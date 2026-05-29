Σαμαράς για Ταγαρά: Άριστος επιστήμων και υπουργός, προσέφερε στην πατρίδα
Ο πρώην πρωθυπουργός αποχαιρέτησε τον υφυπουργό Νίκο Ταγαρά που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 70 ετών.
Τον υφυπουργό Περιβάλλοντος Νίκο Ταγαρά, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 70 ετών νικημένος από τον καρκίνο, αποχαιρέτησε ο Αντώνης Σαμαράς.
Ο πρώην πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς, επισήμανε σε δήλωσή του, ότι «σήμερα χάθηκε από τη ζωή ένας φίλος κι ένας μαχητής. Που κοντά στον απλό πολίτη υπηρέτησε με πάθος τον τόπο του, την Κορινθία».
«Και που ως άριστος επιστήμων και υπουργός, προσέφερε τις βαθιές γνώσεις του στη Βουλή και την πατρίδα του. Θα τον θυμόμαστε πάντα και θα είμαστε δίπλα στην οικογένειά του» συμπλήρωσε ο πρώην πρωθυπουργός.
Στην κυβέρνηση Σαμαρά το 2014-2015
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Νίκος Ταγαράς ήταν μέλος της τρικομματικής κυβέρνησης Σαμαρά από τις 31 Μαρτίου 2014 έως τις 26 Ιανουαρίου 2015. Ειδικότερα, ήταν αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με υπουργό τον Γιάννη Μανιάτη.
Υπενθυμίζεται ότι ο Νίκος Ταγαράς πριν ασχοληθεί με την κεντρική πολιτική σκηνή, είχε ασκήσει επί 37 χρόνια το επάγγελμα του μηχανικού και είχε ασχοληθεί με την τοπική αυτοδίοικηση.
