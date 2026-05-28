Στην κόψη του ξυραφιού βρίσκεται η κατάσταση σχετικά με την εκεχειρία ΗΠΑ και Ιράν μετά τις τελευταίες εκατέρωθεν επιθέσεις.

Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι στοχοποίησαν μια αεροπορική βάση των ΗΠΑ στην περιοχή, μετά τα νέα πλήγματα των ΗΠΑ στο νότιο Ιράν.

Το Ιράν δεν διευκρίνισε πού βρίσκεται η βάση την οποία έβαλε στο στόχαστρό του, αλλά το Κουβέιτ, όπου φιλοξενείται αμερικανική βάση, ανακοίνωσε ότι αναχαίτισε «εχθρικές απειλές από πυραύλους και drones», χωρίς να προσδιορίσει από πού προέρχονταν.

Η αμερικανική Κεντρική Διοίκηση (CENTCOM), με ανάρτησή της, επιβεβαίωσε την ιρανική επίθεση στη βάση του Κουβέιτ και έκανε λόγο για «κατάφωρη παραβίαση» της εκεχειρίας.

Δείτε τη σχετική ανάρτηση στο Χ:

At 10:17 p.m. ET on May 27, Iran launched a ballistic missile toward Kuwait that was successfully intercepted by Kuwaiti forces. This egregious ceasefire violation by the Iranian regime occurred hours after Iranian forces launched five one-way attack drones that posed a clear… — U.S. Central Command (@CENTCOM) May 28, 2026

Νωρίτερα, ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι κατέρριψε ιρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη πάνω από τα Στενά του Ορμούζ και επιτέθηκε σε στρατιωτική εγκατάσταση στο Μπαντάρ Αμπάς, μια στρατηγικής σημασίας λιμενική πόλη.

Οι ΗΠΑ επιτέθηκαν σε ιρανικούς στόχους για δεύτερη φορά σε τρεις μέρες

Το BBC τονίζει ότι οι νέες εχθροπραξίες απειλούν την εύθραυστη εκεχειρία μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν.

Αυτή είναι η δεύτερη φορά σε τρεις ημέρες που οι ΗΠΑ επιτίθενται σε στόχους στο Ιράν, υποστηρίζοντας ότι οι επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν σε αυτοάμυνα.

Η εγκατάσταση στο Μπαντάρ Αμπάς δέχτηκε πλήγμα τη στιγμή που επρόκειτο να εκτοξεύσει ένα πέμπτο drone, σύμφωνα με τη CENTCOM.

Ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ακούστηκαν εκρήξεις στα ανατολικά της πόλης.

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ χαρακτήρισε τις ενέργειές της «μετρημένες, καθαρά αμυντικές και με στόχο τη διατήρηση της εκεχειρίας».

Επίσης, ανέφερε ότι οι δυνάμεις της κατέρριψαν τέσσερα ιρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη μίας χρήσης «που αποτελούσαν απειλή στην περιοχή των Στενών του Ορμούζ».

Σύμφωνα με τον ιρανικό κρατικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα IRIB, οι Φρουροί της Επανάστασης δήλωσαν ότι έπληξαν μία αμερικανική αεροπορική βάση «η οποία αποτέλεσε την πηγή της επίθεσης» στο Μπαντάρ Αμπάς.

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγαΐ, καταδίκασε τις αμερικανικές επιθέσεις και δήλωσε ότι συνιστούν παραβίαση της εκεχειρίας.

Πρόσθεσε ότι η Ισλαμική Δημοκρατία θα «λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την υπεράσπιση της εθνικής της κυριαρχίας», σύμφωνα με δηλώσεις που μετέδωσε το IRIB.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, οι ΗΠΑ επιβεβαίωσαν μια προηγούμενη σειρά επιθέσεων «αυτοάμυνας» που πραγματοποιήθηκαν τη Δευτέρα στο νότιο Ιράν, κατά τη διάρκεια των οποίων στοχοποιήθηκαν ιρανικές βάσεις πυραύλων και σκάφη που προσπαθούσαν να τοποθετήσουν νάρκες στα Στενά του Ορμούζ, όπου χιλιάδες εμπορικά δεξαμενόπλοια έχουν εγκλωβιστεί λόγω της σύγκρουσης.

Η CENTCOM δήλωσε ότι οι επιθέσεις αυτές είχαν ως στόχο «την προστασία των στρατευμάτων μας από τις απειλές που προέρχονται από τις ιρανικές δυνάμεις».

Οι ΗΠΑ απειλούν με κυρώσεις τα πλοία που πληρώνουν διόδια στο Ιράν

Οι ΗΠΑ επέβαλαν επίσης κυρώσεις στην «Αρχή του Στενού του Περσικού Κόλπου» – τον ιρανικό φορέα που είναι επιφορτισμένος με την είσπραξη τελών από τα πλοία που διέρχονται από το Στενά του Ορμούζ.

«Τα πλοία που καταβάλλουν τα τέλη στην αρμόδια αρχή ενδέχεται επίσης να ‘διατρέχουν τον κίνδυνο επιβολής κυρώσεων’, ανέφερε το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ σε ανακοίνωσή του.

Το BBC υπενθυμίζει ότι το ένα πέμπτο του υγροποιημένου φυσικού αερίου και πετρελαίου παγκοσμίως διέρχεται συνήθως από τη συγκεκριμένη ναυτιλιακή οδό και το κλείσιμό της έχει επηρεάσει το παγκόσμιο εμπόριο καυσίμων.

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε τη Δευτέρα ότι η Τεχεράνη εισπράττει τέλη για «υπηρεσίες πλοήγησης» και ότι θα συνεχίσει να διαχειρίζεται την κυκλοφορία στη θαλάσσια οδό.

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ χαρακτήρισε το περιστατικό ως «την τελευταία απόπειρα του ιρανικού στρατού να εκβιάσει το παγκόσμιο θαλάσσιο εμπόριο» και ως «απόδειξη» ότι το Ιράν «έχει απελπιστική ανάγκη από μετρητά».

Το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης ανέφερε επίσης την Τρίτη ότι κατέρριψε ένα αμερικανικό drone και άνοιξε πυρ εναντίον ενός μαχητικού αεροσκάφους και ενός drone που εισέβαλαν στον ιρανικό εναέριο χώρο, χωρίς όμως να διευκρινίσει πότε συνέβησαν τα γεγονότα.

Συνεχίζονται οι συνομιλίες – Ο Τραμπ εξαρτά το τέλος του πολέμου από τις Συμφωνίες του Αβραάμ

Το BBC σημειώνει ότι διεξάγονται μακροχρόνιες διαπραγματεύσεις με στόχο τον τερματισμό του τρίμηνου πολέμου που έχει παραλύσει τη ναυτιλία στα Στενά του Ορμούζ και έχει προκαλέσει ραγδαία άνοδο των τιμών της ενέργειας παγκοσμίως.

Κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου την Τετάρτη, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν «διαπραγματεύεται με τα τελευταία του αποθέματα», επιμένοντας ότι η πολεμική του στρατηγική δεν θα επηρεαστεί από τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου στις ΗΠΑ.

«Ίσως πρέπει να επιστρέψουμε και να το τελειώσουμε, ίσως όχι», είπε.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης αυτής, ο Αμερικανός πρόεδρος προέτρεψε επίσης τις χώρες του Κόλπου να προσυπογράψουν τις Συμφωνίες του Αβραάμ, με σκοπό την εξομάλυνση των σχέσεων με το Ισραήλ.

Το Ισραήλ ξεκίνησε τον πόλεμο εναντίον του Ιράν στο πλευρό των ΗΠΑ στις 28 Φεβρουαρίου και συνεχίζει τις επιθέσεις «κατά της Χεζμπολάχ» στον Λίβανο παρά την εκεχειρία που έχει ανακοινωθεί.

Σε αυτό το σημείο αξίζει να σημειωθεί ότι οι IDF έχουν εντείνει τα πλήγματά τους κατά περιοχών του Λιβάνου, ενώ διεθνή ΜΜΕ σημειώνουν ότι η κυβέρνηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου τρέχει να προλάβει να υλοποιήσει τα σχέδιά της στον Λίβανο πριν υπάρξει ειρηνευτική συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν.

Μόνο σήμερα 13 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στον Λίβανο, μέχρι τη στιγμή που γράφονται αυτές οι γραμμές.

Από την αισιοδοξία στις απειλές και πάλι πίσω

Ο Τραμπ απείλησε να ξαναρχίσει μια εκστρατεία βομβαρδισμών μεγάλης κλίμακας, εάν το Ιράν δεν αποδεχτεί τους όρους του.

Ενώ ο Τραμπ έδειξε αισιοδοξία το Σαββατοκύριακο, δηλώνοντας ότι η ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν είχε «σε μεγάλο βαθμό ολοκληρωθεί», κατά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου της Τετάρτης ανέφερε ότι οι ΗΠΑ «δεν είναι ικανοποιημένες».

Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι η Τεχεράνη είναι «πολύ αποφασισμένη» να καταλήξει σε συμφωνία για τον τερματισμό της σύγκρουσης, αλλά πρόσθεσε ότι «μέχρι στιγμής δεν έχουν φτάσει σε αυτό το σημείο», υπογραμμίζοντας τη βούληση της Ουάσιγκτον να ξαναρχίσει τις επιθέσεις αν δεν επιτευχθεί συμφωνία.

Οι δηλώσεις του έγιναν αφότου η κρατική τηλεόραση του Ιράν μετέδωσε αυτό που χαρακτήρισε ως λεπτομέρειες ενός σχεδίου συμφωνίας, ενός «μνημονίου κατανόησης», το οποίο περιελάμβανε την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ και την απόσυρση των αμερικανικών δυνάμεων από την περιοχή.

Ο Λευκός Οίκος χαρακτήρισε το κείμενο «πλήρως κατασκευασμένο».

Το BBC γράφει ότι και οι δύο πλευρές παρουσιάστηκαν αισιόδοξες ότι είχε σημειωθεί πρόοδος προς την επίτευξη συμφωνίας στα τέλη της περασμένης εβδομάδας, γεγονός που προκάλεσε εικασίες ότι η ανακοίνωση ήταν κοντά.

Ωστόσο, η Τεχεράνη τόνισε στη συνέχεια ότι η συμφωνία «δεν είναι επικείμενη», ενώ ο Τραμπ δήλωσε ότι είχε δώσει εντολή στους διαπραγματευτές του «να μην βιαστούν» να την συνάψουν.