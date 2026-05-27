Η σπείρα Χιλιανών διαρρηκτών που έκαναν «τουρισμό» στην Αθήνα – Πώς έκλεψαν ρολόγια αξίας 1,5 εκατ. ευρώ από γνωστό εφοπλιστή

Γνωστός εφοπλιστής στη Βάρη ήταν ένας από τους στόχους της σπείρας των διαρρηκτών από τη Χιλή που δρούσαν σύμφωνα με την Αστυνομία ως «εγκληματίες τουρίστες» μετακινούμενοι σε διάφορες χώρες της Ευρώπης και της Λατινικής Αμερικής διαπράττοντας διαρρήξεις σε πολυτελείς οικίες.

Πρόκειται για τρεις Χιλιανούς, ηλικίας 40, 33 και 26 ετών, μεταξύ των οποίων και το αρχηγικό μέλος της οργάνωσης, το οποίο βρίσκεται ήδη έγκλειστο στις φυλακές Κορυδαλλού για άλλες διαρρήξεις καθώς και μία 23χρονη ημεδαπή της οποίας είναι κουνιάδος ο έγκλειστος των φυλακών δράστης.

Η μεγάλη κλοπή

Η Αστυνομία κατάφερε να εξιχνιάσει την μεγάλη κλοπή με λεία πολυτελή ρολόγια αξίας 1,5 εκατ. ευρώ που είχε γίνει τον Δεκέμβριο του 2025 στην πολυτελή οικία του εφοπλιστή.

Ειδικότερα σύμφωνα με την έρευνα, τα μέλη της συμμορίας αφαίρεσαν 45 πολυτελή ρολόγια κορυφαίων οίκων αλλά και συλλεκτικά κομμάτια, κατασκευασμένα αποκλειστικά για τον ιδιοκτήτη και μέλη της οικογένειάς του.

Η διάρρηξη σημειώθηκε στις 13 Δεκεμβρίου 2025. Οπως προέκυψε από την προανάκριση, δύο μέλη της οργάνωσης εισέβαλαν στη μονοκατοικία υπερπηδώντας την περίφραξη και εισήλθαν στον προαύλιο χώρο. Στη συνέχεια, έρποντας ώστε να μη γίνουν αντιληπτοί, έφτασαν σε μπαλκονόπορτα του σπιτιού, την οποία παραβίασαν για να μπουν στο εσωτερικό της οικίας.

Αφού ερεύνησαν τους χώρους του σπιτιού, εντόπισαν και αφαίρεσαν τα πολυτελή ρολόγια, η συνολική αξία των οποίων εκτιμάται ότι ξεπερνά το 1.500.000 ευρώ.

Πολυτελή ρολόγια

Μεταξύ άλλων αφαίρεσαν ρολόγια πολυτελών οίκων όπως «ROLEX», «PATEK PHILIPPE», «AUDEMARS PIGUET», «VACHERON CONSTANTIN», «CVSTOS» κ.α.

Από την έρευνα των Αρχών διαπιστώθηκε ότι οι δράστες είχαν φτάσει στην Ελλάδα στις 20 Νοεμβρίου 2025 από τη Βαρκελώνη και τη Ρώμη, εκμεταλλευόμενοι το γεγονός ότι στις μετακινήσεις εντός της ζώνης Σένγκεν δεν πραγματοποιούνται έλεγχοι διαβατηρίων.

Ο πρώτος από τους δύο Χιλιανούς εγκατέλειψε την Ελλάδα την επόμενη μέρα της διάρρηξης με προορισμό τη Βαρκελώνη, ενώ εννέα ημέρες αργότερα ακολούθησε και ο δεύτερος, επίσης με προορισμό την Ισπανία, έχοντας στην κατοχή του μεγάλο μέρος των κλοπιμαίων.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στην Ελλάδα, τα μέλη της οργάνωσης διέμεναν σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης, ενώ για τις μετακινήσεις τους χρησιμοποιούσαν αποκλειστικά εφαρμογές μεταφοράς επιβατών, όπως το Uber.

Από τις φυλακές Κορυδαλλού οι εντολές του αρχηγού

Ως αρχηγικό μέλος της οργάνωσης φέρεται υπήκοος Χιλής, ο οποίος βρίσκεται ήδη έγκλειστος στις φυλακές Κορυδαλλού για παλαιότερη υπόθεση διαρρήξεων σε πολυτελείς κατοικίες.

Παρά τον εγκλεισμό του, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, συνέχιζε να καθοδηγεί τη δράση της συμμορίας μέσα από τη φυλακή, δίνοντας εντολές και οργανώνοντας την άφιξη συνεργών από το εξωτερικό.

Καθοριστικό ρόλο στην υποστήριξη της οργάνωσης φέρεται να είχε και μία γυναίκα, συγγενικό πρόσωπο του φερόμενου ως αρχηγού, η οποία αναλάμβανε να εξασφαλίζει διαμερίσματα βραχυχρόνιας μίσθωσης και οχήματα μέσω τρίτων προσώπων, προκειμένου να μην κινεί υποψίες στις Αρχές.

Όπως διαπιστώθηκε, ο 40χρονος αποτέλεσε τον ιθύνοντα νου της οργάνωσης, που ήλεγχε τις ροές αλλοδαπών στην Ελλάδα, με σκοπό τη διάπραξη κλοπών και την παράνομη απόκτηση εσόδων, δίνοντας τους κατευθυντήριες οδηγίες. Ειδικότερα, φρόντισε για την άφιξη του 33χρονου και του 26χρονου, καθώς και για την περαιτέρω υποστήριξή τους, όσο βρίσκονταν στην Ελλάδα, παρέχοντάς τους, με την βοήθεια της 23χρονης, τα απαραίτητα εργαλεία για τη διάπραξη της κλοπής.

Μάλιστα, σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία της 23χρονης εντοπίστηκαν ευρήματα που καταδεικνύουν την ανωτέρω εγκληματική δράση, όπως πλήθος πλαστών ταξιδιωτικών εγγράφων, διαβατήριο με τα στοιχεία του αρχηγικού μέλους, πλήθος εγγράφων αποστολής χρημάτων, καθώς και επώνυμες γυναικείες τσάντες και κοσμήματα.