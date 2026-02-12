Ο Γιάννης Παναγόπουλος δίνει εξηγήσεις μετά τις αποκαλύψεις της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου Χρήματος

Σε εξέλιξη είναι η συνέντευξη Τύπου του Γιάννη Παναγόπουλου στα γραφεία της ΓΣΕΕ μετά τις αποκαλύψεις για τη φερόμενη διασπάθιση εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων σε προγράμματα κατάρτισης ανέργων.

Στη σκιά των αποκαλύψεων για την υπόθεση, ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ Γιάννης Παναγόπουλος είχε αναφέρει στις 9 Φεβρουαρίου ότι «ακόμη και σήμερα, έβδομη μέρα, δεν μου έχει κοινοποιηθεί η Διάταξη Δέσμευσης του προσωπικού λογαριασμού μου από την Αρχή Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες. Ούτε το πόρισμά της για όσα τίθενται προς διερεύνηση».

Υπενθυμίζεται ότι την ίδια ημέρα, δηλαδή στις 9 Φεβρουαρίου υπήρξε επείγουσα προκαταρκτική έρευνα από τον οικονομικό εισαγγελέα για την υπόθεση.

Δείτε live όλες τις εξελίξεις