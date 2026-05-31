Το μήνυμα του Γκάμπριελ για το χαμένο πέναλτι και το… παρασκήνιο

Η Άρσεναλ ηττήθηκε στα πέναλτι από την Παρί Σεν Ζερμέν στον τελικό του Champions League και η ομάδα του Λονδίνου δεν κατάφερε να κάνει το «κόλπο γκρόσο» στην μεγάλη μάχη απέναντι στους πρωταθλητές Ευρώπης.

Ο κεντρικός αμυντικός των «κανονιέρηδων», Γκάμπριελ έχασε το πέμπτο πέναλτι της ομάδας του Λονδίνου (σουτάροντας άουτ) και η Παρί πανηγύρισε την κατάκτηση του τροπαίου, για δεύτερη συνεχόμενη φορά.

Ο στόπερ των πρωταθλητών Αγγλίας ήταν απαρηγόρητος μετά το δραματικό φινάλε του τελικού στην Πούσκας Αρένα κι απολογήθηκε στους οπαδούς του αγγλικού συλλόγου, με μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Είναι λυπηρό αλλά είμαι περήφανος για την ομάδα και τα όσα έχουμε καταφέρει την φετινή σεζόν. Θέλω να ευχαριστήσω τους απίστευτους οπαδούς μας για την υποστήριξη σε κάθε βήμα μας στην διάρκεια της χρονιάς» έγραψε χαρακτηριστικά ο Γκάμπριελ στο Instagram και πρόσθεσε.

«Αξίζeτε να πανηγυρίσετε σήμερα (σ.σ. εννοεί την παρέλαση των “κανονιερηδων” στο Λονδίνο για την κατάκτηση της Πρέμιερ Λιγκ) και ν’ απολαύσετε αυτό το ταξίδι. Θα τα πούμε την επόμενη σεζόν, με αγάπη Γκάμπι».

Το παρασκήνιο με τις επιλογές παικτών στην διαδικασία των πέναλτι

Πολλοί άσκησαν κριτική στην απόφαση του Μίκελ Αρτέτα να επιλέξει έναν κεντρικό αμυντικό για να εκτελέσει το πέμπτο πέναλτι της Άρσεναλ στην διαδικασία.

Οι επικριτές του Ισπανού προπονητή θεωρούν πως θα έπρεπε να υπάρχει διαφορετική σειρά στους εκτελεστές και να μην μείνει για το πέμπτο πέναλτι ένας κεντρικός αμυντικός.

Ο τεχνικός όμως της ομάδας του Λονδίνου αποκάλυψε το παρασκήνιο της συγκεκριμένης επιλογής τονίζοντας χαρακτηριστικά.

«Ο Γκάμπι ήθελε να εκτελέσει το τελευταίο πέναλτι και μου το ζήτησε. Είχαμε προετοιμαστεί και προπονηθεί γι’ αυτό το ενδεχόμενο.

Κανονικά οι παίκτες που εκτελούν πέναλτι είναι ο Σάκα, ο Όντεγκαρντ και ο Χάβερτς. Αυτοί ήταν σίγουροι, αλλά γνωρίζαμε πως αν πηγαίναμε στα πέναλτι, αυτοί δεν θα μπορούσαν να εκτελέσουν.

Ξέραμε ότι θα χτυπούσαν πέναλτι άλλοι παίκτες που όμως έχουν ποιότητα. Ο Έζδ για παράδειγμα έχει εκτελέσει πολλά πέναλτι στις προπονήσεις και δεν χάνει ούτε ένα.

Είναι κρίμα που δεν είχαμε την αποτελεσματικότητα που είχαν οι αντίπαλοί μας κι αυτός είναι και ο λόγος που δεν νικήσαμε».