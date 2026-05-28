Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση σε βασικές οδικές αρτηρίες του Λεκανοπεδίου και σήμερα, Πέμπτη, με τους οδηγούς να καλούνται να επιδείξουν υπομονή προκειμένου να φτάσουν με ασφάλεια και ηρεμία τους προορισμούς τους.

Ειδικότερα, μεγάλα προβλήματα καταγράφονται στη λεωφόρο Κηφισού, όπου η κυκλοφορία των οχημάτων πραγματοποιείται με δυσκολία και στα δύο ρεύματα.

Μεγάλες καθυστερήσεις καταγράφονται στην Αττική Οδό, που φτάνουν τα 20 λεπτά

Κυκλοφοριακή συμφόρηση επικρατεί στην άνοδο της λεωφόρου Συγγρού, από το ύψος του Νέου Κόσμου προς το Κέντρο, καθώς και στην Καλιρρόης.

Αυξημένη κίνηση επικρατεί σε ορισμένα τμήματα στο ρεύμα ανόδου της Λεωφόρου Ελευθερίου Βενιζέλου, αλλά και σε ορισμένα τμήματα της Λεωφόρου Βασιλέως Κωνσταντίνου.

Μικρότερες δυσκολίες καταγράφονται σε τμήματα των Λεωφόρων Αλεξάνδρας και Κηφισίας, ενώ αυξημένη κίνηση επικρατεί και σε δρόμους του Πειραιά.

Μεγάλες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Στην Αττική Οδό παρατηρούνται καθυστερήσεις προς Αεροδρόμιο: 15΄- 20΄από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας, 15΄-20΄στην έξοδο προς Λαμία.

Καθυστερήσεις προς Ελευσίνα: 5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία.