Σημαντική είδηση:
30.05.2026 | 00:07
Ελεύθεροι οι 12 συλληφθέντες για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη
Διχασμένη η ΕΕ για την τοποθέτηση διαπραγματευτή με την Ρωσία – Η απάντηση Πούτιν
Κόσμος 30 Μαΐου 2026, 06:31

Διχασμένη η ΕΕ για την τοποθέτηση διαπραγματευτή με την Ρωσία – Η απάντηση Πούτιν

Όλα ξεκίνησαν όταν ο πρόεδρος της Ρωσίας ανέφερε πως είναι ανοιχτός σε διαπραγματεύσεις με την Ευρώπη, όμως η ΕΕ δείχνει πως δεν εμπιστεύεται τον Βλαντιμίρ Πούτιν

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ο ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε ανοιχτός σε διαπραγματεύσεις με την Ευρώπη, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA την Τετάρτη, επικαλούμενο το Κρεμλίνο, ενώ με την σειρά του και ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει καλέσει τις τελευταίες εβδομάδες την Ευρώπη να συμμετάσχει στη διαδικασία.

Μιλώντας στους δημοσιογράφους την Πέμπτη, η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, Κάγια Κάλας, δήλωσε ότι οι υπουργοί συμφώνησαν ότι η Ρωσία εξακολουθεί να μην δείχνει πραγματικό ενδιαφέρον για την ειρήνη και ότι μια άνευ όρων κατάπαυση του πυρός αποτελεί προϋπόθεση για τις διαπραγματεύσεις.

«Η Ευρώπη δεν θα είναι ποτέ ένας ουδέτερος μεσολαβητής μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας, επειδή είμαστε στο πλευρό της Ουκρανίας και υπερασπιζόμαστε τα δικά μας βασικά συμφέροντα ασφάλειας», δήλωσε η Κάλας μετά τη συνάντηση, προσθέτοντας ότι η Ευρώπη πρέπει να βοηθήσει στις διαπραγματεύσεις.

H Κάλας, έχει κυκλοφορήσει ένα εμπιστευτικό έγγραφο με παραχωρήσεις και προσδοκίες που θα πρέπει να εκπληρώσει η Ρωσία στο πλαίσιο μιας συμφωνίας, πρότεινε στην ΕΕ να προσεγγίσει τις διαπραγματεύσεις από μια «μαξιμαλιστική» στάση, προκειμένου να αντισταθμίσει τις «μαξιμαλιστικές» απαιτήσεις του ίδιου του Πούτιν.

Η ρωσική παγίδα της Κάγια Κάλας

Νωρίτερα τον Μάϊο, ο Βλαντιμίρ Πούτιν πρότεινε ο πρώην Γερμανός καγκελάριος Γκέρχαρντ Σρέντερ, ο οποίος έχει χαρακτηρίσει τον Ρώσο ηγέτη ως προσωπικό του φίλο, να εκπροσωπήσει την Ευρώπη. Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις απέρριψαν την πρόταση αυτή, κάτι που επανέλαβε η Κάλας την Πέμπτη.

«Θεωρώ ότι είναι μια παγίδα στην οποία η Ρωσία θέλει να πέσουμε, να συζητάμε ποιος θα μιλήσει μαζί τους, ενώ εκείνοι ήδη επιλέγουν ποιος είναι κατάλληλος και ποιος όχι», δήλωσε ο Κάλας πριν από τη συνάντηση. «Ας μην πέσουμε σε αυτή την παγίδα. Οι διαπραγματεύσεις είναι πάντα ομαδική προσπάθεια».

«Οι διαπραγματεύσεις είναι πάντα ομαδική προσπάθεια», συνέχισε ο Κάλας. «Υπάρχουν οι “καλοί μπάτσοι” και οι “κακοί μπάτσοι” και υπάρχει μια στρατηγική για το πώς θα καθίσεις στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Γι’ αυτό και το περιεχόμενο είναι πολύ πιο σημαντικό από το ποιος συμμετέχει».

Η «παγίδα» είναι γνωστή ακόμα και στην… wikipedia, καθώς ο Γκέρχαρντ Σρέντερ διατηρεί καλές σχέσεις με τον Βλάντιμιρ Πούτιν και είναι γνωστό πως έχει εργαστεί για τις εταιρείες αγωγών Nord Stream AG και Nord Stream 2, καθώς και για τους ενεργειακούς κολοσσούς Rosneft και Gazprom.

Στις τελευταίες ημέρες της θητείας του το 2005, υπέγραψε συμφωνία μεταξύ της Γερμανίας και της ρωσικής «Gazprom» για την κατασκευή του αγωγού «Nord Stream 1», πριν αποχωρήσει από το αξίωμα και εντάχθηκε σχεδόν αμέσως στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας του αγωγού. Υπό αυτήν την άποψη η απόρριψη του Σρέντερ ήταν δεδομένη.

Όμως μπορεί να μην είναι δεδομένη η απόρριψη της ιδέας ενός ειδικού απεσταλμένου για την Ουκρανία στη Ρωσία ή ενός διαπραγματευτή που να συζητήσει για τις ευρωπαϊκές θέσεις με την Ρωσία.

Η ΕΕ πρέπει να συναποφασίσει πρώτα την γραμμή που θα τηρήσει

Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν σχεδιάζει ακόμη να ορίσει επικεφαλής διαπραγματευτή για ενδεχόμενες ειρηνευτικές συνομιλίες με στόχο τον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και αυτό οφείλεται πρώτα σε πρακτικούς λόγους.

Πηγές ανέφεραν στο γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων DPA, στο περιθώριο μιας άτυπης συνάντησης των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ στην Κύπρο, ότι η ΕΕ θέλει να επικεντρωθεί πρώτα στη στρατηγική και όχι στις προσωπικότητες. Αυτό που θεωρείται σημαντικό είναι ποια θέματα πρέπει να συζητήσει η ΕΕ με τη Ρωσία και πώς μπορεί να υποστηρίξει τις διπλωματικές προσπάθειες που αποσκοπούν στον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Εν τω μεταξύ, η ΕΕ αναμένεται να συνεχίσει την προετοιμασία πρόσθετων κυρώσεων κατά της Ρωσίας, καθώς ανώτεροι αξιωματούχοι της ΕΕ δεν πιστεύουν ότι ο Ρώσος ηγέτης Βλαντιμίρ Πούτιν είναι διατεθειμένος να συμμετάσχει σε ουσιαστικές διαπραγματεύσεις.

Η Κομισιόν είχε δηλώσει προηγουμένως ότι οι συζητήσεις σχετικά με την υποψηφιότητα ενός απεσταλμένου της ΕΕ για συμμετοχή στις ειρηνευτικές συνομιλίες για την Ουκρανία θα ήταν σκόπιμες όταν η Ρωσία επιδείξει πραγματική βούληση να τερματίσει τον πόλεμο.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει διχασμένη όσον αφορά τον διορισμό ενός ευρωπαίου εκπροσώπου για άμεσο διάλογο με τη Ρωσία στο πλαίσιο των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων για την Ουκρανία.

Η απάντηση Πούτιν από το Καζακστάν

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν βρέθηκε στο Καζακστάν για το Ανώτατο Ευρασιατικό Οικονομικό Συμβούλιο και Ευρασιατικό Οικονομικό Φόρουμ.

Ο πρόεδρος της Ρωσίας είπε ότι πιστεύει «ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να ορίσει τον δικό της διαπραγματευτή. Δεν μπορούμε να ορίσουμε εμείς διαπραγματευτή για λογαριασμό τους. Και όταν μίλησα για τον Σρέντερ, τον εννοούσα ως κάποιον που μπορεί να εμπιστευτεί κανείς. Του έχουν αποδοθεί πολλές ετικέτες — ότι είναι φίλος μου και ούτω καθεξής. Ναι, είμαστε φίλοι. Δεν το κρύβω αυτό. Είναι κακό αυτό;»

«Πάντα έβαζε τα συμφέροντα του γερμανικού λαού και του γερμανικού κράτους πάνω από όλα. Όταν ξεκινήσαμε την κατασκευή του Nord Stream, ήταν αυτό κακό για το γερμανικό κράτος, για τη γερμανική οικονομία; Και τώρα, όταν αρνούνται να αγοράσουν την ενέργειά μας, είναι αυτό καλύτερο για αυτούς;» είπε ο ρώσος πρόεδρος από την Αστάνα κλείνοντας την απάντησή του για το ζήτημα.

Η Μαρία Παπαγεωργίου ανεβαίνει στη σκηνή του Θεάτρου «Δόρα Στράτου

Μια βραδιά στο κέντρο της πόλης γεμάτη τραγούδια, ιστορίες και μουσικές που έχουν καθιερώσει την Μαρία Παπαγεωργίου ως μία από τις σημαντικότερες ερμηνεύτριες και δημιουργούς της γενιάς της.

Ο Στάλιν είχε μια συλλογή 40.000 σπάνιων κρασιών – Και βγαίνει στο σφυρί για καλό σκοπό
Μεθώντας από ιστορία 30.05.26

Ο Στάλιν είχε μια συλλογή 40.000 σπάνιων κρασιών – Και βγαίνει στο σφυρί για καλό σκοπό

Ο πρώην ηγέτης της ΕΣΣΔ διατηρούσε μια συλλογή από σπάνια κρασιά από τη Γαλλία και τη Γεωργία. Κάποια χρονολογούνται από το 19ο αιώνα. Τώρα η πατρίδα του Στάλιν, Γεωργία, θα τα εκπλειστηριάσει.

Μετά το Ιράν η Κούβα; Η κυβέρνηση Τραμπ ζυγίζει τις στρατιωτικές επιλογές και καμία δεν είναι εύκολη
Στρατιωτικός τζόγος 30.05.26

Μετά το Ιράν η Κούβα; Η κυβέρνηση Τραμπ ζυγίζει τις στρατιωτικές επιλογές και καμία δεν είναι εύκολη

Οι αναλυτές πιστεύουν ότι η στρατιωτική δράση στην Κούβα δεν είναι πολύ πιθανή. Ωστόσο, ο Ντόναλντ Τραμπ επιδιώκει να κάνει επίδειξη ισχύος και οι επιλογές παραμένουν στο τραπέζι.

Ηγεσία Νετανιάχου 30 χρόνια μετά – Το παράδοξο να είναι απεχθής στη πλειοψηφία, αλλά να κυβερνάει
Ζοφερό επίτευγμα 30.05.26

Ηγεσία Νετανιάχου 30 χρόνια μετά – Το παράδοξο να είναι απεχθής στη πλειοψηφία, αλλά να κυβερνάει

Το τίμημα που πληρώνει η ισραηλινή κοινωνία εφαρμόζοντας το δόγμα του Νετανιάχου «μίσησε τον αντίπαλο, περισσότερο απ’ όσο αγαπάς τον ηγέτη σου»

Η Πολωνία εξοργισμένη ζητά να αφαιρεθεί παράσημο που έχει αποδώσει στον Ζελένσκι
Κόσμος 30.05.26

Η Πολωνία εξοργισμένη ζητά να αφαιρεθεί παράσημο που έχει αποδώσει στον Ζελένσκι

Η απόφαση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι να δώσει τιμητικά σε μονάδα των ειδικών δυνάμεων, το αντάρτικου ουκρανικού σώματος που διέπραξε σφαγές στην Πολωνία ξεσήκωσε αντιδράσεις στην Βαρσοβία

Η Χεζμπολάχ έχει βάλει στο στόχαστρο Ισραηλινούς αξιωματικούς με χρήση drone
Κόσμος 30.05.26

Η Χεζμπολάχ έχει βάλει στο στόχαστρο Ισραηλινούς αξιωματικούς με χρήση drone

Με τα drones οπτικών ινών ή «drones αυτοκτονίας» ως αιχμή του δόρατος έναντι των ισραηλινών στρατιωτών στον Λίβανο, ισραηλινή έκθεση βλέπει μετατόπιση στην στρατηγική της Χεζμπολάχ

Στολίσκος για τη Γάζα: Η Γαλλία θα διερευνήσει δικαστικά τις καταγγελίες για κακοποίηση υπηκόων της στο Ισραήλ
Εισαγγελική έρευνα 30.05.26

Στολίσκος για τη Γάζα: Η Γαλλία θα διερευνήσει δικαστικά τις καταγγελίες για κακοποίηση υπηκόων της στο Ισραήλ

Ο υπουργός Εξωτερικών, Ζαν-Νοέλ Μπαρό, δήλωσε ότι ζητήθηκε από εισαγγελέα να διερευνήσει τα καταγγελλόμενα. Ακτιβιστές που μετείχαν στον Στολίσκο έχουν μιλήσει για ταπεινώσεις, βιασμούς και βασανιστήρια.

Αυξάνονται οι προειδοποιήσεις έλλειψης καυσίμων το καλοκαίρι αν παραμείνει κλειστό το Ορμούζ
Κόσμος 30.05.26

Αυξάνονται οι προειδοποιήσεις έλλειψης καυσίμων το καλοκαίρι αν παραμείνει κλειστό το Ορμούζ

Διεθνείς οικονομικοί οργανισμοί προειδοποιούν πως αν συνεχιστεί το παράλληλο κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ από ΗΠΑ και Ιράν, ενδέχεται να υπάρξουν παγκόσμιες ελλείψεις καυσίμων

Κέντρο Κένεντι: Δικαστήριο διέταξε να αφαιρεθεί το όνομα του Ντόναλντ Τραμπ από τον τίτλο του
ΗΠΑ 29.05.26

Κέντρο Κένεντι: Δικαστήριο διέταξε να αφαιρεθεί το όνομα του Ντόναλντ Τραμπ από τον τίτλο του

Δικαστής διέταξε την αφαίρεση του ονόματος του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ από το Κέντρο Κένεντι. Έκρινε ότι αυτός ο εμβληματικός χώρος της Ουάσιγκτον δεν μπορεί να μετονομαστεί χωρίς πράξη του Κογκρέσου.

Unicef: Το σχέδιο του Ισραήλ να επεκτείνει τον έλεγχό του στη Γάζα θα επιδεινώσει την κατάσταση των παιδιών
Μέση Ανατολή 29.05.26

Unicef: Το σχέδιο του Ισραήλ να επεκτείνει τον έλεγχό του στη Γάζα θα επιδεινώσει την κατάσταση των παιδιών

Σύμφωνα με τη Unicef, η απόφαση Νετανιάχου να θέσει υπό ισραηλινό έλεγχο το 70% της Λωρίδας της Γάζας, το μόνο που θα πετύχει είναι να επιδεινώσει την κατάσταση για τα παιδιά, που ήδη υποφέρουν από ασθένειες.

