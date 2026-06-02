Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση των Αρχών για τον εντοπισμό άνδρα που αγνοείται στην ευρύτερη περιοχή του Λουτρακίου.

Σύμφωνα με το korinthostv, τα ίχνη του χάθηκαν το πρωί της Τρίτης και από την πρώτη στιγμή υπήρξε κινητοποίηση της Αστυνομίας και του Λιμενικού, «χτενίζοντας» την περιοχή σε ξηρά και θάλασσα για να τον βρουν.

Επιπλέον, στην έρευνα συμμετέχουν και εναέρια μέσα, με ελικόπτερο να πραγματοποιεί συνεχείς πτήσεις πάνω από την περιοχή.