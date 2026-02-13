Προγράμματα Κατάρτισης: Τα ερωτήματα παραμένουν ακόμα πιο έντονα, ειδικά μετά τις εξηγήσεις που έδωσε ο Γιάννης Παναγόπουλος

Ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ Γιάννης Παναγόπουλος έδωσε τις δικές του απαντήσεις για την υπόθεση που τον αφορά άμεσα και κυριαρχεί στην επικαιρότητα τις τελευταίες μέρες: ο λόγος για το πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα που τον εμφανίζει ως φερόμενο να έχει εξαπατήσει το ελληνικό Δημόσιο μαζί με άλλα φυσικά πρόσωπα και εταιρείες, προκειμένου να αποκομίσουν πόρους από προγράμματα κατάρτισης γι’ ανέργους.

Ως γνωστόν η Αρχή έχει προχωρήσει σε δέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών του κ. Παναγόπουλου όπως επίσης και άλλων προσώπων, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται ο σύντροφος της πρώην γ.γ. του υπουργείου Εργασίας, Άννας Στρατινάκη, ο κ. Ανδρέας Γεωργίου. Υπενθυμίζεται ότι λίγο μετά τη γνωστοποίηση του θέματος από την Αρχή, η κα Στρατινάκη επικαλέστηκε λόγους υγείας και παραιτήθηκε από τη θέση για την οποία προοριζόταν, αυτή της υποδιοικήτριας στη νέα Αρχή για την Αγορά.

Αθώος και στοχοποιημένος

Τι κρατάμε απ’ όσα είπε ο κ. Παναγόπουλος; Πρώτον, τον είδαμε να διακηρύττει την αθωότητά του, βγάζοντας παντελώς άχρηστο το πόρισμα της Αρχής. Δεύτερον, τον είδαμε να μιλάει για «δολοφονία χαρακτήρα» την οποία και αποδίδει στο γεγονός ότι αυτές τις μέρες γίνεται η συζήτηση στη Βουλή για την φερόμενη επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων εργασίας – λέμε φερόμενη γιατί σχεδόν σύσσωμη η αντιπολίτευση αντιδρά και τη θεωρεί προσχηματική. Τρίτον, επανέλαβε ότι δεν παραιτείται από τη θέση του προέδρου της ΓΣΕΕ, όντας διαμαρτυρόμενος για όσα του καταλογίζουν και θεωρώντας ότι αδίκως σύρεται το όνομά του σε μια τέτοια υπόθεση.

Υπάρχουν ωστόσο πράγματα για τα οποία ο κ. Παναγόπουλος δεν έδωσε σαφείς εξηγήσεις. Ίσως το πράξει σε μια επόμενη ευκαιρία, σε κάθε περίπτωση πάντως οφείλουμε να επισημάνουμε τα σημεία τα οποία δεν κάλυψε με τα όσα είπε. Για παράδειγμα, βασικό του επιχείρημα ήταν πως οι εταιρείες που αναγράφονται στο πόρισμα Βουρλιώτη δεν έχουν σχέση με ΚΕΚ και προγράμματα κατάρτισης.

Οι αναθέσεις

Ουδείς όμως υποστήριξε κάτι τέτοιο, ούτε στο πόρισμα αναφέρεται κάτι ανάλογο. Το πόρισμα αναφέρει πως ο ίδιος ελέγχεται επειδή εκμεταλλευόμενος τη θέση του ως προέδρου στη ΓΣΕΕ, στο Ινστιτούτο της ΓΣΕΕ, στον ΚΕΚ του Ινστιτούτου της ΓΣΕΕ και στον ΚΑΝΕΠ ΓΣΕΕ φέρεται να προχώρησε σε απευθείας αναθέσεις ή αναθέσεις μέσω διαγωνισμών στις επίμαχες εταιρείες…. στις οποίες διοχετεύονται συστηματικά κεφάλαια και οι οποίες, κατά διαστήματα, εναλλάσσονται μεταξύ άλλων εταιρειών, ως συμμετέχουσες, ανάδοχοι έργων.

Αναλυτικότερα, όπως εξηγείται στο πόρισμα, οι έξι εταιρείες (ΚΑΜΠΥΛΗ ΑΕΒΕ, ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ, Communications to Business, Α. Μητσικούδης και ΣΙΑ ΕΕ, New Advert ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. και AG ALPHA ΩΜΕΓΑ ZED HELLAS) φέρονται να εισέπρατταν σε μετρητά μέρος των κεφαλαίων χωρίς νόμιμη αιτία. Το γεγονός ότι κάποιες εξ αυτών στερούνταν των δυνατοτήτων των συμβατικών τους υποχρεώσεων, καταδείκνυε πως είχαν τον ρόλο των εταιρειών-«οχημάτων» για τη διακίνηση κεφαλαίων, τα οποία κατέληγαν στους πραγματικούς δικαιούχους, ανάμεσά τους και ο Γιάννης Παναγόπουλος. Επ’ αυτού λοιπόν ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ δεν απάντησε κάτι συγκεκριμένο.

Τα έργα

Ανέφερε επίσης ότι από τα έργα των περίπου 77 εκατ. ευρώ για τα οποία κατηγορείται, μόνο ένα έχει υλοποιηθεί. Δεν απάντησε όμως αν τα χρήματα για το σύνολο των έργων έχουν εκταμιευθεί και αν ναι ποιοι τα έχουν πάρει. Αξίζει να σημειωθεί ότι κάποια από τα έργα της λίστας είχαν ακυρωθεί πριν από μερικά χρόνια έπειτα από τις προειδοποιήσεις της Ε.Ε. Εν συνεχεία ξαναμπήκαν στο… πρόγραμμα, μέσω της μεταφοράς τους στο πρόγραμμα δημόσιων επενδύσεων. Ποιός μπορεί υπεύθυνα να απαντήσει εάν τα χρήματα των έργων έχουν εκταμιευτεί και αν όντως ισχύει αυτό που ισχυρίστηκε ο κ. Παναγόπουλος;

Αναφερόμενος στις δομές που συνδέονται με τη ΓΣΕΕ (ΚΕΚ και ΚΑΝΕΠ), είπε ότι λειτουργούν ως αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες και πως όλες οι συμβάσεις που τις αφορούν, αφενός έχουν αναρτηθεί στη «Διαύγεια», αφετέρου έχουν ελεγχθεί τόσο από τους κρατικούς όσο και τους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Απ’ την άλλη βέβαια υπάρχουν και εκείνα τα έγγραφα που έχουν δει το φως της δημοσιότητας και αποκαλύπτουν ότι αφενός το Ελεγκτικό Συνέδριο είχε προειδοποιήσει πως τα έργα αυτά δεν μπορούν να ενταχθούν στους εθνικούς πόρους, αφετέρου αποδείχθηκε ότι κάποιοι αποφάσισαν να αγνοήσουν την προειδοποίησή του.

Πέραν όμως αυτών ο κ. Παναγόπουλος σε ότι είχε να κάνει για παράδειγμα με τις δύο εταιρείες που αναφέρονται στο πόρισμα και είναι διαφημιστικές (χρησιμοποιήθηκαν σε δράσεις διαφήμισης της ΓΣΕΕ σε όλη τη χώρα) είπε πάνω, κάτω πως του είναι άγνωστες. Σε κάθε περίπτωση προκαλεί ενδιαφέρον με ποιες εταιρείες συνεργάζεται η ΓΣΕΕ όταν για παράδειγμα ως έδρα της μιας -στους Αγίους Αναργύρους- δηλώνεται ένα ισόγειο που από τις φωτογραφίες φαίνεται εγκαταλελειμμένο εδώ και πολύ καιρό.