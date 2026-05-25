Υποψία σκανδάλου στα προγράμματα κατάρτισης – Το έργο στις φυλακές που τροποποιήθηκε και τα κέντρα που αποκλείστηκαν
Ολοένα και περισσότερες είναι οι ενδείξεις αδιαφάνειας σε προγράμματα κατάρτισης της ΔΥΠΑ και της Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής
Με «Λερναία Ύδρα», όπου κάθε φορά που αποκαλύπτεται μία υπόθεση εμφανίζεται μια νέα, μοιάζουν οι καταγγελίες με «οσμή» σκανδάλου στον χώρο των προγραμμάτων κατάρτισης.
Στο επίκεντρο αυτή τη φορά βρίσκεται πρόγραμμα του 2022, προϋπολογισμού 25 εκατομμυρίων ευρώ, που αφορούσε την κατάρτιση και επανένταξη κρατουμένων. Η υπόθεση διαβιβάστηκε από το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη στις αρμόδιες Αρχές, οι οποίες προχώρησαν στην ακύρωσή του.
Το πρόγραμμα είχε σχεδιαστεί από τη Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής και υλοποιήθηκε από το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης «Άποψη», συμφερόντων του επιχειρηματία Χαράλαμπου Ζαφειρόπουλου, το οποίο ήταν και το μοναδικό που συμμετείχε στον σχετικό διαγωνισμό.
Για την υλοποίηση του έργου είχαν εγκριθεί σημαντικά κονδύλια για την προμήθεια εξοπλισμού που προοριζόταν για τα σωφρονιστικά καταστήματα της χώρας, όπως 1.400 υπολογιστές, 7.500 tablets, 68 διαδραστικοί πίνακες και 68 εκτυπωτές, καθώς η σύμβαση προέβλεπε δια ζώσης εκπαίδευση.
Ωστόσο, λίγο μετά την έγκρισή του, η σύμβαση τροποποιήθηκε, επιτρέποντας την εξ αποστάσεως υλοποίηση του προγράμματος, χωρίς να αλλάξει το οικονομικό αντικείμενο, παρά το γεγονός ότι είχε ήδη εγκριθεί η δαπάνη για τον εξοπλισμό.
Το πόρισμα της Διαχειριστικής Αρχής του υπουργείου Οικονομικών είναι σαφές, επισημαίνοντας ότι η ουσιώδης αυτή αλλαγή δεν συνοδεύτηκε από αναπροσαρμογή του κόστους, το οποίο παρέμεινε στα επίπεδα της δια ζώσης κατάρτισης.
Μέχρι στιγμής παραμένει άγνωστο ποιος προχώρησε στην τροποποίηση της σύμβασης, ενώ ερωτήματα εγείρονται και για την τύχη του εξοπλισμού, αξίας άνω των 5 εκατομμυρίων ευρώ.
Σκιές και στο πρόγραμμα της ΔΥΠΑ
Την ίδια ώρα, η εφημερίδα «Το Βήμα» φέρνει στο φως ενδείξεις αδιαφάνειας και σε πρόγραμμα κατάρτισης της ΔΥΠΑ, που αφορά περίπου 115.000 ωφελούμενους.
Σύμφωνα με καταγγελίες, δεκάδες Κέντρα Κατάρτισης φέρεται να αποκλείστηκαν, ευνοώντας ανταγωνιστές τους, οι οποίοι συνδέονται με παλαιότερα, αμφιλεγόμενα προγράμματα της ΓΣΕΕ.
Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλούν στοιχεία που δείχνουν ότι, ενώ η επίσημη έναρξη υποβολής αιτήσεων είχε οριστεί για τη Δευτέρα 16 Μαρτίου στις 15:00, ορισμένοι πάροχοι είχαν ήδη καταθέσει αιτήσεις ακόμη και δύο ώρες νωρίτερα.
Το γεγονός αυτό αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, δεδομένου ότι η διαδικασία βασίζεται στο κριτήριο της χρονικής προτεραιότητας.
Παράλληλα, παραμένει αναπάντητο πώς συγκεκριμένοι πάροχοι είχαν στη διάθεσή τους προσωπικά στοιχεία επικοινωνίας ωφελουμένων, αποστέλλοντας μηνύματα προκειμένου να τους προσελκύσουν.
