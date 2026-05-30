Παρί Σεν Ζερμέν: Η απονομή του Champions League στους πρωταθλήτές Ευρώπης (vid)
Η Παρί Σεν Ζερμέν κράτησε το Champions League στη Γαλλία και το Παρίσι και γιορτάζει. Δείτε εικόνες από την απονομή στον Λουίς Ενρίκε και τους παίκτες του.
- Συγκλονίζει η Ιωάννα Άντζα: «Ο πατέρας μου πάλεψε όσο λίγοι – Πληγώθηκε πολλές φορές, αλλά δεν κράτησε κακία»
- Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας: Συστάσεις για τις θεραπείες και τα υποψήφια εμβόλια για τον Έμπολα
- Μαφία: Η ιταλική αστυνομία κατάσχεσε πάνω από 200 εκατομμύρια σε περιουσιακά στοιχεία του Ματέο Μεσίνα Ντενάρο
- Ο πρώην πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας απέκτησε την ουγγρική υπηκοότητα - «Σχεδόν αδύνατη η έκδοση του»
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Μετά από ένα συγκλονιστικό τελικό, η Παρί Σεν Ζερμέν επικράτησε στα πέναλτι της Άρσεναλ με 4-3 (1-1 κ.δ) και κατέκτησε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το Champions League.
Ένα παιχνίδι, που κρίθηκε στις λεπτομέρειες, με την Άρσεναλ να προηγείται στα πρώτα λεπτά με τον Χάβερτς και την Παρί Σεν Ζερμέν να απαντάει στο δεύτερο ημίχρονο με πέναλτι του Ντεμπελέ.
Το σκορ δεν άλλαξε μέχρι το φινάλε της κανονικής διάρκειας, αλλά και μέχρι το τέλος του ημιώρου της παράτασης, με τις δύο ομάδες να οδηγούνται στα πέναλτι. Εκεί οι παίκτες της Παρί Σεν Ζερμέν αποδείχθηκαν ψυχραιμότεροι και πήραν τον τίτλο, για δεύτερη σερί χρόνια.
Δείτε την απονομή:
- ‘Ετσι αποθέωσε η Euroleague τον Πίτερς (vid)
- Η Άρσεναλ έχασε το Champions League χωρίς… ήττα
- Βίοι αντίθετοι: Οι παίκτες της Παρί γλεντούσαν και οι παίκτες της Άρσεναλ ήταν απαρηγόρητοι (vids)
- Η Παρί έχει στα «ραντάρ» της, το ρεκόρ της Ρεάλ Μαδρίτης
- Champions League: MVP ο Βιτίνια, ο Αντετοκούνμπο την απονομή (vid)
- Ο Φουρνιέ πανηγύρισε έξαλλα την κατάκτηση του Champions League από την Παρί (vid)
- Ποσό-μαμούθ η Παρί Σεν Ζερμέν από την πορεία της στο Champions League
- Παρί Σεν Ζερμέν: Η απονομή του Champions League στους πρωταθλήτές Ευρώπης (vid)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις