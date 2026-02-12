Τα μηνύματα του ΠΑΣΟΚ προς τον Παναγόπουλο και ο Γεωργιάδης σε ρόλο «συνηγόρου»

Εύλογα ερωτήματα δημιουργούν δημοσιεύματα του φιλοκυβερνητικού τύπου που «σκιαγραφούν» την υπόθεση της διαχείρισης των ευρωπαϊκών και εθνικών πόρων για την κατάρτιση. Ο τρόπος που λειτουργούσαν υπουργοί της ΝΔ αλλά και η «χρυσή μεταγραφή», όπως τη χαρακτηρίζουν με σκωπτικό ύφος στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη, Άννα Στρατινάκη, φέρνουν την ίδια την κυβέρνηση προ των ευθυνών της. Αυτό σχολιάζουν χαρακτηριστικά κύκλοι του ΠΑΣΟΚ.

Παρά τους αρχικούς κυβερνητικούς ισχυρισμούς περί «πράσινου σκανδάλου», εκτιμούν ότι η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Σύμφωνα με κομματικές πηγές, μέρα με τη μέρα, αποδεικνύεται ότι η συγκεκριμένη υπόθεση φέρει γαλάζια υπογραφή.

«Πόλεμος» με τη ΝΔ

Στελέχη του Κινήματος δεν παρέλειψαν να σχολιάσουν με καυστικό τρόπο τα όσα ειπώθηκαν από υπουργούς, κάνοντας λόγο για «αυτόκλητους υπερασπιστές» του Γιάννη Παναγόπουλου. Τα όσα δήλωσε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης είναι αξιοσημείωτα. Το γεγονός ότι ένας υπουργός της κυβέρνησης της ΝΔ εγκάλεσε τον Νίκο Ανδρουλάκη επειδή επέλεξε να αναστείλει την κομματική ιδιότητα του προέδρου της ΓΣΕΕ έως ότου αποφανθεί η δικαιοσύνη δεν πέρασε απαρατήρητο από τα ραντάρ της Χαριλάου Τρικούπη. Σημειωτέον ότι είχε προηγηθεί δήλωση του Παύλου Μαρινάκη σύμφωνα με την οποία «ούτε η ΝΔ, ούτε η κυβέρνηση πρόκειται να φορτωθεί μια υπόθεση στην οποία πρωταγωνιστεί ένας αρχισυνδικαλιστής που ήταν μέλος του ΠΑΣΟΚ».

Κι όλα αυτά ενώ η ΔΑΚΕ μέσω ανακοίνωσης έβγαλε στη «σέντρα» την κυβέρνηση. «Τυπικά ο πρόεδρος ήταν στο ΠΑΣΟΚ. Ουσιαστικά ήταν στη Νέα Δημοκρατία» έγραψαν οι γαλάζιοι συνδικαλιστές, στηλιτεύοντας τη σχέση των υπουργών με τον Πρόεδρο της ΓΣΕΕ.

«Αντεπίθεση» στη Βουλή

Την Τετάρτη το απόγευμα, η Χαριλάου Τρικούπη επιχείρησε να περάσει στην αντεπίθεση εγκαλώντας την κυβέρνηση για τη στάση της. Με ερώτηση προς την υπουργό Εργασίας, Νίκη Κεραμέως, τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη και τον αναπληρωτή υπουργό Εθνικής Οικονομίας Νίκο Παπαθανάση, η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ υποστηρίζει ότι υπάρχουν «κυβερνητικές ευθύνες για τον τρόπο ανάθεσης, υλοποίησης και αξιολόγησης έργων, συμβουλευτικής, κατάρτισης και πιστοποίησης ανέργων». Σε αυτό το πλαίσιο, θέτει προς τους υπουργούς πέντε ερωτήματα:

1. Πόσα και ποια έργα συμβουλευτικής/ κατάρτισης/ πιστοποίησης ανέργων έχουν τρέξει ανά φορέα ανάθεσης αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης; (επιτελικές δομές ΕΣΠΑ , ΔΥΠΑ) κατά το διάστημα 2019-2026;

2. Ποιο είναι το κόστος του καθενός από αυτά τα έργα και ποια είναι η συμμετοχή της χώρας και η αντίστοιχη ευρωπαϊκή;

3. Σε ποιον/ποιους φορείς ανατέθηκε το καθένα από αυτά τα έργα και μέσα από ποιες διαδικασίες; Πώς επιλέχθηκε έκαστος των φορέων υλοποίησης καθενός από τα έργα αυτά και πόσοι φορείς συμμετείχαν στην πρόσκληση ενδιαφέροντος και στις διαδικασίες επιλογής; Για ποια έργα έγινε απευθείας ανάθεση, σε ποιον φορέα ανατέθηκε το καθένα από αυτά και ποιο το κόστος του καθενός από τα έργα αυτά;

4. Πόσοι ήταν οι έλεγχοι των αρμόδιων υπηρεσιών και ποια τα αποτελέσματά τους σχετικά με την τήρηση των όρων και των προϋποθέσεων υλοποίησης των προγραμμάτων αυτών;

5. Ποιες ήταν οι αντιρρήσεις των αρμοδίων οργάνων της ΕΕ για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των έργων αυτών, όπως προκύπτει από τη σχετική αλληλογραφία;

Τα «καρφιά» της ηγεσίας προς Παναγόπουλο και ΠΑΣΚΕ

«Αυτονόητη και επιβεβλημένη» χαρακτήρισαν την απόφαση αναστολής της κομματικής ιδιότητας του Γιάννη Παναγόπουλου κύκλοι του ΠΑΣΟΚ, ξεκαθαρίζοντας πως όταν κάποιος ερευνάται από τη δικαιοσύνη δεν μπορεί να είναι μέλος του κόμματος. Οι ίδιες πηγές σημείωναν ότι κανένας στο Κίνημα δεν έχει τη διάθεση να «κρεμάσει στα μανταλάκια» τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ, καθώς η Δικαιοσύνη είναι αυτή που θα αποφανθεί για το περιεχόμενο των καταγγελιών. Εντούτοις, περιθώρια για «ναι μεν αλλά» δεν υπάρχουν. Πολλώ δε μάλλον όταν η Παράταξη πλήρωσε κατά το παρελθόν, όπως υπογραμμίζουν, βαρύ τίμημα για συγκεκριμένα περιστατικά.

Το σκηνικό ρήξης στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ με φόντο την υπόθεση Παναγόπουλου αποτυπώθηκε με τον πιο εμφατικό τρόπο μέσω της επιστολής της ΠΑΣΚΕ. Εκεί, τμήμα των στελεχών της παράταξης επιχείρησαν να υψώσουν ένα συνδικαλιστικό τείχος γύρω από τον πρόσφατα διαγραφέντα από το ΠΑΣΟΚ, Γιάννη Παναγόπουλο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Χαριλάου Τρικούπη είναι βαθιά ενοχλημένη με τη στάση που τηρεί ο επικεφαλής της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας. Ως προς τη στάση των στελεχών της ΠΑΣΚΕ δε η αντίληψη που έχει το κόμμα είναι πολύ συγκεκριμένη: το ΠΑΣΟΚ σέβεται και αναγνωρίζει την αυτοτέλεια του συνδικαλιστικού χώρου. Από εκεί και πέρα, είναι σαφές ότι και το συνδικαλιστικό κίνημα έχει την ευθύνη να υπερασπιστεί την αξιοπιστία του.

Η οργισμένη αντίδραση Ανδρουλάκη

Αρκετά στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη εκτιμούν ότι η στάση των στελεχών της ΠΑΣΚΕ είναι άστοχη. Η αντίδραση του Νίκου Ανδρουλάκη για τα όσα συνέβησαν χαρακτηρίστηκε από πολλούς οργισμένη. Τα μηνύματα που έστειλε κατά την παρουσία του στη Θεσσαλονίκη ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης τόσο προς την πλευρά του Προέδρου της ΓΣΕΕ όσο και προς τους υποστηρικτές του ήταν σαφή: «Οι δεσμεύσεις μου είναι καθαρές και κρυστάλλινες. Δεν θα επιτρέψω σε κανέναν να ξαναπληγώσει τον ελληνικό λαό και να υπονομεύσει το δημόσιο συμφέρον και να θεωρεί ότι θα μείνει ένα δευτερόλεπτο μέλος του ΠΑΣΟΚ».

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο Κώστας Τσουκαλάς μιλώντας στην ErtNews. «Ούτε τελεσίγραφα δεχόμαστε, ούτε απειλές περί αποχώρησης πιάνουν τόπο στο ΠΑΣΟΚ» σημείωσε ο εκπρόσωπος τύπου της Χαριλάου Τρικούπη. Παράλληλα, επισήμανε ότι ανεστάλη η κομματική ιδιότητα του κ. Παναγόπουλου μέχρι να διαλευκανθεί η υπόθεση «χωρίς να μπορούμε να γνωρίζουμε αν είναι αθώος ή ένοχος», όπως σχολίασε.