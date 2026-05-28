«Εξόφθαλμη επιχείρηση χειραγώγησης», βλέπει το ΠΑΣΟΚ στις τελευταίες δημοσκοπήσεις
«Δημοσκόπηση της Interview προσδιορίζει διαφορά 0,5% μεταξύ ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ ενώ εκείνη της RealPolls δημοσιεύει διαφορά που φτάνει τις 8 μονάδες. Είναι προφανές πως δεν μπορεί να ισχύουν και τα δύο. Η στατιστική σηκώνει τα χέρια ψηλά μπροστά στα υπόγεια σχέδια κάποιων», λέει το ΠΑΣΟΚ
Την ενόχληση της Χαριλάου Τρικούπη για τις πρόσφατες δημοσκοπήσεις, οι οποίες φέρνουν στη δεύτερη θέση το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, εκφράζει το ΠΑΣΟΚ, με ανακοίνωσή του, υποστηρίζοντας πως «τις τελευταίες μέρες μεθοδεύεται μια εξόφθαλμη επιχείρηση χειραγώγησης της κοινής γνώμης από συγκεκριμένα συστήματα, που θέλουν τη διατήρηση της Νέας Δημοκρατίας στη διακυβέρνηση της χώρας».
Όπως αναφέρει το ΠΑΣΟΚ, «κατά παράβαση της απόφασης του συνδέσμου των εταιρειών δημοσκοπήσεων, δημοσιεύτηκαν δύο δημοσκοπήσεις που διενεργήθηκαν τις ίδιες μέρες, πριν την ίδρυση του κόμματος του κ. Τσίπρα».
Και προσθέτει ότι η «δημοσκόπηση της Interview προσδιορίζει διαφορά 0,5% μεταξύ ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ, ενώ εκείνη της RealPolls δημοσιεύει διαφορά που φτάνει τις 8 μονάδες», σχολιάζοντας χαρακτηριστικά πως «είναι προφανές πως δεν μπορεί να ισχύουν και τα δύο. Η στατιστική σηκώνει τα χέρια ψηλά μπροστά στα υπόγεια σχέδια κάποιων».
«Αναφορικά, δε, με την εταιρεία RealPolls προκύπτουν σημαντικά ερωτήματα που χρήζουν απάντησης, καθώς εκπροσωπείται από τον κ. Αλληλόμη, συνεργάτη του κ. Τσίπρα στο Μέγαρο Μαξίμου την περίοδο της πρωθυπουργίας του και μέλος σε πλειάδα επιτροπών που είχαν συγκροτήσει για το κυβερνητικό έργο υπουργοί του ΣΥΡΙΖΑ σύμφωνα με δημοσιεύματα της εποχής», υποστηρίζει.
Η Χαριλάου Τρικούπη ισχυρίζεται, επίσης, ότι «τα στελέχη της ΕΛΑΣ αρνούνται να βγουν σε πάνελ με στελέχη άλλων κομμάτων, ακολουθώντας την τακτική των μονολόγων που έχουν εγκαινιάσει οι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας» και σχολιάζει πως «δοξάζονται αμφότεροι κρυπτόμενοι».
«Όσοι παίζουν τα ρέστα τους για ένα βολικό πολιτικό σκηνικό, θα διαψευστούν όπως πάντα με εκκωφαντικό τρόπο από τον ελληνικό λαό», τονίζει καταληκτικά το ΠΑΣΟΚ.
