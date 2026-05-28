Τι είχες «Νέι», τι είχα πάντα: Νέες ενοχλήσεις ο Νεϊμάρ, έντονη ανησυχία στην Εθνική Βραζιλίας ενόψει Μουντιάλ

Εσπευσμένα σε κλινική του Ρίο ντε Τζανέιρο για μαγνητική τομογραφία και σειρά άλλων εξετάσεων, μεταφέρθηκε ο Νεϊμάρ την Τετάρτη, μετά από νέα αδυναμία του να ολοκληρώσει την τελευταία προπόνηση της Εθνικής Βραζιλίας λόγω του πρόσφατου τραυματισμού του που αρχικά χαρακτηρίστηκε ως «ένα απλό οίδημα» από τους ανθρώπους της ομοσπονδίας.

Ωστόσο, όπως φαίνεται τα πράγματα δεν είναι και τόσο απλά για τον 34χρονο σούπερσταρ και τη «σελεσάο». Ο πρώτος σκόρερ των πεντάκις παγκόσμιων πρωταθλητών, φαίνεται πως αντιμετωπίζει κάποιο σοβαρότερο θέματα από ένα απλό οίδημα και όλα τα ΜΜΕ της χώρας τις τελευταίες ώρες μεταδίδουν την έντονη ανησυχία των ανθρώπων της ομάδας, ακόμη και για τη συμμετοχή του στο επικείμενο Μουντιάλ της Βορείου Αμερικής.

Όπως σημειώνεται από τον Τύπο της χώρας του καφέ, ο Νεϊμάρ αισθάνθηκε νέες ενοχλήσεις στη δεξιά γάμπα κατά τη διάρκεια του προγράμματος της Τετάρτης στο προπονητικό κέντρο της Τερεσόπολις και δεν κατάφερε να ολοκληρώσει την προπόνηση, με τις πρώτες εκτιμήσεις του ιατρικού τιμ για «απουσία το πολύ 5-10 ημερών» να φαίνεται πως καταλήγουν στον… κουβά.

🚨🇧🇷 ¡NEYMAR ENCIENDE LAS ALARMAS! La CBF informó que el crack brasileño no participó de los entrenamientos de este miércoles en Teresópolis y fue derivado a una clínica donde se someterá a estudios para determinar un diagnóstico más preciso de su lesión en la pantorrilla derecha… pic.twitter.com/rbwhDI6RMS — SportsCenter (@SC_ESPN) May 27, 2026

Ακολούθως, ο Νεϊμάρ έφυγε για το νοσοκομείο με όχημα της Ομοσπονδίας όπου θα υποβαλλόταν σε σειρά εξετάσεων. Τα αποτελέσματά τους ακόμη δεν έχουν βγει, ωστόσο το γεγονός ότι καθυστερούν είναι από μόνο του πιθανότατα ενδεικτικό της σοβαρότητας της κατάστασης.

Ξανά αμφίβολος για το Μουντιάλ ο Νεϊμάρ

Σημειώνεται ότι ο Νεϊμάρ δεν έχει αγωνιστεί με τη φανέλα της Εθνικής Βραζιλίας από τον σοβαρό τραυματισμό του στο γόνατο τον Οκτώβριο του 2023. Κατά τη φετινή πια σεζόν, έχασε ένα σημαντικό κομμάτι της μετά από σειρά τραυματισμών, με τελευταίο στο φινάλε του πρωταθλήματος στη δεξιά γάμπα, δηλαδή το σημείο που αισθάνθηκε τις νέες ενοχλήσεις.

Υπενθυμίζεται ότι η συμμετοχή του Νεϊμάρ στο Μουντιάλ ήταν αμφίβολη μέχρι και τη στιγμή της ανακοίνωσης του ονόματός του από τον Κάρλο Αντσελότι για την αποστολή της «σελεσάο», τόσο για αγωνιστικούς όσο και εξωαγωνιστικούς λόγους. Τώρα, για ακόμη μια φορά, όλη η ποδοσφαιρική Βραζιλία περιμένει να ακούσει τα νέα που θα κρίνουν ίσως οριστικά το αν ο σπουδαίος επιθετικός θα έχει μια τελευταία παράσταση με το εθνόσημο ή αν η καριέρα του με αυτό ολοκληρωθεί πρόωρα και άδοξα.

Το βέβαιο είναι ότι σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο Νεϊμάρ δεν πρόκειται να αγωνιστεί στα φιλικά της Βραζιλίας κόντρα σε Παναμά και Αίγυπτο, ενώ η πρεμιέρα της στο Μουντιάλ, κόντρα στο Μαρόκο, πλησιάζει… απειλητικά, ούσα προγραμματισμένη για τις 14 Ιουνίου.