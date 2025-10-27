Βαθαίνει η κρίση του νερού στην Ευρώπη – Πώς η κλιματική αλλαγή επηρεάζει τους ανθρώπους και την οικονομία

Η σπατάλη νερού στην Ευρώπη «εντείνει την κλιματική κρίση» και βλάπτει την οικονομική ανθεκτικότητα, με τους ειδικούς να ζητούν πλέον την ανάληψη επείγουσας δράσης.

Μια νέα έκθεση της Danfoss προειδοποιεί ότι η κατανάλωση ενέργειας στον τομέα του νερού αναμένεται να διπλασιαστεί έως το 2040, ενώ η ζήτηση νερού στον τομέα της ενέργειας θα μπορούσε να αυξηθεί κατά σχεδόν 60%.

Η παγκόσμια ζήτηση νερού θα μπορούσε επίσης να ξεπεράσει την προσφορά κατά 40% τα επόμενα πέντε χρόνια, προσθέτοντας στα 3,6 δισεκατομμύρια άτομα που ήδη δεν έχουν επαρκή πρόσβαση σε νερό όλο το χρόνο.

Η σχέση ενέργειας και νερού

Κάθε στάδιο του κύκλου του νερού απαιτεί ενέργεια: από την εξόρυξη και την επεξεργασία έως την παροχή και τη χρήση.

Καθώς ο παγκόσμιος πληθυσμός αυξάνεται, αυξάνεται και η ζήτηση για γλυκό νερό, πράγμα που σημαίνει ότι απαιτείται περισσότερη ενέργεια για την άντληση, την επεξεργασία και τη διανομή του. Ήδη, ο ενεργειακός τομέας αντιπροσωπεύει περίπου το 14% της παγκόσμιας κατανάλωσης γλυκού νερού, τονίζει το Euro News.

Αυτό συμβαίνει όταν το νερό λαμβάνεται από φυσικούς πόρους, όπως ποτάμια και λίμνες, για χρήσεις όπως πόση, γεωργία, κατασκευή προϊόντων ή παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Μέρος του νερού καθαρίζεται και επιστρέφει στη φύση, αλλά το μεγαλύτερο μέρος του χρησιμοποιείται για τρόφιμα και προϊόντα.

Αυτή η αμοιβαία εξάρτηση σημαίνει ότι η πίεση σε ένα σύστημα επηρεάζει άμεσα το άλλο. Για παράδειγμα, η έλλειψη ενέργειας μπορεί να περιορίσει τις δραστηριότητες παροχής νερού, ενώ οι ξηρασίες και οι καύσωνες ενέχουν τον κίνδυνο διακοπής της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Ως εκ τούτου, οι ειδικοί υποστηρίζουν ότι η Ευρώπη δεν μπορεί πλέον να αντιμετωπίζει αυτά τα συστήματα ξεχωριστά.

«Στην Ευρώπη, υπερβολικά μεγάλη ποσότητα επεξεργασμένου νερού, καθώς και η ενέργεια που χρησιμοποιείται για την άντληση και την επεξεργασία του, σπαταλάται λόγω διαρροών».

«Ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιούμε την ενέργεια στο υδατικό μας σύστημα ενέχει σημαντικούς κινδύνους για την ανθεκτικότητα και την ανταγωνιστικότητα», δηλώνει ο Κιμ Φάουζινγκ, Διευθύνων Σύμβουλος της Danfoss, στο Euronews Green.

«Στην Ευρώπη, υπερβολικά μεγάλη ποσότητα επεξεργασμένου νερού, καθώς και η ενέργεια που χρησιμοποιείται για την άντληση και την επεξεργασία του, σπαταλάται λόγω διαρροών και αναποτελεσματικότητας, δημιουργώντας οικονομικά προβλήματα και ζητήματα ασφαλείας».

Η κρίση στην Ευρώπη

Η παραμέληση των ανεπαρκειών στον τομέα του νερού και της ενέργειας ενέχει τον κίνδυνο εκτίναξης των δαπανών και θα μπορούσε ακόμη και να προκαλέσει πτώση του ΑΕΠ κατά 8% στις χώρες με υψηλό εισόδημα και κατά 10-15% στις χώρες με χαμηλότερο εισόδημα έως το 2050.

Μέχρι στιγμής, οι παγκόσμιες προκλήσεις που σχετίζονται με το νερό έχουν ήδη προσθέσει περίπου 8,26 δισεκατομμύρια ευρώ σε έξοδα στον τομέα της ενέργειας.

Στην Ευρώπη, τα περισσότερα κράτη μέλη της ΕΕ θα χρειαστεί να δαπανήσουν μεταξύ 500 και 1.000 ευρώ επιπλέον ανά άτομο συνολικά έως το 2030 για την παροχή νερού και το αποχετευτικό σύστημα, μόνο και μόνο για να συμμορφωθούν με τους ισχύοντες κανονισμούς για το νερό.

Εκτός από τις οικονομικές επιπτώσεις, η κρίση του νερού απειλεί τη δημόσια υγεία, τη σταθερότητα των υποδομών και τη γεωπολιτική ασφάλεια. Η περιορισμένη πρόσβαση σε προσιτό νερό ή ενέργεια μπορεί να τροφοδοτήσει τις δυσκολίες και ακόμη και τις συγκρούσεις, ειδικά σε περιοχές που εξαρτώνται από εισαγόμενη ενέργεια ή κοινόχρηστους υδάτινους πόρους.

«Χρειαζόμαστε φιλόδοξους κανονισμούς, στόχους αποδοτικής χρήσης του νερού».

Ωστόσο, οι τεχνολογικές λύσεις που ήδη υπάρχουν θα μπορούσαν να συμβάλουν στην ενίσχυση της αποδοτικότητας του νερού και της ενέργειας σε όλες τις φάσεις του κύκλου του νερού.

«Χρειαζόμαστε φιλόδοξους κανονισμούς, στόχους αποδοτικής χρήσης του νερού και συστήματα κινήτρων που θα ενθαρρύνουν τις επενδύσεις σε αποδεδειγμένες τεχνολογίες, όπως η ανίχνευση διαρροών, η έξυπνη μέτρηση, η διαχείριση της πίεσης και η βελτιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης», προσθέτει ο Φάουζινγκ.

«Οι κυβερνήσεις πρέπει να εξετάσουν το ενδεχόμενο να ενσωματώσουν την αποδοτική χρήση του νερού στους ενεργειακούς ελέγχους και να θέσουν εθνικούς στόχους για την επαναχρησιμοποίηση του νερού. Κάθε σταγόνα που σώζεται ισούται με λιγότερη απώλεια ενέργειας».

Η Danfoss αναφέρει ότι αν όλα τα υπάρχοντα εργοστάσια αφαλάτωσης (που μετατρέπουν το θαλασσινό νερό σε πόσιμο) σε όλο τον κόσμο αναβαθμιστούν ώστε να λειτουργούν με το τρέχον τεχνολογικό δυναμικό, θα μπορούσαν να εξοικονομηθούν 34,5 δισεκατομμύρια ευρώ και να μειωθούν οι εκπομπές CO2 κατά 111 εκατομμύρια τόνους.

Ο ρόλος των κέντρων δεδομένων

Σύμφωνα με το δημοσίευμα του Euro News, τα κέντρα δεδομένων είναι ένας από τους μεγαλύτερους ενόχους όσον αφορά τη χρήση νερού, καθώς καταναλώνουν περίπου 560 δισεκατομμύρια λίτρα νερού ετησίως.

Σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας, η ποσότητα αυτή θα μπορούσε να διπλασιαστεί σε 1.200 δισεκατομμύρια λίτρα έως το 2030, δηλαδή έξι φορές την συνολική άντληση γλυκού νερού της ΕΕ το 2022.

Αυτή η εξαιρετικά υψηλή κατανάλωση νερού οφείλεται κυρίως στις μονάδες επεξεργασίας που παράγουν υπερβολική θερμότητα, η οποία πρέπει να ψύχεται.

Η υγρή ψύξη των κέντρων δεδομένων, που βασίζεται σε κλειστό κύκλωμα νερού, θα μπορούσε, ωστόσο, να συμβάλει στη μείωση της κατανάλωσης νερού. Τα συστήματα υγρής ψύξης απευθείας στο τσιπ είναι επίσης τουλάχιστον 15 % πιο ενεργειακά αποδοτικά από τα αντίστοιχα συστήματα ψύξης με αέρα.

«Η αυξανόμενη υπερβολική θερμότητα που παράγεται από τις ισχυρές μονάδες επεξεργασίας στα σύγχρονα κέντρα δεδομένων όχι μόνο απαιτεί από τους χειριστές να υιοθετήσουν καινοτόμες μεθόδους ψύξης, αλλά μπορεί επίσης να επαναχρησιμοποιηθεί για την κάλυψη της ζήτησης θερμότητας αλλού», αναφέρει η έκθεση.

Σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας (ΔΟΕ), η απορριπτόμενη θερμότητα από τα κέντρα δεδομένων θα μπορούσε να καλύψει το 10% της ζήτησης θέρμανσης χώρων στην Ευρώπη έως το 2030.

«Ενώ τα μεγαλύτερα κέντρα δεδομένων θα βρίσκονται πολύ μακριά από τις αστικές περιοχές για να χρησιμοποιήσουν ουσιαστικά την απορριπτόμενη θερμότητα, η υπερβολική θερμότητα από τα κέντρα δεδομένων μπορεί να καλύψει 300 TWh της ζήτησης θερμότητας για τους καταναλωτές σε απόσταση λίγων χιλιομέτρων», προσθέτει η έκθεση.

Η κλιματική αλλαγή ταράζει περαιτέρω την Γηραιά Ήπειρο

Στο πρόβλημα συμβάλλουν και οι θερμοκρασίες σε όλη την Ευρώπη, οι οποίες αυξάνονται με ρυθμό διπλάσιο από τον παγκόσμιο μέσο όρο. Η ανησυχητική αυτή τάση οδηγεί σε συχνότερους και εντονότερους καύσωνες, ξηρασίες, πλημμύρες και καταιγίδες.

Οι τελευταίες πληροφορίες από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος δείχνουν ότι, παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί, η κατάσταση του περιβάλλοντος επιδεινώνεται. Η Ευρώπη είναι η ήπειρος με την ταχύτερη αύξηση της θερμοκρασίας και οι σημαντικές οικονομικές και κοινωνικές απώλειες από φαινόμενα που σχετίζονται με το κλίμα αυξάνονται – με απώλειες άνω των 738 δισ. ευρώ από το 1980 έως το 2023 και άνω των 162 δισ. ευρώ τα τελευταία τρία χρόνια, ανεξαρτήτως του τομέα του νερού.

Η προσαρμογή των κοινωνιών στις αρνητικές επιπτώσεις των κλιματικών αλλαγών είναι απαραίτητη, αλλά υστερεί σε σχέση με τον αυξανόμενο κίνδυνο λόγω των ασυνεπών και ανεπαρκών προσεγγίσεων. Ως αποτέλεσμα, υπονομεύεται η ανθεκτικότητα των οικοσυστημάτων και των κοινωνιών, τονίζει η Ροζμαρί Άντονι σε δημοσίευμά της στο Conversation.

Τα υγιή οικοσυστήματα υποστηρίζουν τη βιώσιμη διαβίωση, εξασφαλίζοντας την ασφάλεια των τροφίμων και του νερού και παρέχοντας βασικά αγαθά και υπηρεσίες.

Για τους κατοίκους της Ευρώπης, οι επιπτώσεις είναι ήδη ορατές και προσωπικές. Οι άνθρωποι εκτίθενται όλο και περισσότερο σε ασθένειες, ρύπανση και ακόμη και πρόωρο θάνατο λόγω ακραίων καιρικών φαινομένων. Σπίτια και κοινότητες αντιμετωπίζουν καταστροφές. Το 2025, τα ακραία καιρικά φαινόμενα περιλάμβαναν εκτεταμένες πλημμύρες στη Βαλένθια της Ισπανίας και πυρκαγιές που μαίνονταν σε Ελλάδα, Τουρκία, Πορτογαλία, Κύπρο, Γαλλία και Ισπανία.

Οι δημόσιες υπηρεσίες – όπως οι υπηρεσίες υγείας και οι υπηρεσίες πρώτης αντίδρασης, όπως η πυροσβεστική – βρίσκονται υπό πίεση. Η καθημερινή ζωή γίνεται πιο αβέβαιη. Περισσότεροι από 464.000 άνθρωποι σε όλη την Ευρώπη βιώνουν ήδη το τραύμα της αναγκαστικής μετακίνησης, λόγω πλημμυρών, πυρκαγιών και καταιγίδων.

Οικογένειες, επιχειρήσεις και ολόκληρες κοινότητες επωμίζονται όλο και μεγαλύτερο οικονομικό βάρος λόγω των ζημιών που προκαλεί η κλιματική αλλαγή.

Προς το παρόν, πρόκειται για εσωτερικές μετακινήσεις, που σημαίνει ότι δεν έχουν περάσει τα σύνορα σε άλλες χώρες. Ωστόσο, αυτά τα ακραία καιρικά φαινόμενα συμβαίνουν πλέον πιο συχνά, με αποτέλεσμα να αυξάνεται ο κίνδυνος ευρύτερων μετακινήσεων.

Οικογένειες, επιχειρήσεις και ολόκληρες κοινότητες επωμίζονται όλο και μεγαλύτερο οικονομικό βάρος λόγω των ζημιών που προκαλεί η κλιματική αλλαγή.

Οι πολιτικές αλλαγές σε όλη την Ευρώπη προσθέτουν πίεση σε μια ήδη εύθραυστη κατάσταση. Η πρόοδος διακυβεύεται από την ανατροπή των πράσινων πολιτικών, την άρνηση της κλιματικής επιστήμης και την επιστροφή σε ρυπογόνες πρακτικές, όπως η καθυστέρηση της ΕΕ να θεσπίσει για δεύτερη φορά τον νόμο για την καταπολέμηση της αποδάσωσης, με αποτέλεσμα τα δάση να συνεχίζουν να απειλούνται με καταστροφή για την παραγωγή αγαθών και εμπορευμάτων όπως το φοινικέλαιο, η σόγια και το βόειο κρέας. Καθώς αυτές οι οπισθοδρομήσεις αυξάνονται, το άγχος για το κλίμα μεγαλώνει και η ικανότητα να επιτύχουμε τους κλιματικούς στόχους απομακρύνεται όλο και περισσότερο.

Πορεία προς την ευημερία;

Η παροντική αδράνεια αναμένεται να οδηγήσει σε υψηλότερο κόστος στο μέλλον και να επιδεινώσει τις υπάρχουσες ανισότητες. Από την άλλη πλευρά, η ενίσχυση των πράσινων πολιτικών και των βιώσιμων πρακτικών προσφέρει μια πορεία προς ένα πιο υγιές, δίκαιο μέλλον, με στόχο την ευημερία. Το κόστος της αδράνειας υπερβαίνει κατά πολύ το κόστος της άμεσης δράσης.

Ορισμένες περιοχές της Ευρώπης ενισχύουν την ανθεκτικότητά τους εστιάζοντας στην καθαρή ενέργεια, δημιουργώντας μια πιο κυκλική οικονομία και προστατεύοντας φυσικούς πόρους όπως τα δάση και τα ποτάμια, σύμφωνα με το Conversation.

Προγράμματα όπως το ταμείο ύψους 4,2 δισεκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη 77 έργων περιορισμού της χρήσης άνθρακα στο πλαίσιο της μετάβασης της ΕΕ στην καθαρή ενέργεια θα συμβάλουν στη μείωση των εκπομπών έως το 2050. Επιπλέον, υπάρχουν σχέδια για την προστασία και τη σωστή διαχείριση φυσικών περιβαλλόντων όπως οι τυρφώνες, οι οποίοι αποτελούν εξαιρετικές δεξαμενές άνθρακα.

Παρά τις προκλήσεις, υπάρχουν λόγοι για αισιοδοξία. Η ΕΕ έχει ήδη μειώσει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά 37 % από το 1990, αποδεικνύοντας ότι είναι δυνατή μια ουσιαστική αλλαγή. Η Ευρώπη έχει αναδειχθεί σε παγκόσμιο ηγέτη στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και, με συνεχή προσπάθεια, μπορεί να παραμείνει σε πορεία για την επίτευξη των φιλόδοξων πράσινων στόχων για την επίτευξη του στόχου μηδενικού ισοζυγίου εκπομπών έως το 2050.

Ωστόσο, η επιτυχία απαιτεί τη συνεργασία όλων, κυβερνήσεων, επιχειρήσεων και κοινοτήτων. Ενώνοντας τις κοινωνικές, πολιτικές και περιβαλλοντικές προσπάθειες, είναι δυνατόν να εξασφαλιστεί ένας βιώσιμος πλανήτης για τις μελλοντικές γενιές και να διασφαλιστεί η ορθότερη εκμετάλλευση του νερού.