Τι κόβουν οι Έλληνες για να τα βγάλουν πέρα: Εστίαση, καύσιμα και διακοπές οι πρώτοι «χαμένοι»
Οικονομία 28 Μαΐου 2026, 06:00

Μετά την πτώση στην κατανάλωση καυσίμων, καθοδικά κινείται και ο τζίρος στην εστίαση. Ανησυχητικές είναι οι ενδείξεις και για τις διακοπές του καλοκαιριού. Η ακρίβεια χτυπάει τις «ελαστικές» δαπάνες.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Τα νέα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τον κύκλο εργασιών σε εστίαση και καταλύματα το πρώτο τρίμηνο του 2026, χτύπησαν καμπανάκι. Με ετήσιες ανατιμήσεις της τάξης του 6,1%, μεσοσταθμικά και στους δύο κλάδους, θα περίμενε κανείς αντίστοιχα φουσκωμένους τζίρους, έστω πληθωριστικούς.

Στα μεν καταλύματα υπήρξε αύξηση του τζίρου κατά 3,1% το πρώτο τρίμηνο. Αν αφαιρέσουμε όμως την επίδραση του πληθωρισμού, σε πραγματικές τιμές έχουμε υποχώρηση 3%. Αυτό σημαίνει ότι οι επισκέπτες, Έλληνες και ξένοι, πλήρωσαν περισσότερα χρήματα, για να αγοράσουν μικρότερης πραγματικής αξίας υπηρεσίες, π.χ. λιγότερες ημέρες διανυκτέρευσης. Στη δε εστίαση, υπήρξε μείωση του τζίρου κατά -1,9%, που σημαίνει ότι σε αποπληθωρισμένες τιμές έχουμε μείωση της πραγματικής κατανάλωσης σχεδόν κατά – 5%.

Άλμα στον τουρισμό, πτώση στην κατανάλωση

Το ίδιο διάστημα, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις σημείωσαν εντυπωσιακό άλμα, κατά 64,3% σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2025. Η άνοδος οφείλεται στην αύξηση της εισερχόμενης ταξιδιωτικής κίνησης, δηλαδή του τουρισμού από το εξωτερικό, κατά 38,3% και της μέσης δαπάνης ανά ταξίδι κατά 13,8%.

Όμως το άλμα στις ταξιδιωτικές εισπράξεις δεν μεταφράζεται σε αντίστοιχη «ένεση» ρευστότητας για την εγχώρια τουριστική βιομηχανία.

Η αυξημένη ταξιδιωτική κίνηση από το εξωτερικό, ακόμα και τις «off season» περιόδους, κρατάει ζωντανή την κατανάλωση σε συγκεκριμένες τουριστικές ζώνες.

Μία από αυτές είναι το ιστορικό κέντρο της Αθήνας, που μαζί με τις γύρω γειτονιές (Εξάρχεια, Κουκάκι, Θησείο κ.λπ), υφίστανται μια άγρια «τουριστικοποίηση». Οι κατόπιν εορτής περιορισμοί στη δημιουργία νέων Airbnb, δεν κατάφεραν να βάλουν φρένο στην άνοδο των ενοικίων ούτε στην αλλαγή της φυσιογνωμίας της πόλης. Το μόνο που πέτυχαν είναι να ανακατευθύνουν τις βραχυχρόνιες μισθώσεις σε όμορες περιοχές, όπως το Παγκράτι, τα Ιλίσια και η Κυψέλη, διαχέοντας το πρόβλημα αντί να το λύνουν.

Μειώνονται οι έξοδοι

Κι ενώ οι υπηρεσίες καταλυμάτων ωφελούνται, έστω εν μέρει, από τη μετατροπή της Αθήνας σε «city break», τον χειμερινό τουρισμό και τις «αποδράσεις του Σαββατοκύριακου», δεν ισχύει το ίδιο για τις υπηρεσίες εστίασης.

Τόσο οι Έλληνες, όσο και οι ξένοι τουρίστες, περιορίζουν τις εξόδους σε ταβέρνες, καφέ  και εστιατόρια και στρέφονται στην κατανάλωση στο σπίτι. Ωφελημένοι από αυτήν τη στροφή είναι τα σουπερμάρκετ, το έτοιμο και ημι-έτοιμο φαγητό και τα μίνι μάρκετ-franchise αλυσίδων, που αντικαθιστούν σταδιακά τα παραδοσιακά παντοπωλεία.

Ένας τομέας που προς το παρόν φαίνεται να αντέχει, είναι το ντελίβερι έτοιμου φαγητού. Πρόκειται για μια υποκατηγορία της εστίασης, διαδεδομένη αλλά όχι ικανή για να αντισταθμίσει τις απώλειες στο σύνολο του κλάδου. Επίσης το πρόχειρο – μη σερβιριζόμενο φαγητό είναι η υποκατηγορία με τις υψηλότερες σωρευτικές ανατιμήσεις σε σύγκριση με το 2020, που προσεγγίζουν το 38%, έναντι 33% στο σύνολο της εστίασης.

Η πτώση του τζίρου στα εστιατόρια – καφέ δεν είναι πρόσφατο φαινόμενο. Η εστίαση έκλεισε με αρνητική ανάπτυξη το 2025, με μείσωη εσόδων ακόμα και το «χρυσό τουριστικό καλοκαίρι» του 2025.

Η συρρίκνωση της αγοραστικής δύναμης σε συνδυασμό με την αλλαγή στις καταναλωτικές συνήθειες θεωρούνται οι βασικοί υπεύθυνοι για την υποχώρηση του τζίρου στην εστίαση.

Άλλωστε σύμφωνα με όλες τις καταναλωτικές έρευνες (ΙΕΛΚΑ, Circana, Nielsen, οι έξοδοι για φαγητό και αναψυχή είναι από τις πρώτες δαπάνες που «ψαλιδίζονται» σε περιόδους πληθωριστικών πιέσεων, για να καλυφθούν τα αναγκαία, όπως η στέγαση και η διατροφή.

Κραυγή αγωνίας από την εστίαση

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εστιατορικών και Συναφών Επαγγελμάτων (ΠΟΕΣΕ), σχολιάζοντας τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, κάνει λόγο για «εξαιρετικά ανησυχητική εξέλιξη, η οποία αναδεικνύει τη δραματική συρρίκνωση της πραγματικής κατανάλωσης και τη διαρκή πίεση που ασκείται στις επιχειρήσεις του κλάδου».

Η ΠΟΕΣΕ αναφέρει ότι «η ελληνική εστίαση τα τελευταία χρόνια βρίσκεται αντιμέτωπη με διαρκή απαξίωση, συστηματική στοχοποίηση και πολιτικές επιλογές που όχι μόνο δεν αντιμετωπίζουν τις στρεβλώσεις της αγοράς, αλλά ενισχύουν ακόμη περισσότερο τον αθέμιτο ανταγωνισμό μεταξύ ομοειδών επιχειρήσεων».

Η ΠΟΕΣΕ υπογραμμίζει ότι «οι επαγγελματίες της εστίασης εκπέμπουν πλέον κραυγή αγωνίας για την επιβίωση των επιχειρήσεών τους, των εργαζομένων τους και συνολικά ενός κλάδου που αποτελεί βασικό πυλώνα της απασχόλησης, της επιχειρηματικότητας και του ελληνικού τουρισμού».

Με το βλέμμα στις επερχόμενες εκλογές, οι εστιάτορες απευθύνουν «αμείλικτο ερώτημα προς την κυβέρνηση και προς κάθε πολιτικό σχηματισμό: Ποιο είναι τελικά το σχέδιο για την ελληνική εστίαση; Η κοινωνία και οι επαγγελματίες απαιτούν ειλικρίνεια, εντιμότητα και ουσιαστικές λύσεις. Όχι άλλες εύκολες υποσχέσεις, όχι επανάληψη των λαθών και των παθογενειών του παρελθόντος, ούτε πολιτικές που οδηγούν σε νέες διαψεύσεις και αδιέξοδα».

Κόφτης και στη βενζίνη

Μια άλλη ένδειξη ότι τα νοικοκυριά «σφίγγουν το ζωνάρι» είναι ο περιορισμός στην κατανάλωση βενζίνης.

Η πτώση της κατανάλωσης είναι άμεση συνέπεια της ακρίβειας στα καύσιμα. Οι τιμές της αμόλυβδης αγγίζουν και ενίοτε ξεπερνούν τα 2 ευρώ το λίτρο, αυξημένες κατά 24,5% σε σύγκριση με το Φεβρουάριο, πριν ξεσπάσουν οι πολεμικές συγκρούσεις στο Ιράν.

Η κατανάλωση βενζίνης υποχώρησε κατά 2,2% το δίμηνο Μαρτίου–Απριλίου σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Για τον  Μάιο οι εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών εκτιμούν ανεπισήμως πτώση της τάξης του 5% — υπερδιπλάσια δηλαδή του προηγούμενου διμήνου.

Μόνο σε καρτ-ποστάλ θα δουν τα ελληνικά νησιά ο ένας στους δύο Έλληνες

Αίνιγμα το καλοκαίρι

Οι επαγγελματίες και οι εργαζόμενοι που εξαρτώνται από τον τουρισμό, ελπίζουν το φετινό καλοκαίρι να βγει με όσο το δυνατόν μικρότερες απώλειες, από την κρίση στη Μέση Ανατολή. Η εκτίναξη των τιμών καυσίμων, των αεροπορικών εισιτηρίων και οι γεωπολιτικές εντάσεις, επηρεάζουν τις διακοπές των Ευρωπαίων και άλλων τουριστών, που ενώ κάθε χρόνο κλείνουν «πακέτα» από νωρίς, φέτος είναι πιο διστακτικοί ή προβαίνουν και σε επιλεκτικές ακυρώσεις.

Το σίγουρο είναι ότι οι Έλληνες θα περιορίσουν άλλη μια χρονιά τις διακοπές τους, όταν δεν τις θυσιάζουν εξ ολοκλήρου στον βωμό της ακρίβειας.

Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Έρευνας Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ) ο ένας στους δύο Έλληνες δηλώνει ότι δεν θα κάνει διακοπές το καλοκαίρι. Το 34% λέει ότι θα πάει, αλλά λιγότερες ημέρες. Από όσους σχεδιάζουν διακοπές, το 53% επιλέγει εξοχικό, ιδιόκτητο ή συγγενών, ώστε να αποφύγει τα κόστη. Το 41% δηλώνει ότι θα μαγειρεύει κατά τη διάρκεια των διακοπών και το 45% θα μειώσει τις σχετικές δαπάνες.

Όποια και αν είναι η ετυμηγορία τους τουρίστες του εξωτερικού, το σίγουρο είναι ότι οι ντόπιοι θα κάνουν διακοπές μετ’ εμποδίων. Τα νοικοκυριά που δεν βγάζουν τον μήνα, και βλέπουν την ακρίβεια να θεριεύει, κόβουν από όπου μπορούν: λιγότερες μετακινήσεις, λιγότεροι έξοδοι για φαγητό-διασκέδαση, μικρότερες παραγγελίες, στροφή στα πρόχειρα γεύματα και το φαγητό από σούπερ μάρκετ.

Όλα τα παραπάνω, σηματοδοτούν πτώση της ιδιωτικής κατανάλωσης, σε νευραλγικούς τομείς της οικονομίας, επιτείνοντας τους φόβους για στασιμοπληθωρισμό.

ΔΝΤ για Ελλάδα: Ανάπτυξη 1,8% και πληθωρισμός στο 3,6% – «Μισογεμάτο το ποτήρι»

Ζουν περισσότερο όσοι διαβάζουν;

Bally’s Intralot: Ανάπτυξη από «θέση πραγματικής ισχύος» – Σκανάρει νέες ευκαιρίες

Η Μαρία Παπαγεωργίου στη σκηνή του Θεάτρου «Δόρα Στράτου
Μια βραδιά στο κέντρο της πόλης γεμάτη τραγούδια, ιστορίες και μουσικές που έχουν καθιερώσει την Μαρία Παπαγεωργίου ως μία από τις σημαντικότερες ερμηνεύτριες και δημιουργούς της γενιάς της.

Η επιδότηση στο ντίζελ μένει, το fuel pass φεύγει
Η επιδότηση στο ντίζελ μένει, το fuel pass φεύγει

Νομοσχέδιο για τη διαφάνεια στους μισθούς – Eνσωμάτωση κοινοτικής οδηγίας… στο παρά πέντε
Το νομοσχέδιο για την ισότητα στις αμοιβές ανδρών και γυναικών οφείλει να έχει ψηφιστεί ως τις 7 Ιουνίου - όπως προβλέπει η ευρωπαϊκή οδηγία. Πόσο έτοιμες όμως είναι οι επιχειρήσεις να το εφαρμόσουν;

Έρευνα ENA: Πού οφείλεται η χαμηλή παραγωγικότητα στην Ελλάδα – Ποιοι κλάδοι υστερούν περισσότερο
Η παραγωγικότητα της εργασίας στην Ελλάδα ανέρχεται στο 45% του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Όμως σε κλάδους όπως η μεταποίηση και οι μεταφορές, το χάσμα είναι πιο μικρό. Νέα ανάλυση του Ινστιτούτου ΕΝΑ.

Η «ουρά» της ενεργειακής κρίσης – Πότε θα αποκατασταθούν οι ροές
Ενώ μια οριστική συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ-Ιράν δεν έχει ακόμη επιτευχθεί, η παραγωγή και ο εφοδιασμός στην ενέργεια έχουν υποστεί σημαντική ζημιά – Ποιες οι επιπτώσεις

ΕΛΣΤΑΤ: Μειώνεται η πραγματική κατανάλωση – Πληθωριστικός τζίρος και απώλειες για τους «μικρούς»
Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το α' τρίμηνο του 2026 αποκαλύπτουν μια διχασμένη αγορά, με τα σούπερ μάρκετ να θριαμβεύουν και τις μικρές επιχειρήσεις να δυσκολεύονται να κρατηθούν στα πόδια τους

ΠΑΣΟΚ: Πώς διαβάζουν την «επιστροφή» Τσίπρα – Η ενόχληση για τις δημοσκοπήσεις και η «μάχη» για την κεντροαριστερά
Στα «χαρακώματα» βρίσκονται ΠΑΣΟΚ και Τσίπρας για την ηγεμονία στην κεντροαριστερά, με τη Χαριλάου Τρικούπη να διατηρεί υψηλούς τόνους εναντίον του πρώην πρωθυπουργού

Η επιδότηση στο ντίζελ μένει, το fuel pass φεύγει
Τι συμβαίνει, τελικά, πίσω από τους τοίχους των φυλακών;
«Κάθε θάνατος στη φυλακή είναι ευθύνη του κράτους», σημειώνουν οι ειδικοί, ωστόσο οι αριθμοί και οι καταγγελίες για βία, ελλείψεις, διακίνηση ναρκωτικών και άλλα περιστατικά αυξάνονται ανησυχητικά

Πως είναι η ζωή όταν δεν ξαπλώνεις ποτέ; Η βασίλισσα της Αγγλίας Ελισάβετ Α’ και η εμμονή με τον έλεγχο
Η εικόνα της βασίλισσας Ελισάβετ Α' να μένει για ημέρες καθισμένη, σιωπηλή και απομονωμένη λίγο πριν από τον θάνατό της εξακολουθεί να προκαλεί ερωτήματα

Βόρεια Μακεδονία: Σχέδιο για σιδηροδρομική υπερταχεία από τη Σερβία έως την Ελλάδα μέχρι το 2031
Η νέα διπλή γραμμή υψηλών ταχυτήτων φιλοδοξεί να ενώσει τα Βαλκάνια από το Βελιγράδι έως τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα, αλλάζοντας τον χάρτη των μεταφορών στην περιοχή

«Με είπαν ψυγείο και Μις Πίγκι»: H κόρη του Μάρτιν Σκορσέζε απάντησε στο διαδικτυακό body shaming
Η Φραντσέσκα Σκορσέζε, η 26χρονη κόρη του θρυλικού σκηνοθέτη Μάρτιν Σκορσέζε, αποφάσισε να σπάσει τη σιωπή της και να απαντήσει δημόσια στο κύμα διαδικτυακού μίσους που δέχεται

Η Ευρώπη ψάχνει «γητευτή» του Πούτιν στις διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία – Στο τραπέζι Μέρκελ και Ντράγκι
Καθώς αυξάνεται η πίεση –και η ανάγκη- να ανοίξουν οι δίαυλοι με τη Ρωσία, η ΕΕ εξετάζει ως πιθανούς διαπραγματευτές την Άνγκελα Μέρκελ και τον Μάριο Ντράγκι. Έχει ήδη απορρίψει τον φίλο του Πούτιν, Σρέντερ.

Η Κίνα δηλώνει πως έδιωξε ολλανδικό πολεμικό πλοίο κοντά στα νησιά Παρασέλ
Ο Λαϊκός Απελευθερωτικός Στρατός (PLA) αναφέρει ότι χρησιμοποίησε ηλεκτρονικές παρεμβολές και προειδοποιήσεις εναντίον ολλανδικής φρεγάτας, η οποία και αποχώρησε

Δεύτερο κόμμα η ΕΛΑΣ του Τσίπρα στις κυλιόμενες δημοσκοπήσεις – Γιατί τον βλέπει ως βασικό αντίπαλο η ΝΔ
Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛΑΣ) φαίνεται πως ήδη έχει ξεπεράσει το ΠΑΣΟΚ και παγιώνεται στη δεύτερη θέση σε όλες τις δημοσκοπήσεις (κυλιόμενες και μη). Τι βλέπει το Μαξίμου και γιατί βάζει απέναντι τον Αλέξη Τσίπρα.

Η κυβέρνηση Τραμπ ζητά από τους εισαγγελείς να μην προχωρήσουν σε ενέργειες κατά της Ντέλσι Ροντρίγκες
Σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ του Associated Press, οι ΗΠΑ κάνουν πίσω σε νομικές ενέργειες ενάντια στην προσωρινή πρόεδρο της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροντρίγκες.

ΗΠΑ – Κίνα: Μια σύγκρουση για την Ταϊβάν θα μπορούσε να οδηγήσει σε πυρηνική κλιμάκωση, σύμφωνα με μελέτη
Μελέτη που δημοσιεύθηκε εν όψει συνάντησης για ζητήματα άμυνας αναδεικνύει την Ασία ως επίκεντρο των εντεινόμενων πυρηνικών αντιπαραθέσεων.

Πάνω από 1.000 τα ύποπτα κρούσματα Έμπολα στη ΛΔ Κονγκό, η Ουγκάντα κλείνει τα σύνορα
Την ώρα που το πιο φονικό στέλεχος του ιού Έμπολα χτυπά την Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, η Ουγκάντα έκλεισε τα μεταξύ τους σύνορα, πλην του εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού.

Η Βολιβία ανοίγει τον δρόμο για την αποστολή στρατιωτικών δυνάμεων στους δρόμους
Η κυβέρνηση της Βολιβίας έχει ήδη καταργήσει τον νόμο που απαγόρευε την χρήση στρατού εναντίον των πολιτών και λαμβάνει τα μέτρα για την στρατιωτική καταστολή των διαδηλώσεων.

Σύλληψη και αυτόφωρο για μέλος του Ρουβίκωνα λίγες μέρες πριν την δίκη του
Η συλλογικότητα του Ρουβίκωνα προέβη σε καταγγελία για σύλληψη του μέλους της, Γιώργου Καλαϊτζίδη, 6 ημέρες πριν την δίκη του για αντίστοιχη κατηγορία και καταγγέλλει προσπάθειες συλλήψεων άλλων μελών.

Η φον ντερ Λάιεν συζήτησε με τον Ζελένσκι για την ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ και τα εξοπλιστικά
Μέσω αναρτήσεων στην πλατφόρμα Χ, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, γνωστοποίησαν τηλεφωνική τους συνομιλία και το περιεχόμενό της.

Οι ΗΠΑ δεν θα αφήσουν κανένα κρούσμα Έμπολα να εισέλθει στη χώρα – Σχεδιάζουν μονάδα καραντίνας στην Κένυα
Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, ανακοίνωσε ότι κανένα κρούσμα Έμπολα δεν θα εισέλθει στη χώρα, ακόμη και αν είναι Αμερικανός. Η κυβέρνηση Τραμπ, είπε, λαμβάνει μέτρα για να περιορίσει την κρίση.

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

