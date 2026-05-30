Στο δημοκρατικό κριτήριο και ήθος του Νίκου Ταγαρά στάθηκε ο Σωκράτης Φάμελλος

Συλλυπητήριο μήνυμα για τον θάνατο του υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νίκου Ταγαρά, απέστειλε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτη Φάμελλος. Ο Νίκος Ταγαράς, ο οποίος ήταν και βουλευτής Κορινθίας έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 70 ετών έπειτα από μάχη με τον καρκίνο.

Το γεγονός του θανάτου γνωστοποίησε ο γιος του Χρήστος με μήνυμα – αποχαιρετισμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το συλλυπητήριο μήνυμα του Σωκράτη Φάμελλου

«Με βαθιά θλίψη πληροφορήθηκα την απώλεια του υφυπουργού Περιβάλλοντος, Νίκου Ταγαρά.

Η παρουσία του ξεχώριζε, ήταν σοβαρή, παραγωγική με δημοκρατικό κριτήριο και ήθος.

Στη θητεία του στο ΥΠΕΝ εκτίμησα τον χαρακτήρα του, παρά τις πολιτικές μας διαφορές.

Όπως εκτίμησα και τη μεγάλη αξιοπρέπεια με την οποία έδωσε τη μεγάλη μάχη για την υγεία του.

Η αυτοδιοικητική του διαδρομή ήταν αποτυπωμένη στην προσωπικότητα του, που ήταν συναινετική, με διάθεση κατανόησης και επίλυσης προβλημάτων.

Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένεια, τους οικείους του και τους συνεργάτες του».

Σύντομο βιογραφικά του Νίκου Ταγαρά

Ο Νίκος Ταγαράς γεννήθηκε στο Χιλιομόδι Κορινθίας και αποφοίτησε από την Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

Άσκησε το επάγγελμα του πολιτικού μηχανικού για 37 έτη και υπηρέτησε τον θεσμό της Αυτοδιοίκησης και στον πρώτο και στον δεύτερο βαθμό ως πρόεδρος της Κοινότητας Χιλιομοδίου, ως Δήμαρχος Τενέας, ως πρόεδρος της Τοπικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Κορινθίας και κατόπιν ως Νομάρχης Κορινθίας κατά την οκταετία 2003 – 2010. Διετέλεσε επίσης Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Αναπτυξιακής Εταιρίας Πελοπόννησος Α.Ε. και Αντιπρόεδρος του Περιφερειακού Ταμείου της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Εξελέγη βουλευτής Κορινθίας στις εκλογές της 6ης Μαΐου του 2012, στις εκλογές της 17ης Ιουνίου του 2012, στις εκλογές της 7ης Ιουλίου του 2019, στις εκλογές της 21ης Μαΐου του 2023 και επανεξελέγη στις εκλογές της 25ης Ιουνίου του 2023 στην ίδια εκλογική περιφέρεια.