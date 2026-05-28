Τραγωδία στο Πήλιο: Νεκρό 9χρονο αγοράκι στην Ζαγορά

Πήλιο: Νεκρό 9χρονο αγοράκι στην Ζαγορά
Το παιδί εντόπισαν οι γονείς του το πρωί, χωρίς τις αισθήσεις του
Τραγωδία με νεκρό 9χρονο παιδί συνέβη το πρωί της Πέμπτης (28/5) στη Ζαγορά, στο Πήλιο και έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του «Ταχυδρόμου», το αγοράκι φαίνεται πως άφησε την τελευταία του πνοή στο κρεβάτι του, ενώ κοιμόταν.
Το παιδί εντόπισαν οι γονείς του το πρωί, χωρίς τις αισθήσεις του. Ειδοποίησαν άμεσα το Κέντρο Υγείας Ζαγοράς και το 9χρονο αγοράκι μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Νοσοκομείο Βόλου. Δυστυχώς, όμως, ήταν ήδη αργά.
Πληροφορίες της ιστοσελίδας αναφέρουν ότι το αγοράκι αντιμετώπιζε εκ γενετής πρόβλημα με την υγεία του.
