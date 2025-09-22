Ένα κουτάβι πρέπει να αναπτύσσει φιλικές σχέσεις με σκύλους που θα είναι πρότυπα καλής συμπεριφοράς. Γιατί το κουτάβι παρατηρεί και έχει την ικανότητα να μιμείται συμπεριφορές.

Άρα, καθοριστικό ρόλο για τη διάπλαση της συμπεριφοράς του κουταβιού παίζουν οι σκύλοι με τους οποίους έρχεται σε επαφή.

Το διαβεβαιώνει η επαγγελματίας εκπαιδεύτρια σκύλων, Εριέττα Καραμπέτσου, λέγοντας: «Οι πρώτες συναναστροφές ενός κουταβιού με άτομα του είδους του θα πρέπει να γίνονται με μεγάλη προσοχή. Αλλά και με επίβλεψη, καθώς ανήκουν στο γενικότερο πλαίσιο της κοινωνικοποίησής του».

Κοινωνικοποίηση κουταβιού: Πόσο σημαντικές είναι οι πρώτες του επαφές

Ανοίγει μια παρένθεση για να εξηγήσει ότι κοινωνικοποίηση ονομάζουμε τη διαδικασία κατά την οποία ο σκύλος μας γνωρίζει τον κόσμο. Ξεκινά από τις πρώτες, κιόλας, εβδομάδες της ζωής του. Με την κοινωνικοποίηση, ένα κουτάβι αποκτά τα απαραίτητα εφόδια για να μπορεί, μεγαλώνοντας, να διαχειριστεί διάφορες καταστάσεις με τις οποίες ενδέχεται να έρθει αντιμέτωπο.

Η διαδικασία της κοινωνικοποίησης συμπεριλαμβάνει και τις συναναστροφές του με τους ομοίους του.

Το κουτάβι μας, κατά τη διάρκεια της κοινωνικοποίησής του, θέλουμε να έρχεται σε επαφή με άλλους σκύλους που είναι ευγενικοί μαζί του

Οι συσχετισμοί που κάνει ένας σκύλος, όπως αναφέρει η κα Καραμπέτσου, μπορεί να είναι, είτε θετικοί, είτε αρνητικοί. Αυτό που επιδιώκουμε, είναι, κατά κύριο λόγο, θετικές συνδέσεις.

Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο το κουτάβι μας, κατά τη διάρκεια της κοινωνικοποίησής του, θέλουμε να έρχεται σε επαφή με άλλους σκύλους που είναι ευγενικοί προς το κουτάβι μας: δεν το τρομάζουν και -με τον δικό τους τρόπο- του δείχνουν καλούς τρόπους συμπεριφοράς.

Η γνωσιακή λειτουργία της μίμησης

«Σε αυτό το σημείο έρχεται η γνωσιακή λειτουργία της μίμησης. Μας εξηγεί τον λόγο, που κουτάβια τα οποία έχουν μεγαλώσει δίπλα σε ήρεμα, εκπαιδευμένα και ανεκτικά σκυλιά, συνήθως, μεγαλώνοντας, εμφανίζουν τα ίδια θετικά στοιχεία στη συμπεριφορά τους.

Ποιοι είναι οι σκυλο-φίλοι πρότυπα για το κουτάβι σας

Σύμφωνα με την κα Καραμπέτσου, τα κουτάβια, καλό είναι να βρίσκονται, να συναναστρέφονται και να παίζουν με άλλα κουτάβια που μοιράζονται τα ίδια ποσοστά ενέργειας.

Παράλληλα, όπως λέει, τα κουτάβια επιβάλλεται να έρχονται σε επαφή με ενήλικα σκυλιά, διαφόρων μεγεθών, ώστε να τα συνδέουν θετικά. Βασική προϋπόθεση, τα άλλα σκυλιά να είναι κοινωνικοποιημένα και να μη διατρέχουμε κίνδυνο να τρομάξουν το κουτάβι μας, ή ακόμη και να το τραυματίσουν.

Αναφέρει, επίσης, ότι τα κουτάβια μιμούνται τα μεγαλύτερα σκυλιά, καθώς και τα άλλα κουτάβια. Ως προς τη συμπεριφορά, τον τρόπο που χαιρετούν και παίζουν με άλλους σκύλους – και δεν είναι μόνον αυτά.

«Υπάρχουν πολλά παραδείγματα από οικογένειες που είχαν ενήλικα σκύλο και απέκτησαν κουτάβι. Διαπίστωσαν, λοιπόν, πως η εκπαίδευσή του -καλής συμπεριφοράς- μέσα στο σπίτι ήταν ευκολότερη σε σύγκριση με την εκπαίδευση του πρώτου σκύλου.

Ένα απλό παράδειγμα είναι το σύνθημα «έλα». Οι κηδεμόνες φωνάζουν τον μεγαλύτερο σκύλο και εκείνος ανταμείβεται. Το κουτάβι αντιλαμβάνεται το σύνθημα «έλα» μέσω της παρατήρησης, της μίμησης. Και με οδηγό του την επιβίωση, μιας και υπάρχει τροφή ως επιβράβευση», αναφέρει η ειδικός.

Επισημαίνει ότι, ακόμη και στις περιπτώσεις που ο ενήλικος σκύλος δεν επιβραβεύεται με τροφή, τα περισσότερα κουτάβια αντιγράφουν τη συμπεριφορά του. Μαθαίνουν, μέσω της παρατήρησης και της μίμησης, να κάθονται την ώρα που σερβίρεται το γεύμα τους. Να ανεβαίνουν ή να κατεβαίνουν σκάλες, ή να κοιμούνται σε ένα συγκεκριμένο σημείο του σπιτιού.

Το κουτάβι μιμείται και μη επιθυμητές συμπεριφορές

«Με την ίδια λογική, το κουτάβι μας αντιγράφει και μη επιθυμητές συμπεριφορές. Οπότε, η «επιλογή» των σκύλων που συναναστρέφεται το κουτάβι μας κρίνεται απαραίτητη, στο μετρό που αυτό είναι δυνατό», διευκρινίζει η κα Καραμπέτσου.

Πάρκο σκύλων: Τι πρέπει να προσέξετε

Εάν πηγαίνετε το κουτάβι σας σε πάρκο σκύλων, η κα Καραμπέτσου συμβουλεύει να μην το επισκέπτεστε σε ώρες αιχμής. Έτσι θα έχετε τη δυνατότητα να συνεννοείστε με τους άλλους κηδεμόνες, προτού επιτρέψετε στα σκυλιά σας να έρθουν σε επαφή.

Τέλος, η κα Καραμπέτσου επισημαίνει: «Αν συναντήσω ένα κουτάβι με τον ενήλικο σκύλο μου, είμαι πάντα ειλικρινής προς στον κηδεμόνα του για τη συμπεριφορά του σκύλου μου απέναντι σε άλλους σκύλους».

● H κυρία Εριέττα Καραμπέτσου είναι επαγγελματίας εκπαιδεύτρια σκύλων, σύμβουλος συμπεριφοράς, ψυχολογίας και ευζωίας σκύλων.

Ειδικεύεται στην προετοιμασία οικογενειών με σκύλους που περιμένουν το μωρό τους και στα θέματα που σχετίζονται με τον αποχωρισμό ως η μοναδική πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια CSAT (Certified Separation Anxiety Trainer byMalena De Martini Treating Separation Anxiety in Dogs Academy) στην Ελλάδα.

Είναι απόφοιτη της Ακαδημίας Εκπαιδευτών Victoria Stilwell Academy με θεωρητική και πρακτική εξάσκηση στο Wigan του Ηνωμένου Βασιλείου.

Το 2017 εξέδωσε το πρώτο της βιβλίο με τίτλο «Η Τέχνη του να επικοινωνώ με το σκύλο μου», από τις Εκδόσεις Φυλάτος. Στους επόμενους μήνες αναμένεται το νέο της βιβλίο με τίτλο «Μάθε τι σκέφτεται ο σκύλος σου».

Έχει πιστοποίηση πρώτων βοηθειών σε σκύλους από το British College of CanineStudies. Είναι μέλος του Doggone Safe ως πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια για ενημερώσεις Αποφυγής Δαγκώματος σε παιδιά και ενηλίκους (Dog Bite SafetyEducator).

Παραδίδει δωρεάν μαθήματα για αδέσποτους σκύλους και διατελεί ως μέλος σε πενταμελείς επιτροπές δήμων για τη διαχείριση αδέσποτων.