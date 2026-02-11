Παναγόπουλος: Συνέντευξη Τύπου θα δώσει την Πέμπτη ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ μετά τις αποκαλύψεις
Ο Γιάννης Παναγόπουλος ενημέρωσε ότι η συνέντευξη Τύπου θα φιλοξενηθεί στη ΓΣΕΕ
Ο Γιάννης Παναγόπουλος, πρόεδρος της ΓΣΕΕ, ανακοίνωσε ότι θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου μετά τις αποκαλύψεις για τη φερόμενη διασπάθιση εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων σε προγράμματα κατάρτισης ανέργων.
Η συνέντευξη θα πραγματοποιηθεί αύριο Πέμπτη 12/2, και ώρα 11:30 π.μ., στο αμφιθέατρο της Συνομοσπονδίας (Πατησίων 69 και Αινιάνος 2).
«Αβάσιμες» χαρακτηρίζει τις κατηγορίες ο Παναγόπουλος
Σε ανακοίνωσή του στις 9 Φεβρουαρίου, ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, ανάμεσα σε άλλα, τόνιζε: «Ακόμη και σήμερα, έβδομη μέρα, δεν μου έχει κοινοποιηθεί η Διάταξη Δέσμευσης του προσωπικού λογαριασμού μου από την Αρχή Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες. Ούτε το πόρισμά της για όσα τίθενται προς διερεύνηση.
Τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης με δικάζουν και με καταδικάζουν με «πηγές» τους που εδράζονται σε διακινούμενο non-paper άγνωστου (;) συντάκτη, με ευθείες προσβολές κάθε δικαιώματος στην προσωπικότητά μου, καθημερινά, χωρίς να μπορώ να αμυνθώ, με προσβάλλουν, με λοιδορούν, και με κατασυκοφαντούν.
Σήμερα το πρωί πληροφορήθηκα ότι η Εισαγγελία προς την οποία ο κ. Βουρλιώτης είχε αποστείλει το πόρισμά του, εκτίμησε ότι δεν πρέπει να το κρατήσει για τις εκ του Νόμου επιβαλλόμενες ενέργειες αλλά αποφάσισε να το διαβιβάσει στον Οικονομικό Εισαγγελέα.
Πόσες μέρες ακόμη θα περιμένω να μου κοινοποιηθεί η Διάταξη Δέσμευσης και το πόρισμα προκειμένου να απαντήσω σαν πολίτης που έχει δικαιώματα και σαν επικεφαλής των συντεταγμένων συνδικάτων, που με αφορμή εντελώς αβάσιμες εις βάρος μου κατηγορίες, όλες αυτές τις μέρες «έχει στηθεί ένας χορός» ηθικής κατακρεούργησής μου;».
