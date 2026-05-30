Η Παρί ισοφάρισε με πέναλτι του Ντεμπελέ (1-1, vids)
Ο στράικερ της Παρί ευστόχησε στο 65’ στο πέναλτι που κέρδισε ο Κβαρατσκέλια, κάνοντας το 1-1 για την γαλλική ομάδα
Η Παρί Σεν Ζερμέν ισοφάρισε (1-1) την Άρσεναλ στον τελικό του Champions League, με τον Ντεμπελέ να εκτελεί εύστοχα στο 65’ το πέναλτι που κέρδισε ο Κβαρατσκέλια στο 62’.
Ο Μοσκέρα ήταν αυτός που ανέτρεψε τον εξτρέμ της Παρί και ο Ζίμπερτ καταλόγισε το πέναλτι.
Η φάση εξετάστηκε και στο VAR, χωρίς όμως ν’ αλλάξει η αρχική απόφαση του διαιτητή.
Ο Ντεμπελέ εκτέλεσε το πέναλτι ξεγελώντας τον Ράγια και ισοφάρισε 1-1.
Δείτε το γκολ της Παρί:
Κι εδώ το γκολ της Άρσεναλ:
- Η Παρί ισοφάρισε με πέναλτι του Ντεμπελέ (1-1, vids)
