Η Παρί ισοφάρισε με πέναλτι του Ντεμπελέ (1-1, vids)

Η Παρί Σεν Ζερμέν ισοφάρισε (1-1) την Άρσεναλ στον τελικό του Champions League, με τον Ντεμπελέ να εκτελεί εύστοχα στο 65’ το πέναλτι που κέρδισε ο Κβαρατσκέλια στο 62’.

Ο Μοσκέρα ήταν αυτός που ανέτρεψε τον εξτρέμ της Παρί και ο Ζίμπερτ καταλόγισε το πέναλτι.

Η φάση εξετάστηκε και στο VAR, χωρίς όμως ν’ αλλάξει η αρχική απόφαση του διαιτητή.

Ο Ντεμπελέ εκτέλεσε το πέναλτι ξεγελώντας τον Ράγια και ισοφάρισε 1-1.

