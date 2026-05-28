Η Βολιβία ανοίγει τον δρόμο για την αποστολή στρατιωτικών δυνάμεων στους δρόμους
Κόσμος 28 Μαΐου 2026, 02:20

Η κυβέρνηση της Βολιβίας έχει ήδη καταργήσει τον νόμο που απαγόρευε την χρήση στρατού εναντίον των πολιτών και λαμβάνει τα μέτρα για την στρατιωτική καταστολή των διαδηλώσεων.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ο πρόεδρος της Βολιβίας Ροντρίγκο Παζ έλαβε την Τετάρτη μέτρα εν όψει ενδεχόμενης κήρυξης κατάστασης έκτακτης ανάγκης, καθώς οι αντικυβερνητικές διαδηλώσεις έχουν κλιμακωθεί τους πρώτους μήνες της θητείας του.

Η κατάσταση έκτακτης ανάγκης θα επέτρεπε στον Παζ να στείλει στρατιωτικές δυνάμεις στους δρόμους για την καταστολή των διαδηλώσεων, ένα μέτρο για το οποίο ορισμένοι βουλευτές της αντιπολίτευσης έχουν προειδοποιήσει ότι θα μπορούσε να οξύνει περαιτέρω τις εντάσεις μετά από σχεδόν ένα μήνα οδοφραγμάτων και διαδηλώσεων.

Η Εφημερίδα της Κυβερνήσεως δημοσίευσε την Τετάρτη ότι ο Παζ ενέκρινε ψήφισμα του Κογκρέσου για την κατάργηση νόμου που έθετε όρια στη χρήση διαταγμάτων έκτακτης ανάγκης από την εκτελεστική εξουσία. Το κοινοβούλιο της Βολιβίας κατάργησε την Τρίτη τον νόμο 1341 ο οποίος περιορίζει τη δυνατότητα κήρυξης κατάστασης εκτάκτου ανάγκης και απαγορεύει την καταστολή των πολιτών από τον στρατό.

Εάν ο Παζ προχωρήσει στην κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης, θα χρειαστεί εκ νέου την έγκριση του Κογκρέσου. Οι διαδηλωτές ζητούν από τη νέα συντηρητική κυβέρνηση να ανακαλέσει τα μέτρα λιτότητας και να αντιμετωπίσει την αύξηση του κόστους διαβίωσης.

Εδώ και σχεδόν 27 ημέρες, οι πολίτες διαμαρτύρονται ενάντια στα μέτρα λιτότητας και την κατάργηση των επιχορηγήσεων στα καύσιμα. Οι επιχορηγήσεις για φθηνή βενζίνη, το Gasolinazo, θεωρείται ένας τρόπος για την επίτευξη της κοινωνικής ειρήνης στη χώρα και κόκκινη γραμμή των πολιτών έναντι του πολιτικού συστήματος.

Με το που καταργήθηκαν οι επιχορηγήσεις, εκτοξεύθηκαν οι τιμές τροφίμων και αγαθών, οι οποίες μέχρι τότε ήταν σε προσιτές τιμές. Η κατάργηση της επιχορήγησης στα καύσιμα έφερε τεράστια άνοδο του πληθωρισμού στα τρόφιμα, με αποτέλεσμα να πέσει κατακόρυφα η αγοραστική δύναμη των πολιτών.

Τα μπλόκα έχουν προκαλέσει έλλειψη τροφίμων

Οι διαδηλώσεις έχουν προκαλέσει έλλειψη τροφίμων, καυσίμων και φαρμάκων στη Λα Πας και στο Ελ Άλτο, που μαζί αποτελούν τη μεγαλύτερη αστική περιοχή της Βολιβίας.

Την Τετάρτη, μιλώντας σε δημοσιογράφους πριν από συναντήσεις με ηγέτες της κοινότητας, τοπικούς αξιωματούχους και εκπροσώπους της βιομηχανίας, ο Παζ δήλωσε ότι επιθυμεί να βρει λύσεις μέσω του διαλόγου, αλλά δεν αποκλείει άλλες επιλογές. «Διαθέτω συνταγματικά μέσα. Ο χρόνος τελειώνει», είπε. «Πρέπει να αντιδράσω, πρέπει να βρω λύσεις».

Η βουλευτής της αντιπολίτευσης Σόνια Σινάνι από το κόμμα Αϊμάρα προειδοποίησε ότι η αποστολή στρατευμάτων θα μπορούσε να εντείνει τη σύγκρουση. «Ρίχνουμε βενζίνη στη φωτιά», δήλωσε η Σινάνι κατά τη διάρκεια μιας συζήτησης στο Κογκρέσο την Τρίτη, η οποία πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά, καθώς οι δρόμοι στη Λα Πας έχουν αποκλειστεί από διαδηλωτές.

Γυναίκες της φυλής Αϊμάρα συμμετέχουν σε διαδήλωση ζητώντας την παραίτηση του Προέδρου της Βολιβίας Ροντρίγκο Παζ, στη πρωτεύουσα Λα Πας της Βολιβίας, στις 27 Μαΐου 2026. REUTERS/Claudia Morales

Οδοφράγματα και ελλείψεις σε είδη πρώτης ανάγκης

Η Βολιβία βρίσκεται αντιμέτωπη με 27 ημέρες οδοφραγμάτων και κινητοποιήσεων που πραγματοποιούνται από την Κεντρική Οργάνωση Εργαζομένων της Βολιβίας (COB), τους αγρότες της Λα Πας και, εδώ και μερικές ημέρες, τους υποστηρικτές του Έβο Μοράλες, οι οποίοι απαιτούν την παραίτηση του προέδρου Ροντρίγκο Παζ.

Τα οδοφράγματα έχουν προκαλέσει έλλειψη καυσίμων, φαρμάκων και τροφίμων κυρίως στο διαμέρισμα της Λα Πας, με τις μεγαλύτερες επιπτώσεις να παρατηρούνται στην πρωτεύουσα και στο Ελ Άλτο.

Ο γενικός διοικητής της Βολιβιανής Αστυνομίας, Μίρκο Σόκολ, ανέφερε ότι υπάρχουν 150 οδοφράγματα σε ολόκληρη τη χώρα που επηρεάζουν διάφορα διαμερίσματα και ζήτησε από τις κινητοποιημένες ομάδες να επιδείξουν περισσότερη «ανθρωπιά» και να ανοίξουν διαδρόμους για τη διέλευση τροφίμων, φαρμάκων, οξυγόνου, καυσίμων, μεταξύ άλλων.

«Έχουμε 150 οδοφράγματα σε ολόκληρη τη χώρα. Τα διαμερίσματα όπου δεν υπάρχουν οδοφράγματα είναι τα Μπένι, Πάντο, Ταρίχα και Τσουκισάκα, αλλά κάθε οδόφραγμα σε κύρια οδική αρτηρία επηρεάζει διάφορα διαμερίσματα. Ακόμη και αν δεν υπάρχει οδόφραγμα σε ένα συγκεκριμένο διαμέρισμα, αυτό εξακολουθεί να το επηρεάζει», δήλωσε.

Μια γυναίκα της φυλής Αϊμάρα στολίζει το καπέλο της με ένα λουλούδι κατά τη διάρκεια διαδήλωσης, στη Λα Πας της Βολιβίας, στις 27 Μαΐου 2026. REUTERS/Claudia Morales

Η ειρωνεία είναι πως η κυβέρνηση, θέλει να αποζημιώσει όσους έχουν υποστεί οικονομική ζημιά από τα μπλόκα, γνωρίζει από το Εθνικό Επιμελητήριο Εξαγωγέων της Βολιβίας (Caneb), σχετικά με τις οικονομικές επιπτώσεις των αποκλεισμών και των πολιτικών κινητοποιήσεων σε διάφορες περιοχές της χώρας, αποκαλύπτοντας ότι οι απώλειες για τον εξαγωγικό τομέα έχουν ήδη φθάσει τα 717.792.546 δολάρια έως τον Μάιο του τρέχοντος έτους.

Το αξιοπερίεργο είναι πως ο πρόεδρος Παζ μπορεί να μην παραιτηθεί, παρά τους νεκρούς από την αστυνομική βία, αρκεί να επαναφέρει το μέτρο της χρηματοδότησης της τιμής των καυσίμων, κάτι που θα επαναφέρει τις τιμές των τροφίμων σε λογικά πλαίσια για όλους τους πολίτες της Βολιβίας και θα σταματήσουν οι διαδηλώσεις.

Είναι σαφές πως δεν ζητούν όλοι οι διαδηλωτές την παραίτηση Παζ, όμως όλοι οι διαδηλωτές θέλουν να πάρει πίσω τα μέτρα λιτότητας και κυρίως να επαναφέρει την επιχορήγηση.

World
ΗΠΑ: Οι ρουκέτες του Τραμπ κατά του Ιράν ανοίγουν τρύπες στις τσέπες των ψηφοφόρων του

ΗΠΑ: Οι ρουκέτες του Τραμπ κατά του Ιράν ανοίγουν τρύπες στις τσέπες των ψηφοφόρων του

Motor Oil: Με νέα δομή και καθαρά κέρδη στα 203 εκατ. ευρώ το α' τρίμηνο 2026

Motor Oil: Με νέα δομή και καθαρά κέρδη στα 203 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο 2026

Η Μαρία Παπαγεωργίου στη σκηνή του Θεάτρου «Δόρα Στράτου»
inMore.com 27.05.26

Η Μαρία Παπαγεωργίου ανεβαίνει στη σκηνή του Θεάτρου «Δόρα Στράτου

Μια βραδιά στο κέντρο της πόλης γεμάτη τραγούδια, ιστορίες και μουσικές που έχουν καθιερώσει την Μαρία Παπαγεωργίου ως μία από τις σημαντικότερες ερμηνεύτριες και δημιουργούς της γενιάς της.

Η φον ντερ Λάιεν συζήτησε με τον Ζελένσκι για την ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ και τα εξοπλιστικά
«Τα επόμενα βήματα» 28.05.26

Η φον ντερ Λάιεν συζήτησε με τον Ζελένσκι για την ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ και τα εξοπλιστικά

Μέσω αναρτήσεων στην πλατφόρμα Χ, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, γνωστοποίησαν τηλεφωνική τους συνομιλία και το περιεχόμενό της.

Σύνταξη
Οι ΗΠΑ δεν θα αφήσουν κανένα κρούσμα Έμπολα να εισέλθει στη χώρα – Σχεδιάζουν μονάδα καραντίνας στην Κένυα
Ούτε Αμερικανό 28.05.26

Οι ΗΠΑ δεν θα αφήσουν κανένα κρούσμα Έμπολα να εισέλθει στη χώρα – Σχεδιάζουν μονάδα καραντίνας στην Κένυα

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, ανακοίνωσε ότι κανένα κρούσμα Έμπολα δεν θα εισέλθει στη χώρα, ακόμη και αν είναι Αμερικανός. Η κυβέρνηση Τραμπ, είπε, λαμβάνει μέτρα για να περιορίσει την κρίση.

Σύνταξη
Σκύλος πυροβόλησε γυναίκα με κυνηγετική καραμπίνα έξω από μίνι μάρκετ στη Νεμπράσκα
«Κυνηγόσκυλο» 27.05.26

Σκύλος πυροβόλησε γυναίκα με κυνηγετική καραμπίνα έξω από μίνι μάρκετ στη Νεμπράσκα

Λένε πως δεν είναι είδηση αν ένας σκύλος δαγκώσει άνθρωπο, αλλά αν άνθρωπος δαγκώσει σκύλο. Στην Νεμπράσκα, ένας ανήσυχος σκύλος πυροβόλησε περαστική έξω από παντοπωλείο.

Σύνταξη
Η ΕΕ ξεκίνησε ελέγχου του ευρωπαϊκού κόμματος της AfD – Η «Ευρώπη των Κυριαρχών Εθνών» ίσως κηρυχθεί εκτός νόμου
Ευρωπαϊκή ακροδεξιά 27.05.26

Η ΕΕ ξεκίνησε ελέγχου του ευρωπαϊκού κόμματος της AfD – Η «Ευρώπη των Κυριαρχών Εθνών» ίσως κηρυχθεί εκτός νόμου

Το κόμμα Ευρώπη των Κυρίαρχων Εθνών, στην ευρωομάδα του οποίου μετέχει η ακροδεξιά Εναλλακτική για τη Γερμανία, κινδυνεύει να τεθεί εκτός νόμου. Η ευρωπαϊκή εποπτική αρχή το έθεσε υπό έλεγχο για μη σεβασμό των αξιών της ΕΕ.

Σύνταξη
Λίβανος: Το Ισραήλ κήρυξε «ζώνη πολέμου» τις περιοχές νότια του ποταμού Ζαχράνι – Ευρείες εντολές εκκένωσης
Μέση Ανατολή 27.05.26

Λίβανος: Το Ισραήλ κήρυξε «ζώνη πολέμου» τις περιοχές νότια του ποταμού Ζαχράνι – Ευρείες εντολές εκκένωσης

Το Ισραήλ κατηγορεί τη Χεζμπολάχ για παραβίαση της εκεχειρίας και συνεχίζει να καταλαμβάνει εδάφη μέσα στον Λίβανο. Αυξάνονται οι εντολές εκκένωσης για τους κατοίκους στο νότο της χώρας.

Σύνταξη
Ο Τραμπ απειλεί και το Ομάν για το Ορμούζ – Να συμπεριφερθείτε όπως όλοι ή θα σας ανατινάξουμε [βίντεο]
Το παρασκήνιο 27.05.26

Ο Τραμπ απειλεί και το Ομάν για το Ορμούζ - Να συμπεριφερθείτε όπως όλοι ή θα σας ανατινάξουμε

Ο Τραμπ απάντησε στις διαπραγματεύσεις ανάμεσα στο Ιράν και το Ομάν για τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ, απειλώντας την Μουσκάτ με βομβαρδισμούς

Γαλλία: Τριάντα πέντε άνθρωποι θέλουν να γίνουν πρόεδροι – Τι θα μπορούσε να πάει στραβά;
Κόσμος 27.05.26

Τριάντα πέντε άνθρωποι θέλουν να γίνουν πρόεδροι της Γαλλίας - Τι θα μπορούσε να πάει στραβά;

Εάν τα «mainstream» κόμματα δεν συνεννοηθούν, οι εκλογές του επόμενου έτους στην Γαλλία φαίνεται πιθανό να παραδώσουν τα κλειδιά του Ελιζέ στην ακροδεξιά

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Η Νορβηγία θα τεθεί υπό την πυρηνική ομπρέλα της Γαλλίας – Υπέγραψαν συμφωνία στρατιωτικής συνεργασίας
Αμυντική συμφωνία 27.05.26

Η Νορβηγία θα τεθεί υπό την πυρηνική ομπρέλα της Γαλλίας – Υπέγραψαν συμφωνία στρατιωτικής συνεργασίας

Ο Γιόνας Γκαρ Στέρε ανακοίνωσε ότι η Νορβηγία θα συμμετάσχει στη γαλλική πρωτοβουλία για την πυρηνική αποτροπή. Ο Νορβηγός πρωθυπουργός διευκρίνισε ότι σε καιρό ειρήνης δεν θα σταθμεύουν στη χώρα του πυρηνικά.

Σύνταξη
Νέα στρατηγική του Κόλπου έναντι του Ιράν: Ό,τι κι αν κάνει ο Τραμπ, η Τεχεράνη άλλαξε τα δεδομένα
Πραγματισμός 27.05.26

Νέα στρατηγική του Κόλπου έναντι του Ιράν: Ό,τι κι αν κάνει ο Τραμπ, η Τεχεράνη άλλαξε τα δεδομένα

Τα κράτη του Κόλπου καταλήγουν πως το Ιράν, όσο αποδυναμωμένο κι αν είναι, παραμένει μια γεωγραφική και δημογραφική πραγματικότητα που απαιτεί διαχείριση και όχι εξάλειψη.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Τραμπ: Δεν θα υπάρξει άρση κυρώσεων στο Ιράν ακόμη κι αν παραδώσει το υψηλά εμπλουτισμένο ουράνιο
Μέση Ανατολή 27.05.26 Upd: 20:44

Τραμπ: Δεν θα υπάρξει άρση κυρώσεων στο Ιράν ακόμη κι αν παραδώσει το υψηλά εμπλουτισμένο ουράνιο

Ο Ντόναλντ Τραμπ έδωσε νέα συνέντευξη. «Θα παραδώσουν το ουράνιο υψηλού εμπλουτισμού τους, όχι για κυρώσεις, ούτε για ανακούφιση. Όχι, όχι, καθόλου», είπε.

Σύνταξη
Ουγκάντα: Κλείνει προσωρινά τα σύνορά της με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό λόγω Έμπολα
«Σαρώνει» η επιδημία 27.05.26

Η Ουγκάντα κλείνει προσωρινά τα σύνορά της με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό λόγω Έμπολα

Η Ουγκάντα έχει καταγράψει επτά κρούσματα Έμπολα και έναν θάνατο κατά τη διάρκειας της επιδημίας, επίκεντρο της οποίας είναι η επαρχία Ιτούρι της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό

Σύνταξη
Σύλληψη και αυτόφωρο για μέλος του Ρουβίκωνα λίγες μέρες πριν την δίκη του
«Ηθική αυτουργία» 28.05.26

Σύλληψη και αυτόφωρο για μέλος του Ρουβίκωνα λίγες μέρες πριν την δίκη του

Η συλλογικότητα του Ρουβίκωνα προέβη σε καταγγελία για σύλληψη του μέλους της, Γιώργου Καλαϊτζίδη, 6 ημέρες πριν την δίκη του για αντίστοιχη κατηγορία και καταγγέλλει προσπάθειες συλλήψεων άλλων μελών.

Κλιματική αλλαγή: Η αύξηση της θερμοκρασίας αυξάνει τον κίνδυνο πρόωρου τοκετού σε 13 χώρες
Νέα μελέτη 27.05.26

Η αύξηση της θερμοκρασίας λόγω της κλιματικής αλλαγής αυξάνει τον κίνδυνο πρόωρου τοκετού σε 13 χώρες

Νέα έρευνα για την κλιματική αλλαγή - Η κοινωνική ανισότητα και η κλιματική ανισότητα αλληλεπικαλύπτονται, με τις πιο ευάλωτες έγκυες γυναίκες να πληρώνουν το υψηλότερο τίμημα

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Δάκρυσε στο τελευταίο παιχνίδι της με τη Μπαρτσελόνα η θρυλική Πουτέγιας και αποθεώθηκε (vids+pics)
Ποδόσφαιρο 27.05.26

Δάκρυσε στο τελευταίο παιχνίδι της με τη Μπαρτσελόνα η θρυλική Πουτέγιας (vids+pics)

Η θρύλος της Μπαρτσελόνα και μία από τις κορυφαίες παίκτριες στην ιστορία του γυναικείου ποδοσφαίρου η Αλέξια Πουτέγιας, έπαιξε για τελευταία φορά με τους «Μπλαουγκράνα» και στο τέλος δάκρυσε.

Σύνταξη
«Είμαστε έτοιμοι για την αλήθεια;» – Ο Σπίλμπεργκ απαντάει με το Disclosure Day όσο το Πεντάγωνο παίζει κρυφτό
Αντίστροφη μέτρηση 27.05.26

«Είμαστε έτοιμοι για την αλήθεια;» – Ο Σπίλμπεργκ απαντάει με το Disclosure Day όσο το Πεντάγωνο παίζει κρυφτό

Αποθέωση για την επιστροφή του Στίβεν Σπίλμπεργκ στην επιστημονική φαντασία και το Disclosure Day του, την νέα του ταινία που εμπνεύστηκε από τα μυστικά του Πενταγώνου

Καιρός: Άνοδος της θερμοκρασίας και βροχές στα ορεινά το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος – 35άρια τη Δευτέρα
Ελλάδα 27.05.26

Καιρός: Άνοδος της θερμοκρασίας και βροχές στα ορεινά το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος – 35άρια τη Δευτέρα

Ο καιρός στην Ελλάδα παραμένει ανοιξιάτικος με τη γνωστή αστάθεια της μεσημεριανές και απογευματινές ώρες που θα φέρνει βροχές και καταιγίδες στις πιο ορεινές περιοχές της χώρας.

Σύνταξη
Με… ελικόπτερα στο προπονητικό κέντρο οι παίκτες της Εθνικής Βραζιλίας – Μόνος του έφτασε Νεϊμάρ (vid)
Ποδόσφαιρο 27.05.26

Με… ελικόπτερα στο προπονητικό κέντρο οι παίκτες της Εθνικής Βραζιλίας – Μόνος του έφτασε Νεϊμάρ (vid)

Αεροπορικώς, όχι όμως με αεροπλάνα, αλλά με ελικόπτερα που διέθεσε η Ομοσπονδία της Βραζιλίας, έφτασαν στο προπονητικό κέντρο οι διεθνείς ποδοσφαιριστές. Με δικό του ελικόπτερο ο Νεϊμάρ!

Λίβανος: Το Ισραήλ κήρυξε «ζώνη πολέμου» τις περιοχές νότια του ποταμού Ζαχράνι – Ευρείες εντολές εκκένωσης
Μέση Ανατολή 27.05.26

Λίβανος: Το Ισραήλ κήρυξε «ζώνη πολέμου» τις περιοχές νότια του ποταμού Ζαχράνι – Ευρείες εντολές εκκένωσης

Το Ισραήλ κατηγορεί τη Χεζμπολάχ για παραβίαση της εκεχειρίας και συνεχίζει να καταλαμβάνει εδάφη μέσα στον Λίβανο. Αυξάνονται οι εντολές εκκένωσης για τους κατοίκους στο νότο της χώρας.

Σύνταξη
Η σπείρα Χιλιανών διαρρηκτών που έκαναν «τουρισμό» στην Αθήνα – Πώς έκλεψαν ρολόγια αξίας 1,5 εκατ. ευρώ από γνωστό εφοπλιστή
Ελλάδα 27.05.26

Η σπείρα Χιλιανών διαρρηκτών που έκαναν «τουρισμό» στην Αθήνα – Πώς έκλεψαν ρολόγια αξίας 1,5 εκατ. ευρώ από γνωστό εφοπλιστή

Τα μέλη της σπείρας από τη Χιλή έχοντας άριστες γνώσεις και τεχνογνωσία σχετικά με τη διάρρηξη οικιών, εισέρχονταν σ’ αυτές χωρίς εμφανή ίχνη παραβίασης

Σύνταξη
ΚΚΕ: Ερώτηση της ΕΟ για τον σιδηρόδρομο χωρίς συστήματα ασφαλείας – «Πολύ επικίνδυνη η κατάσταση»
Πολιτική Γραμματεία 27.05.26

«Πολύ επικίνδυνη η κατάσταση»: Ερώτηση της ΕΟ του ΚΚΕ για τον σιδηρόδρομο χωρίς συστήματα ασφαλείας

Ευρωενωσιακοί όμιλοι, ΕΕ και κυβερνήσεις δεν βιάζονται να εγκατασταθούν συστήματα ασφαλείας στους σιδηροδρόμους, γιατί κοστίζουν και δεν τους αποφέρουν κέρδη σημειώνει το ΚΚΕ

Σύνταξη
