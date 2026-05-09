Κόσμος 09 Μαΐου 2026, 20:30

Φτώχεια και κλιματική κρίση: Ο θανατηφόρος συνδυασμός στην Ευρώπη

Η οικονομική ανισότητα προσθέτει περισσότερους από 100.000 θανάτους στον ήδη τεράστιο αριθμό θυμάτων από καύσωνα και ψύχος στην Ευρώπη κάθε χρόνο, σύμφωνα με έρευνα.  

Η μείωση των επιπέδων ανισότητας ώστε να αντιστοιχούν σε αυτά της πιο «ισότιμης περιοχής» της Ευρώπης, όπως μετράται από τον δείκτη Gini, θα μείωνε τη θνησιμότητα που σχετίζεται με τη θερμοκρασία κατά 30%, που ισοδυναμεί με 109.866 άτομα, σύμφωνα με τη μελέτη.  

Τα ευρήματα αυτά έρχονται μετά την καταγραφή από το πρόγραμμα παρακολούθησης Copernicus της ΕΕ του περασμένου μήνα ως του τρίτου θερμότερου Απριλίου που έχει καταγραφεί παγκοσμίως, με ορισμένες χώρες, όπως η Ισπανία, να καταγράφουν τον θερμότερο Απρίλιο που έχει καταγραφεί ποτέ. 

Σύμφωνα με τον Guardian, η επιστροφή του φυσικού φαινομένου El Niño – το οποίο ενδέχεται να αποδειχθεί ασυνήθιστα ισχυρό – έχει προκαλέσει φόβους για ένα σκληρό ευρωπαϊκό καλοκαίρι το 2026.  

Ο πολλαπλασιαστής της οικονομικής ανισότητας  

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι ο υψηλός αριθμός θανάτων από ζέστη και κρύο συνδέεται με διάφορους δείκτες δυσχερειών, όπως η φτώχεια και η αδυναμία θέρμανσης του σπιτιού.  

Σύμφωνα με τη μελέτη, εκτός από τη μείωση των ανισοτήτων εντός των περιφερειών, η μείωση της σοβαρής υλικής και κοινωνικής φτώχειας σε ολόκληρη την ήπειρο στο επίπεδο της κεντρικής Ελβετίας, της λιγότερο υποβαθμισμένης περιοχής, θα είχε ως αποτέλεσμα 59.000 λιγότερους θανάτους από ζέστη και κρύο. 

Η αύξηση στο επίπεδο της νοτιοανατολικής Ρουμανίας, της πιο υποβαθμισμένης περιοχής, θα είχε ως αποτέλεσμα 101.000 περισσότερους θανάτους που σχετίζονται με τη θερμοκρασία. 

 Η έρευνα είναι η πρώτη που ποσοτικοποιεί την επίδραση των κοινωνικοοικονομικών προβλημάτων στις απώλειες ζωών κατά τη διάρκεια των παγωμένων χειμώνων και των καυτών καλοκαιριών της Ευρώπης. 

ι ένοικοι του οίκου ευγηρίας «La Maison de Chatelet» δροσίζονται από ένα μέλος του προσωπικού με ένα ενυδατικό σπρέι, ενώ η Ευρώπη πλήττεται από καύσωνα, στο Chatelet του Βελγίου, την 1η Ιουλίου 2025

Πώς επηρεάζει η ανισότητα την κλιματική θνησιμότητα 

Οι ερευνητές δήλωσαν ότι αυτό ενισχύει τις εκκλήσεις για την παροχή βραχυπρόθεσμης ανακούφισης σε ευάλωτες ομάδες και, μακροπρόθεσμα, για τη μείωση της διαρθρωτικής ανισότητας στην Ευρώπη.  

«Είναι δύο σε ένα», δήλωσε η Blanca Paniello-Castillo, βιοϊατρική επιστήμονας στο Ινστιτούτο Παγκόσμιας Υγείας της Βαρκελώνης και κύρια συγγραφέας της μελέτης.  

«Αν η προοπτική της ισότητας ενσωματωνόταν περισσότερο στις πολιτικές – ευρωπαϊκές, εθνικές, τοπικές, όποιες κι αν είναι – θα πετύχουμε δύο στόχους ταυτόχρονα».  

Η ζέστη και το κρύο καταπονούν τον οργανισμό, καθιστώντας τον πιο ευάλωτο στις ασθένειες και λιγότερο ικανό να τις καταπολεμήσει. Η θνησιμότητα αυξάνεται απότομα όταν οι θερμοκρασίες αποκλίνουν από ένα άνετο εύρος, ιδιαίτερα μεταξύ των ηλικιωμένων ή των ασθενών.  

Η ανάλυση, η οποία εξέτασε τα καθημερινά στοιχεία θνησιμότητας για 654 περιοχές στην Ευρώπη μεταξύ 2000 και 2019, υπολόγισε τους «αποδιδόμενους θανάτους» προσομοιώνοντας το βάρος για την υγεία εάν όλες οι περιοχές είχαν τις καλύτερες και τις χειρότερες τιμές που βρήκαν για κάθε οικονομικό δείκτη. 

Διαπίστωσαν επίσης ότι οι πλουσιότερες περιοχές υπέστησαν λιγότερους θανάτους από το κρύο – πιθανώς λόγω των μονωμένων σπιτιών, της καλύτερης υγειονομικής περίθαλψης και της μικρότερης ενεργειακής φτώχειας – αλλά περισσότερους θανάτους κατά τη διάρκεια της ζέστης. 

Υποθέτουν ότι αυτό μπορεί να είναι αποτέλεσμα του φαινομένου της αστικής θερμικής νησίδας, με τις πόλεις να απολαμβάνουν μεγαλύτερο πλούτο αλλά να υποφέρουν από υψηλότερες θερμοκρασίες λόγω της άσφαλτου και της έλλειψης πράσινου χώρου.  

Διαπίστωσαν συστηματικά ότι η θνησιμότητα που σχετίζεται με τις υψηλές θερμοκρασίες συνδέεται με δείκτες όπως ο δείκτης Gini, ο οποίος μετρά την ανισότητα στην κατανομή του εισοδήματος ενός πληθυσμού, τις δυσκολίες στη διατήρηση της θερμοκρασίας στο σπίτι, καθώς και την υλική και κοινωνική στέρηση. Δεν συμπεριέλαβαν ρητά τη διάδοση του κλιματισμού ως μεταβλητή.  

Μια γυναίκα ζητιανεύει καθώς περνούν οι περαστικοί, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται γύρω στους -13 βαθμούς Κελσίου (8,6 βαθμούς Φαρενάιτ), στο Κίεβο, στις 6 Φεβρουαρίου 2012.

Η επικινδυνότητα της κλιματικής αλλαγής 

Ο Usama Bilal, επιδημιολόγος στη Σχολή Δημόσιας Υγείας Dornsife του Πανεπιστημίου Drexel, ο οποίος δεν συμμετείχε στην έρευνα, δήλωσε ότι η μελέτη ήταν υψηλής ποιότητας και χρησιμοποίησε αξιόπιστες μεθόδους, αν και ίσως ήταν δύσκολο να διαχωριστεί η φτώχεια από άλλες κλιματικές πτυχές.  

«Οι κύριοι περιορισμοί που διακρίνω σχετίζονται με το επίπεδο μέτρησης των κοινωνικών μεταβλητών και με το γεγονός ότι στην Ευρώπη – και σε πολλά άλλα μέρη – υπάρχει συσχέτιση μεταξύ θερμότερου κλίματος και φτώχειας, με εξαίρεση την Ανατολική Ευρώπη».  

Το κρύο αποτελεί επί του παρόντος πολύ μεγαλύτερη απειλή για την ανθρώπινη υγεία από τη ζέστη, αν και οι επιστήμονες προβλέπουν ότι αυτή η σχέση θα αντιστραφεί καθώς η υπερθέρμανση του πλανήτη ωθεί τις θερμοκρασίες προς τα πάνω. 

Ανάγκη για ευρωπαϊκές πολιτικές  

Τον περασμένο μήνα, επιστήμονες διαπίστωσαν ότι οι θερμοκρασίες στην Ευρώπη έχουν αυξηθεί κατά 0,56 °C ανά δεκαετία από τα μέσα της δεκαετίας του 1990 – ταχύτερα από οποιαδήποτε άλλη ήπειρο στον πλανήτη – λόγω του στρώματος ρύπανσης από ορυκτά καύσιμα που καλύπτει τη Γη.  

Τα ευρήματα έρχονται μετά από μια προειδοποίηση των επιστημονικών συμβούλων της ΕΕ ότι η ήπειρος δεν κατάφερε να προσαρμοστεί σωστά στις κλιματικές αλλαγές.  

Ο Malcolm Mistry, επιδημιολόγος στο London School of Hygiene and Tropical Medicine, ο οποίος δεν συμμετείχε στη μελέτη, δήλωσε ότι τα ευρήματα θα πρέπει να συμβάλουν στη διαμόρφωση της πολιτικής προσαρμογής στο κλίμα και ότι τα αποτελέσματα ενδέχεται να είναι συντηρητικά.  

«Για παράδειγμα, αν και οι συγγραφείς περιορίστηκαν, όπως είναι κατανοητό, στη μελέτη των ετών πριν από την πανδημία του Covid-19, τα ποσοστά ενεργειακής φτώχειας – ένας σημαντικός καθοριστικός παράγοντας που εντοπίστηκε στη μελέτη – αυξήθηκαν ιδιαίτερα απότομα σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες μετά το 2021-22», είπε. «Το εκτιμώμενο βάρος που παρουσιάζεται εδώ μπορεί κάλλιστα να είναι συντηρητικό σύμφωνα με τα τρέχοντα πρότυπα».

Αγορές: Το μεγάλο κόλπο με τις τιμές του πετρελαίου – Ποιοι πλούτισαν

Η δοκιμασμένη τεχνική του Χάρβαρντ για απόλυτη χαλάρωση

Πρώτη ενημέρωση για την υγεία του Χαμενεΐ – Αδιάκοπο το ισραηλινό σφυροκόπημα στο Λίβανο

New York Times: Η Κασπία γίνεται «σκιώδης διάδρομος» για ρωσική στρατιωτική βοήθεια στο Ιράν – Παρακάμπτονται τα Στενά του Ορμούζ
Η Ρωσία παρέχει επίσης αγαθά που κανονικά θα διέρχονταν από τα Στενά του Ορμούζ, τα οποία πλέον έχουν αποκλειστεί από το αμερικανικό ναυτικό, στο πλαίσιο του παγκόσμιου εμπορίου.

Δυτική Όχθη: Ένοπλοι Ισραηλινοί έποικοι ανάγκασαν Παλαιστίνιους να ξεθάψουν τη σορό του 80χρονου πατέρα τους
Το Σα-Νουρ, ένας από τους 19 παράνομους ισραηλινούς οικισμούς στη Δυτική Όχθη εκκενώθηκαν στο πλαίσιο του σχεδίου αποχώρησης του 2005. Η κυβέρνηση Νετανιάχου ενέκρινε την επανίδρυση του

Global Sumud Floatilla: Μετά από αυξανόμενη διεθνή πίεση το Ισραήλ θα απελευθερώσει τους δύο ακτιβιστές
Στις 29 Απριλίου, σε διεθνή ύδατα, δυνάμεις του Ισραήλ παρεμπόδισαν παράνομα 22 σκάφη που μετέφεραν ανθρωπιστική βοήθεια προς την Γάζα και συνέλαβαν 180 πολίτες. Δύο από αυτούς βρίσκοντα ακόμα υπό κράτηση

Μεγάλη νίκη για την ακροδεξιά της Αυστραλίας: Το One Nation κερδίζει την πρώτη του έδρα στη Βουλή
Το αποτέλεσμα αποτελεί μία καμπή, καθώς σηματοδοτεί την πρώτη φορά που το ακροδεξιό λαϊκιστικό One Nation κερδίζει έδρα στη Βουλή της Αυστραλίας από την ίδρυσή του πριν 30 χρόνια

Χανταϊός: Ευρωπαϊκά κράτη στέλνουν αεροσκάφη για την εκκένωση των πολιτών τους από το κρουαζιερόπλοιο
Το πολυτελές κρουαζιερόπλοιο MV Hondius αναχώρησε για την Ισπανία την Τετάρτη από τις ακτές του Πράσινου Ακρωτηρίου, αφού ο ΠΟΥ και η ΕΕ ζήτησαν από τη χώρα να διαχειριστεί την εκκένωση των επιβατών

Η Ρωσία διοργανώνει περιορισμένης κλίμακας παρέλαση για την Ημέρα της Νίκης – «Βλακώδες» το αστείο Ζελένσκι, λέει το Κρεμλίνο
Η παρέλαση στην Ρωσία πραγματοποιείται εν μέσω εντατικών ουκρανικών επιθέσεων βαθιά μέσα στο ρωσικό έδαφος, ιδίως εναντίον διυλιστηρίων πετρελαίου, ενώ το Κίεβο κατηγορεί το Κρεμλίνο ότι συνεχίζει τις επιθέσεις κατά της Ουκρανίας

Τρεις αναφορές στα αρχεία του Πενταγώνου για θεάσεις UFO στην Ελλάδα – Τι εκτιμά ειδικός
«Σημαντική η αλλαγή προσέγγισης των ΗΠΑ για τα UFO - Μιλούν πλέον για αγνώστου ταυτότητας φαινόμενα καθώς δεν είναι βέβαιο ότι πρόκειται πάντα για αντικείμενα» λέει ο αεροναυπηγός Φαίδων Καραϊωσηφίδης

Χανταϊός σε κρουαζιερόπλοιο: Στα Κανάρια μεταβαίνει ο ΠΟΥ για την απομάκρυνση των επιβατών του MV Hondius
Αφού φτάσει το κρουαζιερόπλοιο στο λιμάνι την Κυριακή, ο επικεφαλής του ΠΟΥ θα διασφαλίσει τον συντονισμό μεταξύ των υπηρεσιών, τον υγειονομικό έλεγχο και την εφαρμογή των προβλεπόμενων πρωτοκόλλων

«Μπορείς να κερδίσεις τον Τραμπ σε έναν καβγά;» – Τι απαντούν οι Αμερικάνοι
Η κομματική ταυτότητα φαίνεται να παίζει καθοριστικό ρόλο στις απαντήσεις, καθώς οι Δημοκρατικοί εμφανίζονται πολύ πιο βέβαιοι ότι θα μπορούσαν να νικήσουν τον Τραμπ σε σχέση με τους Ρεπουμπλικάνους

Από τη Δυτική Όχθη και τη Γάζα έως τον Λίβανο και τα Υψίπεδα του Γκολάν – Το Ισραήλ και το «μοτίβο» κατοχής
Στο φόντο της κρίσης στο Ιράν και των «κίτρινων γραμμών» του Ισραήλ σε Γάζα και νότιο Λίβανο, η κυβέρνηση Νετανιάχου εντείνει προεκλογικά τον εποικισμό στα κατεχόμενα παλαιστινιακά και συριακά εδάφη

Υπάρχουν και κερδισμένοι στον πόλεμο στο Ιράν: Εταιρείες και τράπεζες είδαν την κρίση ως ευκαιρία
Είναι πολλές οι εταιρείες που κερδίζουν δισεκατομμύρια από τον πόλεμο του Ιράν. Πολλές επιχειρήσεις είναι πιο κερδοφόρες στον πόλεμο ή επωφελούνται από τις ασταθείς τιμές ενέργειας και έχουν δει κέρδη ρεκόρ.

Λίβανος: 18 νεκροί σε ισραηλινούς βομβαρδισμούς παρά την κατάπαυση πυρός – Οι ΗΠΑ σε αναμονή της απάντησης του Ιράν
Ο Τραμπ περιμένει την απάντηση του Ιράν στην πρόταση των ΗΠΑ ενώ η Τεχεράνη λέει ότι εξετάζει ακόμα τους όρους - Το Ισραήλ εξαπολύει επιθέσεις στον Λίβανο και τη Δ. Όχθη

Πώς τραβήχτηκε το θρυλικό καρέ με τη σημαία στο κατεστραμμένο Ράιχσταγκ
Το απόλυτο σύμβολο της αντιφασιστικής νίκης. Η ιστορική αλήθεια πίσω από την εμβληματική φωτογραφία της σοβιετικής σημαίας στο Ράιχσταγκ και η επίσημη αποκατάσταση των πραγματικών προσώπων του ντοκουμέντου.

LIVE: ΑΕΚ – Ρίτας Βίλνιους
LIVE: ΑΕΚ – Ρίτας Βίλνιους. Παρακολουθήστε live στις 21:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΑΕΚ – Ρίτας Βίλνιους για τον μεγάλο τελικό του Final Four στο BCL. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 4.

ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός 1-3 σετ: Νίκη στην Πυλαία οι «πράσινοι» και δεύτερο σερί πρωτάθλημα (vids)
Με κορυφαίους τους Νίλσεν, Γιάντσουκ και καταλυτικό τον Ανδρεόπουλο ο Παναθηναϊκός νίκησε στη Θεσσαλονίκη με 3-1 σετ και με 3-1 νίκες και κατέκτησε το δεύτερο σερί πρωτάθλημα στη Novibet Volley League

Επανέρχεται η αφρικανική σκόνη: Αυτές είναι οι επτά περιοχές που θα επηρεαστούν περισσότερο
Οι ειδικοί απευθύνουν έκκληση στους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να αποφεύγουν τη σωματική άσκηση σε εξωτερικούς χώρους, λόγω της αυξημένης παρουσίας αφρικανικής σκόνης στην ατμόσφαιρα

Ο Δένδιας, ο Άδωνης και η συζήτηση για ενδεχόμενες επισκέψεις στο… διάστημα
Η απουσία Δένδια στην Πορτογαλία κατά την συνεδρίαση της ΚΟ της ΝΔ, άνοιξε τη συζήτηση από πλευράς Γεωργιάδη για το ποιοι μπορούν να φτάσουν στη... Σελήνη για να να αποφύγουν τα δύσκολα.

Τραγωδία στην Κω – Νεκρός αγρότης που καταπλακώθηκε από το τρακτέρ του
Το δυστύχημα σημειώθηκε όταν ο χειριστής του τρακτέρ επιχείρησε να περάσει τμήμα ρεματιάς, με αποτέλεσμα το όχημά του αναποδογυρίσει και να τον εγκλωβίσει, τραυματίζοντάς τον θανάσιμα.

Κουρασμένη, τραυματισμένη, πελαγωμένη: Κυβέρνηση σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, κόμμα σε κρίση
Όσο κι αν προσπαθεί η κυβέρνηση δεν μπορεί να κρύψει τα πολλά προβλήματα κάτω απ' το χαλί. Μπροστά στη δημοσκοπική κατάρρευση πληθαίνουν οι φήμες για πρόωρες κάλπες το Φθινόπωρο.

LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Μπρέντφορντ
LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Μπρέντφορντ. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μάντσεστερ Σίτι – Μπρέντφορντ για την 36η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Στο μικροσκόπιο της Κοβέσι πρώην υπουργός και βουλευτές της ΝΔ – Νέα δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ
Καταγεγραμμένες συνομιλίες αποκαλύπτουν βουλευτές και υπουργούς σε επικοινωνία με στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ, απαιτώντας ρουσφέτια για ψηφοφόρους, σύμφωνα με ρεπορτάζ του MEGA.

LIVE: Ατρόμητος – Παναιτωλικός
LIVE: Ατρόμητος – Παναιτωλικός. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ατρόμητος – Παναιτωλικός για την 7η αγωνιστική των play out της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Άγγιξε του 32 βαθμούς ο υδράργυρος στην Κρήτη – Νέα άνοδος της θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα την ερχόμενη εβδομάδα
Από τις αρχές της νέας εβδομάδας ο καιρός θα αποκτήσει έντονα καλοκαιρινά χαρακτηριστικά, με τον υδράργυρο να ανεβαίνει σημαντικά και σε αρκετές περιοχές να αγγίζει ή και να ξεπερνά τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.

Στεγαστικός εφιάλτης για τους νέους Έλληνες: Ενοίκια που καταβροχθίζουν τον βασικό μισθό
Οι νέοι στην Ευρώπη πλήττονται δυσανάλογα από τη στεγαστική κρίση, σε σχέση με τον γενικό πληθυσμό, σύμφωνα με νέα έρευνα. Τι ισχύει στην Ελλάδα

ΑΕΛ-Αστέρας Τρίπολης 1-1: Χαμογέλασαν μόνο οι Πελοποννήσιοι στον τελικό παραμονής (vid)
Το ντέρμπι ουραγών στη Λάρισα δεν ανέδειξε νικητή, όμως ο Αστέρας με την ισοπαλία κατάφερε να βυθίσει περισσότερο την ΑΕΛ. Παράλληλα, οι Πελοποννήσιοι ανέβηκαν πάνω από την επικίνδυνη ζώνη.

LIVE: Λάτσιο – Ίντερ
LIVE: Λάτσιο – Ίντερ. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λάτσιο – Ίντερ για την 36η αγωνιστική της Serie A. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 2.

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη του «τα πάντα στα χέρια του τραπεζίτη» κατηγορεί πάλι τον Τσίπρα για το 2015
Με τη γνωστή καραμέλα του 2015 και ανακρίβειες απαντά ο Παύλος Μαρινάκης στην καίρια παρέμβαση Τσίπρα για τις τράπεζες. Διαστρεβλώνοντας την πραγματικότητα για τα μέτρα της κυβέρνησης λέει ότι κάθε φορά που μιλά ο Τσίπρας «η μόνη του συνεισφορά στο δημόσιο διάλογο είναι να αναλογιζόμαστε από τι γλιτώσαμε» με τις δημοσκοπήσει να δείχνουν ότι κάθε φορά που μιλά ο ίδιος «αναλογιζόμαστε που μπλέξαμε».

Σιδηρά κυρία του Μπάκιγχαμ: Πώς η Κέιτ Μίντλετον «εξόντωσε» τον Άντριου πριν από όλους
Σε μια αποφασιστική κίνηση για την προστασία του κύρους του Στέμματος, η Κέιτ Μίντλετον φέρεται να είναι το πρώτο μέλος της βασιλικής οικογένειας που διέκοψε κάθε επαφή με τον Άντριου

New York Times: Η Κασπία γίνεται «σκιώδης διάδρομος» για ρωσική στρατιωτική βοήθεια στο Ιράν – Παρακάμπτονται τα Στενά του Ορμούζ
Η Ρωσία παρέχει επίσης αγαθά που κανονικά θα διέρχονταν από τα Στενά του Ορμούζ, τα οποία πλέον έχουν αποκλειστεί από το αμερικανικό ναυτικό, στο πλαίσιο του παγκόσμιου εμπορίου.

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

