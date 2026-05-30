Διχασμένη η ΕΕ για την τοποθέτηση διαπραγματευτή με την Ρωσία – Η απάντηση Πούτιν

Ο ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε ανοιχτός σε διαπραγματεύσεις με την Ευρώπη, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA την Τετάρτη, επικαλούμενο το Κρεμλίνο, ενώ με την σειρά του και ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει καλέσει τις τελευταίες εβδομάδες την Ευρώπη να συμμετάσχει στη διαδικασία.

Μιλώντας στους δημοσιογράφους την Πέμπτη, η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, Κάγια Κάλας, δήλωσε ότι οι υπουργοί συμφώνησαν ότι η Ρωσία εξακολουθεί να μην δείχνει πραγματικό ενδιαφέρον για την ειρήνη και ότι μια άνευ όρων κατάπαυση του πυρός αποτελεί προϋπόθεση για τις διαπραγματεύσεις.

«Η Ευρώπη δεν θα είναι ποτέ ένας ουδέτερος μεσολαβητής μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας, επειδή είμαστε στο πλευρό της Ουκρανίας και υπερασπιζόμαστε τα δικά μας βασικά συμφέροντα ασφάλειας», δήλωσε η Κάλας μετά τη συνάντηση, προσθέτοντας ότι η Ευρώπη πρέπει να βοηθήσει στις διαπραγματεύσεις.

H Κάλας, έχει κυκλοφορήσει ένα εμπιστευτικό έγγραφο με παραχωρήσεις και προσδοκίες που θα πρέπει να εκπληρώσει η Ρωσία στο πλαίσιο μιας συμφωνίας, πρότεινε στην ΕΕ να προσεγγίσει τις διαπραγματεύσεις από μια «μαξιμαλιστική» στάση, προκειμένου να αντισταθμίσει τις «μαξιμαλιστικές» απαιτήσεις του ίδιου του Πούτιν.

Η ρωσική παγίδα της Κάγια Κάλας

Νωρίτερα τον Μάϊο, ο Βλαντιμίρ Πούτιν πρότεινε ο πρώην Γερμανός καγκελάριος Γκέρχαρντ Σρέντερ, ο οποίος έχει χαρακτηρίσει τον Ρώσο ηγέτη ως προσωπικό του φίλο, να εκπροσωπήσει την Ευρώπη. Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις απέρριψαν την πρόταση αυτή, κάτι που επανέλαβε η Κάλας την Πέμπτη.

«Θεωρώ ότι είναι μια παγίδα στην οποία η Ρωσία θέλει να πέσουμε, να συζητάμε ποιος θα μιλήσει μαζί τους, ενώ εκείνοι ήδη επιλέγουν ποιος είναι κατάλληλος και ποιος όχι», δήλωσε ο Κάλας πριν από τη συνάντηση. «Ας μην πέσουμε σε αυτή την παγίδα. Οι διαπραγματεύσεις είναι πάντα ομαδική προσπάθεια».

«Οι διαπραγματεύσεις είναι πάντα ομαδική προσπάθεια», συνέχισε ο Κάλας. «Υπάρχουν οι “καλοί μπάτσοι” και οι “κακοί μπάτσοι” και υπάρχει μια στρατηγική για το πώς θα καθίσεις στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Γι’ αυτό και το περιεχόμενο είναι πολύ πιο σημαντικό από το ποιος συμμετέχει».

Η «παγίδα» είναι γνωστή ακόμα και στην… wikipedia, καθώς ο Γκέρχαρντ Σρέντερ διατηρεί καλές σχέσεις με τον Βλάντιμιρ Πούτιν και είναι γνωστό πως έχει εργαστεί για τις εταιρείες αγωγών Nord Stream AG και Nord Stream 2, καθώς και για τους ενεργειακούς κολοσσούς Rosneft και Gazprom.

Στις τελευταίες ημέρες της θητείας του το 2005, υπέγραψε συμφωνία μεταξύ της Γερμανίας και της ρωσικής «Gazprom» για την κατασκευή του αγωγού «Nord Stream 1», πριν αποχωρήσει από το αξίωμα και εντάχθηκε σχεδόν αμέσως στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας του αγωγού. Υπό αυτήν την άποψη η απόρριψη του Σρέντερ ήταν δεδομένη.

Όμως μπορεί να μην είναι δεδομένη η απόρριψη της ιδέας ενός ειδικού απεσταλμένου για την Ουκρανία στη Ρωσία ή ενός διαπραγματευτή που να συζητήσει για τις ευρωπαϊκές θέσεις με την Ρωσία.

Η ΕΕ πρέπει να συναποφασίσει πρώτα την γραμμή που θα τηρήσει

Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν σχεδιάζει ακόμη να ορίσει επικεφαλής διαπραγματευτή για ενδεχόμενες ειρηνευτικές συνομιλίες με στόχο τον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και αυτό οφείλεται πρώτα σε πρακτικούς λόγους.

Πηγές ανέφεραν στο γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων DPA, στο περιθώριο μιας άτυπης συνάντησης των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ στην Κύπρο, ότι η ΕΕ θέλει να επικεντρωθεί πρώτα στη στρατηγική και όχι στις προσωπικότητες. Αυτό που θεωρείται σημαντικό είναι ποια θέματα πρέπει να συζητήσει η ΕΕ με τη Ρωσία και πώς μπορεί να υποστηρίξει τις διπλωματικές προσπάθειες που αποσκοπούν στον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Εν τω μεταξύ, η ΕΕ αναμένεται να συνεχίσει την προετοιμασία πρόσθετων κυρώσεων κατά της Ρωσίας, καθώς ανώτεροι αξιωματούχοι της ΕΕ δεν πιστεύουν ότι ο Ρώσος ηγέτης Βλαντιμίρ Πούτιν είναι διατεθειμένος να συμμετάσχει σε ουσιαστικές διαπραγματεύσεις.

Η Κομισιόν είχε δηλώσει προηγουμένως ότι οι συζητήσεις σχετικά με την υποψηφιότητα ενός απεσταλμένου της ΕΕ για συμμετοχή στις ειρηνευτικές συνομιλίες για την Ουκρανία θα ήταν σκόπιμες όταν η Ρωσία επιδείξει πραγματική βούληση να τερματίσει τον πόλεμο.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει διχασμένη όσον αφορά τον διορισμό ενός ευρωπαίου εκπροσώπου για άμεσο διάλογο με τη Ρωσία στο πλαίσιο των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων για την Ουκρανία.

Η απάντηση Πούτιν από το Καζακστάν

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν βρέθηκε στο Καζακστάν για το Ανώτατο Ευρασιατικό Οικονομικό Συμβούλιο και Ευρασιατικό Οικονομικό Φόρουμ.

Ο πρόεδρος της Ρωσίας είπε ότι πιστεύει «ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να ορίσει τον δικό της διαπραγματευτή. Δεν μπορούμε να ορίσουμε εμείς διαπραγματευτή για λογαριασμό τους. Και όταν μίλησα για τον Σρέντερ, τον εννοούσα ως κάποιον που μπορεί να εμπιστευτεί κανείς. Του έχουν αποδοθεί πολλές ετικέτες — ότι είναι φίλος μου και ούτω καθεξής. Ναι, είμαστε φίλοι. Δεν το κρύβω αυτό. Είναι κακό αυτό;»

«Πάντα έβαζε τα συμφέροντα του γερμανικού λαού και του γερμανικού κράτους πάνω από όλα. Όταν ξεκινήσαμε την κατασκευή του Nord Stream, ήταν αυτό κακό για το γερμανικό κράτος, για τη γερμανική οικονομία; Και τώρα, όταν αρνούνται να αγοράσουν την ενέργειά μας, είναι αυτό καλύτερο για αυτούς;» είπε ο ρώσος πρόεδρος από την Αστάνα κλείνοντας την απάντησή του για το ζήτημα.