Το μεγάλο πλεονέκτημα του Ολυμπιακού

Ο Ολυμπιακός κατέκτησε την κορυφή της Ευρώπης επικρατώντας στον τελικό της Euroleague της Ρεάλ Μαδρίτης με 92-85 και οι «ερυθρόλευκοι» πέτυχαν τον μεγάλο τους στόχο για την φετινή σεζόν.

Είναι οι πρωταθλητές Ευρώπης αλλά γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι θα τα δώσουν όλα για την κατάκτηση και του ελληνικού πρωταθλήματος. Παράλληλα οι πειραιώτες σχεδιάζουν και τις κινήσεις για την επόμενη αγωνιστική περίοδο, με προφανή βεβαίως στόχο να παρουσιάσουν ακόμα καλύτερη ομάδα.

Ξεκινάμε με την παραμονή του Γιώργου Μπαρτζώκα στον πάγκο του Ολυμπιακού καθώς μέσα στις επόμενες ημέρες θ’ ανακοινωθεί κι επίσημα η επέκταση της συνεργασίας των δύο πλευρών, για τρία ακόμα χρόνια.

Ο Ολυμπιακός είχε φέτος ένα εκπληκτικό ρόστερ αλλά πάντα υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης και όλα δείχνουν ότι οι «ερυθρόλευκοι» θα εντάξουν στο δυναμικό τους τον Μίλερ ΜακΙντάιρ και τον Μοντέρο, δύο εκ των κορυφαίων γκαρντ της φετινής Ευρωλίγκας.

Το μεγάλο λοιπόν πλεονέκτημα του Ολυμπιακού για την επόμενη σεζόν είναι ότι πολύ νωρίς θα έχει έτοιμο το ρόστερ για την επόμενη χρονιά, καθώς με τους δύο γκαρντ που προαναφέραμε ενισχύεται σε πολύ μεγάλο βαθμό στον «άσο».

Μετά θα μένει μόνο να ξεκαθαρίσει το τοπίο στην υπόθεση του Άλεκ Πίτερς, προκειμένου να γνωρίζουν οι πειραιώτες αν ο Αμερικανός φόργουορντ θα συνεχίσει να φορά τα ερυθρόλευκα.

Αν λοιπόν μείνει και ο Πίτερς στον Ολυμπιακό, οι «ερυθρόλευκοι» θα έχουν έτοιμο το ρόστερ τους για τη νέα σεζόν, πριν καν… ολοκληρωθεί το φετινό πρωτάθλημα κι αυτό αν μη τι άλλο είναι ένα μεγάλο πλεονέκτημα για τους πρωταθλητές Ευρώπης.

Μια ομάδα με όλη την σημασία της λέξης θα συνεχίσει σε ποσοστό 90% και η ομοιογένεια είναι μεγάλη υπόθεση για τον Ολυμπιακό και την αγωνιστική ταυτότητα των πειραιωτών.

Το «δέσιμο» που έχουν οι παίκτες του Ολυμπιακού θα είναι και τη νέα σεζόν το μεγάλο «όπλο» των πρωταθλητών Ελλάδος και είναι πολύ σημαντικό το ότι οι «ερυθρόλευκοι» θα έχουν έτοιμη την ομάδα τους πολύ νωρίς και δεν θα είναι σε διαδικασία ψαξίματος για παίκτες μέσα στο καλοκαίρι.

Επί της ουσίας το… παζλ του «ερυθρόλευκου» ρόστερ μπορεί να είναι συμπληρωμένο μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες κι αυτό είναι τεράστια υπόθεση για τους πρωταθλητές Ευρώπης.