Φτώχεια και κλιματική κρίση: Ο θανατηφόρος συνδυασμός στην Ευρώπη

Η οικονομική ανισότητα προσθέτει περισσότερους από 100.000 θανάτους στον ήδη τεράστιο αριθμό θυμάτων από καύσωνα και ψύχος στην Ευρώπη κάθε χρόνο, σύμφωνα με έρευνα.

Η μείωση των επιπέδων ανισότητας ώστε να αντιστοιχούν σε αυτά της πιο «ισότιμης περιοχής» της Ευρώπης, όπως μετράται από τον δείκτη Gini, θα μείωνε τη θνησιμότητα που σχετίζεται με τη θερμοκρασία κατά 30%, που ισοδυναμεί με 109.866 άτομα, σύμφωνα με τη μελέτη.

Τα ευρήματα αυτά έρχονται μετά την καταγραφή από το πρόγραμμα παρακολούθησης Copernicus της ΕΕ του περασμένου μήνα ως του τρίτου θερμότερου Απριλίου που έχει καταγραφεί παγκοσμίως, με ορισμένες χώρες, όπως η Ισπανία, να καταγράφουν τον θερμότερο Απρίλιο που έχει καταγραφεί ποτέ.

Σύμφωνα με τον Guardian, η επιστροφή του φυσικού φαινομένου El Niño – το οποίο ενδέχεται να αποδειχθεί ασυνήθιστα ισχυρό – έχει προκαλέσει φόβους για ένα σκληρό ευρωπαϊκό καλοκαίρι το 2026.

Ο πολλαπλασιαστής της οικονομικής ανισότητας

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι ο υψηλός αριθμός θανάτων από ζέστη και κρύο συνδέεται με διάφορους δείκτες δυσχερειών, όπως η φτώχεια και η αδυναμία θέρμανσης του σπιτιού.

Σύμφωνα με τη μελέτη, εκτός από τη μείωση των ανισοτήτων εντός των περιφερειών, η μείωση της σοβαρής υλικής και κοινωνικής φτώχειας σε ολόκληρη την ήπειρο στο επίπεδο της κεντρικής Ελβετίας, της λιγότερο υποβαθμισμένης περιοχής, θα είχε ως αποτέλεσμα 59.000 λιγότερους θανάτους από ζέστη και κρύο.

Η αύξηση στο επίπεδο της νοτιοανατολικής Ρουμανίας, της πιο υποβαθμισμένης περιοχής, θα είχε ως αποτέλεσμα 101.000 περισσότερους θανάτους που σχετίζονται με τη θερμοκρασία.

Η έρευνα είναι η πρώτη που ποσοτικοποιεί την επίδραση των κοινωνικοοικονομικών προβλημάτων στις απώλειες ζωών κατά τη διάρκεια των παγωμένων χειμώνων και των καυτών καλοκαιριών της Ευρώπης.

Πώς επηρεάζει η ανισότητα την κλιματική θνησιμότητα

Οι ερευνητές δήλωσαν ότι αυτό ενισχύει τις εκκλήσεις για την παροχή βραχυπρόθεσμης ανακούφισης σε ευάλωτες ομάδες και, μακροπρόθεσμα, για τη μείωση της διαρθρωτικής ανισότητας στην Ευρώπη.

«Είναι δύο σε ένα», δήλωσε η Blanca Paniello-Castillo, βιοϊατρική επιστήμονας στο Ινστιτούτο Παγκόσμιας Υγείας της Βαρκελώνης και κύρια συγγραφέας της μελέτης.

«Αν η προοπτική της ισότητας ενσωματωνόταν περισσότερο στις πολιτικές – ευρωπαϊκές, εθνικές, τοπικές, όποιες κι αν είναι – θα πετύχουμε δύο στόχους ταυτόχρονα».

Η ζέστη και το κρύο καταπονούν τον οργανισμό, καθιστώντας τον πιο ευάλωτο στις ασθένειες και λιγότερο ικανό να τις καταπολεμήσει. Η θνησιμότητα αυξάνεται απότομα όταν οι θερμοκρασίες αποκλίνουν από ένα άνετο εύρος, ιδιαίτερα μεταξύ των ηλικιωμένων ή των ασθενών.

Η ανάλυση, η οποία εξέτασε τα καθημερινά στοιχεία θνησιμότητας για 654 περιοχές στην Ευρώπη μεταξύ 2000 και 2019, υπολόγισε τους «αποδιδόμενους θανάτους» προσομοιώνοντας το βάρος για την υγεία εάν όλες οι περιοχές είχαν τις καλύτερες και τις χειρότερες τιμές που βρήκαν για κάθε οικονομικό δείκτη.

Διαπίστωσαν επίσης ότι οι πλουσιότερες περιοχές υπέστησαν λιγότερους θανάτους από το κρύο – πιθανώς λόγω των μονωμένων σπιτιών, της καλύτερης υγειονομικής περίθαλψης και της μικρότερης ενεργειακής φτώχειας – αλλά περισσότερους θανάτους κατά τη διάρκεια της ζέστης.

Υποθέτουν ότι αυτό μπορεί να είναι αποτέλεσμα του φαινομένου της αστικής θερμικής νησίδας, με τις πόλεις να απολαμβάνουν μεγαλύτερο πλούτο αλλά να υποφέρουν από υψηλότερες θερμοκρασίες λόγω της άσφαλτου και της έλλειψης πράσινου χώρου.

Διαπίστωσαν συστηματικά ότι η θνησιμότητα που σχετίζεται με τις υψηλές θερμοκρασίες συνδέεται με δείκτες όπως ο δείκτης Gini, ο οποίος μετρά την ανισότητα στην κατανομή του εισοδήματος ενός πληθυσμού, τις δυσκολίες στη διατήρηση της θερμοκρασίας στο σπίτι, καθώς και την υλική και κοινωνική στέρηση. Δεν συμπεριέλαβαν ρητά τη διάδοση του κλιματισμού ως μεταβλητή.

Η επικινδυνότητα της κλιματικής αλλαγής

Ο Usama Bilal, επιδημιολόγος στη Σχολή Δημόσιας Υγείας Dornsife του Πανεπιστημίου Drexel, ο οποίος δεν συμμετείχε στην έρευνα, δήλωσε ότι η μελέτη ήταν υψηλής ποιότητας και χρησιμοποίησε αξιόπιστες μεθόδους, αν και ίσως ήταν δύσκολο να διαχωριστεί η φτώχεια από άλλες κλιματικές πτυχές.

«Οι κύριοι περιορισμοί που διακρίνω σχετίζονται με το επίπεδο μέτρησης των κοινωνικών μεταβλητών και με το γεγονός ότι στην Ευρώπη – και σε πολλά άλλα μέρη – υπάρχει συσχέτιση μεταξύ θερμότερου κλίματος και φτώχειας, με εξαίρεση την Ανατολική Ευρώπη».

Το κρύο αποτελεί επί του παρόντος πολύ μεγαλύτερη απειλή για την ανθρώπινη υγεία από τη ζέστη, αν και οι επιστήμονες προβλέπουν ότι αυτή η σχέση θα αντιστραφεί καθώς η υπερθέρμανση του πλανήτη ωθεί τις θερμοκρασίες προς τα πάνω.

Ανάγκη για ευρωπαϊκές πολιτικές

Τον περασμένο μήνα, επιστήμονες διαπίστωσαν ότι οι θερμοκρασίες στην Ευρώπη έχουν αυξηθεί κατά 0,56 °C ανά δεκαετία από τα μέσα της δεκαετίας του 1990 – ταχύτερα από οποιαδήποτε άλλη ήπειρο στον πλανήτη – λόγω του στρώματος ρύπανσης από ορυκτά καύσιμα που καλύπτει τη Γη.

Τα ευρήματα έρχονται μετά από μια προειδοποίηση των επιστημονικών συμβούλων της ΕΕ ότι η ήπειρος δεν κατάφερε να προσαρμοστεί σωστά στις κλιματικές αλλαγές.

Ο Malcolm Mistry, επιδημιολόγος στο London School of Hygiene and Tropical Medicine, ο οποίος δεν συμμετείχε στη μελέτη, δήλωσε ότι τα ευρήματα θα πρέπει να συμβάλουν στη διαμόρφωση της πολιτικής προσαρμογής στο κλίμα και ότι τα αποτελέσματα ενδέχεται να είναι συντηρητικά.

«Για παράδειγμα, αν και οι συγγραφείς περιορίστηκαν, όπως είναι κατανοητό, στη μελέτη των ετών πριν από την πανδημία του Covid-19, τα ποσοστά ενεργειακής φτώχειας – ένας σημαντικός καθοριστικός παράγοντας που εντοπίστηκε στη μελέτη – αυξήθηκαν ιδιαίτερα απότομα σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες μετά το 2021-22», είπε. «Το εκτιμώμενο βάρος που παρουσιάζεται εδώ μπορεί κάλλιστα να είναι συντηρητικό σύμφωνα με τα τρέχοντα πρότυπα».