newspaper
Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
12.02.2026 | 08:20
Μετρό: Εκτός λειτουργίας ο σταθμός «Σύνταγμα» μετά από απόπειρα αυτοκτονίας
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΧΙΟΣ
# ΙΡΑΝ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Τα μηνύματα του ΠΑΣΟΚ προς τον Παναγόπουλο και ο Γεωργιάδης σε ρόλο «συνηγόρου»
Πολιτική Γραμματεία 12 Φεβρουαρίου 2026, 09:32

Τα μηνύματα του ΠΑΣΟΚ προς τον Παναγόπουλο και ο Γεωργιάδης σε ρόλο «συνηγόρου»

Γιατί το ΠΑΣΟΚ «καρφώνει» την κυβέρνηση για τα προγράμματα κατάρτισης- Τα καυστικά σχόλια για τις δηλώσεις του Άδωνι Γεωργιάδη και τα μηνύματα Ανδρουλάκη προς τον Γιάννη Παναγόπουλο και την ΠΑΣΚΕ

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
A
A
Vita.gr
Ποια λαχανικά «δουλεύουν» καλύτερα με το κρέας

Ποια λαχανικά «δουλεύουν» καλύτερα με το κρέας

Spotlight

Εύλογα ερωτήματα δημιουργούν δημοσιεύματα του φιλοκυβερνητικού τύπου που «σκιαγραφούν» την υπόθεση της διαχείρισης των ευρωπαϊκών και εθνικών πόρων για την κατάρτιση. Ο τρόπος που λειτουργούσαν υπουργοί της ΝΔ αλλά και η «χρυσή μεταγραφή», όπως τη χαρακτηρίζουν με σκωπτικό ύφος στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη, Άννα Στρατινάκη, φέρνουν την ίδια την κυβέρνηση προ των ευθυνών της. Αυτό σχολιάζουν χαρακτηριστικά κύκλοι του ΠΑΣΟΚ.

Παρά τους αρχικούς κυβερνητικούς ισχυρισμούς περί «πράσινου σκανδάλου», εκτιμούν ότι η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Σύμφωνα με κομματικές πηγές, μέρα με τη μέρα, αποδεικνύεται ότι η συγκεκριμένη υπόθεση φέρει γαλάζια υπογραφή.

«Πόλεμος» με τη ΝΔ

Στελέχη του Κινήματος δεν παρέλειψαν να σχολιάσουν με καυστικό τρόπο τα όσα ειπώθηκαν από υπουργούς, κάνοντας λόγο για «αυτόκλητους υπερασπιστές» του Γιάννη Παναγόπουλου. Τα όσα δήλωσε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης είναι αξιοσημείωτα. Το γεγονός ότι ένας υπουργός της κυβέρνησης της ΝΔ εγκάλεσε τον Νίκο Ανδρουλάκη επειδή επέλεξε να αναστείλει την κομματική ιδιότητα του προέδρου της ΓΣΕΕ έως ότου αποφανθεί η δικαιοσύνη δεν πέρασε απαρατήρητο από τα ραντάρ της Χαριλάου Τρικούπη. Σημειωτέον  ότι είχε προηγηθεί δήλωση του Παύλου Μαρινάκη σύμφωνα με την οποία «ούτε η ΝΔ, ούτε η κυβέρνηση πρόκειται να φορτωθεί μια υπόθεση στην οποία πρωταγωνιστεί ένας αρχισυνδικαλιστής που ήταν μέλος του ΠΑΣΟΚ».

Κι όλα αυτά ενώ η ΔΑΚΕ μέσω ανακοίνωσης έβγαλε στη «σέντρα» την κυβέρνηση. «Τυπικά ο πρόεδρος ήταν στο ΠΑΣΟΚ. Ουσιαστικά ήταν στη Νέα Δημοκρατία» έγραψαν οι γαλάζιοι συνδικαλιστές, στηλιτεύοντας τη σχέση των υπουργών με τον Πρόεδρο της ΓΣΕΕ.

«Αντεπίθεση» στη Βουλή

Την Τετάρτη το απόγευμα, η Χαριλάου Τρικούπη επιχείρησε να περάσει στην αντεπίθεση εγκαλώντας την κυβέρνηση για τη στάση της. Με ερώτηση προς την υπουργό Εργασίας, Νίκη Κεραμέως, τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη και τον αναπληρωτή υπουργό Εθνικής Οικονομίας Νίκο Παπαθανάση, η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ υποστηρίζει ότι υπάρχουν «κυβερνητικές ευθύνες για τον τρόπο ανάθεσης, υλοποίησης και αξιολόγησης έργων, συμβουλευτικής, κατάρτισης και πιστοποίησης ανέργων». Σε αυτό το πλαίσιο, θέτει προς τους υπουργούς πέντε ερωτήματα:

1. Πόσα και ποια έργα συμβουλευτικής/ κατάρτισης/ πιστοποίησης ανέργων έχουν τρέξει ανά φορέα ανάθεσης αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης; (επιτελικές δομές ΕΣΠΑ , ΔΥΠΑ) κατά το διάστημα 2019-2026;

2. Ποιο είναι το κόστος του καθενός από αυτά τα έργα και ποια είναι η συμμετοχή της χώρας και η αντίστοιχη ευρωπαϊκή;

3. Σε ποιον/ποιους φορείς ανατέθηκε το καθένα από αυτά τα έργα και μέσα από ποιες διαδικασίες; Πώς επιλέχθηκε έκαστος των φορέων υλοποίησης καθενός από τα έργα αυτά και πόσοι φορείς συμμετείχαν στην πρόσκληση ενδιαφέροντος και στις διαδικασίες επιλογής; Για ποια έργα έγινε απευθείας ανάθεση, σε ποιον φορέα ανατέθηκε το καθένα από αυτά και ποιο το κόστος του καθενός από τα έργα αυτά;

4. Πόσοι ήταν οι έλεγχοι των αρμόδιων υπηρεσιών και ποια τα αποτελέσματά τους σχετικά με την τήρηση των όρων και των προϋποθέσεων υλοποίησης των προγραμμάτων αυτών;

5. Ποιες ήταν οι αντιρρήσεις των αρμοδίων οργάνων της ΕΕ για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των έργων αυτών, όπως προκύπτει από τη σχετική αλληλογραφία;

Τα «καρφιά» της ηγεσίας προς Παναγόπουλο και ΠΑΣΚΕ

«Αυτονόητη και επιβεβλημένη» χαρακτήρισαν την απόφαση αναστολής της κομματικής ιδιότητας του Γιάννη Παναγόπουλου κύκλοι του ΠΑΣΟΚ, ξεκαθαρίζοντας πως όταν κάποιος ερευνάται από τη δικαιοσύνη δεν μπορεί να είναι μέλος του κόμματος. Οι ίδιες πηγές σημείωναν ότι κανένας στο Κίνημα δεν έχει τη διάθεση να «κρεμάσει στα μανταλάκια» τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ, καθώς η Δικαιοσύνη είναι αυτή που θα αποφανθεί για το περιεχόμενο των καταγγελιών. Εντούτοις, περιθώρια για «ναι μεν αλλά» δεν υπάρχουν. Πολλώ δε μάλλον όταν η Παράταξη πλήρωσε κατά το παρελθόν, όπως υπογραμμίζουν, βαρύ τίμημα για συγκεκριμένα περιστατικά.

Το σκηνικό ρήξης στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ με φόντο την υπόθεση Παναγόπουλου αποτυπώθηκε με τον πιο εμφατικό τρόπο μέσω της επιστολής της ΠΑΣΚΕ. Εκεί, τμήμα των στελεχών της παράταξης επιχείρησαν να υψώσουν ένα συνδικαλιστικό τείχος γύρω από τον πρόσφατα διαγραφέντα από το ΠΑΣΟΚ, Γιάννη Παναγόπουλο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Χαριλάου Τρικούπη είναι βαθιά ενοχλημένη με τη στάση που τηρεί ο επικεφαλής της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας. Ως προς τη στάση των στελεχών της ΠΑΣΚΕ δε η αντίληψη που έχει το κόμμα είναι πολύ συγκεκριμένη: το ΠΑΣΟΚ σέβεται και αναγνωρίζει την αυτοτέλεια του συνδικαλιστικού χώρου. Από εκεί και πέρα, είναι σαφές ότι και το συνδικαλιστικό κίνημα έχει την ευθύνη να υπερασπιστεί την αξιοπιστία του.

Η οργισμένη αντίδραση Ανδρουλάκη

Αρκετά στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη εκτιμούν ότι η στάση των στελεχών της ΠΑΣΚΕ είναι άστοχη. Η αντίδραση του Νίκου Ανδρουλάκη για τα όσα συνέβησαν χαρακτηρίστηκε από πολλούς οργισμένη. Τα μηνύματα που έστειλε κατά την παρουσία του στη Θεσσαλονίκη ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης τόσο προς την πλευρά του Προέδρου της ΓΣΕΕ όσο και προς τους υποστηρικτές του ήταν σαφή: «Οι δεσμεύσεις μου είναι καθαρές και κρυστάλλινες. Δεν θα επιτρέψω σε κανέναν να ξαναπληγώσει τον ελληνικό λαό και να υπονομεύσει το δημόσιο συμφέρον και να θεωρεί ότι θα μείνει ένα δευτερόλεπτο μέλος του ΠΑΣΟΚ».

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο Κώστας Τσουκαλάς μιλώντας στην ErtNews. «Ούτε τελεσίγραφα δεχόμαστε, ούτε απειλές περί αποχώρησης πιάνουν τόπο στο ΠΑΣΟΚ» σημείωσε ο εκπρόσωπος τύπου της Χαριλάου Τρικούπη. Παράλληλα, επισήμανε ότι ανεστάλη η κομματική ιδιότητα του κ. Παναγόπουλου μέχρι να διαλευκανθεί η υπόθεση «χωρίς να μπορούμε να γνωρίζουμε αν είναι αθώος ή ένοχος», όπως σχολίασε.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
Λειψυδρία: Ανοίγει ο «πόλεμος» για το νερό – Το σχέδιο, το σχήμα AKTOR – SUEZ και οι άλλοι όμιλοι

Λειψυδρία: Ανοίγει ο «πόλεμος» για το νερό – Το σχέδιο, το σχήμα AKTOR – SUEZ και οι άλλοι όμιλοι

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ποια λαχανικά «δουλεύουν» καλύτερα με το κρέας

Ποια λαχανικά «δουλεύουν» καλύτερα με το κρέας

Business
Αγορά: Και η ΑΑΔΕ στη μάχη κατά της ακρίβειας

Αγορά: Και η ΑΑΔΕ στη μάχη κατά της ακρίβειας

inWellness
inTown
Stream newspaper
Γεραπετρίτης: Εκτός διαλόγου ζητήματα κυριαρχίας – Έχουν γίνει βήματα στη βελτίωση των σχέσεων με την Τουρκία
Συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν 12.02.26

«Εκτός διαλόγου ζητήματα κυριαρχίας - Έχουν γίνει βήματα στη βελτίωση των σχέσεων με την Τουρκία», λέει ο Γεραπετρίτης

Μετά τη συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν, ο Γιώργος Γεραπετρίτης αναφέρει ότι τα ακανθώδη ζητήματα με την Τουρκία δεν θα λυθούν «διά μαγείας», ενώ εκτιμά ότι έχει σημειωθεί πρόοδος στα ζητήματα του εμπορίου και της μετανάστευσης

Σύνταξη
Ο Τσίπρας στο προεδρικό, η «Ιθάκη» στη Λάρισα – Συνελεύσεις των πυρήνων σε Βόρεια Αθήνα και Καλαμάτα
Πολιτική 12.02.26

Ο Τσίπρας στο προεδρικό, η «Ιθάκη» στη Λάρισα – Συνελεύσεις των πυρήνων σε Βόρεια Αθήνα και Καλαμάτα

Στις 12 η συνάντηση του πρώην πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, η «Ιθάκη» στη Λάρισα, όλο και πιο έτοιμη βάση για το νέο κόμμα Τσίπρα

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Μητσοτάκης – Ερντογάν έμειναν σε «ήρεμα νερά» και τήρησαν τα συμφωνηθέντα σε μία ακόμα «εθιμοτυπική» συνάντηση
Διπλωματία 12.02.26

Μητσοτάκης – Ερντογάν έμειναν σε «ήρεμα νερά» και τήρησαν τα συμφωνηθέντα σε μία ακόμα «εθιμοτυπική» συνάντηση

Η συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν έγινε ακολουθώντας προσχεδιασμένα βήματα και ειπώθηκαν όσα οι δύο ηγέτες ήθελαν να ακούσουν τα ακροατήρια τους σε δύο παράλληλους μονόλογους.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
ΠΑΣΟΚ: Το παρασκήνιο της διάσπασης της ΠΑΣΚΕ με φόντο την υπόθεση Παναγόπουλου
Πολιτική Γραμματεία 11.02.26

ΠΑΣΟΚ: Το παρασκήνιο της διάσπασης της ΠΑΣΚΕ με φόντο την υπόθεση Παναγόπουλου

Από τον «σασμό» στη ρήξη: το παρασκήνιο, τα τελεσίγραφα και η πράσινη «τριπλέτα» που απειλεί να στείλει την ΠΑΣΚΕ στην τρίτη θέση στο Εργατικό Κέντρο Αθήνας

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Δημοσκόπηση: Τα σκάνδαλα «θυμώνουν» τους πολίτες – ΟΠΕΚΕΠΕ και ΓΣΕΕ στο προσκήνιο
Δημοσκόπηση 11.02.26

Τα σκάνδαλα «θυμώνουν» τους πολίτες - ΟΠΕΚΕΠΕ και ΓΣΕΕ στο προσκήνιο

Νέα δημοσκόπηση περιλαμβάνει για πρώτη φορά ερωτήματα για τα δύο σκάνδαλα που κυριαρχούν στη δημόσια σφαίρα και τα ευρήματα είναι αποκαλυπτικά. Πολιτικό σκηνικό σε κίνηση αλλά χωρίς σαφή κατεύθυνση. Σημάδια φθοράς για τη Μαρία Καρυστιανού. Ποιοτική αναβάθμιση για τον Αλέξη Τσίπρα. Η πρόθεση ψήφου, η μάχη της δεύτερης θέσης και ο άγνωστος «Χ».

Σύνταξη
Φάμελλος για ακρίβεια: Με την κυβέρνηση Μητσοτάκη ακόμα και το έθιμο της Τσικνοπέμπτης έχει γίνει πολυτέλεια
Πολιτική Γραμματεία 11.02.26

Φάμελλος για ακρίβεια: Με την κυβέρνηση Μητσοτάκη ακόμα και το έθιμο της Τσικνοπέμπτης έχει γίνει πολυτέλεια

«Είναι στο χέρι μας αυτή η Τσικνοπέμπτη να είναι η τελευταία της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Και όταν θα φύγουν αυτοί, όλη η Ελλάδα θα έχει ένα λόγο παραπάνω να γιορτάσει», λέει ο Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
Νέα Αριστερά για συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν: Επικίνδυνες πρακτικές και δηλώσεις που αμφισβητούν το Διεθνές Δίκαιο
Πολιτική Γραμματεία 11.02.26

Νέα Αριστερά για συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν: Επικίνδυνες πρακτικές και δηλώσεις που αμφισβητούν το Διεθνές Δίκαιο

Η Νέα Αριστερά ζητά άρση του casus belli ως προϋπόθεση αποκλιμάκωσης και υπογραμμίζει την ανάγκη σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν: Αναδείχθηκε για άλλη μια φορά το έλλειμμα συγκροτημένης στρατηγικής της ελληνικής κυβέρνησης
Πολιτική Γραμματεία 11.02.26

ΣΥΡΙΖΑ για συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν: Αναδείχθηκε για άλλη μια φορά το έλλειμμα συγκροτημένης στρατηγικής της ελληνικής κυβέρνησης

«Αρνητικό είναι και το γεγονός ότι φάνηκε εκ νέου η παντελής έλλειψη σχεδιασμού από την κυβέρνηση για επίλυση των ελληνοτουρκικών με μία στρατηγική για προσφυγή στη Χάγη», σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
ΚΚΕ για συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν: Επικίνδυνος εφησυχασμός σε περίοδο που προωθούνται «διευθετήσεις» σε βάρος των λαών
Πολιτική Γραμματεία 11.02.26

ΚΚΕ για συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν: Επικίνδυνος εφησυχασμός σε περίοδο που προωθούνται «διευθετήσεις» σε βάρος των λαών

«Τα κρίσιμα προβλήματα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις (το casus belli, η 'γαλάζια πατρίδα', οι γκρίζες ζώνες, τα περί 'τουρκικής μειονότητας' στη Θράκη) σε βάρος της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας, όχι απλά παραμένουν, αλλά και οξύνονται», τονίζει το ΚΚΕ

Σύνταξη
Ερώτηση ΠΑΣΟΚ σε Κεραμέως, Πιερρακάκη και Παπαθανάση στον απόηχο των αποκαλύψεων για την υπόθεση Παναγόπουλου
Πολιτική Γραμματεία 11.02.26

Ερώτηση ΠΑΣΟΚ σε Κεραμέως, Πιερρακάκη και Παπαθανάση στον απόηχο των αποκαλύψεων για την υπόθεση Παναγόπουλου

«Η αδιαφάνεια, η αναξιοκρατία, οι πελατειακές σχέσεις αποτελούν βασικά χαρακτηριστικά της διακυβέρνησης της χώρας από τη ΝΔ κατά τα τελευταία χρόνια. Ωστόσο, όταν οι πρακτικές αυτές επεκτείνονται και στους ανέργους, τότε μπορούμε να μιλάμε για εκμαυλισμό και φαυλοκρατία», τονίζουν οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Μητσοτάκης – Ερντογάν αναφέρθηκαν στο casus belli, τις θαλάσσιες ζώνες, τις μειονότητες και το SAFE
Πολιτική 11.02.26

Μητσοτάκης – Ερντογάν αναφέρθηκαν στο casus belli, τις θαλάσσιες ζώνες, τις μειονότητες και το SAFE

Με ιδιαίτερα προσεκτικές αναφορές ο Μητσοτάκης και ο Ερντογάν μίλησαν στις δημόσιες δηλώσεις τους για τα ακανθώδη ζητήματα και έκαναν για μία ακόμα φορά δήλωση προθέσεων περί εξεύρεσης λύσης.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Μάντζος: Διάλογος Ελλάδας-Τουρκίας, χωρίς αυταπάτες, με ρεαλισμό και απόλυτη επίγνωση των θέσεων της άλλης πλευράς
Ελληνοτουρκικά 11.02.26

Μάντζος: Διάλογος Ελλάδας-Τουρκίας, χωρίς αυταπάτες, με ρεαλισμό και απόλυτη επίγνωση των θέσεων της άλλης πλευράς

«Όσο οι προκλητικές ενέργειες της Άγκυρας, με πλέον χαρακτηριστική την έκδοση NAVTEX 'αορίστου διαρκείας' ή την επανάληψη των αναφορών σε 'τουρκική μειονότητα', θα συνεχίζονται, η ελληνοτουρκική προσέγγιση θα περιορίζεται απλώς σε διαχείριση κρίσεων», τονίζει ο Δημήτρης Μάντζος

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Αποκάλυψη-«βόμβα» Κόκκαλη – Έγγραφο του ΟΠΕΚΕΠΕ δείχνει επιδοτήσεις σε 29.000 «κτηνοτρόφους» χωρίς παραγωγή
Σκάνδαλο 11.02.26

ΣΥΡΙΖΑ: Αποκάλυψη-«βόμβα» Κόκκαλη – Έγγραφο του ΟΠΕΚΕΠΕ δείχνει επιδοτήσεις σε 29.000 «κτηνοτρόφους» χωρίς παραγωγή

Ο τομεάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης του ΣΥΡΙΖΑ χαρακτήρισε τα στοιχεία αυτά «ξεκάθαρη ομολογία αποτυχίας» της κυβερνητικής πολιτικής και ζήτησε πλήρη διερεύνηση των κριτηρίων και των ελέγχων που εφαρμόστηκαν

Σύνταξη
Αρβανίτης: Όταν το κυβερνητικό θράσος γίνεται απειλή – Ερώτηση στην Κομισιόν για τον εκφοβισμό σε δημοσιογράφους
Πολιτική Γραμματεία 11.02.26

Αρβανίτης: Όταν το κυβερνητικό θράσος γίνεται απειλή – Ερώτηση στην Κομισιόν για τον εκφοβισμό σε δημοσιογράφους

«Όταν η κυβέρνηση στοχοποιεί τον δημοσιογράφο αντί να δίνει καθαρές απαντήσεις για 15 νεκρούς, το πρόβλημα δεν είναι η ερώτηση, αλλά η αντίληψή της περί λογοδοσίας», τονίζει ο Κώστας Αρβανίτης

Σύνταξη
Κατρίνης: Να ενημερωθεί η Βουλή για την υπόθεση κατασκοπείας – Οι τουρκικές παραβιάσεις διαψεύδουν το αφήγημα περί «ήρεμων νερών»
Πολιτική Γραμματεία 11.02.26

Κατρίνης: Να ενημερωθεί η Βουλή για την υπόθεση κατασκοπείας – Οι τουρκικές παραβιάσεις διαψεύδουν το αφήγημα περί «ήρεμων νερών»

Ο Μιχάλης Κατρίνης τόνισε ότι η Τουρκία δεν μπορεί να ζητά ρόλο στο ευρωπαϊκό σύστημα ασφάλειας όσο κατέχει παράνομα ευρωπαϊκά εδάφη και απειλεί κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σύνταξη
Βενιζέλος: Η κυβέρνηση χρησιμοποίησε, ωμά, το άρθρο 86 για να προστατέψει υπουργούς για υποκλοπές, Τέμπη, ΟΠΕΚΕΠΕ
Interviews 11.02.26

Βενιζέλος: Η κυβέρνηση χρησιμοποίησε, ωμά, το άρθρο 86 για να προστατέψει υπουργούς για υποκλοπές, Τέμπη, ΟΠΕΚΕΠΕ

«Το Σύνταγμα ταπεινώνεται» τονίζει ο Ευάγγελος Βενιζέλος. Με λόγο αιχμηρό και ενάργεια μιλά για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, τα ελληνοτουρκικά, αναλύει την πρωτόγνωρη και επικίνδυνη συγκυρία και κρίνει αυστηρά τους πρωταγωνιστές της πολιτικής σκηνής.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Γεραπετρίτης: Εκτός διαλόγου ζητήματα κυριαρχίας – Έχουν γίνει βήματα στη βελτίωση των σχέσεων με την Τουρκία
Συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν 12.02.26

«Εκτός διαλόγου ζητήματα κυριαρχίας - Έχουν γίνει βήματα στη βελτίωση των σχέσεων με την Τουρκία», λέει ο Γεραπετρίτης

Μετά τη συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν, ο Γιώργος Γεραπετρίτης αναφέρει ότι τα ακανθώδη ζητήματα με την Τουρκία δεν θα λυθούν «διά μαγείας», ενώ εκτιμά ότι έχει σημειωθεί πρόοδος στα ζητήματα του εμπορίου και της μετανάστευσης

Σύνταξη
Ο πιο μικρός είναι και ο πιο ώριμος: Ο Κρουζ στέλνει μήνυμα στον Μπρούκλιν και προσπαθεί να σβήσει τη «φωτιά» στους Μπέκαμ
The River of Dreams 12.02.26

Ο πιο μικρός είναι και ο πιο ώριμος: Ο Κρουζ στέλνει μήνυμα στον Μπρούκλιν και προσπαθεί να σβήσει τη «φωτιά» στους Μπέκαμ

Σε μια κίνηση έκπληξη, ο Κρουζ πόσταρε στα social media φωτογραφίες του με τον Μπρούκλιν, ενώ ο «πόλεμος» των Μπέκαμ βρίσκεται στη χειρότερή του φάση.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ο Τσίπρας στο προεδρικό, η «Ιθάκη» στη Λάρισα – Συνελεύσεις των πυρήνων σε Βόρεια Αθήνα και Καλαμάτα
Πολιτική 12.02.26

Ο Τσίπρας στο προεδρικό, η «Ιθάκη» στη Λάρισα – Συνελεύσεις των πυρήνων σε Βόρεια Αθήνα και Καλαμάτα

Στις 12 η συνάντηση του πρώην πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, η «Ιθάκη» στη Λάρισα, όλο και πιο έτοιμη βάση για το νέο κόμμα Τσίπρα

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Σε αυτή την ομάδα θέλει να κλείσει την καριέρα του ο Κριστιάνο Ρονάλντο
Ποδόσφαιρο 12.02.26

Σε αυτή την ομάδα θέλει να κλείσει την καριέρα του ο Κριστιάνο Ρονάλντο

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του εξωτερικού, ο Κριστιάνο Ρονάλντο, εφόσον αποχωρήσει από την Αλ Νασρ, επιθυμεί να συνεχίσει την καριέρα του στη Σπόρτινγκ Λίσαβόνας από την οποία ξεκίνησε.

Σύνταξη
Μητσοτάκης – Ερντογάν έμειναν σε «ήρεμα νερά» και τήρησαν τα συμφωνηθέντα σε μία ακόμα «εθιμοτυπική» συνάντηση
Διπλωματία 12.02.26

Μητσοτάκης – Ερντογάν έμειναν σε «ήρεμα νερά» και τήρησαν τα συμφωνηθέντα σε μία ακόμα «εθιμοτυπική» συνάντηση

Η συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν έγινε ακολουθώντας προσχεδιασμένα βήματα και ειπώθηκαν όσα οι δύο ηγέτες ήθελαν να ακούσουν τα ακροατήρια τους σε δύο παράλληλους μονόλογους.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Νέα κούρσα εξοπλισμών στον ορίζοντα – Με τι όπλα θα γίνει ο επόμενος μεγάλος πόλεμος
Ο ρόλος της AI 12.02.26

Νέα κούρσα εξοπλισμών στον ορίζοντα – Με τι όπλα θα γίνει ο επόμενος μεγάλος πόλεμος

Το μεγάλο στοίχημα για την παγκόσμια κοινότητα παραμένει το αν θα καταφέρει να θέσει ηθικούς και νομικούς φραγμούς σε αυτές τις τεχνολογίες.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Γιατί οι δημοκρατικοί ηγέτες του κόσμου αποφεύγουν το «Συμβούλιο Ειρήνης» του Τραμπ… όπως ο διάολος το λιβάνι
«Ειρηνοποιός» 12.02.26

Γιατί οι δημοκρατικοί ηγέτες του κόσμου αποφεύγουν το «Συμβούλιο Ειρήνης» του Τραμπ… όπως ο διάολος το λιβάνι

Είτε λόγω του κόστους του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων είτε λόγω της υπερβολικής εξουσίας του Ντόναλντ Τραμπ, οι βασικοί σύμμαχοι αποφεύγουν το συμβούλιο

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
ΕΕ: Σήμερα η άτυπη Σύνοδος Κορυφής – Στο τραπέζι η ανταγωνιστικότητα και η στρατηγική αυτονομία της Ένωσης
Συγκλίσεις και αποκλίσεις 12.02.26

Σήμερα η άτυπη Σύνοδος Κορυφής της ΕΕ - Στο τραπέζι η ανταγωνιστικότητα και η στρατηγική αυτονομία της Ένωσης

Σε ένα χωριό του Βελγίου συναντώνται σήμερα οι ηγέτες της ΕΕ ώστε να συζητήσουν, σε απομονωμένο περιβάλλον, το οικονομικό μέλλον της Ένωσης -

Σύνταξη
Τραμπ: Καλεί σε δείπνο όλους τους κυβερνήτες των ΗΠΑ εκτός από δύο «ανάξιους» Δημοκρατικούς
Κόσμος 12.02.26

Ο Τραμπ καλεί σε δείπνο όλους τους κυβερνήτες των ΗΠΑ εκτός από δύο «ανάξιους» Δημοκρατικούς

Ο Τραμπ δήλωσε ότι κάλεσε όλους τους κυβερνήτες εκτός από τον Γουές Μουρ και τον Τζάρεντ Πόλις, τους Δημοκρατικούς κυβερνήτες του Μέριλαντ και του Κολοράντο

Σύνταξη
Συναγερμός για έντονα φαινόμενα την Τσικνοπέμπτη – Σε δύο φάσεις θα χτυπήσει το κύμα κακοκαιρίας
Ελλάδα 12.02.26

Συναγερμός για έντονα φαινόμενα την Τσικνοπέμπτη – Σε δύο φάσεις θα χτυπήσει το κύμα κακοκαιρίας

Ισχυρές καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις αλλά και θυελλώδεις άνεμοι θα είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της κακοκαιρίας που θα σαρώσει τη χώρα την Τσικνοπέμπτη. Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή

Σύνταξη
Must Read
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο