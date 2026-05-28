Κίνηση: Στο «κόκκινο» οι δρόμοι του Λεκανοπεδίου – Πού παρατηρούνται οι μεγαλύτερες καθυστερήσεις
Οι οδηγοί κινούνται με χαμηλές ταχύτητες σε βασικούς οδικούς άξονες της Αττικής - Αυξημένη κίνηση και μεγάλες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό
- Σκληροί ποινικοί έκαναν τις φυλακές Κορυδαλλού... μπαρ - Αλκοόλ, τσιγάρα και τραπ στη διαπασών (βίντεο)
- Οι Λονδρέζοι βρίσκουν κατοικίες σε άδειους εργασιακούς χώρους
- Διανομέας παρέσυρε με τη μηχανή του 15χρονη - Διακομίστηκαν και οι δύο στο νοσοκομείο
- Καταβάλλονται την Παρασκευή τα κοινωνικά επιδόματα του Μαΐου - Αναλυτικά οι κατηγορίες των δικαιούχων
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση σε βασικές οδικές αρτηρίες του Λεκανοπεδίου και σήμερα, Πέμπτη, με τους οδηγούς να καλούνται να επιδείξουν υπομονή προκειμένου να φτάσουν με ασφάλεια και ηρεμία τους προορισμούς τους.
Ειδικότερα, μεγάλα προβλήματα καταγράφονται στη λεωφόρο Κηφισού, όπου η κυκλοφορία των οχημάτων πραγματοποιείται με δυσκολία και στα δύο ρεύματα.
Μεγάλες καθυστερήσεις καταγράφονται στην Αττική Οδό, που φτάνουν τα 20 λεπτά
Κυκλοφοριακή συμφόρηση επικρατεί στην άνοδο της λεωφόρου Συγγρού, από το ύψος του Νέου Κόσμου προς το Κέντρο, καθώς και στην Καλιρρόης.
Αυξημένη κίνηση επικρατεί σε ορισμένα τμήματα στο ρεύμα ανόδου της Λεωφόρου Ελευθερίου Βενιζέλου, αλλά και σε ορισμένα τμήματα της Λεωφόρου Βασιλέως Κωνσταντίνου.
Μικρότερες δυσκολίες καταγράφονται σε τμήματα των Λεωφόρων Αλεξάνδρας και Κηφισίας, ενώ αυξημένη κίνηση επικρατεί και σε δρόμους του Πειραιά.
Μεγάλες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό
Στην Αττική Οδό παρατηρούνται καθυστερήσεις προς Αεροδρόμιο: 15΄- 20΄από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας, 15΄-20΄στην έξοδο προς Λαμία.
Καθυστερήσεις προς Ελευσίνα: 5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία.
Καθυστερήσεις προς Αεροδρόμιο:
15΄-20΄από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας,
15΄-20΄στην έξοδο για Λαμία.
Καθυστερήσεις προς Ελευσίνα:
5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία.
— Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) May 28, 2026
- Ακίνητα: Πώς επηρεάζει την αγορά κατοικίας η ενεργειακή κλάση – Οι αποκλίσεις στις τιμές
- Δηλαδή, εσύ τι έχεις να προτείνεις;
- Επιστρέφει στη δράση ο Ολυμπιακός μετά τη Euroleague – Στο ΣΕΦ με την ΑΕΚ και το… λάβαρο
- Λιγότερη μετανάστευση, περισσότερες επιστροφές: Πόσο σκληρή έγινε η ΕΕ στα σύνορα; – Νέο μεταναστευτικό πλαίσιο και στην Ελλάδα
- Life On: Πολλά περισσότερα από ένα συμβόλαιο Υγείας
- Λιγότερα όπλα, πολλά μέτωπα – Το στρατηγικό αδιέξοδο της Ουάσιγκτον και το στοίχημα των 1,45 τρισ. δολαρίων
- Ρέιτσελ Γουόρντ στα 68 της – Η σταρ των 80s απαντά στα τρολ που λένε ότι «έχει γεράσει πολύ άσχημα»
- Διπλάσιος από τις εκτιμήσεις o πραγματικός αριθμός ασθενών με μακροχρόνιο Covid – Τι έδειξε μελέτη με AI
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις