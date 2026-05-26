newspaper
Τρίτη 26 Μαϊου 2026
weather-icon 28o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
26.05.2026 | 11:35
Στη ΜΕΘ γυναίκα μετά από δάγκωμα φιδιού
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# FINAL FOUR
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ρεκόρ ζέστης στη Βρετανία: Στους 35 βαθμούς ο υδράργυρος – Τέσσερις έφηβοι πνίγηκαν
Κόσμος 26 Μαΐου 2026, 20:14

Ρεκόρ ζέστης στη Βρετανία: Στους 35 βαθμούς ο υδράργυρος – Τέσσερις έφηβοι πνίγηκαν

Το νέο ρεκόρ υψηλής θερμοκρασίας που καταγράφηκε σήμερα στη Βρετανία κατέρριψε το χθεσινό

Σύνταξη
Σχολιάστε
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Πώς θα καταλάβω ότι η ψυχοθεραπεία αποδίδει;

Πώς θα καταλάβω ότι η ψυχοθεραπεία αποδίδει;

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Νέο ρεκόρ υψηλής θερμοκρασίας κατέγραψε την Τρίτη το Ηνωμένο Βασίλειο με τον υδράργυρο να δείχνει 35 βαθμούς κελσίου στο Λονδίνο.

Τέσσερις έφηβοι έχουν πνιγεί από την Κυριακή στη χώρα, έγινε σήμερα γνωστό από τις αρμόδιες αρχές, προφανώς ασυνήθιστοι σε τόσο υψηλές θερμοκρασίες προσπαθούσαν να δροσιστούν.

Αυτοί οι θάνατοι από πνιγμό έλαβαν χώρα σε νερά σε διαφορετικές περιοχές της χώρας, ένας νέος χάθηκε στην περιοχή του Σέφιλντ (βόρεια), ένας άλλος κοντά στο Μάντσεστερ (βόρεια), ένας τρίτος στο Λίνκολν (ανατολικά), σύμφωνα με τις τοπικές αστυνομικές αρχές και μία έφηβη κοντά στο Μπέρμιγχαμ (κεντρικά), έγινε γνωστό από τις αρχές της κομητείας.

Επιπλέον, ένας 60χρονος άνδρας πνίγηκε ενώ επιχειρούσε να βοηθήσει άλλους ανθρώπους που κινδύνευαν καθώς έκαναν μπάνιο σε μια παραλία της Κορνουάλης, μεταδίδουν βρετανικά ΜΜΕ.

Το νέο ρεκόρ υψηλής θερμοκρασίας που καταγράφηκε σήμερα κατέρριψε το χθεσινό: τη Δευτέρα η θερμοκρασία είχε ήδη σκαρφαλώσει στους 34,8 βαθμούς Κελσίου στο Κιου Γκάρντενς, έναν βοτανικό κήπο στο νοτιοδυτικό Λονδίνο, σύμφωνα με το Met office.

Από την Αγγλία έως την Ιταλία, ένα μέρος της Ευρώπης βρίσκεται σήμερα αντιμέτωπο με ένα νέο κύμα πρωτόγνωρης ζέστης για μήνα Μάιο.

«Πορτοκαλί» υγειονομικός συναγερμός βρίσκεται ήδη σε ισχύ για ένα μεγάλο τμήμα του Ηνωμένου Βασιλείου, ιδίως στα νότια και στο Λονδίνο και θα διαρκέσει έως την Πέμπτη, στις 17.00 τοπική ώρα.

Οι θερμοκρασίες αναμένεται να παραμείνουν υψηλές καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, με αισθητή πτώση να αναμένεται από την Κυριακή, σύμφωνα με τις προβλέψεις των ειδικών.

Σχετικά με τις νυχτερινές θερμοκρασίες, η νύχτα της Δευτέρας προς Τρίτη ήταν επίσης «η θερμότερη που έχει ποτέ καταγραφεί τον Μάιο», επισήμανε το Met Office. Η θερμοκρασία δεν έπεσε κάτω από τους 20°C σε ορισμένες περιοχές της χώρας, γεγονός που επιτρέπει να χαρακτηριστεί ως «τροπική νύχτα».

Η ζέστη προκαλεί επίσης προβλήματα στα δρομολόγια του βρετανικού σιδηροδρομικού δικτύου, αφού η διαχειρίστρια εταιρεία Network Rail επέβαλε περιορισμούς στην ταχύτητα των τρένων.

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
ΕΚΤ: Το crash test για την ιδιωτική πίστωση – Ποιοι τομείς είναι ευάλωτοι

ΕΚΤ: Το crash test για την ιδιωτική πίστωση – Ποιοι τομείς είναι ευάλωτοι

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Πώς θα καταλάβω ότι η ψυχοθεραπεία αποδίδει;

Πώς θα καταλάβω ότι η ψυχοθεραπεία αποδίδει;

Economy
Υπουργείο Ανάπτυξης: Αιχμηρή απάντηση στην «γκρίνια» Παντελιάδη

Υπουργείο Ανάπτυξης: Αιχμηρή απάντηση στην «γκρίνια» Παντελιάδη

inWellness
inTown
Stream newspaper
Γαλλία: Τραπεζίτης κακοποιούσε συστηματικά την πρώην σύντροφό του – «Σταμάτησα να μετράω στους 487 άνδρες»
Κόσμος 26.05.26

Γαλλία: Τραπεζίτης κακοποιούσε συστηματικά την πρώην σύντροφό του – «Σταμάτησα να μετράω στους 487 άνδρες»

«Σταμάτησα να μετράω στους 487 άντρες, μερικούς από τους οποίους είχα δει έως και 10 φορές», είπε για τους άντρες, στους οποίους περιλαμβάνονταν «φίλοι, συνάδελφοι και άγνωστοι».

Σύνταξη
Ιρλανδία: Θέλει να απαγορεύσει τις εισαγωγές αγαθών από ισραηλινούς οικισμούς στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη
Κόσμος 26.05.26

Ιρλανδία: Θέλει να απαγορεύσει τις εισαγωγές αγαθών από ισραηλινούς οικισμούς στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη

Η Ιρλανδία, από τους σκληρούς επικριτές του πολέμου του Ισραήλ στη Γάζα, υποσχέθηκε για πρώτη φορά να επιβάλει κυρώσεις στους ισραηλινούς οικισμούς τον Οκτώβριο του 2024

Σύνταξη
Ιράν: Ζητά την αποδέσμευση 24 δισ. δολαρίων από παγωμένα κεφάλαια για να προχωρήσει σε συμφωνία
Το τελευταίο εμπόδιο 26.05.26

Αποδέσμευση 24 δισ. δολαρίων από ιρανικά κεφάλαια ζητά η Τεχεράνη για να προχωρήσει η συμφωνία - Τα μισά μπροστά

Το Ιράν ζητά την αποδέσμευση του μισού ποσού πριν την υπογραφή της συμφωνίας και του υπολοίπου μετά τις 60 ημέρες όταν και θα ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις για μόνιμο τερματισμό του πολέμου

Σύνταξη
Τα social media είναι τόσο βλαβερά για τα παιδιά όσο το κάπνισμα, σύμφωνα με τους Βρετανούς γιατρούς
Κόσμος 26.05.26

Τα social media είναι τόσο βλαβερά για τα παιδιά όσο το κάπνισμα, σύμφωνα με τους Βρετανούς γιατρούς

Η κυβέρνηση της Βρετανίας έχει ξεκινήσει διαβούλευση για τον περιορισμό της πρόσβασης των παιδιών στα social media, περιλαμβανομένης μιας ενδεχόμενης απαγόρευσης της χρήσης τους από παιδιά κάτω των 16 ετών

Σύνταξη
Προειδοποιητικό μήνυμα Χαμενεΐ στις ΗΠΑ: «Δεν θα έχετε πλέον ασφαλές καταφύγιο στην περιοχή του Κόλπου»
Κόσμος 26.05.26

Προειδοποιητικό μήνυμα Χαμενεΐ στις ΗΠΑ: «Δεν θα έχετε πλέον ασφαλές καταφύγιο στην περιοχή του Κόλπου»

Το τελευταίο μήνυμα του Χαμενεΐ έρχεται καθώς οι ΗΠΑ και το Ιράν προσπαθούν να καταλήξουν σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, ο οποίος ξεκίνησε στα τέλη Φεβρουαρίου.

Σύνταξη
Από τις απειλές… στην πρόσκληση του Ιράν στις Συμφωνίες του Αβραάμ – Η Τεχεράνη κερδίζει τον Τραμπ στην «Τέχνη της Συμφωνίας»
Πόλεμος και Ειρήνη 26.05.26

Από τις απειλές… στην πρόσκληση του Ιράν στις Συμφωνίες του Αβραάμ – Η Τεχεράνη κερδίζει τον Τραμπ στην «Τέχνη της Συμφωνίας»

Ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται πως θέλει να χρησιμοποιήσει τις Συμφωνίες του Αβραάμ ως όχημα για να «καλμάρει» το Ισραήλ αλλά και για να παρουσιάσει ένα αφήγημα νίκης προκειμένου να βγει από το αδιέξοδο στο Ιράν

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Νέα Ορλεάνη: Οι κάτοικοι καλούνται να ξεκινήσουν άμεσα τη μετεγκατάσταση – Η θάλασσα θα εξαφανίσει την πόλη
Κλιματική αλλαγή 26.05.26

Οι κάτοικοι της Νέας Ορλεάνης καλούνται να ξεκινήσουν άμεσα τη μετεγκατάσταση - Η θάλασσα θα εξαφανίσει την πόλη

Η Νέα Ορλεάνη, όπου κατοικούν περίπου 360.000 άνθρωποι, βρίσκεται ήδη ως επί το πλείστον κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένη σε τυφώνες και πλημμύρες.

Σύνταξη
Καύσωνας στη Γαλλία: Ρεκόρ θερμοκρασίας για Μάιο – «Φαινόμενο που εμφανίζεται μια φορά στα χίλια χρόνια»
«Κλιματικά UFO» 26.05.26

Καύσωνας στη Γαλλία: Ρεκόρ θερμοκρασίας για Μάιο – «Φαινόμενο που εμφανίζεται μια φορά στα χίλια χρόνια»

Οκτώ νομοί στη Γαλλία βρίσκονται σε πορτοκαλί επιφυλακή για καύσωνα - «Οι θερμοκρασίες είναι 10 έως 15 °C υψηλότερες από τα εποχιακά μέσα όρια και έχουν σπάσει τα προηγούμενα ρεκόρ κατά 2 ή 3 °C»

Σύνταξη
Άγρια επεισόδια στην πρωτεύουσα της Βολιβίας – Οι διαδηλωτές ζητούν την παραίτηση του Ροδρίγο Πας
Κόσμος 26.05.26

Άγρια επεισόδια στην πρωτεύουσα της Βολιβίας – Οι διαδηλωτές ζητούν την παραίτηση του Ροδρίγο Πας

 Ο κεντροδεξιός αρχηγός της Βολιβίας Ροδρίγο Πας βρίσκεται αντιμέτωπος από τις αρχές Μαΐου με τις μεγαλύτερες μαζικές κινητοποιήσεις και τη σοβαρότερη αμφισβήτηση της θητείας του, που άρχισε τον Νοέμβριο, καθώς η χώρα των Άνδεων βιώνει τη χειρότερη οικονομική κρίση των τελευταίων τουλάχιστον τεσσάρων δεκαετιών

Σύνταξη
Ρούμπιο: Εφικτή η συμφωνία με το Ιράν παρά τα νέα πλήγματα των ΗΠΑ – Τα Στενά θα μείνουν ανοιχτά με τον ένα ή τον άλλο τρόπο
Σκληρό παζάρι 26.05.26

Ρούμπιο: Εφικτή η συμφωνία με το Ιράν παρά τα νέα πλήγματα των ΗΠΑ – Τα Στενά θα μείνουν ανοιχτά με τον ένα ή τον άλλο τρόπο

Οι αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν τη Δευτέρα επιθέσεις στο νότιο Ιράν στοχεύοντας «σημεία εκτόξευσης πυραύλων και ιρανικά σκάφη που επιχειρούσαν να τοποθετήσουν νάρκες»

Σύνταξη
Εκλογές στην Κύπρο: Κατακερματισμός και άνοδος των «αντισυστημικών» κομμάτων
Ανάλυση Politico 26.05.26

Εκλογές στην Κύπρο: Κατακερματισμός και άνοδος των «αντισυστημικών» κομμάτων

Αποδυναμωμένα βγήκαν από τις εκλογές στην Κύπρο τα κόμματα που στηρίζουν τον πρόεδρο Χριστοδουλίδη. Ταυτόχρονα, το ακροδεξιό ΕΛΑΜ υπερδιπλασίασε τις δυνάμεις του με αντιμεταναστευτική και επιθετική προς τους Τουρκοκύπριους ρητορική.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
«Εραστές χωρίς σεξ» – Ο Αλεξάντερ ΜακΚουίν κατέρρευσε όταν πέθανε η Ιζαμπέλα Μπλόου
Μόδα, φιλία, μοναξιά 26.05.26

«Εραστές χωρίς σεξ» - Ο Αλεξάντερ ΜακΚουίν κατέρρευσε όταν πέθανε η Ιζαμπέλα Μπλόου

Η Ολίβια Κόλμαν και ο Ράσελ Τόβι θα ενσαρκώσουν την Μπλόου και τον ΜακΚουίν σε μια επερχόμενη ταινία μικρού μήκους που αφηγείται μια από τις πιο λαμπρές, πλην τραγικές, φιλίες της βρετανικής μόδας.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Κ. Καραμανλής: Κεραυνοί για «παράνομες ή τυπικά νομιμοφανείς» υποκλοπές και για «εμμονή των κρατούντων» στις εκπτώσεις στις δημοκρατικές αξίες
Πολιτική Γραμματεία 26.05.26

Κ. Καραμανλής: Κεραυνοί για «παράνομες ή τυπικά νομιμοφανείς» υποκλοπές και για «εμμονή των κρατούντων» στις εκπτώσεις στις δημοκρατικές αξίες

Νέες βόμβες από τον Κώστα Καραμανλή για υποκλοπές, «εμμονή των κρατούντων» στις εκπτώσεις στις δημοκρατικές αξίες και «προσπάθεια συκοφάντησης εκείνων που τολμούν να αμφισβητήσουν το δικό τους αφήγημα» με «ανώνυμες πένες του διαδικτύου». Κριτική στην κυβέρνηση για την πολιτική των «ήρεμων νερών» και μηνύματα για τα ελληνοτουρκικά. Αλλά και κριτική σε Ε.Ε., ΗΠΑ και Δύση.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Ολυμπος: Ολοκληρώθηκε η δύσκολη επιχείρηση ανάσυρσης και μεταφοράς του Ισπανού ορειβάτη που εντοπίστηκε νεκρός
Ελλάδα 26.05.26

Ολυμπος: Ολοκληρώθηκε η δύσκολη επιχείρηση ανάσυρσης και μεταφοράς του Ισπανού ορειβάτη που εντοπίστηκε νεκρός

Συγκλονίζουν οι λεπτομέρειες για τον τραγικό επίλογο στην αναζήτηση του 25χρονου Ισπανού ορειβάτη στον Όλυμπο, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός μετά από πέντε ημέρες εκτεταμένων ερευνών.

Σύνταξη
Τσίπρας: Σήμερα αποκτά ξανά φωνή η μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία – Ονομα έκπληξη που αγκαλιάζει όλο τον δημοκρατικό χώρο
Πολιτική Γραμματεία 26.05.26 Upd: 21:07

Τσίπρας: Σήμερα αποκτά ξανά φωνή η μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία – Ονομα έκπληξη που αγκαλιάζει όλο τον δημοκρατικό χώρο

Σε νέες θάλασσες ρίχνεται ο Αλέξης Τσίπρας. Με αφετηρία το Θησείο, ο πρώην πρωθυπουργός ανοίγει μπλε και κόκκινα πανιά σε ένα ταξίδι με προορισμό την οικοδόμηση μιας Ελλάδας «δημοκρατικής, δίκαιης, δημιουργικής και σύγχρονης».

Φωτογραφίες - βίντεο: Αλέξανδρος Γαστεράτος, Δημήτρης Μιχαλάκης
Η Μίλαν θέλει τον Ιραόλα
On Field 26.05.26

Η Μίλαν θέλει τον Ιραόλα

Οι «ροσονέρι» ψάχνουν τον «διάδοχο» του Αλέγκρι και ο Ισπανός είναι στην κορυφή της λίστας

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Το μυστηριώδες χωριό της Σεούλ που δεν υπάρχει σε κανέναν χάρτη – Η ζωή μέσα στην πλουσιότερη παραγκούπολη
Planet Travel 26.05.26

Το μυστηριώδες χωριό της Σεούλ που δεν υπάρχει σε κανέναν χάρτη - Η ζωή μέσα στην πλουσιότερη παραγκούπολη

Το έργο «The Rookery» του φωτογράφου Eijiro Hamada, αποτυπώνει την ιστορία του χωριού Guryong –μιας παραγκούπολης που κινδυνεύει με εξαφάνιση και βρίσκεται στο πλούσιο κέντρο της Σεούλ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η επιστροφή που «αναστατώνει την ελληνική πολιτική σκηνή» – Οι πρωτοβουλίες Τσίπρα «ταξιδεύουν» εκτός συνόρων
Ο Τύπος γράφει 26.05.26

Η επιστροφή που «αναστατώνει την ελληνική πολιτική σκηνή» – Οι πρωτοβουλίες Τσίπρα «ταξιδεύουν» εκτός συνόρων

Αδειάζει η κλεψύδρα για την ανακοίνωση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα με τα ρεπορτάζ να μην περιορίζονται εντός των συνόρων. Πως καταγράφει η Euractiv την «καυτή» πολιτική επικαιρότητα στην Ελλάδα.

Σύνταξη
Ποιοι και γιατί είχαν συμφέρον να δοθούν στη δημοσιότητα οι εικόνες από το Telecom Center;
Opinion 26.05.26

Ποιοι και γιατί είχαν συμφέρον να δοθούν στη δημοσιότητα οι εικόνες από το Telecom Center;

Είναι λυπηρό να ασχολούμαστε με τις εικόνες που καταγράφηκαν στις κερκίδες του Telecom Center, αντί για τη μεγάλη διάκριση που πέτυχε ο Ολυμπιακός και η χώρα μας στο παρκέ του. Όμως κάποιοι το επιδίωξαν συνειδητά.

Ειδικός Συνεργάτης
Γαλλία: Τραπεζίτης κακοποιούσε συστηματικά την πρώην σύντροφό του – «Σταμάτησα να μετράω στους 487 άνδρες»
Κόσμος 26.05.26

Γαλλία: Τραπεζίτης κακοποιούσε συστηματικά την πρώην σύντροφό του – «Σταμάτησα να μετράω στους 487 άνδρες»

«Σταμάτησα να μετράω στους 487 άντρες, μερικούς από τους οποίους είχα δει έως και 10 φορές», είπε για τους άντρες, στους οποίους περιλαμβάνονταν «φίλοι, συνάδελφοι και άγνωστοι».

Σύνταξη
Το μεγάλο πλεονέκτημα του Ολυμπιακού
On Field 26.05.26

Το μεγάλο πλεονέκτημα του Ολυμπιακού

Ο Ολυμπιακός είναι (σχεδόν) έτοιμος για την επόμενη σεζόν και απλά μένει να ξεκαθαρίσει το τοπίο στην υπόθεση Πίτερς. Η ομοιογένεια και το «δέσιμο» των παικτών δείχνουν τον δρόμο…

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Must Read
«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Τρίτη 26 Μαϊου 2026
Cookies