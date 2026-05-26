Σχεδόν ένας στους πέντε πολίτες (19,6%) στην Ελλάδα διατρέχει κίνδυνο φτώχειας, με βάση τις προβλέψεις της Eurostat για τα εισοδήματα της περιόδου 2025, ένα ποσοστό που παραμένει γενικά στάσιμο αλλά δεν παύει να είναι το τέταρτο υψηλότερο στην ΕΕ, πίσω μόνο από τη Λιθουανία (22,6%), τη Λετονία (22%) και τη Βουλγαρία (21,2%).

Ο πίνακας 1 παρουσιάζει το ποσοστό κινδύνου φτώχειας (AROP) σύμφωνα με την έρευνα EU-SILC 2025, καθώς και τις προκαταρκτικές εκτιμήσεις AROP για το εισόδημα του 2025.

Σύμφωνα με την έρευνα EU-SILC 2025, η Δανία, το Βέλγιο και η Τσεχία κατέγραψαν τα χαμηλότερα ποσοστά κινδύνου φτώχειας (11,8 %, 10,9 % και 9,6 %, αντίστοιχα).

Για το 2025, ο δείκτης AROP αναμένεται να παραμείνει σταθερός στις περισσότερες χώρες (18), να μειωθεί στην Ισπανία και τη Ρουμανία και να αυξηθεί σε 5 (Γερμανία, Ιρλανδία, Κροατία, Ουγγαρία και Σλοβενία).

Σε επίπεδο ΕΕ, το 16,3% του πληθυσμού διέτρεχε κίνδυνο φτώχειας σύμφωνα με την έρευνα EU-SILC 2025 (η οποία καλύπτει τα εισοδήματα του 2024).

Οι προσωρινές εκτιμήσεις για τα εισοδήματα του 2025 δείχνουν συνολική σταθερότητα, με ελαφρά αύξηση του ποσοστού των ατόμων που διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας στο 16,4%, σε σύγκριση με το 16,3% το 2024.

Αύξηση 6,2% στο διάμεσο διαθέσιμο εισόδημα

Το διάμεσο ισοδύναμο διαθέσιμο εισόδημα σε ευρώ σε επίπεδο ΕΕ, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της EU-SILC 2025, αυξήθηκε κατά 6,2 % από το οικονομικό έτος 2023 έως το οικονομικό έτος 2024. Για το εισόδημα του 2025, οι προσωρινές εκτιμήσεις προβλέπουν συνολική αύξηση 3,5 %, με στατιστικά σημαντικές θετικές μεταβολές να αναμένονται σε όλες τις χώρες. Αυτό υποδηλώνει επιβράδυνση, καθώς η εκτιμώμενη αύξηση είναι σχεδόν η μισή από το ποσοστό που παρατηρήθηκε τα προηγούμενα 3 έτη, όταν οι αυξήσεις υπερέβαιναν σταθερά το 6 %.

Τα στοιχεία της EU-SILC 2025 δείχνουν ότι, σε επίπεδο ΕΕ, το πραγματικό εισόδημα το 2024 ήταν 3,6 % υψηλότερο από το προηγούμενο οικονομικό έτος. Οι προσωρινές εκτιμήσεις για το εισόδημα του 2025 δείχνουν στατιστικά σημαντική αύξηση 1,2 %. Το πραγματικό εισόδημα το 2025 προβλέπεται να αυξηθεί σε 17 από τις 25 χώρες για τις οποίες υπάρχουν εκτιμήσεις και να παραμείνει σταθερό στο Βέλγιο, τη Γερμανία, την Ιρλανδία, τις Κάτω Χώρες, την Αυστρία, τη Ρουμανία και τη Σουηδία. Αντίθετα, η Εσθονία αναμένεται να καταγράψει μείωση

Ο πίνακας 2 παρουσιάζει τις μεταβολές του διάμεσου εισοδήματος σε εθνικό επίπεδο, τόσο σε ονομαστικούς όσο και σε πραγματικούς όρους, σύμφωνα με την έρευνα EU-SILC 2025 (οικονομικό έτος 2024), μαζί με τις προκαταρκτικές εκτιμήσεις για το οικονομικό έτος 2025. Μεταξύ των ετών εισοδήματος 2023 και 2024 (που καλύπτονται από τις έρευνες EU-SILC 2024 και 2025, αντίστοιχα), το διάμεσο εισόδημα αυξήθηκε σε όλες τις χώρες της ΕΕ εκτός από το Λουξεμβούργο, όπου μειώθηκε κατά 1,5 %. Μεταξύ των χωρών που σημείωσαν αύξηση, η Σλοβακία (27,7 %) και η Κροατία (22 %) κατέγραψαν τη μεγαλύτερη αύξηση, ενώ το Βέλγιο (2,8 %) κατέγραψε τη μικρότερη αύξηση. Το διάμεσο εισόδημα στην Ελλάδα αυξήθηκε κατά 7,8%.

Σε πραγματικούς όρους, κατά την ίδια περίοδο, 3 χώρες παρουσίασαν αρνητικές μεταβολές (Ρουμανία -0,8 %, Βέλγιο -1,5 % και Λουξεμβούργο -3,7 %). Από τις υπόλοιπες 22 χώρες, όπου το πραγματικό εισόδημα το 2024 (EU-SILC 2025) ήταν υψηλότερο από ό,τι το 2023 (EU-SILC 2024), η Σλοβακία (23,8 %) και η Κροατία (17,3 %) παρουσίασαν τις μεγαλύτερες αυξήσεις.

Οι προκαταρκτικές εκτιμήσεις σε ονομαστικούς όρους για το εισόδημα του 2025 δείχνουν θετικές μεταβολές και για τις 25 χώρες για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμες εκτιμήσεις.