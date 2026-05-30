Όταν ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ ήρθε για διακοπές στην Ελλάδα και δεν τον αναγνώρισε κανείς
Στις αρχές της δεκαετίας του '60, όλος ο κόσμος γνώριζε τους Beatles. Ωστόσο, οι Πολ ΜακΚάρτνεϊ και Ρίνγκο Σταρ κατάφεραν να επισκεφτούν τη χώρα, χωρίς να τους αναγνωρίσει κανείς.
Ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «The Zane Lowe Show» της Apple Music και, κατά τη διάρκεια της εκτενούς συνέντευξης, μίλησε για το πώς άλλαξε η ζωή του, μετά τη φήμη που απέκτησε ως μέλος των Beatles.
Ο παρουσιαστής, Ζέιν Λόου, ρώτησε τον ΜακΚάρτνεϊ σχετικά με το πώς τον επηρέασε η «Beatlemania», η οποία έφτασε στο ζενίθ της τη δεκαετία του ’60.
«Αλλά, φυσικά, αυτό δεν πέτυχε»
«Θυμάμαι ότι κάποτε, στα πρώτα χρόνια των Beatles, μας αναγνώριζαν σχεδόν παντού, αλλά εγώ και ο Ρίνγκο [Σταρ] πήγαμε διακοπές με τις κοπέλες μας στην Ελλάδα και κανείς δεν μας γνώριζε», είπε αρχικά ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ, ο οποιός νωρίτερα αυτή την εβδομάδα κυκλοφόρησε το άλμπουμ «The Boys of Dungeon Lane».
Ο ΜακΚάρτνεϊ ήταν τόσο ενθουσιασμένος που βρήκε ένα μέρος όπου μπορούσε να περάσει απαρατήρητος.
«Ήταν κάτι σαν να λέμε: ‘Αυτό είναι υπέροχο. Πω πω, πρέπει να επιστρέφουμε εδώ πιο συχνά. Ακόμα και όταν γίνουμε πραγματικά διάσημοι, μπορούμε να έρχομαστε στην Ελλάδα και δεν θα μας αναγνωρίσουν ποτέ’. Αλλά, φυσικά, αυτό δεν πέτυχε», είπε.
Τελικά, η Beatlemania έφτασε μέχρι την Ελλάδα.
«Συνειδητοποίησα ότι θα είμαι διάσημος για όλη μου τη ζωή, αν είμαι τυχερός. Οπότε είχε έρθει η ώρα να πάρω μια μεγάλη απόφαση: είτε θα σταματούσα, έχοντας περάσει υπέροχα, για να κάνω κάτι διαφορετικό μακριά από τα φώτα ή θα συνέχιζα», εξήγησε ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ, προσθέτοντας ότι η οικογένειά του στο Λίβερπουλ, ήταν εκείνη που τον βοήθησε να ξεκαθαρίσει τα πράγματα στο μυαλό του.
«Είναι το είδος των ανθρώπων που κάνουν τους άλλους να νιώθουν άνετα», είπε..
Ο τραγουδιστής ανέφερε ότι οι θαυμαστές που τον συναντούν στο δρόμο, συνήθως του ζητούν φωτογραφίες, κάτι που, ο ίδιος αρνείται ευγενικά. Αντ’ αυτού, όπως δήλωσε, προτιμά να κουβεντιάζει μαζί τους, ακόμη και για ώρες.
«Γι’ αυτό κρατάμε σφιχτά ό,τι έχουμε τώρα»
Το 2025, ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ αναφέρθηκε στη σχέση που διατηρεί με τον ντράμερ των Beatles, Ρίνγκο Σταρ, καθώς είναι τα μόνα δύο εν ζωή μέλη των Beatles (ο Τζον Λένον δολοφονήθηκε το 1980 σε ηλικία 40 ετών, ενώ ο Τζορτζ Χάρισον πέθανε από καρκίνο το 2001 σε ηλικία 58 ετών).
«Με τον Τζον και τον Τζορτζ να μην είναι πια εδώ, νομίζω ότι συνειδητοποιούμε ότι τίποτα δεν διαρκεί για πάντα», δήλωσε ο ΜακΚάρτνεϊ στους The New York Times.
«Γι’ αυτό κρατάμε σφιχτά ό,τι έχουμε τώρα, γιατί συνειδητοποιούμε ότι είναι κάτι πολύ ξεχωριστό[…]Υπάρχουμε μόνο εγώ και ο Ρίνγκο, και είμαστε οι μόνοι που μπορούν να μοιραστούν αυτές τις αναμνήσεις».
*Με πληροφορίες από: People
