Οι ανεξέλεγκτοι ξένοι διαιτητές τύπου Σάντσεθ Μαρτίνεθ και ο Λανουά που αποφεύγει τα πλέι οφ τίτλου

Τα αφηγήματα είναι για να γίνονται ανέκδοτα, όπως και οι μάσκες για να βγαίνουν. Καλή ώρα με την περίπτωση του Στεφάν Λανουά ότι τάχα τον βοηθά η UEFA για να φέρνει ξένους διαιτητές στην Super League, όμως η αλήθεια είναι ότι οι ορισμοί του είναι θέμα δημοσίων σχέσεων.

Για παράδειγμα: 1) Ο Λανουά φέρνει συνέχεια διαιτητές από την Γερμανία επειδή είναι φίλος με τον επικεφαλής Επιτροπής Διαιτησίας Κνουτ Κίρτσερ, 2) Δεν έρχονται διαιτητές από την Γαλλία, επειδή είναι τσακωμένος με τον συμπατριώτη του αρχιδιαιτητή Αντονι Γκοτιέ, 3) Δεν μπορούσε να φέρει ρέφερι από την Ιταλία επειδή τους είχε απαγορεύσει ο συνάδελφός του Τζιανλούκα Ρόκι καθώς δεν ήθελε να απασχολούνται με άλλα πρωταθλήματα, μετά άνοιξε ο δρόμος και κατά σύμπτωση ήρθε ο Σότσα για το «χειρουργείο» στο ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός 3-1, 4) Ο Λανουά δεν μπορούσε να φέρει Ισπανούς επειδή είχαν επηρεαστεί από την… εμπειρία του Λαόθ στον τελικό Κυπέλλου του 2022, Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ 1-0 και την 20λεπτη διακοπή με αποχώρηση για τα αποδυτήρια, επειδή οι οπαδοί του ΠΑΟΚ πέταξαν πέτρα στον Αϊτόρ.

Το «εμπάργκο» των Ισπανών στην Super League έπαψε να υφίσταται και κάπου εδώ φτάσαμε στον απίθανο Σάντσεθ Μαρτίνεθ που σφύριξε το ματς της 4ης αγωνιστικής των πλέι οφ τίτλου της Stoiximan Super League Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ 1-1, ενώ πιο πριν είχε έρθει ο Μανθάνο για τον αγώνα της 2ης αγωνιστικής ΑΕΚ-ΠΑΟΚ 3-0. Μπορεί να είναι ελίτ, όμως ο Ισπανός Σάντσεθ Μαρτίνεθ είναι από τους χειρότερους που ήρθαν.

Οι τρεις αποδείξεις για τον Σάντσεθ Μαρτίνεθ

Ελίτ μόνο στο όνομα! Δεν είναι όλοι οι ελίτ ίδιοι. Πρώτη απόδειξη το σούπερ ανύπαρκτο πέναλτι στο κολλημένο χέρι του Ρέτσου στο σουτ του Οζντόεφ, πάλι καλά που τον κάλεσε ο συμπατριώτης του Μουνουέρα στο VAR όπου είδε ότι δεν σφύριξε πέναλτι-μαϊμού αλλά πέναλτι-αρκούδα και αναγκάστηκε να ανακαλέσει την απόφασή του (85’). Δεύτερη απόδειξη ότι οι τηλεκριτικοί Παναγιώτης Βαρούχας και Ηλίας Σπάθας συμφώνησαν ότι στο 52’ έπρεπε να αποβάλει με απευθείας κόκκινη κάρτα (σ.σ. έβγαλε κίτρινη) τον Μεϊτέ επειδή ο μέσος του ΠΑΟΚ έκανε κίνηση να χτυπήσει με το κεφάλι του τον Ντάνι Γκαρθία και πρόκειται για αντιαθλητική συμπεριφορά. Τρίτη απόδειξη ότι «ο κύριος καλώς τον Χ» ανέχθηκε τις καθυστερήσεις, με συνέπεια στο δεύτερο ημίχρονο να μην παιχθεί καθαρό ποδόσφαιρο ούτε για 15’.

Θα έχαναν κάθε ιδέα για τον Ισπανό

Αν η ΚΕΔ έστελνε έκθεση για την διαιτησία του Σάντσεθ Μαρτίνεθ (σ.σ. παρατηρήτρια ήταν το μέλος της ΚΕΔ Αντωνία Κόκοτου που δεν υπήρξε βοηθός διαιτητή πρώτης κατηγορίας) στην Ισπανία θα έχαναν κάθε ιδέα για τον 42χρονο δήθεν ελίτ διαιτητή. Όπως το ίδιο ισχύει και αν η έκθεση πήγαινε στον Ροσέτι, στον επικεφαλής της Επιτροπής Διαιτησίας της UEFA. Σύμφωνα με πληροφορίες αποστέλλεται μόνο στον ρέφερι, μάλιστα με μεγάλη καθυστέρηση, ενώ είναι αμφίβολο αν την διαβάζει, μπορεί να την στέλνει απευθείας στον κάδο απορριμμάτων.

«Έκοψε» τον εαυτό του επειδή δεν υπήρχε νόημα

Εδώ είναι και το… μυστικό που ο Λανουά σταμάτησε να ορίζει παρατηρητή διαιτησίας τον εαυτό του στους ξένους διαιτητές. Γνώριζε ότι οι εκθέσεις τους και οι αναλύσεις του δεν είχαν αντίκρισμα, με αποτέλεσμα να το σκεφτεί καλύτερα, ώστε να σταματήσει να υποτιμά και τον εαυτό του. Παράλληλα, σταμάτησε να πηγαίνει και στα γήπεδα των αγώνων όπου όριζε ξένους διαιτητές, ώστε να μην φαίνεται ως υπεύθυνος, τώρα που λήγει και το συμβόλαιό του.

Ο Λανουά μόνος υπεύθυνος

Εκείνο που δεν έχει καταλάβει ο Λανουά είναι ο ίδιος έχει ευθύνη όχι μόνο για τους κακούς ξένους διαιτητές που φέρνει αλλά και για την κακή εικόνα της διαιτησίας της Super League. Και τα πράγματα γίνονται ακόμη χειρότερα, επειδή κατάργησε την τηλεκριτική του, μετά από κάθε αγωνιστική. Τι θα μπορούσε να πει μετά την διαιτησία του ξεπερασμένου ελίτ Σάντσεθ Μαρτίνεθ στο ματς Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ 1-1 που ήταν επιπέδου δαπέδου, ή καλύτερα επιπέδου υπογείουq