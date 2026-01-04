newspaper
Δευτέρα 05 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Teneo Insights: Οι 3 προκλήσεις της Ευρώπης το 2026- Ουκρανία, εμπορικός πόλεμος, ακροδεξιά
Κόσμος 04 Ιανουαρίου 2026 | 23:45

Teneo Insights: Οι 3 προκλήσεις της Ευρώπης το 2026- Ουκρανία, εμπορικός πόλεμος, ακροδεξιά

Τι αναφέρει το Teneo Insights για την πορεία της Ευρώπης και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει 

Αλεξάνδρα Τόμπρα
ΕπιμέλειαΑλεξάνδρα Τόμπρα
A
A
Vita.gr
Ύπνος: Επηρεάζεται η ψυχική υγεία, όταν δεν κοιμόμαστε σωστά;

Ύπνος: Επηρεάζεται η ψυχική υγεία, όταν δεν κοιμόμαστε σωστά;

Spotlight

Τις σοβαρές γεωπολιτικές προκλήσεις που εξακολουθεί να αντιμετωπίζει η Ευρώπη αναδεικνύει για ακόμη μία χρονιά η Teneo Insights, η οποία στο outlook του 2026 βλέπει λίγα πράγματα να αλλάζουν προς τη σωστή κατεύθυνση.

Όπως εξηγεί, η Ρωσία και η Ουκρανία συνεχίζουν να βρίσκονται σε πόλεμο φθοράς, με την Ουκρανία να αντιμετωπίζει σοβαρές ελλείψεις σε προσωπικό και στρατιωτική υποστήριξη, ενώ η Ρωσία πλήττεται από διεθνείς κυρώσεις που επηρεάζουν την οικονομία της.

Οι εντάσεις και στις δύο πλευρές ενισχύουν την ανάγκη για μια διπλωματική λύση, αν και η βιωσιμότητα οποιασδήποτε συμφωνίας παραμένει αβέβαιη. Οι όροι που θα διέπουν την επίλυση της σύγκρουσης θα έχουν σοβαρές συνέπειες για την Ουκρανία, την Ευρώπη και την εμπιστοσύνη στους δυτικούς θεσμούς.

Επίσης, η Teneo Insights βλέπει σημαντικές προκλήσεις για την Ευρώπη και στον εμπορικό τομέα, λόγω του ανταγωνισμού με τις υπερδυνάμεις, ιδιαίτερα τις ΗΠΑ και την Κίνα. Παρά τις συμφωνίες που επιτεύχθηκαν με τις ΗΠΑ, οι κίνδυνοι παραμένουν όσον αφορά την εφαρμογή των εμπορικών συμφωνιών και τη στρατηγική διαφοροποίησης του εμπορίου.

Επίσης, η συνεχής άνοδος των δεξιών πολιτικών δυνάμεων στην Ευρώπη δημιουργεί εσωτερικές εντάσεις, καθώς οι κυβερνήσεις πρέπει να ισορροπήσουν ανάμεσα στην ανάγκη για διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και τις πιέσεις της ακροδεξιάς.

Πόλεμος φθοράς

Με την πέμπτη χρονιά του πολέμου φθοράς της Ρωσίας να πλησιάζει, τα σημάδια εξάντλησης γίνονται ολοένα και πιο εμφανή και στις δύο πλευρές, σύμφωνα με την Teneo Insights.

Οι Ουκρανικές δυνάμεις αγωνίζονται να αποκρούσουν επιθέσεις εδάφους και αέρα, ενώ αντιμετωπίζουν σοβαρές ελλείψεις σε προσωπικό και περιορισμούς στην εξωτερική στρατιωτική υποστήριξη.

Επιπλέον, η επαναλαμβανόμενη έλλειψη βασικών υπηρεσιών, η επιδείνωση των συνθηκών διαβίωσης και οι υψηλού προφίλ έρευνες για διαφθορά υπονομεύουν το ηθικό και την ανθεκτικότητα των Ουκρανών.

Από την πλευρά της Ρωσίας, η οικονομία δείχνει πολλαπλά σημάδια δυσχέρειας υπό το βάρος των διεθνών κυρώσεων, οι οποίες πλέον στοχεύουν όλο και περισσότερο στα κρίσιμα ενεργειακά έσοδα της Μόσχας.

Η πίεση που ασκείται από τις δύο πλευρές, σε συνδυασμό με την πολιτική πίεση από την κυβέρνηση Τραμπ, οδηγεί σε μια νέα αναζήτηση διπλωματικής συμφωνίας. Ωστόσο, ακόμα κι αν τελικά επιτευχθεί μια συμφωνία, η εφαρμογή και η βιωσιμότητά της δεν μπορούν να θεωρηθούν δεδομένες.

Οι όροι υπό τους οποίους θα τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία θα έχουν διαρκείς συνέπειες για την Ουκρανία, την Ευρώπη και την εμπιστοσύνη στους Δυτικούς θεσμούς.

Μια συμφωνία που διατηρεί την εδαφική ακεραιότητα και κυριαρχία της Ουκρανίας, ενώ παρέχει αξιόπιστες εγγυήσεις ασφαλείας, θα αποτελούσε την απαραίτητη προϋπόθεση για την οικονομική ανάνηψη, τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που απαιτεί η ΕΕ και τις ευκαιρίες επενδύσεων, εκτιμά η Teneo Insights.

Αντίθετα, η αποτυχία να εξασφαλιστούν τα σύνορα, η ανεξαρτησία και η μακροπρόθεσμη ασφάλεια της Ουκρανίας, θα άφηνε τη χώρα ευάλωτη σε μια νέα ρωσική επιθετικότητα και επιρροή, καθιστώντας δυνητικά το δεύτερο μεγαλύτερο κράτος της Ευρώπης μια μακροπρόθεσμη πηγή αστάθειας.

Άλλωστε, κατά την Teneo Insights η Ρωσία δεν φαίνεται να εγκαταλείπει τους ευρύτερους γεωπολιτικούς της στόχους, οι οποίοι περιλαμβάνουν τη διάβρωση των βασικών δυτικών θεσμών, την αναθεώρηση της ευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής ασφαλείας και την επέκταση της επιρροής της στην αντιληπτή σφαίρα επιρροής της.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι ενέργειες της Ρωσίας θα παραμείνουν μια σημαντική πηγή αναταραχής και αβεβαιότητας στο άμεσο μέλλον και μια ενδεχόμενη στρατιωτική απειλή για το μέσο και μακροπρόθεσμο διάστημα.

Εμπορικός ανταγωνισμός μεγάλων δυνάμεων

Το 2025, η ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο κατάφεραν να επιτύχουν συμφωνίες με τις ΗΠΑ, αλλά οι συμφωνίες σε υψηλό επίπεδο παραμένουν εύθραυστες, κατά την Teneo Insights.

Οι κίνδυνοι στην εφαρμογή των φιλόδοξων επενδυτικών και αγοραστικών δεσμεύσεων των Ευρωπαίων παραμένουν, λόγω των συνεχών νομικών και πολιτικών αβεβαιοτήτων στην Ουάσιγκτον και του αλληλοεπιδρούντος ρόλου του εμπορίου με τις ευρύτερες αβεβαιότητες της διατλαντικής και παγκόσμιας γεωπολιτικής, περιλαμβανομένων των σχέσεων της Ευρώπης με την Κίνα.

Όσον αφορά τις σχέσεις με το Πεκίνο, οι φήμες συνεχίζονται για το αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ενεργοποιήσει το Αντίμετρο Εκβιασμού της. Η Ευρώπη θα παρακολουθεί στενά το νέο Πενταετές Σχέδιο της Κίνας και τις υποσχέσεις της για σταδιακή κατάργηση των επιδοτήσεων για τα ηλεκτρικά οχήματα.

Πέραν των παραπάνω, κατά την Teneo Insights, για την ΕΕ, η βαθύτερη πρόκληση εντοπίζεται στην εσωτερική συντονισμένη δράση. Αυτό ισχύει λιγότερο μεταξύ των κρατών-μελών, καθώς το “σοκ της Κίνας” έχει φέρει το Βερολίνο πιο κοντά στον ευρωπαϊκό συνασπισμό, αλλά είναι όλο και πιο εμφανές μεταξύ των κυβερνήσεων και του βιομηχανικού τομέα, ο οποίος συνεχίζει να εξαρτάται από τις σχέσεις με την Κίνα, παρά την αυξανόμενη στρατηγική ανησυχία.

Δύσκολη η διαφοροποίηση

Οι προσπάθειες διαφοροποίησης του εμπορίου παραμένουν εκτεθειμένες στον ανταγωνισμό των δύο υπερδυνάμεων. Η νέα εμπορική πίεση από τις ΗΠΑ στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού προσφέρει στους εταίρους όρους πιο ευνοϊκούς για την φορολόγηση της τεχνολογίας και για τις γεωγραφικές ονομασίες, σε συνδυασμό με συνεργασία στον τομέα της ασφάλειας που η Ευρώπη δεν μπορεί να ανταγωνιστεί.

Η αντίπροσφορά της ΕΕ βασίζεται στην αξιοπιστία και τη ρυθμιστική συνέπεια, αν και οι μεγαλύτερες εμπορικές συμφωνίες δεν έχουν περάσει χωρίς αμφισβήτηση μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τρέχει τώρα για να μειώσει τα εγχώρια ρυθμιστικά βάρη. Αντιλαμβανόμενοι αυτές τις αλλαγές, οι εμπορικοί εταίροι από το Ηνωμένο Βασίλειο έως την Ινδία πιέζουν για εξαιρέσεις και απαλλαγές από τα κύρια έργα της ΕΕ, όπως ο Μηχανισμός Προσαρμογής Άνθρακα (CBAM).

Η επιδίωξη της Ευρώπης να επεκτείνει και να διαφοροποιήσει τους εμπορικούς δεσμούς μπορεί να δοκιμάσει τις μακροχρόνιες πεποιθήσεις της. Εξωτερικές πιέσεις συνεργάζονται με την εσωτερική ώθηση για απλοποίηση των ρυθμίσεων και την αυξανόμενη συζήτηση για την ολοκλήρωση της ακόμη κατακερματισμένης εσωτερικής αγοράς της ΕΕ.

Η πρόοδος προς την ανάπτυξή της, η μείωση της γραφειοκρατίας και οι διαπραγματεύσεις του πολυετούς προϋπολογισμού της ΕΕ θα είναι οι πιο σημαντικές εξελίξεις για το 2026, ακόμα και αν η παγκόσμια γεωοικονομία συνεχίσει να κυριαρχεί στα πρωτοσέλιδα.

Ο καταλύτης… άκρα Δεξιά

Τι θα συμβεί στη συνεχιζόμενη στροφή της ευρωπαϊκής πολιτικής προς τα δεξιά; Αυτό είναι ένα σοβαρό ερώτημα κατά την Teneo Insights, καθώς ένας κεντρικός καταλύτης είναι η διάθεση των μετριοπαθών συντηρητικών δυνάμεων να συνεργαστούν με τη άκρα Δεξιά και η πρόθεση της τελευταίας να μετριάσει τις θέσεις της.

Για παράδειγμα, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η προσοχή θα στραφεί στο αν η περιστασιακή δεξιόστροφη συμμαχία ψηφοφορίας εξελιχθεί σε κάτι πιο βιώσιμο. Εν μέσω συνεχιζόμενων φημών για έκτακτες εκλογές στην Ισπανία, παρόμοια ερωτήματα θα μπορούσαν να προκύψουν και εκεί.

Αντίθετα, στην Ουγγαρία, η άκρα δεξιά έχει μακροχρόνια εξασφαλίσει την εκτελεστική εξουσία. Οι εκλογές εκεί θα δοκιμάσουν όχι μόνο τη δύναμη του Βίκτορ Όρμπαν, αλλά ίσως να αναδείξουν και ερωτήματα για την ποιότητα των θεσμών σε ένα σενάριο όπου το κόμμα του, το Fidesz, χάνει την ψήφο, μετά από χρόνια που ο Όρμπαν έχει στελεχώσει τα θεσμικά όργανα με πιστούς του. Ο ρόλος των εξωτερικών παραγόντων θα παρακολουθηθεί επίσης στενά, περιλαμβανομένων των σεναρίων για ενδεχόμενη χρηματοδότηση από τη διοίκηση των ΗΠΑ.

Σε όλη την Ευρώπη, η συνεχιζόμενη άνοδος της άκρας δεξιάς ενισχύει τις δύσκολες αντιφάσεις για τις κυβερνήσεις. Από τη μία πλευρά, οι διαρθρωτικές οικονομικές μεταρρυθμίσεις είναι επείγουσες για να αντιμετωπιστεί η αίσθηση κοινωνικής στασιμότητας πάνω στην οποία τρέφεται η άκρα δεξιά.

Από την άλλη πλευρά, η δύναμη των δεξιών δυνάμεων αποθαρρύνει τα κεντρώα κόμματα να αναλάβουν τολμηρές μεταρρυθμιστικές πρωτοβουλίες βραχυπρόθεσμα, εφόσον διαθέτουν τις απαιτούμενες πλειοψηφίες. Αυτό το μοτίβο είναι εμφανές στις μεγάλες οικονομίες.

Εν μέσω ισχυρών δημοσκοπήσεων για την ακροδεξιά AfD και πέντε περιφερειακών εκλογών στη Γερμανία, η δαπάνες ρεκόρ για άμυνα και υποδομές αντιτίθενται στην αργή πρόοδο στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις.

Στη Γαλλία, όλα τα μάτια θα είναι στραμμένα στη νέα δίκη της Μαρίν Λεπέν, ενώ η «παγωμένη» μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού παραμένει το τίμημα για την σχετική κυβερνητική σταθερότητα έως τις εκλογές του 2027.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η κυβέρνηση παραμένει παγιδευμένη ανάμεσα στην εσωτερική αντίσταση του Εργατικού Κόμματος στις περικοπές δαπανών και την ευρεία δυσαρέσκεια για τις αυξήσεις φόρων, ενώ οι τοπικές εκλογές ενδέχεται να βοηθήσουν τον Νάιτζελ Φάρατζ και το κόμμα του να εδραιωθούν περαιτέρω.

Πηγή: ΟΤ

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Wall Street
Διεθνείς αγορές: Νευρικό ξεκίνημα προβλέπεται για μετοχές και ομόλογα λόγω Βενεζουέλας

Διεθνείς αγορές: Νευρικό ξεκίνημα προβλέπεται για μετοχές και ομόλογα λόγω Βενεζουέλας

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ύπνος: Επηρεάζεται η ψυχική υγεία, όταν δεν κοιμόμαστε σωστά;

Ύπνος: Επηρεάζεται η ψυχική υγεία, όταν δεν κοιμόμαστε σωστά;

Μεταφορές
Ελληνικά αεροδρόμια: Οι πτήσεις ξεκίνησαν, οι καθυστερήσεις συνεχίζονται

Ελληνικά αεροδρόμια: Οι πτήσεις ξεκίνησαν, οι καθυστερήσεις συνεχίζονται

inWellness
inTown
Stream newspaper
Επίθεση στη Βενεζουέλα: Στρατιωτικοί στόχοι, κεραίες επικοινωνιών στο στόχαστρο – Kαταστράφηκαν και κατοικίες
«Ζούμε από θαύμα» 04.01.26

Επίθεση στη Βενεζουέλα: Στρατιωτικοί στόχοι, κεραίες επικοινωνιών στο στόχαστρο – Kαταστράφηκαν και κατοικίες

Η σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο φάνηκε ότι ήταν ο κύριος στόχος της επέμβασης των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα. Ωστόσο, οι βομβαρδισμοί κατέστρεψαν στρατιωτικούς στόχους, αλλά και κατοικίες απλών πολιτών.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Βενεζουέλα: Ο «αντιβασιλέας» Μάρκο Ρούμπιο και η «ιδεολογική εμμονή» του με κυβερνήσεις της Λατινικής Αμερικής
Η «προσωπική ατζέντα» 04.01.26

Βενεζουέλα: Ο «αντιβασιλέας» Μάρκο Ρούμπιο και η «ιδεολογική εμμονή» του με κυβερνήσεις της Λατινικής Αμερικής

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, υλοποιεί ένα όραμα δεκαετιών, το οποίο πολλοί επικριτές του χαρακτηρίζουν ως επικίνδυνη εμμονή που ρισκάρει τη σταθερότητα ολόκληρης της ηπείρου

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Κραν Μοντανά: Πληροφορίες ότι ταυτοποιήθηκε η σορός της 15χρονης Αλίκης Καλλέργη – Η ανάρτηση του πατέρα της
Κόσμος 04.01.26

Κραν Μοντανά: Πληροφορίες ότι ταυτοποιήθηκε η σορός της 15χρονης Αλίκης Καλλέργη – Η ανάρτηση του πατέρα της

Η Αλίκη βρισκόταν στο κλαμπ μαζί με τις φίλες της για να γιορτάσουν την αλλαγή του χρόνου, όταν ξέσπασε η φωτιά στοιχίζοντας τη ζωή σε τουλάχιστον 40 ανθρώπους, στην πλειονότητά τους έφηους

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Ο στρατός αναγνωρίζει την Ροντρίγκες ως προσωρινή πρόεδρο – Ποια είναι η επονομαζόμενη και «τίγρη»
Πιστή στον Μαδούρο 04.01.26

Βενεζουέλα: Ο στρατός αναγνωρίζει την Ροντρίγκες ως προσωρινή πρόεδρο – Ποια είναι η επονομαζόμενη και «τίγρη»

Η Ντέλσι Ροντρίγκες ορκίστηκε προεδρεύουσα μετά την αμερικανική επέμβαση στη Βενεζουέλα και έχει τη στήριξη και του στρατού. Ο υπουργός Άμυνας δήλωσε ότι ο στρατός εγγυάται την κυριαρχία της χώρας

Σύνταξη
Πυρά Χάρις για Τραμπ: Επενέβη στη Βενεζουέλα για το πετρέλαιο και για να παραστήσει «τον ισχυρό άνδρα»
Κίνδυνος για χάος 04.01.26

Πυρά Χάρις για Τραμπ: Επενέβη στη Βενεζουέλα για το πετρέλαιο και για να παραστήσει «τον ισχυρό άνδρα»

Η πρώην αντιπρόεδρος των ΗΠΑ χαρακτηρίζει την επέμβαση στη Βενεζουέλα «παράνομη και άσοφη». Δεν ήταν για χάρη της δημοκρατίας, λέει η Κάμαλα Χάρις, αλλά για το πετρέλαιο.

Σύνταξη
Ρούμπιο: Οι ΗΠΑ θα συνεργαστούν με την κυβέρνηση στη Βενεζουέλα, «αν λάβει σωστές αποφάσεις»
Άλλα λόγια; 04.01.26

Ρούμπιο: Οι ΗΠΑ θα συνεργαστούν με την κυβέρνηση στη Βενεζουέλα, «αν λάβει σωστές αποφάσεις»

Η Βενεζουέλα δεν είναι Ιράκ ή Λιβύη, είπε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, και οι ΗΠΑ δεν επεμβαίνουν στις πολιτικές υποθέσεις άλλων χωρών. Αυτό που κάναμε ήταν να προστατέψουμε τα αμερικανικά συμφέροντα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η επίθεση που λειτούργησε μπούμερανγκ: Από σφοδροί επικριτές του Μαδούρο, επικριτές της Ουάσιγκτον
Κατακραυγή 04.01.26

Η επίθεση που λειτούργησε μπούμερανγκ: Από σφοδροί επικριτές του Μαδούρο, επικριτές της Ουάσιγκτον

Ακόμα και διεθνή ΜΜΕ που πολεμούσαν τον απαχθέντα ηγέτη της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο, καταδίκασαν την απαγωγή του κατ΄εντολή του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Σύνταξη
Συμβούλιο της Ευρώπης: Η επέμβαση ΗΠΑ στη Βενεζουέλα αποδυναμώνει τη διεθνή ασφάλεια – Όχι σε διπλά μέτρα και σταθμά
«Επικίνδυνος κόσμος» 04.01.26

Συμβούλιο της Ευρώπης: Η επέμβαση ΗΠΑ στη Βενεζουέλα αποδυναμώνει τη διεθνή ασφάλεια – Όχι σε διπλά μέτρα και σταθμά

«Ένας κόσμος που διέπεται από εξαιρέσεις, δύο μέτρα και δύο σταθμά ή ανταγωνιστικές σφαίρες επιρροής είναι ένας πιο επικίνδυνος κόσμος», επισημαίνει ο οργανισμός. Προειδοποιεί για επικίνδυνη πόλωση στη Βενεζουέλα.

Σύνταξη
Γροιλανδία: Ανησυχία και προειδοποιήσεις, καθώς σύμμαχοι του Τραμπ δείχνουν προς το δανικό έδαφος
Απειλές 04.01.26

Γροιλανδία: Ανησυχία και προειδοποιήσεις, καθώς σύμμαχοι του Τραμπ δείχνουν προς το δανικό έδαφος

Η Δανία ζητά «απόλυτο σεβασμό» στην ακεραιότητα της Γροιλανδίας. Μετά την επίθεση στη Βενεζουέλα, η σύζυγος του αναπληρωτή προσωπάρχη του Λευκού Οίκου ανήρτησε χάρτη του νησιού με τη λεζάντα «ΣΥΝΤΟΜΑ».

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Έβερεστ: «Σκοντάφτοντας» στον δρόμο για τον… ουρανό – Το βαρύ τίμημα του υπερτουρισμού
Έβερεστ 04.01.26

«Σκοντάφτοντας» στον δρόμο για τον… ουρανό - Στα 8.848 μέτρα υψόμετρο

Ο υπερτουρισμός στο Έβερεστ έχει μετατρέψει την υψηλότερη κορυφή του κόσμου από ένα σύμβολο αγνής περιπέτειας σε ένα πεδίο έντονων περιβαλλοντικών και οργανωτικών προκλήσεων. Υπάρχει λύση;

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
inStream - Ροή Ειδήσεων
ΣΥΡΙΖΑ για το μπλακ-άουτ στα αεροδρόμια: Ανησυχία και αναπάντητα ερωτήματα για την ασφάλεια των αερομεταφορών
«Προαναγγελθέν περιστατικό» 04.01.26

ΣΥΡΙΖΑ για το μπλακ-άουτ στα αεροδρόμια: Ανησυχία και αναπάντητα ερωτήματα για την ασφάλεια των αερομεταφορών

Σύμφωνα με τον ΣΥΡΙΖΑ πρόκειται για υπόθεση που αφήνει πίσω της πολλά αναπάντητα ερωτήματα, βαριές θεσμικές σκιές και μια τεράστια οικονομική ζημιά. Επίσης, έχει αρνητική για τη χώρα επιχειρησιακή διάσταση.

Σύνταξη
ΑΕΚ: Στην Αθήνα ο Μπάρναμπας Βάργκα
Ποδόσφαιρο 04.01.26

ΑΕΚ: Στην Αθήνα ο Μπάρναμπας Βάργκα

Το βράδυ της Κυριακής ο Μπάρναμπας Βάργκα έφτασε στην Αθήνα ώστε να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του από τη Φερεντσβάρος στην ΑΕΚ.

Σύνταξη
Ο Άνταμ Σάντλερ πιστεύει ότι το «πεπρωμένο» τον οδήγησε στην αγαπημένη του σύζυγο, Τζάκι
Ηλεκτρολόγος μηχανικός; 04.01.26

Ο Άνταμ Σάντλερ πιστεύει ότι το «πεπρωμένο» τον οδήγησε στην αγαπημένη του σύζυγο, Τζάκι

Ο Άνταμ Σάντλερ πιστεύει ότι ακόμη και αν δεν γινόταν ηθοποιός, η μοίρα θα τον είχε φέρει και πάλι κοντά στον έρωτα της ζωής του, την Τζάκι.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Μαξίμου: Ο άλυτος γρίφος των αγροτών και οι δυο εισηγήσεις
Agro-in 04.01.26

Μαξίμου: Ο άλυτος γρίφος των αγροτών και οι δυο εισηγήσεις

Η κυβέρνηση κρατά κλειστά τα χαρτιά της και δεν αναμένεται να κάνει ανακοινώσεις πριν από την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Λίγες ώρες μετά τις αποφάσεις των αγροτών πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στο Μαξίμου.

Κυριάκος Δημάγγελος
Κυριάκος Δημάγγελος
Επίθεση στη Βενεζουέλα: Στρατιωτικοί στόχοι, κεραίες επικοινωνιών στο στόχαστρο – Kαταστράφηκαν και κατοικίες
«Ζούμε από θαύμα» 04.01.26

Επίθεση στη Βενεζουέλα: Στρατιωτικοί στόχοι, κεραίες επικοινωνιών στο στόχαστρο – Kαταστράφηκαν και κατοικίες

Η σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο φάνηκε ότι ήταν ο κύριος στόχος της επέμβασης των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα. Ωστόσο, οι βομβαρδισμοί κατέστρεψαν στρατιωτικούς στόχους, αλλά και κατοικίες απλών πολιτών.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Γιώργος Παπαδάκης: Χατζηνικολάου, Μικρούτσικος, Αρναούτογλου, Λιάγκας κι άλλοι αποχαιρετούν τον δημοσιογράφο
«Απέραντη θλίψη» 04.01.26

Γιώργος Παπαδάκης: Χατζηνικολάου, Μικρούτσικος, Αρναούτογλου, Λιάγκας κι άλλοι αποχαιρετούν τον δημοσιογράφο

Ο Γιώργος Παπαδάκης «αφήνει πίσω του μια λαμπρή διαδρομή στη δημοσιογραφία και ένα αποτύπωμα εντιμότητας», έγραψε σε ανάρτησή του ο Νίκος Χατζηνικολάου.

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Ο «αντιβασιλέας» Μάρκο Ρούμπιο και η «ιδεολογική εμμονή» του με κυβερνήσεις της Λατινικής Αμερικής
Η «προσωπική ατζέντα» 04.01.26

Βενεζουέλα: Ο «αντιβασιλέας» Μάρκο Ρούμπιο και η «ιδεολογική εμμονή» του με κυβερνήσεις της Λατινικής Αμερικής

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, υλοποιεί ένα όραμα δεκαετιών, το οποίο πολλοί επικριτές του χαρακτηρίζουν ως επικίνδυνη εμμονή που ρισκάρει τη σταθερότητα ολόκληρης της ηπείρου

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Ο «Χάαλαντ» της Μπρέντφορντ είναι Βραζιλιάνος – Έχει… τρελάνει την Αγγλία ο Ιγκόρ Τιάγκο
On Field 04.01.26

Ο «Χάαλαντ» της Μπρέντφορντ είναι Βραζιλιάνος – Έχει… τρελάνει την Αγγλία ο Ιγκόρ Τιάγκο

Ο 24χρονος σέντερ φορ της Μπρέντφορντ πέτυχε χατ τρικ κόντρα στην Έβερτον και με 14 γκολ σε είκοσι παιχνίδια είναι ο δεύτερος σκόρερ στην φετινή Πρέμιερ Λιγκ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Γιώργος Παπαδάκης: Το τελευταίο γλυκόπικρο αντίο στο κοινό του μετά από 34 ολόκληρα χρόνια
«Καλημέρα Ελλάδα» 04.01.26

Γιώργος Παπαδάκης: Το τελευταίο γλυκόπικρο αντίο στο κοινό του μετά από 34 ολόκληρα χρόνια

Στις 4 Ιουλίου 2025, ο Γιώργος Παπαδάκης αποχαιρέτησε το κοινό και τους συνεργάτες του, με τους οποιούς έγινε μια ευχάριστη παρέα για πάνω από τρεις δεκαετίες.

Σύνταξη
Η Μαρία Μπεκατώρου βρήκε το «κλειδί της ευτυχίας» στην «μαροκινή ζωή»
Φωτογραφίες 04.01.26

Η Μαρία Μπεκατώρου βρήκε το «κλειδί της ευτυχίας» στην «μαροκινή ζωή»

Η Μαρία Μπεκατώρου επέλεξε το Μαρόκο για τις ημέρες των εορτών και μέσα από εικόνες που μοιράστηκε στο Instagram αποκάλυψε στιγμές από το ταξίδι της, δηλώνοντας γοητευμένη από τη φιλοσοφία και τον τρόπο ζωής της χώρας, τον οποίο χαρακτήρισε ως «το κλειδί της ευτυχίας»

Σύνταξη
Παναθηναϊκός: Κοιτάζει… αριστερά στην Ισπανία – Σενάριο για τον Χεσούς Βάθκεθ
Super League 04.01.26

Κοιτάζει... αριστερά στην Ισπανία ο Παναθηναϊκός

Η εντοπιότητα και η γνώση των Μπενίτεθ-Κορόνα φέρνει στην Ισπανία σε πρώτο πλάνο, με τον Χεσούς Βάθκεθ της Βαλένθια να αποτελεί μία εξαιρετική επιλογή για τον Παναθηναϊκό.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Κραν Μοντανά: Πληροφορίες ότι ταυτοποιήθηκε η σορός της 15χρονης Αλίκης Καλλέργη – Η ανάρτηση του πατέρα της
Κόσμος 04.01.26

Κραν Μοντανά: Πληροφορίες ότι ταυτοποιήθηκε η σορός της 15χρονης Αλίκης Καλλέργη – Η ανάρτηση του πατέρα της

Η Αλίκη βρισκόταν στο κλαμπ μαζί με τις φίλες της για να γιορτάσουν την αλλαγή του χρόνου, όταν ξέσπασε η φωτιά στοιχίζοντας τη ζωή σε τουλάχιστον 40 ανθρώπους, στην πλειονότητά τους έφηους

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 05 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο