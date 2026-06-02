Πίνακας διαιτητών Super League: Σοκ για Σιδηρόπουλο που έμεινε εκτός, μόνο VAR ο Παπαδόπουλος, τέσσερις νέοι
Λίγες αλλαγές τον πίνακα των διαιτητών της Super League. Μόνο ο Σιδηρόπουλος έμεινε εκτός, ο Παπαδόπουλος θα είναι μόνο VAR και ανέβηκαν οι Τσέτσιλας Ντάουλα, Φίτσας, Κατόπης
Μια από τα ίδια οι πίνακες των διαιτητών της Super League που ο Λανουά είχε έτοιμους από καιρό και τους ανακοίνωσε αμέσως μετά την παραμονή του. Αυτό κι αν είναι πρόκληση, καθώς νομίζουν ότι κάνουν επίδειξη δύναμης.
Οι αλλαγές είναι λίγες. Μόνο ο Σιδηρόπουλος έμεινε εκτός, ο Παπαδόπουλος θα είναι μόνο VAR και ανέβηκαν οι Τσέτσιλας (Γρεβενών), Ντάουλας (Δυτικής Αττικής), Φίτσας (Πρέβεζας/Λευκάδας), Κατόπης (Σάμου). Αξίζει να σημειωθεί πως ο Τσέτσιλας είχε υποβιβαστεί πέρσι στη Super League 2 και επέστρεψε στην πρώτη κατηγορία.
Ο Σιδηρόπουλος (Δωδεκανήσου) είχε ζητήσει να μείνει μέχρι το τέλος του έτους, όμως δεν έγινε δεκτό. Αντίθετα έγινε δεκτό το αίτημα του Πααπδόπουλου (Μακεδονίας) που θα είναι μόνο VAR.
Αναλυτικά οι ρέφερι της Super League που αυξήθηκαν από 19 στους 22:
ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ 1ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2026/27
1 ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
2 ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
3 ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
4 ΒΕΡΓΕΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
5 ΤΣΕΤΣΙΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
6 ΝΤΑΟΥΛΑΣ ΦΩΤΙΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
7 ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΕΥΒΟΙΑΑΣ
8 ΖΑΜΠΑΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ
9 ΚΑΤΣΙΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
10 ΤΣΙΜΕΝΤΕΡΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
11 ΤΖΗΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
12 ΜΟΣΧΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
13 ΚΟΥΚΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
14 ΓΙΟΥΜΑΤΖΙΔΗΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
15 ΦΩΤΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
16 ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
17 ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
18 ΦΙΤΣΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ/ΛΕΥΚΑΔΑΣ
19 ΚΑΤΟΠΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΣΑΜΟΥ
20 ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
21 ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Ο πίνακας των ειδικών VAR στελεχώνεται από τους Κουμπαράκη (Κυκλάδων), Πουλικίδη (Δράμας) και προστέθηκε ο Παπαδόπουλος (Μακεδονίας) κάτι που ζήτησε ο ίδιος.
