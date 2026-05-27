Η ΕΕ ξεκίνησε ελέγχου του ευρωπαϊκού κόμματος της AfD – Η «Ευρώπη των Κυριαρχών Εθνών» ίσως κηρυχθεί εκτός νόμου

Το ακροδεξιό κόμμα Ευρώπη των Κυρίαρχων Εθνών, στην ευρωομάδα του οποίου ανήκει και η ακροδεξιά Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) κινδυνεύει να απαγορευθεί. Η αρμόδια ευρωπαϊκή εποπτική αρχή εξετάζει το ενδεχόμενο να το θέσει εκτός νόμου, και κατά συνέπεια να του αφαιρέσει τη χρηματοδότηση, αναφέρει το Politico. To Politico έχει δει τη σχετική επιστολή προς το Συμβούλιο της ΕΕ.

Το κόμμα Ευρώπη των Κυρίαρχων Εθνών είναι κάτι διαφορετικό από την ομώνυμη ομάδα στο Ευρωκοινοβούλιο, στην οποία μετέχουν 27 ευρωβουλευτές. Οι πολιτικές ομάδες είναι κοινοβουλευτικές παρατάξεις, ενώ τα κόμματα είναι ευρύτερες συμμαχίες εθνικών κομμάτων που χρηματοδοτούνται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ.

The far-right Europe of Sovereign Nations party — home of Alternative for Germany — could be outlawed for failing to uphold EU values.https://t.co/sSG1ZFPa4S — POLITICOEurope (@POLITICOEurope) May 27, 2026



Η Αρχή για τα Ευρωπαϊκά Πολιτικά Κόμματα και Ιδρύματα, δηλαδή η εποπτική αρχή που επιβλέπει τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα εκκίνησε διαδικασία που θα μπορούσε να οδηγήσει στην αφαίρεση του δικαιώματός του να είναι πολιτικό κόμμα.

Η πολιτική ομάδα Ευρώπη των Κυρίαρχων Εθνών δεν αντιμετωπίζει κυρώσεις. Η μόνη επίπτωση για τους ευρωβουλευτές της AfD θα ήταν η έλλειψη πολιτικού κόμματος. Δηλαδή δεν θα υπάρχει κόμμα να της παράσχει υποστήριξη σε μελλοντικές εκλογές της ΕΕ ή για τον συντονισμό της πολιτικής με παρατάξεις με παρόμοιες ιδέες.

Η ομπρέλα της Ευρώπης των Κυριάρχων Εθνών

Το κόμμα Ευρώπη των Κυρίαρχων Εθνών και η αντίστοιχη ευρωομάδα ιδρύθηκαν από την Εναλλακτική για τη Γερμανία μετά τις ευρωεκλογές του 2024. Καλύπτουν, εκτός από την AfD, κόμματα όπως η Αναγέννηση της Βουλγαρίας, Επανακατάκτηση της Γαλλίας (με επικεφαλής τον Ερίκ Ζεμούρ), η Συνομοσπονδία της Πολωνίας, το SPD της Τσεχίας, το Κίνημα Πατρίδα μας της Ουγγαρίας, το Φόρουμ για τη Δημοκρατία της Ολλανδίας και το Κίνημα Δημοκρατίας της Σλοβακίας. Το 2026 αναμένεται να λάβει πάνω από 2 εκατομμύρια ευρώ σε επιδοτήσεις από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Σύμφωνα με το Politico, η εποπτική αρχή δήλωσε ότι βρήκε στοιχεία που «θέτουν σε αμφιβολία τη συμμόρφωση» του κόμματος με τις αξίες της ΕΕ, έγραψε σε επιστολή του ο διευθυντής της αρχής, Πασκάλ Σονάρ.

Η εποπτική αρχή παρακολουθεί εάν τα πολιτικά κόμματα και τα ιδρύματα συμμορφώνονται με τους κανόνες της ΕΕ που τα διέπουν. Αυτοί οι κανόνες απαιτούν από τα κόμματα να τηρούν τις βασικές αξίες της Ένωσης. Σε αυτές περιλαμβάνονται ο «σεβασμός της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της ισότητας, του κράτους δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των μειονοτήτων». Πρόκειται για αρχές που κατοχυρώνονται στο Άρθρο 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αποδεικτικά στοιχεία

Σύμφωνα με την εποπτική αρχή, υπάρχουν «αποδεικτικά στοιχεία» ότι τα μέλη του ESN παραβιάζουν τις αξίες της ΕΕ. Αυτά είναι δικαστικές αποφάσεις και στιγμιότυπα οθόνης και αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από ευρωβουλευτές και νομοθέτες κομμάτων. Σε αυτά υπάρχουν ρητορική κατά της μετανάστευσης, αντισημιτισμός και ρητορική κατά των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων. Επίσης, υπάρχουν εκκλήσεις για απελάσεις ενώ η ομοφυλοφιλίας απεικονίζεται σαν παιδοφιλία.

Τι λέει για την AfD

Σύμφωνα με το Politico, η επιστολή δίνει έμφαση στην Εναλλακτική για τη Γερμανία. Υπογραμμίζει την απόφαση των γερμανικών υπηρεσιών πληροφοριών τον Μάιο του 2025 να χαρακτηρίσουν το κόμμα δεξιά εξτρεμιστική οργάνωση «λόγω του εξτρεμιστικού χαρακτήρα ολόκληρου του κόμματος, ο οποίος αγνοεί την ανθρώπινη αξιοπρέπεια».

Επίσης, το γερμανικό κοινοβούλιο έχει συζητήσει προηγουμένως εάν θα ζητήσει από το συνταγματικό δικαστήριο της χώρας να ξεκινήσει τη διαδικασία απαγόρευσης του AfD.