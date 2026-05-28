Ακίνητα: Πώς επηρεάζει την αγορά κατοικίας η ενεργειακή κλάση – Οι αποκλίσεις στις τιμές
Οικονομικές Ειδήσεις 28 Μαΐου 2026, 09:08

Οι μεγάλες διαφοροποιήσεις στα ακίνητα από Αθήνα έως Γλυφάδα - Τι δείχνει ανάλυση της ReDataset για τον τρόπο που επιδρά στις τιμές αγοράς η ενεργειακή απόδοση

Γιώργος Μανέττας
Καταλυτικό ρόλο στη διαμόρφωση των τιμών στην αγορά κατοικίας έχει αποκτήσει η ενεργειακή απόδοση του ακινήτου. Και όσο η ζήτηση για σύγχρονα, αποδοτικά σπίτια ενισχύεται, τόσο η απόσταση ανάμεσα στα ακίνητα υψηλής και χαμηλής ενεργειακής απόδοσης θα μεγαλώνει, ακόμη και στις ίδιες περιοχές.

Πρόκειται για το βασικό συμπέρασμα που προκύπτει από την ανάλυση της Redataset, η οποία επεξεργάστηκε τις ζητούμενες τιμές κατοικιών σε εννέα δήμους της χώρας, από την Αθήνα και τη Γλυφάδα μέχρι την Πάτρα και το Περιστέρι.

Η αγορά κατοικίας και το χάσμα των €2.800 ανά τ.μ.

Σύμφωνα με την RedataSet, το ενεργειακό… premium είναι υπαρκτό και μετρήσιμο σε κάθε αγορά που εξέτασαν, ωστόσο το μέγεθός του δεν είναι το ίδιο σε όλες καθώς η τοποθεσία το ενισχύει ή το… συμπιέζει σημαντικά. Είναι ενδεικτικό ότι στις πιο premium αγορές, η διαφορά μεταξύ ενός ακινήτου ενεργειακής κλάσης Α+ και ενός κλάσης Η ξεπερνά τα 2.800 €/τ.μ.!

Αποκαλυπτικά είναι τα ευρήματα και όταν το ενδιαφέρον γίνεται πράξη και επιχειρείται αγοραπωλησία. Στα παλαιότερα και χαμηλότερης ενεργειακής κλάσης ακίνητα οι αγοραστές και πωλητές σπάνια συμφωνούν για την αξία του ενώ στις πιο περιζήτητες περιοχές, τα ακίνητα υψηλής ενεργειακής απόδοσης διαπραγματεύονται σε σταθερές και προβλέψιμες τιμές.

H υψηλή ζήτηση για ακίνητα κορυφαίας ενεργειακής κλάσης ωθεί τις ζητούμενες τιμές στο μέγιστο δυνατό επίπεδο

Από την Γλυφάδα των 10.000 ευρώ/τ.μ…

Ειδικότερα, στην Γλυφάδα τα ακίνητα κατηγορίας Α+ φθάνουν στο επίπεδο των 10.000 ευρώ/τ.μ. που είναι και το ανώτατο επίπεδο που έχει εντοπίσει η έρευνα της RedataSet. Και αυτό γιατί η υψηλή ζήτηση για ακίνητα κορυφαίας ενεργειακής κλάσης ωθεί τις ζητούμενες τιμές στο μέγιστο δυνατό επίπεδο.

Στην Καλλιθέα παρατηρείται η μεγαλύτερη διαφορά τιμής μεταξύ των κατηγοριών Α+ και Η, η οποία ανέρχεται στα 2.852€/τ.μ. Παρά το σημαντικό αυτό χάσμα, το γενικότερο επίπεδο τιμών παραμένει συγκρατημένο, καθιστώντας την περιοχή μια από τις πιο προσιτές επιλογές για όσους αναζητούν αναβαθμισμένα ακίνητα.

… στον Πειραιά των 1.923 ευρώ/τ.μ και η αγορά κατοικίας

Η διάμεση τιμή για ακίνητα κατηγορίας Α+ στην Κηφισιά διαμορφώνεται στα 5.257 €/τ.μ., σχεδόν διπλάσια από εκείνη της κλάσης Η. Το γεγονός ότι τα κορυφαία αυτά ακίνητα διαπραγματεύονται σε ένα στενό και προβλέψιμο εύρος τιμών, καταδεικνύει μια βαθιά και ρευστή αγορά για premium ενεργειακά αποθέματα.

Όσον αφορά στον Πειραιάς, οι τιμές για ακίνητα κλάσης Δ ξεκινούν από τα 1.923 €/τ.μ. Η περιοχή προσφέρει το πιο προσιτό σημείο εισόδου στην αγορά. Σύμφωνα με την RedataSet, η πόλη διατηρεί το ευρύτερο φάσμα επιλογών, με πληθώρα παλαιότερων, χαμηλότερης ενεργειακής αξιολόγησης ακινήτων, παραμένοντας από τις πιο οικονομικές περιοχές της ανάλυσης.

Ακόμα και στην πιο προσιτή αγορά της Πάτρας, η ενεργειακή κλάση παραμένει καθοριστικός παράγοντας για την αποτίμηση. Τα ακίνητα κατηγορίας Α+ πωλούνται σε τιμές που ξεπερνούν το διπλάσιο της διάμεσης τιμής των ακινήτων κλάσης Η, αποδεικνύοντας ότι η ενεργειακή αναβάθμιση προσθέτει αξία παντού.

Από τυπικό πιστοποιητικό σε ρόλο κλειδί

Σύμφωνα με τους αναλυτές της RedataSet, το ενεργειακό πιστοποιητικό δεν αποτελεί πλέον απλώς μια τυπική υποχρέωση συμμόρφωσης, αλλά αποκτά ουσιαστικό ρόλο στην τιμολόγηση των κατοικιών. Η ενεργειακή κλάση επηρεάζει όλο και περισσότερο τις αποφάσεις αγοραστών, πωλητών και εκτιμητών. Και όσο το κόστος ενέργειας, οι ανακαινίσεις και οι απαιτήσεις βιωσιμότητας παραμένουν στο επίκεντρο, τόσο η αξία αυτού του παράγοντα αναμένεται να ενισχύεται στις μελλοντικές συναλλαγές.

Πηγή: ΟΤ

