deaf Dogs» από το Institute of Modern Dog Trainers

Και, όπως λέει: « Η εκπαίδευση σκύλων πρέπει να γίνεται σαν παιχνίδι, έτσι ώστε να μαθαίνουν εύκολα τα σκυλάκια, αλλά και οι κηδεμόνες τους».